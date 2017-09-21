 Российский фрегат "Адмирал Эссен" возвращается в оккупированный Севастополь

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа соседней России.
"Фрегат Черноморского флота "Адмирал Эссен" возвращается в Севастополь после выполнения задач в составе постоянного соединения Военно-Морского Флота в Средиземном море, где корабль находился с 11 июля текущего года. На основе плановой ротации сил фрегат в составе соединения сменил сторожевой корабль Черноморского флота "Пытливый", - сказано в сообщении.
Ранее "Адмирал Эссен" покинул Севастополь и взял курс на черноморские проливы, чтобы возобновить выполнение задач в составе постоянного соединения ВМФ России в Средиземном море.
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А мож позвонит и прикажет остановиться!
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Бараны на фрегате!
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http://www.ntv.ru/novosti/314162/
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3 из 5 потопил петя без перехвата из-за отказа Киева поставлять двигатели )))
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Площадь экспозиции дилеров "УкрАвто" в Кропивницком впечатляет - более 1000 м2. Это больше, чем в былые годы на автосалоне Sia.
Дебютирует в Кропивницком и возвращенная легенда - внедорожник Mitsubishi Pajero Wagon, который только-только поступил к дилерам. В рамках "Агроэкспо" можно не только посмотреть на внедорожники от Mitsubishi, но и испытать их на специально построенной экстримальной трассе. В том числе и рамный настоящий внедорожник Pajero Sport, который в этом месяце стал сразу на 100000 грн. доступнее.
http://kirovograd24.com/shortly/2017/09/20/na-vstavke-agroekspo-2017-v-kropivnitskom-predstavili-bolee-100-avtomobilei.htm
Позор просто... везде пишут о нашем городе, о выставке в частности, а здесь категоричное нет!
На данный момент это событие наилучшее, что есть в нашей стране!
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- Настоящий русский морской офицер (с)
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Промисловий Портал @ua_industrial 5 ч.5 часов назад
Фото: в Миколаєві відбувся спуск на воду унікального самохідного надпотужного днопоглиблювального судна http://uprom.info/news/ships/foto-v-mikolayevi-vidbuvsya-spusk-na-vodu-unikalnogo-samohidnogo-nadpotuzhnogo-dnopogliblyuvalnogo-sudna/
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Так, цьогорічна виставка проводиться у місті вже вп'яте і є ювілейною. На заході представлена найсучасніша сільгосптехніка з США, Канади, Бразилії, Німеччини, Франції, Італії, Польші, яку можна побачити на спеціалізованих майданчиках. Також на «Агроекспо» можна побачити новинки автомобілів, які нещодавно з'явилися на світовому ринку. Крім цього, на облаштованій території агропромислової виставки представлені різноманітні види тварин та птахів. В цьому році маємо 100 тисяч квадратних метрів, 500 компаній, які представлені в різних локаціях, як на відкритих майданчиках, так і у приміщенні. Найголовніше, що інтерес іноземних компаній до країни відновлюється.
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смотрите фото!! там есть всЁ!
и даже это):
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В этот понедельник задержали боевика,по непроверенным данным пытал пленных.Кличка Малыш.Прокуратура просит опознать Следователь050929 34 58
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"В центре Ростова-на-Дону рядом с мэрией горит 10 этажный дом. На месте работают пожарные расчеты. Огонь охватил практически все этажи.
«Это страшно наблюдать. Люди выбрасываются из окон, взрываются и горят машины», - передает с мета происшествия наш читатель.
Сообщение о возгорании 10 этажного здания расположенного в переулке Семашко поступило на пульт дежурного в 13:53. Пожару присвоен третий ранг сложности."
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