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 Экономика
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Все про:НБУ (4302) экономика (3470) золотовалютный резерв (145)

 Международные валютные резервы Украины превышают 18 млрд долл, – НБУ

валюта нбу доллар

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Международные валютные резервы Украины на 1 сентября 2017 года составили 18,035 млрд долл., сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Национальный банк Украины.

По сравнению с соответствующими показателями на 1 августа текущего года показали выросли на 240 миллионов долларов.

В Нацбанке отметили, что 14 млрд долл от общей суммы хранятся в иностранной валюте, около 1 млрд хранится в золоте, остальная часть резервных средств отведены на специальные права заимствования и резервную позицию МВФ.

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Международные валютные резервы Украины превышают 18 млрд долл, – НБУ 01

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Мафія рошена штучно підтримує високий курс долара, викупляючі на біржі дешеві долари по високій ціні! Реальний курс долара 17грн за долар, або навіть менше, а влада штучно його завищує, щоб олігархи експортери отримували додаткові прибутки і менше витрачали валюти на робочу силу в Україні! 18 млрд доларів резервів НБУ під час війни, тоді як військовий бюджет всього лише 2,5 млрд доларів!!!!!!! Це пістець!!!!! Потрібно негайно зменшити курс долара до гривні, хоча б до 21грн і далі до 17грн! Мрії мафії про 31грн за долар в 2018 році не здійсняться!
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Что-то я не пойму. Раз резервов полно, то зачем вчера одолжили евробондами 3млрд?
Кстати отдавать больше чем взяли в 2,12 раза.
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ХОРОШО СЧИТАЮ БАНКТНОТЫ США
ДАЖЕ В ТЕМНОЕ НА ОЩУПЬ
ЗАРПЛАТА 1% ОТ СУММЫ РЕЗЕРВА НБУ В ДОЛЛАРАХ США
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Если вывернуть карманы в Верховной Зраде,раза в три больше будет.
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Если еще и руки,то там и пять раз по столько найти можно.
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А пенсия 40 долларов , зарплата 100 долларов .но у главы Нафтогаза три миллиона гривен в месяц , чиновники в минюсте по семь миллионов гривен в месяц себе премии начисляют .
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минималка прокурора 20 тыс...судьи вообще скоро будут золотыми...в Кабмине, АП всё великолепно
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ЭтА Шо бы Ани не вАрАвАли в тихаря, а типа легально получали то Шо дАлжны вАрАвать и никто не мог их упрекнуть в этом...
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Это неправильная реформа и лапша на уши народу .так же воруют только сделали официально себе ещё и зарплаты миллионные .История показывает = украл - голову на юх отрубали , следующий - украл - повесили . третий не будет воровать .
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Там своя шобла - кумы , племянники , детишки одно кодло чужих не пускают .ты ж видишь как боятся антикорупционного суда .
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500 000 і можна спробувати навіть не родичам, не гривень звичайно .
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ничего .гривна падает , цены растут .Даже странно как то .-при якуневиче в казне было ноль , а зарплаты были в три раза больше , а цены в три раза меньше .Тут казна растёт невиданными темпами , а доходы Народа падают .
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Я в курсе . только смотря на этих ублюдочных патриотов при власти с миллионными зарплатами , с миллиардными Е - декларациями и с дворцами как у королевы Англии понимаешь , что они ублюдки и есть агентами других государств .а поэтому они враги народа и их нужно уничтожать как врагов народа .
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Жаль, что Янукович оказался бздливым и тупым, сначала жопой крутил перед европой, а потом перед рашей и зачем-то 15 лярдов долларов одалживал, может затем, чтобы курс держать или зп. В итоге довел страну до революции, и обосравшись убежал, а так да, супержизнь была ага )) У меня один знакомый взял в банке кредит в 100 000 баксов, года полтора жил, как в шоколаде... А потом деньги закончились, так его коллекторы из квартиры выкинули в одних трусах. Но зато, он всегда мог вспомнить - вот мол жизнь была - класс ))
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Жили в долг, а когда рыгобанда ноги делала на Ростов - казну пустую оставили. Только вате этого не понять - ждут ростовского сЦаря.
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а сейчас не в долг живем?
транши по несколько раз на год барыги получают и деребанят
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Пой песню пой. Если бы казна была пуста, то не выплачивались бы ни пенсии, ни зарплаты бюджетникам. По факту все выплачивалось бесперебойно.
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Казна і ЗВР це різні речі.
Овоч витратив на народ всі запаси і позичив 15 млрд. доларів. Отака ціна так званих тучних років.
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Казна і ЗВР це те ж саме, бюджет і ЗВР це різні речі .
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Ось що пише москальска вікіКазна́ - средства бюджета и иная государственная собственность, нераспределенные между государственными предприятиями и учреждениями и принадлежащие государству (либо публичному образованию или институту) на праве собственностиРоссийской Федерации ныне различают казну Российской Федерации, казну каждого из субъектов Федерации, а также казну муниципальных образований.В казне Российской Федерации выделяют следующие составные части[источник не указан 1935 дней]:средства федерального бюджета;средства Резервного фонда РФ и ФНБ России;средства иных федеральных бюджетных фондов РФ;Алмазный фонд РФ;і лише на останньому місці якісь резерви (не ЗРВ ???)Росрезерв.
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Чудик,а какие резервы в твоей стране?Пару золотых коронок и цепочка с крестиком?Квартирку соседа уже отжал?
