 Из-за отсутствия интереса коммерческих телеканалов транслировать Олимпиаду-2018 будет НОТУ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу вице-премьера.
Международный олимпийский комитет передал телевизионные и мультиплатформенные права на трансляцию игр компании Discovery Communications. Для получения прав на трансляцию в Украине Олимпийских игр указанной компании необходимо заплатить в 2017 году первый взнос в размере $600 тыс.
"Учитывая отсутствие заинтересованности со стороны коммерческих украинских телеканалов, предполагается, что трансляцию Олимпийских игр будет осуществлять Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ), которая и должна приобрести соответствующие телевизионные права", - говорится в сообщении.
По результатам совещания по вопросу трансляции зимней Олимпиады поручено совместно с Общественным ТВ разработать проект специального правительственного решения, которое позволит профинансировать в 2017 году взнос на приобретение прав на трансляцию в Украине зимних Олимпийских игр 2018 года
Как сообщалось, в связи с недофинансированием общественного вещателя UA: ПЕРВЫЙ может не показать выступления украинской сборной во время зимней Олимпиады-2018 в Корее и летней Олимпиады-2020 в Японии.
Общая сумма расходов на приобретение прав на трансляцию обоих Игр составляет 3 млн долларов, из которых 600 тыс. долларов необходимо заплатить уже до конца этого года. Кроме того, на обеспечение сигнала, обустройство студии и отправку двух съемочных групп в Корею и Японию заказчику необходимо затраты около 4,6 млн грн. Сейчас у Национальной общественной телерадиокомпании этих денег нет.
Напомним, ХХII зимние Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года в городе Пхенчхан (Южная Корея). Украинские спортсмены планируют принять участие в 11 видах спорта из 15 представленных на играх (биатлон, лыжные гонки, фигурное катание, санный спорт, скелетон, фристайл, горнолыжный спорт, сноубординг, прыжки на лыжах, лыжное двоеборье, шорт-трек).
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