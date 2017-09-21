 На крыше 9-этажного дома в Киеве произошел взрыв: 2 человека госпитализированы в ожоговый центр, - ГСЧС. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС, опубликованном в Facebook.
21 сентября о 11:42 в пожарно-спасательной службы столицы поступило сообщение о взрыве на крыше 9-этажного жилого дома на ул. Березниковский, 26 в Днепровском районе города.
На место происшествия сразу же были направлены спасателей, однако их помощь не понадобилась. Спасатели установили, что во время проведения ремонтных работ по замене рубероидного покрытия произошел взрыв газового баллона без последующего горения.
В результате взрыва были травмированы 2 работника. Бригадами скорой медицинской помощи пострадавшие с ожогами спины, рук, тела и лица, госпитализированы в ожоговый центр.
Фото: пресс-служба ГСЧС
К счастью, обошлось без погибших.
2980 9
В Умани в гаражах при взрыве неустановленного предмета пострадал израильский подросток: личный состав поднят по тревоге, - полиция. ФОТОрепортаж(54)
Взрыв в жилом доме Николаева: полиция возбудила уголовное дело(0)
В жилом доме Николаева произошел мощный взрыв: один человек получил 90% ожогов тела, без жилья остались 4 семьи. ФОТОрепортаж(18)
Ремонт дорог: движение транспорта по Московскому мосту ограничено(7)
В метро Лондона произошел взрыв, есть пострадавшие. ФОТО(0)
Взрыв в Киеве: пострадавших нет, полиция устанавливает причины. ФОТО(11)
Ответственность за взрыв в лондонском метро взяло на себя Исламское государство(20)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить