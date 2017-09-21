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 Киевские новости
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Все про:авто (4579) дороги (1819) Киев (18224) ремонт (848)

 В Киеве частично ограничат движение по эстакаде Южного моста

южный мост

Это связано с ремонтом дорожного покрытия.

Как передает Цензор.НЕТ, с вечера пятницы, 22 сентября, до утра субботы дорожники частично ограничат движение по эстакаде Южного моста в направлении проспекта Надднепрянского шоссе в связи с выполнением работ по ремонту деформационных швов на эстакаде. Об этом сообщили в пресс-службе "Киевавтодора" на странице в Facebook.

"С 21.00. 22.09.2017 до 08.00 23.09.2017 в связи с выполнением работ по ремонту деформационных швов на эстакаде Южного мостового перехода в направлении движения с просп. Николая Бажана до Надднепрянского шоссе будет частично ограничено движение транспорта", - говорится в сообщении.

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не, ну я уже просто фигею от новостей), чесслово!
Вот новость - так новость!!
Блин, ну АбиднА же, да...
Я ж не успокоюсь)))
https://zpu.kr.ua/podiyi/4832-na-pokrovskomu-iarmarku-ie-vse-vid-solom-ianoho-bychka-do-stronhmen-shou-foto
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В прошлом году летом на этом же месте положили новый асфальт . Сейчас срывают и опять ремонт . Ээээ где вы прокуроры ,НАБУ ,САБУ ? - проверяйте ублюдков и в тюрьму .
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Напевно педальний кінь хоче купити собі нову майку та труси.
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Да я не думаю шо Кличко ворует . но ввиду своей недалёкости его окружение ему лапшу вешает
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Ура! Невиданными темпами строятся и ремонтируются дороги при власти реФФорматоров! Правда каждый год одни и те же
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Теперь на ремонт моста всего бюджета, вместе с пенсийным фондом нехватит.Все швы полопались.Да и шатается весь.
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиВ Киеве частично ограничат движение по эстакаде Южного моста
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