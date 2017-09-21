 "Это непрактично. Я не советую это применять", - директор ЕБРР по Восточной Европе Малиж о создании в Верховном Суде Украины Антикоррупционной палаты

"Создание Антикоррупционной палаты в Верховном Суде означает, что вы будете проигрывать дело в первой, затем - во второй инстанциях. И только затем оно будет попадать в Антикоррупционную палату. Это непрактично. Я не советую лидерам (страны. - Ред.) это применять", - сказал он в ходе Украинского финансового форума в Одессе в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По его словам, для Украины этот механизм является временным.
"В других странах все гражданские суды - антикоррупционные. Если вы во Франции сталкиваетесь с коррупцией, вы идете в любой суд, а не ждете антикоррупционного. Все суды некорупмпированные. С этой точки зрения такой механизм является для Украины временным", - отметил Ф.Малиж.
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http://www.mukachevo.net/ua/news/view/240915
угадайте откуда их переправили? А сколько у нас дел по данному факту? Видимо это не прорыв границы...
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Ведь какая разница, подкупать судью-антикоррупционера или судью-коррупционера?
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Суть создания "антикоррупционой" палаты в том, чтобы ничего не менять в коррумпированной системе, но пустить пыль в глаза - по сути все шоколадные реформы касательно борьбы с коррупцией к пусканию пыли в глаза и сводятся.
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Антикоррупционный суд - это возможность для НАБУ сажать всякую коррумпированную падаль, типа тех же судей из коррумпированных судейских кланов.
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ПОчему НАБУ и САП хотят суд? Потому что им, в первую очередь нужен антикорупционный слидчий судья. Что бы не сливали и разрешали работать по верхам, а палата, это так как написано в статье. Может быть, когда нибудь, через 2-3 года, палата скасует незаконное решение апелляции и отправит на повторный круг, обратно в "болото"...
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