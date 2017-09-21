 Международные валютные резервы Украины превышают 18 млрд долл, – НБУ

Международные валютные резервы Украины на 1 сентября 2017 года составили 18,035 млрд долл., сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Национальный банк Украины.
По сравнению с соответствующими показателями на 1 августа текущего года показали выросли на 240 миллионов долларов.
В Нацбанке отметили, что 14 млрд долл от общей суммы хранятся в иностранной валюте, около 1 млрд хранится в золоте, остальная часть резервных средств отведены на специальные права заимствования и резервную позицию МВФ.
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Кстати отдавать больше чем взяли в 2,12 раза.
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(можно и руки...)
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транши по несколько раз на год барыги получают и деребанят
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Овоч витратив на народ всі запаси і позичив 15 млрд. доларів. Отака ціна так званих тучних років.
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А Україні дають без застави тобто впевнені у платіжоспроможності країни. А це теж імідж країни.
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Много ума не надо, чтобы набрать долгов, а потом этим гордиться.
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Мене чогось зовсім не цікавить ваше сексуальне життя, та більшість людей також, так що ваш висер тут не доречний.
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Вам все равно на них не ответят. Так- нормально?
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Ну ещё три года и Украина догонит офшорного!
или не догонит ??
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