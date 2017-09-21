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 Политика Украины
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 Российский фрегат "Адмирал Эссен" возвращается в оккупированный Севастополь

россия фрегат

Фрегат российского Черноморского флота "Адмирал Эссен" возвращается в аннексированный Севастополь из Средиземного моря, где он с 11 июля выполнял задачи в составе постоянного соединения Военно-морского флота России.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа соседней России.

"Фрегат Черноморского флота "Адмирал Эссен" возвращается в Севастополь после выполнения задач в составе постоянного соединения Военно-Морского Флота в Средиземном море, где корабль находился с 11 июля текущего года. На основе плановой ротации сил фрегат в составе соединения сменил сторожевой корабль Черноморского флота "Пытливый", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На админгранице с Крымом процветает нелегальный бизнес, - постпред президента Украины в Крыму

Ранее "Адмирал Эссен" ​ покинул Севастополь и взял курс на черноморские проливы, чтобы возобновить выполнение задач в составе постоянного соединения ВМФ России в Средиземном море.

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а почему бы по пути ему не подовраться на чём-то?
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У турок нужно спрашивать- они руководят Босфором
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Минировать пэтя будет на КПП или не?
А мож позвонит и прикажет остановиться!
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И что? Ему на перерез уже вышли 2 петина катера с пулемётами?
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Почему петина?Пишите украинские.Какая разница как страну унизить.Этого ведь хочется?
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Как сообщила газета «Известия» «Застрявшие «Буревестники» вернут в серию. Российские кораблестроители возобновляют строительство фрегатов проекта 11356, прекращенное из-за отказа Киева поставлять двигатели»

3 из 5 потопил петя без перехвата из-за отказа Киева поставлять двигатели )))
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На выставке "Агроэкспо 2017" в Кропивницком представили более 100 автомобилей

Площадь экспозиции дилеров "УкрАвто" в Кропивницком впечатляет - более 1000 м2. Это больше, чем в былые годы на автосалоне Sia.
Дебютирует в Кропивницком и возвращенная легенда - внедорожник Mitsubishi Pajero Wagon, который только-только поступил к дилерам. В рамках "Агроэкспо" можно не только посмотреть на внедорожники от Mitsubishi, но и испытать их на специально построенной экстримальной трассе. В том числе и рамный настоящий внедорожник Pajero Sport, который в этом месяце стал сразу на 100000 грн. доступнее.

http://kirovograd24.com/shortly/2017/09/20/na-vstavke-agroekspo-2017-v-kropivnitskom-predstavili-bolee-100-avtomobilei.htm

Позор просто... везде пишут о нашем городе, о выставке в частности, а здесь категоричное нет!

На данный момент это событие наилучшее, что есть в нашей стране!
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"Эссен" в Севастополь возвращается, а Вы здесь со своей выставкой.
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Назван в честь адмирала Российского императорского флота, командующего флотом Балтийского моря во время Первой мировой войны Николая Оттовича фон Эссена (1860-1915).
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О, и отчество с приставкой "фон" окончательно подтверждает чистокровного рускаго))))
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Да никакой, просто что ни копни, русским там и не пахнет, почему бы не назвать танк "Гудерианом" а самолет "Герингом".
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не типичный рюський. Баранов не резал, и походу в мечеть не ходил..
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дякую,а я думав,що корабель названо від дієслова"жрати"
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у украины для него другое заготовлено .в месте встречи с овцевозом.так шо заглубим

Промисловий Портал‏ @ua_industrial 5 ч.5 часов назад

Фото: в Миколаєві відбувся спуск на воду унікального самохідного надпотужного днопоглиблювального судна http://uprom.info/news/ships/foto-v-mikolayevi-vidbuvsya-spusk-na-vodu-unikalnogo-samohidnogo-nadpotuzhnogo-dnopogliblyuvalnogo-sudna/

Российский фрегат "Адмирал Эссен" возвращается в оккупированный Севастополь - Цензор.НЕТ 2495
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Хорошая новость. Хоть кто-то делает суда, пусть и штучно.
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а каким боком японские внедорожники за несколько миллионов каждый имеют отношение к аграриям или *УкрАвто*?
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повторюсь специальтно для Вас!:

