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Все про:Карпаты (142) реконструкция (199) Минобразования (879) астрономия (18)

 На горе Поп Иван завершился первый этап восстановления обсерватории, - Минобразования

поп обсерватория иван

На горе Поп Иван (одна из вершин Мармарошского горного массива, Карпаты) после реконструкции спасательного поста завершился первый этап восстановления астрономическо-метеорологической обсерватории.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки Украины.

"Без обновления спасательного пункта мы не могли приступить к восстановлению остальных помещений. Теперь созданы все условия для работы горных спасателей. Это поможет повысить уровень безопасности среди туристов в Карпатах",- рассказал заместитель министра образования и науки Роман Греба.

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Следующим шагом станет восстановление метеорологического центра обсерватории. Сейчас в здании укрепляют перекрытия между этажами и ремонтируют крышу.
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217 млрд грн треба ж кудись витрачати!
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Ну так на вигляд туди піде мільярд не менше!
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Прочитал. Откуда сумма, убогий ? Ссылку дай. Или тебе пропутинский сцыкашвили всё рассказал ?
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"Ми збільшуємо видатки з 183 до 217 млрд грн на освіту.
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А в Минобразования только на эту обсерваторию расходы?
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В Міносвіти корупція, а це означає що на відновленні обсерваторії вкрадуть гроші.
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Гора називається "Попіван", я мені хтось із місцевих сказав....
Назву перекрутили в "совєтскому союзі".
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Ветер и солнце: альтернативные источники электроэнергии
lНа горе Поп Иван завершился первый этап восстановления обсерватории, - Минобразования - Цензор.НЕТ 8781
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Потрібно буде тільки їх очищати від снігу і льоду, цілодобово.
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сццуки уроды , стимздили бабки развалили спасательную службу , и браво про это рапортуют .., со службы уходят спасатели.. герои .. ну посмотрим как херои -хенералы , олковники будут людей в горах искать .. на отжатых ЛЬ -200
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А читать не пробовал? Или некогда читать, когда нужно говно на вентилятор набрасывать?

"Без обновления спасательного пункта мы не могли приступить к восстановлению остальных помещений. Теперь созданы все условия для работы горных спасателей. Это поможет повысить уровень безопасности среди туристов в Карпатах",- рассказал заместитель министра образования и науки Роман Греба.Источник:https://censor.net.ua/n456279
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Был на горе поп иван понравилось. На говерле не очень, ожидал лучшего. А вообще супер. Побывал в Верховыне, Ворохте, Дземброне, Макуличин, Татаров.
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Тоже был там. Еще и с погодой подгадали. Супер!
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кому це треба,тему закинули,а ви гризітся,за гроші,то не за адресою
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там, у горах просто А де Рай,складно пояснювати,хто був той знає
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Гори димлять час від часу,майте на увазі,панове
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хтось казав КСС немає, помиляєтсь,було б кого спасати
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Мін освіти, чи той хто писав інф. Повні ди**ли. Піп Іван Чорногірський,
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Це не той Піп Іван, не Мармароський, а Чорногірський!!!
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Нет чтобы прапор здоровенный водрузить или камень какой поставить Героям.Обсерваторию строят,а на фига она нам.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа горе Поп Иван завершился первый этап восстановления обсерватории, - Минобразования
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