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Товарищ,так ты из болота и пишешь,заболел совсем амнезией?
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Це ти зранку до вечора з болота квакаєш. Тебе звільнили? Мабуть ти не здатний ні на що крім грюкання шахтарською каскою...
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С учетом того что нас уже обязали выплатить рашке судебные издержки 4лярда точно придётся отдавать. Суд по факту уже проигран. Интересно где те финансовые Ыксперды, которые кричали что засудят рашку и долги не надо будет отдавать? Хоть один суд они выиграли? Клоуны мля...
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Тогда вопрос, нафига нам еще транш от МВФ ?
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У вас очень позитивные рейтинги,у Плотвы,что он на завтрак кушал?
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Шуткуєш Люцик, заради рейтинга відсотки платити ?
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Фіксовані відсотки. Через 10 років вони нівеліруються інфляцією. Чи ти не знаєш що долар теж девальвіруєт?
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Так.Только станок у них,а не у нас.Тому им пох,а в нас бакс вже под 30
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Тоесть транш доложить траншем,це позитив?
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Офуєнний, це як піти в банк і взяти кредит який не потрібен .
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Не он мав на увазi,рейтинг,мабуть.Теперь мы з двух минусов получим один.А може в плюсы выйдем
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Напевне щоб на щось витратити гроші, а не тримати під ліжком .
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Під великі відсотки та під залог майна.
А Україні дають без застави тобто впевнені у платіжоспроможності країни. А це теж імідж країни.
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Тобто якщо в тебе не буде потреби в грошах, але хтось запропонує маленькі відсотки, то ти візьмеш на всяк випадок?
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МВФ видає кредити під розвиток (реформи), це як школярам батьки платять грошики на цукерки за гарні оцінки. Фігово коли МВФ не дають черговий транш - це маркер шо щось йде не так.
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А чому б не взяти. Позичу комусь за більший відсоток.
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шоб було - а если серьезно то Люцефер тебе все правильно написал - добавлю от себя - если мвф дает деньги ,то и другие дают и рейтинг растет - кроме этого большой бизнес весь строиться на занятых деньгах,как правило - да и еще хоть центробанк и везде рассказывает шо не вмешивается в курс - но.... - в общем таких кредитов ,вернее под такой процент, не возьмешь больше не где - так шо надо брать однозначно
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а у Ахметова как обстоят дела с международными валютными резервами?
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так что,Гонтаревой пора снова заехать в Украину за новой партией6"за себя и за того парня"? )
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А крепакам что с того что у пана скрыня полная? Тут существует закон сохранения енергии, что если где то прибыло значит откуда то оно убыло. И откуда убыло я знаю да и все украинцы думаю догадываются...
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Да не полная она, мизер это. А если учитывать, что в ближ полгода или год будут очень серьёзные суммы по выплатам долгов, то..
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18 лярдов. Наверное, это таки в биткоинах. То есть- всё настолько много... Тока хрен увидеть. Вот реально, если мне, мои поляки, предложат зарплату в биткоинах... то я, наверняка- откажусь. Пусть лучше в песцовых шкурках.
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Та-а-а-ак... которые що??? Производят биткоины??? О приезде- скорее всего состоится. Вроде всё- получается. Щас вот, с зубами осталось разобраться. С Запором- уже.
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Для полного понимания хотелось бы еще увидеть а сколько кредитов нам дали за это время?
Много ума не надо, чтобы набрать долгов, а потом этим гордиться.
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Для полного понимания мне бы понадобился не только фотоаппарат. А и многочисленные ссылки на ресурс "Минет в Мариуполе". Вот откуда у этих девочек, которые рискуют приехать ко мне, среди ночи,- такие машинки??? Ну, ладно, я оплачиваю им 100 долларов, за ночь. И шо??? Этого достаточно, для джипака Х-5 БМВ??? Или- свежайшего Джука ниссановского??? И, при этом- они не бояться, и не требуют предоплату, через банкомат!!! А те, которые требуют- дешевле! И приезжают- на такси!!! Так шо... не задавайтесь сложными вопросами...
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Шо то було?
Мене чогось зовсім не цікавить ваше сексуальне життя, та більшість людей також, так що ваш висер тут не доречний.
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Так я и говорю: не надо сложных вопросов. Например, таких: 1.хотелось бы еще увидеть а сколько кредитов нам дали за это время? 2. Шо то було?
Вам все равно на них не ответят. Так- нормально?
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Краще про дівчат, а то вже зовсім нічого не зрозуміти до чого це. Ліпше пошукайте інший тематичний форум для своїх фантазій.
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ОК. Я- пошукаю. А если вам таки не ответят, тогда как??? А тогда- я прав. И всё.
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Даже не надо все долги считать. В январе суд огласит решение по "долгу януковоща". А с учетом того что нас уже обязали выплатить россии её судебные издержки можно быть уверенным что этот суд мы тоже проиграли. Уже с бюджета можно вычесть 4 лярда. А если добавить обязательные выплаты по долгам МВФ....
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О , если правда то Украина уже имеет много доларов так бы сказать уже половину обьёма доларов какие есть у педры офшорного,,
Ну ещё три года и Украина догонит офшорного!

