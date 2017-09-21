 Аброськин о взрыве в Умани: "Нельзя сейчас выдвигать версию, что это теракт, можно пока говорить о хулиганстве"

Об этом сообщил первый заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин, находясь на месте происшествия в г.. Умань, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.
Комментируя работу полицейских на месте взрыва, произошедшего сегодня около 6 часов утра в Умани, Вячеслав Аброськин сообщил, что следователи полиции открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - за совершение хулиганства.
Здоровью 13-летнего подростка из Израиля, который незначительно пострадал от взрыва, ничего не угрожает.
Вячеслав Аброськин также сообщил, что на месте происшествия сейчас работают пять усиленных следственно-оперативных групп полиции. Кроме того, им будут оказывать помощь специалисты Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины, которые прибыли в Умань из Киева. В тесном сотрудничестве с украинскими полицейскими находятся и 17 полицейских Израиля, которые тоже находятся в Умани.
"Нельзя сейчас выдвигать версию, что это теракт, можно пока говорить о хулиганстве. Более подробно можно говорить после сбора и анализа всей информации. На месте работают порядка пяти усиленных следственно-оперативных групп. Также сюда для организации работы прибыли сотрудники Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины", - отметил Вячеслав Аброськин.
Он также добавил, что службу по обеспечению общественной безопасности и порядка в Умани на время паломничества хасидов несут около 500 украинских полицейских вместе с полицейскими Израиля.
"Я здесь не вижу каких-то моментов, которые дестабилизируют ситуацию. Люди, которые здесь находятся, не испытывают тревоги. Мы же в ближайшее время постараемся установить все обстоятельства этого взрыва", - подчеркнул Вячеслав Аброськин, добавив, что все элементы предмета, который взорвался, направлены на экспертизу.
Напомним, сегодня утром в г.. Умань прогремел взрыв. В результате незначительные телесные повреждения получили двое граждан Израиля - мужчина и 13-летний подросток. По факту взрыва полицией открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
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по ходу ни одного... кто бы признался...
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Можливо це спроба зробити міжнародний скандал, типу,українці вбивають євреїв.
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