Так, цьогорічна виставка проводиться у місті вже вп'яте і є ювілейною. На заході представлена найсучасніша сільгосптехніка з США, Канади, Бразилії, Німеччини, Франції, Італії, Польші, яку можна побачити на спеціалізованих майданчиках. Також на «Агроекспо» можна побачити новинки автомобілів, які нещодавно з'явилися на світовому ринку. Крім цього, на облаштованій території агропромислової виставки представлені різноманітні види тварин та птахів. В цьому році маємо 100 тисяч квадратних метрів, 500 компаній, які представлені в різних локаціях, як на відкритих майданчиках, так і у приміщенні. Найголовніше, що інтерес іноземних компаній до країни відновлюється.
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Все таки украинцы не мстительные..Ни одного подрыва пансионата. Ни коробля. - Кацапы воспитали .
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Плохое воспитание. Подрываем, грабим и убиваем только своих.
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Вата радуется : кто-то или что-то вернулось в оккупированный Севастополь .
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Готовятся вторую арку ставить - пролив опять перекрывать. Нужна надёжная охрана
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Просчитать течение и высыпать плавающих мин в сторону Ватостополя.
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Почему он не потоплен Украинскими подводными лодками ?
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патаму ша ти сам себе пиз..тый друг -Oleg Hardin c7039710. сам себя лайкаешь и уходишь в спам медл енно и печально
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Semen Kabakaev‏ @SemenKabakaev 1 ч.1 час назад

В этот понедельник задержали боевика,по непроверенным данным пытал пленных.Кличка Малыш.Прокуратура просит опознать Следователь050929 34 58

Российский фрегат "Адмирал Эссен" возвращается в оккупированный Севастополь - Цензор.НЕТ 3671
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Кого, корабль иди этого нижнекамского гамадрила ?
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Ленинская кузня выпустит очередного монстра грозу морей который все кацапен корабли распугает.
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Это корыто утонет . Крабы уже клешни трут . Крым наш , орда- корм для наших рыб .
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а где гореносец "кузя" шо на дровах и угле работает ?
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На шпионских фото новый котёл для Кузи выглядит так. На чём работает - не в курсе
Российский фрегат "Адмирал Эссен" возвращается в оккупированный Севастополь - Цензор.НЕТ 9140
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Зная, откуда растут руки у )(уйлопов, можно предположить, что эти топочные этих котлов даже не зажгутся...
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Памятник за возвращение! "Памятник вернувшимся кораблям" блям...
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А що ви дивуєтесь,це найбільш скрепна частина кожного росіянина.
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Я не знаю их ТТД, этих новейших фрегатов. Я- не верю в рекламу этих "Калибров". У меня, капитана-лейтенанта Флота СССР- не получается в это поверить. Но! Если всё так, то хрень эта- весьма непростая. Я помню Программу, которую анонсировал Фуйло, только-только став ихним президентом. О массовом строительстве именно таких кораблей. Он- скопировал Штаты, с их огромным флотом фрегатов... Никакого максимализма. Напротив. Мне таки интересно- неужто эти "Калибры" настолько эффективны??? Если- ДА, то всё ещё хуже.
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Если )(уйло "ремонтирует" 40-летнего "Кузю"-то )(уйлостану-жопа полная.
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Это- неинтересно, поверь. Они- строят. Много. Вот это- интересно. Эти маленькие хрени, типа "Зеленый Дол". Которые МРК(малые ракетные корабли). Повторюсь: мне только непонятна эффективность их "Калибров"... Если всё так, то какие-то "Томагавки"- рядом не валялись.
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А в чём уж такая разница "калибров" и "томогавков"? Вот огромные сверхзвуковые совковые "граниты" и "вулканы" (или те же "ониксы") от "томогавков" и прочих "гарпунов" и "экзесетов" отличаются. А "калибры"...
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Андрей, что за вопросы на счёт эффективности КАЛибров? Самая высочайшая эффективность! Вам что, недостаточно было демонстрации точного попадания КАЛибров в осликов на иранском нагорье при стрельбе Каспийской флотилии по Сирии?
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Наварассийск?Это украденный у Италии Джулио Чезаре...
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Не надо шуметь - потонет корыто , засрёт наш Крым .
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Учения кончились. Воронеж передает эстафету Ростову.

"В центре Ростова-на-Дону рядом с мэрией горит 10 этажный дом. На месте работают пожарные расчеты. Огонь охватил практически все этажи.
«Это страшно наблюдать. Люди выбрасываются из окон, взрываются и горят машины», - передает с мета происшествия наш читатель.
Сообщение о возгорании 10 этажного здания расположенного в переулке Семашко поступило на пульт дежурного в 13:53. Пожару присвоен третий ранг сложности."

Российский фрегат "Адмирал Эссен" возвращается в оккупированный Севастополь - Цензор.НЕТ 6877
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Севастополь мы пожалуй оставим Украинским. Но демилитаризуем полностью. А остальной Крым сдадим в долгосрочную аренду Израилю. лет этак на 99, больше я думаю не надо.
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