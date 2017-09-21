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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:взрыв (4348) Нацполиция (8802) Умань (196) Аброськин (448)

 Аброськин о взрыве в Умани: "Нельзя сейчас выдвигать версию, что это теракт, можно пока говорить о хулиганстве"

взрыв умань

Произошедший в четверг рано утром взрыв неустановленного предмета в гаражах в Умани (Черкасская обл.), в результате которого незначительные телесные повреждения получили двое граждан Израиля - мужчина и 13-летний подросток, - квалифицируется как хулиганство. Кроме того, в Черкасскую область для организации работы прибыли и специалисты Департамента уголовного розыска Нацполиции. Украинская полиция тесно сотрудничает с израильскими правоохранителями.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин, находясь на месте происшествия в г.. Умань, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

Комментируя работу полицейских на месте взрыва, произошедшего сегодня около 6 часов утра в Умани, Вячеслав Аброськин сообщил, что следователи полиции открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - за совершение хулиганства.

Здоровью 13-летнего подростка из Израиля, который незначительно пострадал от взрыва, ничего не угрожает.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Умани в гаражах при взрыве неустановленного предмета пострадал израильский подросток: личный состав поднят по тревоге, - полиция. ФОТОрепортаж

Вячеслав Аброськин также сообщил, что на месте происшествия сейчас работают пять усиленных следственно-оперативных групп полиции. Кроме того, им будут оказывать помощь специалисты Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины, которые прибыли в Умань из Киева. В тесном сотрудничестве с украинскими полицейскими находятся и 17 полицейских Израиля, которые тоже находятся в Умани.

"Нельзя сейчас выдвигать версию, что это теракт, можно пока говорить о хулиганстве. Более подробно можно говорить после сбора и анализа всей информации. На месте работают порядка пяти усиленных следственно-оперативных групп. Также сюда для организации работы прибыли сотрудники Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины", - отметил Вячеслав Аброськин.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": СБУ с прокуратурой задержали на взятке депутата уманского горсовета, обложившего "данью" торговые точки, обслуживающие хасидов. ВИДЕО+ФОТО

Он также добавил, что службу по обеспечению общественной безопасности и порядка в Умани на время паломничества хасидов несут около 500 украинских полицейских вместе с полицейскими Израиля.

"Я здесь не вижу каких-то моментов, которые дестабилизируют ситуацию. Люди, которые здесь находятся, не испытывают тревоги. Мы же в ближайшее время постараемся установить все обстоятельства этого взрыва", - подчеркнул Вячеслав Аброськин, добавив, что все элементы предмета, который взорвался, направлены на экспертизу.

Напомним, сегодня утром в г.. Умань прогремел взрыв. В результате незначительные телесные повреждения получили двое граждан Израиля - мужчина и 13-летний подросток. По факту взрыва полицией открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

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Он должен проконсультироваться с расейским куратором.
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там настоящего еврея не было..
по ходу ни одного... кто бы признался...
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Израиль надеется , что они останутся в Украине до следующего Нового Года .
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в принципе, идиотизм для пострадавшего еврея ехать в зарождающийся новый рейх!
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Рейх уже зародился,да что там,расцвел! на московски болотах.
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ага! теперь будет крушение с многочисленными жертвами
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Постраждали громадяни Ізраїлю.
Можливо це спроба зробити міжнародний скандал, типу,українці вбивають євреїв.
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Гаражи , евреи , граждане Израиля , взрыв -чё то не вяжется .
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАброськин о взрыве в Умани: "Нельзя сейчас выдвигать версию, что это теракт, можно пока говорить о хулиганстве"
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