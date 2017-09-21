 Все президенты, с которыми встречался Порошенко, восприняли с позитивом позицию власти по закону об образовании, - Ирина Геращенко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявляет первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.
"Он четко подчеркнул, что это долг Украинского государства и украинской власти - защищать украинский язык, предоставить право каждому гражданину освоить родной язык, чтобы продолжить обучение в высших учебных заведениях и иметь возможность работать", - сказала она на брифинге в парламенте в четверг в Киеве.
Геращенко отметила, что Порошенко, рассказывая на двусторонних встречах о реформах в Украине, особое внимание уделял закону об образовании.
"Все президенты, с которыми у Петра Порошенко были встречи и разговоры - это и президент Болгарии, и Польши, и Словакии, и другие - восприняли с позитивом и пониманием эту позицию", - заверила первый вице-спикер.
Она считает целесообразным пригласить парламентариев заинтересованных стран вы Украину с тем, чтобы они могли ознакомиться, как нацменьшинства получают образование в стране.
"В свою очередь, мы готовы поехать в Венгрию и посмотреть, есть ли там хоть одна украинская школа, как там работают украинские классы. И на этом нужно строить базу наших взаимных соглашений", - добавила политик.
Напомним, 5 сентября Верховная Рада 255 голосами приняла закон "Об образовании", который, в частности, регулирует вопрос использования украинского языка в сфере образования.
В частности, закон предусматривает переходный период для детей, поступивших на обучение до 1 сентября 2018 года и сейчас учатся на языках нацменьшинств, до 1 сентября 2020 года. С 1 сентября следующего года дошкольное и начальное образование дети могут получать на языке соответствующего национального меньшинства, при этом параллельно изучая государственный.
С 5 класса дети национальных меньшинств начнут обучаться на государственном языке, а язык нацменьшинств будут изучать как отдельную дисциплину. Если язык нацменьшинств относится к языкам Европейского Союза, также возможно преподавание на нем одной или нескольких дисциплин.
Официальные органы ряда стран, которые имеют большую диаспору в Украине, выразили протест по поводу принятия этого закона.
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У Кропивницькому триває виставка АГРОЕКСПО-2017.
Українські спортсмени встановили національний рекорд, протягнувши 3,07 метрів трактор та причіпне обладнання загальною вагою понад 27 тонн.
Встановити цей рекорд хлопцям вдалося протягом 3 хвилин 7 секунд. Дистанція, зафіксована комісією, становила - 3,07 метри.
http://www.ugorod.kr.ua/news/2017-09-21-60359.html
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Тоже одобрили?
А по поводу постоянного роста цен на всё?
Тоже да?
Ты смотри, значит наш Порошенко не такой уж и мудак.
Ира, мы тебя услышали.
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Раньше, я её сильно уважал и рвал душу на форумах в её защиту.
Но, это было раньше...
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Українська недільна школа у м. Ніредьгаза
Заняття проводяться у приміщенні Греко Католицького Теологічного Інституту
4400 Nyíregyháza Bethlen G.u.13-19
Недільна школа при Товаристві української культури в Угорщині, Будапешт
1065 Budapest, Hajos u. 1 (вхід з Paulai E. u.)
www.ukrajinci.hu
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очередной раз базарные проходимцы с законом про "мову"...Этим
барыгам абсолютно все равно на какой "мове" говорят лохи, которых они
грабят...
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