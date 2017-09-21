EN|RU|UK
Темы дня: Пожар в лагере "Виктория" Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева
 Происшествия
  2980  9
Все про:взрыв (4348) ремонт (848) крыша (33) ГСЧС (1394)

 На крыше 9-этажного дома в Киеве произошел взрыв: 2 человека госпитализированы в ожоговый центр, - ГСЧС. ФОТО

взрыв

В результате взрыва пострадали 2 человека

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС, опубликованном в Facebook.

21 сентября о 11:42 в пожарно-спасательной службы столицы поступило сообщение о взрыве на крыше 9-этажного жилого дома на ул. Березниковский, 26 в Днепровском районе города.

На крыше 9-этажного дома в Киеве произошел взрыв: 2 человека госпитализированы в ожоговый центр, - ГСЧС 01

На место происшествия сразу же были направлены спасателей, однако их помощь не понадобилась. Спасатели установили, что во время проведения ремонтных работ по замене рубероидного покрытия произошел взрыв газового баллона без последующего горения.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: В Умани в гаражах при взрыве неустановленного предмета пострадал израильский подросток: личный состав поднят по тревоге, - полиция. ФОТОрепортаж

В результате взрыва были травмированы 2 работника. Бригадами скорой медицинской помощи пострадавшие с ожогами спины, рук, тела и лица, госпитализированы в ожоговый центр.

На крыше 9-этажного дома в Киеве произошел взрыв: 2 человека госпитализированы в ожоговый центр, - ГСЧС 02
Фото: пресс-служба ГСЧС

К счастью, обошлось без погибших.


На крыше 9-этажного дома в Киеве произошел взрыв: 2 человека госпитализированы в ожоговый центр, - ГСЧС 03

 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Взрыв без последующего горения. Скорей всего баллон был переполнен, а его на солнышко выставили вот он и того.... Множество дальнбойщиков пострадало от такого эффекта. Заправляли баллоны зимой холодным газом, потом ставили баллон в теплую кабину и через некоторое время тыдынц...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
раньше на крышах хоть какие-то ограждения были
 показать весь комментарий
Ответить
 
Made in China- и не самого лучшего производителя. я думаю
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа крыше 9-этажного дома в Киеве произошел взрыв: 2 человека госпитализированы в ожоговый центр, - ГСЧС. ФОТО
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти