 В Киеве частично ограничат движение по эстакаде Южного моста

Как передает Цензор.НЕТ, с вечера пятницы, 22 сентября, до утра субботы дорожники частично ограничат движение по эстакаде Южного моста в направлении проспекта Надднепрянского шоссе в связи с выполнением работ по ремонту деформационных швов на эстакаде. Об этом сообщили в пресс-службе "Киевавтодора" на странице в Facebook.
"С 21.00. 22.09.2017 до 08.00 23.09.2017 в связи с выполнением работ по ремонту деформационных швов на эстакаде Южного мостового перехода в направлении движения с просп. Николая Бажана до Надднепрянского шоссе будет частично ограничено движение транспорта", - говорится в сообщении.
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Вот новость - так новость!!
Блин, ну АбиднА же, да...
Я ж не успокоюсь)))
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