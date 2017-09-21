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 Политика Украины
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Все про:Геращенко Ирина (1001) закон (2388) образование (1646) Порошенко (13878) язык (3532)

 Все президенты, с которыми встречался Порошенко, восприняли с позитивом позицию власти по закону об образовании, - Ирина Геращенко

геращенко даллеман

Президент Украины Петр Порошенко во время двусторонних встреч в Нью-Йорке в рамках поездки на сессию Генассамблеи ООН доносил позицию властей страны по закону об образовании, и его визави отнеслись к ней с пониманием

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявляет первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.

"Он четко подчеркнул, что это долг Украинского государства и украинской власти - защищать украинский язык, предоставить право каждому гражданину освоить родной язык, чтобы продолжить обучение в высших учебных заведениях и иметь возможность работать", - сказала она на брифинге в парламенте в четверг в Киеве.

Геращенко отметила, что Порошенко, рассказывая на двусторонних встречах о реформах в Украине, особое внимание уделял закону об образовании.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Болгарии Радев обсудил с Порошенко вопрос изучения болгарского языка в Украине

"Все президенты, с которыми у Петра Порошенко были встречи и разговоры - это и президент Болгарии, и Польши, и Словакии, и другие - восприняли с позитивом и пониманием эту позицию", - заверила первый вице-спикер.

Она считает целесообразным пригласить парламентариев заинтересованных стран вы Украину с тем, чтобы они могли ознакомиться, как нацменьшинства получают образование в стране.

"В свою очередь, мы готовы поехать в Венгрию и посмотреть, есть ли там хоть одна украинская школа, как там работают украинские классы. И на этом нужно строить базу наших взаимных соглашений", - добавила политик.

Напомним, 5 сентября Верховная Рада 255 голосами приняла закон "Об образовании", который, в частности, регулирует вопрос использования украинского языка в сфере образования.

Также читайте: Ни в одной из обеспокоившихся новым законом об образовании стран, нет украинской школы, - Гриневич

В частности, закон предусматривает переходный период для детей, поступивших на обучение до 1 сентября 2018 года и сейчас учатся на языках нацменьшинств, до 1 сентября 2020 года. С 1 сентября следующего года дошкольное и начальное образование дети могут получать на языке соответствующего национального меньшинства, при этом параллельно изучая государственный.

С 5 класса дети национальных меньшинств начнут обучаться на государственном языке, а язык нацменьшинств будут изучать как отдельную дисциплину. Если язык нацменьшинств относится к языкам Европейского Союза, также возможно преподавание на нем одной или нескольких дисциплин.

Официальные органы ряда стран, которые имеют большую диаспору в Украине, выразили протест по поводу принятия этого закона.

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Катают ядро в пушку? Чтобы кацапам перебросить за поребрик на лепку очередного петуха из говна.
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До яких пір будемо оглядатись хто шо сказав? Всі невдоволені ідуть в еротичну подорож.
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доки не вийдемо на рівень життя,як у Німеччині
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Так.До Франции,ми вже вийшли.Теперь треба до Нiмеччинi
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ми ще навіть на рівень Румунії не вийшли.Польща.Франція--це наша мета
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Ну,а я про що?!Ще Кравчук казав,як выйдем на рiвень Франции,будемо будувати Нiмеччину
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Доки будемо питати поради президентів ІНШИХ, чужих нам країн, які закони НАМ приймати ДЛЯ СЕБЕ, рівень життя, як у Німеччині, чи навіть у тій же Угорщині доступний нам не буде. Тут ось що важливо зрозуміти - інтереси України дуже часто не збігаються з інтересами Угорщини, а деколи взагалі КАРДИНАЛЬНО розходяться. Угорці хочуть зберегти "угорський світ" на окупованих ними в різні часи етнічних українських землях, які, через любов історії до справедливості знову знаходяться в складі України. Ще живі люди, які пам'ятають, як Хортистська Угорщина, союзниця Гітлера у Другій світовій війні зброєю роздавила у 1940 р очолювану президентом о. Августином Волошиним Карпатську Україну. А залишки захисників Української держави були розстріляні На Верецькому та Ужоцькому перевалах при спробі вирватись в Галичину.
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да плевать они хотели на вашу реформу, они что вникали?
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Хватит уже оправдываться перед всеми и подымать ету тему. Сами заткнетесь и все забудут.
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Четверо силачів встановили рекорд України, протягнувши понад 27 тонн техніки


У Кропивницькому триває виставка АГРОЕКСПО-2017.
Українські спортсмени встановили національний рекорд, протягнувши 3,07 метрів трактор та причіпне обладнання загальною вагою понад 27 тонн.
Встановити цей рекорд хлопцям вдалося протягом 3 хвилин 7 секунд. Дистанція, зафіксована комісією, становила - 3,07 метри.
http://www.ugorod.kr.ua/news/2017-09-21-60359.html
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Странно , потому что парламенты двух стран уже осудили.
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И что? Я тоже несогласен с тем что флаги государств "этих парламентов" у нас по рай/сель радам стоят, и что они паспорта свои в тихаря раздают. Так что най йдуть у пи.чу...
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Лишнее подтверждение: эту срань, Закон этот, то есть, принимали с единственной целью: нажить проблем и ничего иного. И это- удалось! А вот эта болтовня, Ирины- то такэ... Я так тоже умею.
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Правильно толстуха. Скажи наоборот - больше не пригласят на сходняк в ресторане, а кушать хоцца
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Как же спративели ВСЕ эти соевые рожи протокольные !
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А шо говорили президенты по поводу нашей пенсионной реформы?
Тоже одобрили?
А по поводу постоянного роста цен на всё?
Тоже да?
Ты смотри, значит наш Порошенко не такой уж и мудак.
Ира, мы тебя услышали.
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Слова этой шоколадной соски, уже мало кого убеждают.
Раньше, я её сильно уважал и рвал душу на форумах в её защиту.
Но, это было раньше...
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и что сказал .на анонсированной цыголковым встрече американский трамплин??? а шо не захотел вагарить с рошеном?
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"...в этом самом Будапеште уж такие времена, Может скажут пейте-ешьте, ну а может ни хрена!" (В.С.Высоцкий.)
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Українські школи в Угорщині

Українська недільна школа у м. Ніредьгаза

Заняття проводяться у приміщенні Греко Католицького Теологічного Інституту
4400 Nyíregyháza Bethlen G.u.13-19

Недільна школа при Товаристві української культури в Угорщині, Будапешт

1065 Budapest, Hajos u. 1 (вхід з Paulai E. u.)
www.ukrajinci.hu
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Все президенты, с которыми встречался Порошенко, восприняли с позитивом ПОЗИЦИЮ ВЛАСТИ , а не содержание Закона .
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Вляпались
очередной раз базарные проходимцы с законом про "мову"...Этим
барыгам абсолютно все равно на какой "мове" говорят лохи, которых они
грабят...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВсе президенты, с которыми встречался Порошенко, восприняли с позитивом позицию власти по закону об образовании, - Ирина Геращенко
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