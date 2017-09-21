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 Политика Украины, Спорт
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Все про:Кириленко (643) Олимпиада (765) общественное вещание (65) НОТУ (25)

 Из-за отсутствия интереса коммерческих телеканалов транслировать Олимпиаду-2018 будет НОТУ

олимпиада2018

В связи с отсутствием интереса частных телеканалов, трансляцию зимней Олимпиады 2018 года в Пхенчхане (Южная Корея) будет вести Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ), для чего в 2017 году необходимо заплатить $600 тыс.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу вице-премьера.

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Международный олимпийский комитет передал телевизионные и мультиплатформенные права на трансляцию игр компании Discovery Communications. Для получения прав на трансляцию в Украине Олимпийских игр указанной компании необходимо заплатить в 2017 году первый взнос в размере $600 тыс.

"Учитывая отсутствие заинтересованности со стороны коммерческих украинских телеканалов, предполагается, что трансляцию Олимпийских игр будет осуществлять Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ), которая и должна приобрести соответствующие телевизионные права", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": UA:ПЕРШИЙ может не показать трансляции Олимпиады-2018 в Корее и Олимпиады-2020 в Японии из-за недофинансирования

По результатам совещания по вопросу трансляции зимней Олимпиады поручено совместно с Общественным ТВ разработать проект специального правительственного решения, которое позволит профинансировать в 2017 году взнос на приобретение прав на трансляцию в Украине зимних Олимпийских игр 2018 года

Как сообщалось, в связи с недофинансированием общественного вещателя UA: ПЕРВЫЙ может не показать выступления украинской сборной во время зимней Олимпиады-2018 в Корее и летней Олимпиады-2020 в Японии.

Общая сумма расходов на приобретение прав на трансляцию обоих Игр составляет 3 млн долларов, из которых 600 тыс. долларов необходимо заплатить уже до конца этого года. Кроме того, на обеспечение сигнала, обустройство студии и отправку двух съемочных групп в Корею и Японию заказчику необходимо затраты около 4,6 млн грн. Сейчас у Национальной общественной телерадиокомпании этих денег нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На следующий год Общественное вещание убили, - Аласания о финансировании НОТУ

Напомним, ХХII зимние Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года в городе Пхенчхан (Южная Корея). Украинские спортсмены планируют принять участие в 11 видах спорта из 15 представленных на играх (биатлон, лыжные гонки, фигурное катание, санный спорт, скелетон, фристайл, горнолыжный спорт, сноубординг, прыжки на лыжах, лыжное двоеборье, шорт-трек).
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речь пока идет о 600 000 дол и 4,6 млн грн только на поснимать. С откатом на посмотреть еще решают
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А на трансляцию "Евроньюс" в Украине сколько выделили? Неужели зимние игры важнее?
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Взагалі то пісенькам до олімпіади делеко .
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ти сплутав з Євробаченням?
Українська версія Євроньюз припинила мовлення.
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была б олимпиада в Европе или Америке..собралась бы огромная делегация всяких чиновников и функционеров...и деньги бы сразу нашлись. А в Южную Корею никому переться не хочеться.
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я не о том...не спорю там очень все технологично и красиво. Украинские воры и чиновники ездят в цивилизованные страны чтобы почувствовать себя частью западного мира...отдохнуть в дорогих ресторанах, купить брендовых вещей. А в Корее перед кем понтоваться? перед узкоглазыми?
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Хорошо что вы сидите в своем курятнике и не понтуетесь перед "узкоглазыми." А то могли бы и отгрести.
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А зачем спорт, Олимпиада в Украине? Только пиар провластных политиканов и их посипак, работа придворных журналистов и политологов. Одни ток шоу и низкосортные сериалы по 3-ему кругу.....
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Олимпиада это не спорт. Олимпиада - это большой бизнес с которого великолепно живут тысячи людей в Швейцарии.
Спорт - это за свои деньги после работы или школы.
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Называйте вещи своими именами - просто из-за патологической жадности хозяев этих телеканалов!!!!! О пицюне я и не говорю, габинович для своих бастующих выделил всего то по 80-90 целковых, а остальные в гомне удавятся имея миллионные доходы и все как один дети израилева!
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Если нет коммерческого интереса, то зачем вообще транслировать? Олимпиада (с) - это высокоприбыльно коммерческое предприятие. Некуда тратить народные деньги?
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Я на своєму віку не пригадую щоб Олімпіади транслював якийсь комерційний канал. Завжди був лише УТ-1 (Перший національний)
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Щось не так. Транслювати соплежуйні серіали комерційно вигідно? За рахунок реклами. На Олімпіаді реклама не заборонена.
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Міжнародний Аленьпійський Комітет більше собі на кишеню ніж можна зібрати з українських рекламодавців.
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Поинтересуйтесь ценами на рекламу на коммерческих каналах,и посмотрите сколько в день зарабатывается. Сто пудов просто по откатам не договорились.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныИз-за отсутствия интереса коммерческих телеканалов транслировать Олимпиаду-2018 будет НОТУ
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