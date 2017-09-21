 На горе Поп Иван завершился первый этап восстановления обсерватории, - Минобразования

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки Украины.
"Без обновления спасательного пункта мы не могли приступить к восстановлению остальных помещений. Теперь созданы все условия для работы горных спасателей. Это поможет повысить уровень безопасности среди туристов в Карпатах",- рассказал заместитель министра образования и науки Роман Греба.
Следующим шагом станет восстановление метеорологического центра обсерватории. Сейчас в здании укрепляют перекрытия между этажами и ремонтируют крышу.
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"Без обновления спасательного пункта мы не могли приступить к восстановлению остальных помещений. Теперь созданы все условия для работы горных спасателей. Это поможет повысить уровень безопасности среди туристов в Карпатах",- рассказал заместитель министра образования и науки Роман Греба.Источник:https://censor.net.ua/n456279
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