или не догонит ??
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У ботів істерика - як так, хахли ні замьорзлі, діхфолта нетуті, на Київ/Львов вже ніхто не йде, а тут ще й якийсь ЗВР виріс.
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Не впечатляет. Надо занять ещё миллиардов 200 и сразу положить в зарубежные банки. Вот это будет солидный резерв, а что проценты капают, так это ж пустяки, не с офшоров же.
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Вони і так розміщені у закордонних банках.
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А это много, мало или достаточно? Ну, не понимаю я голых цифр без аналитики.)
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Коли у мене збільшуються запаси - я відчуваю себе більш спокійно.
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Это относительно) Если у меня в кармане была гривна, а потом стало 5, то это никак не повлияет на моё спокойствие, хотя в относительных цифрах денег стало в 5 раз больше.
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Это, мягко говоря, не совсем объективная информация. Есть нюансы. Во-первых, в чьих банках хранятся эти деньги? Во-вторых, сколько из этих миллиардов заемных средств? В-третьих, где хранится золото: на Украине или в другом/других государствах?
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судячи з курсу та цін, можно навіть назвати не "міжнародні", а панамські.
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Нужно ЕЩЕ!!! и еще больше уменьшить...кэш. Следующая фаза могла бы быть ....транспортные расчеты. Это огромный рынок кэша и если его завести в безнал, страна дополнительно получит огромные прибыли. Это метро, автобусы, такси, коммуналка. Принцип расчетов - по мобильному телефону либо касанием карты. Терминалы должны быть компактными и малоэнергоемкими, например у кондукторов или у тех же маршрутчиков. Их ВСЕХ!!! ТОТАЛЬНО надо переводить на безнал. А сами пенсионеры должны получать проездные на карту. Кстати и экономить на проезде они станут больше.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаМеждународные валютные резервы Украины превышают 18 млрд долл, – НБУ
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