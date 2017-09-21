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 Политика Украины
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Все про:ЕБРР (191) судебная реформа (625)

 "Это непрактично. Я не советую это применять", - директор ЕБРР по Восточной Европе Малиж о создании в Верховном Суде Украины Антикоррупционной палаты

кризис ебрр

Создание Антикоррупционной палаты в Верховном Суде Украины является непрактичным механизмом, сообщил управляющий директор Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) по Восточной Европе и Кавказу Франсиз Малиж.

"Создание Антикоррупционной палаты в Верховном Суде означает, что вы будете проигрывать дело в первой, затем - во второй инстанциях. И только затем оно будет попадать в Антикоррупционную палату. Это непрактично. Я не советую лидерам (страны. - Ред.) это применять", - сказал он в ходе Украинского финансового форума в Одессе в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, для Украины этот механизм является временным.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Березюк - Порошенко об антикоррупционном суде: "Нужно хотеть быть самым богатым, или хотеть быть лидером нации". ВИДЕО

"В других странах все гражданские суды - антикоррупционные. Если вы во Франции сталкиваетесь с коррупцией, вы идете в любой суд, а не ждете антикоррупционного. Все суды некорупмпированные. С этой точки зрения такой механизм является для Украины временным", - отметил Ф.Малиж.
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Создание Антикоррупционной палаты в Верховном Суде, чтобы далеко на работу не ходить за бабками.
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Идея создания антикоррупционной палаті подразумевает численное превосходство судей из "коррупционных" палат на Пленуме и при избрании на административные должности, ну а что будет дальше - и так понятно.
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Так и устроят же туда своих друзей верных) независимой она не будет)
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даешь кондитерскую палату ,по борьбе с кашалодной корупцией в Украине..
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Глупый ты, Малиж. Щас набежит стецьковская мразь и быстро тебе докажет, что ты либо лошара, либо агент кримля
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Ещё банкиры нам не давали советов по судебной реформе)))
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он совершенно прав. Это шоколадная замануха, что бы убить саму идею антикорупционного суда.
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И какая ж сволочь это неподобство хочет сделать?
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Не может быть. Наговаривают. Этому человеку альтернативы нет. Скорее всего Саакашвили с Юлькой что-то мутят.
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Контрабандний скандал у Словаччині: полісменів судять за переправлення 275 нелегалів

http://www.mukachevo.net/ua/news/view/240915

угадайте откуда их переправили? А сколько у нас дел по данному факту? Видимо это не прорыв границы...
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Он прав, смысла плодить всю эту фигню нет.
Ведь какая разница, подкупать судью-антикоррупционера или судью-коррупционера?
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Я понял о чем он говорит, это другой вопрос.
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Суть создания антикоррупционного суда в том, чтобы в него попало как можно меньше нынешних коррумпированных судей.
Суть создания "антикоррупционой" палаты в том, чтобы ничего не менять в коррумпированной системе, но пустить пыль в глаза - по сути все шоколадные реформы касательно борьбы с коррупцией к пусканию пыли в глаза и сводятся.
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"В других странах все гражданские суды - антикоррупционные. Если вы во Франции сталкиваетесь с коррупцией, вы идете в любой суд, а не ждете антикоррупционного, ............Просто нужно поменять нам украинцам веру на Католическую,там нет КУМОВЕЙ. А у нас проталкивают КОЗЛОВ и одевают их в мантию,за которую нужно отстёгивать ставленникам московской Орды,которые так и не ушли из власти. Источник: https://censor.net.ua/n456271
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Собак заводят те, кто хочет, чтобы их любили. А кошек - те, кто сам готов любить. У хомяка же задача в духе Иисуса - показать детям смерть.
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Конечно, гильотина куда надежнее. Во время третьего майдана коррупционеров надо отправлять на неё без идиотской волокиты и судебных проволочек.

"Это непрактично. Я не советую это применять", - директор ЕБРР по Восточной Европе Малиж о создании в Верховном Суде Украины Антикоррупционной палаты - Цензор.НЕТ 1444
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к топору зовите русь?ну шо жа,лозунг старый и обкатанный,рашкой не раз применявшийся.после того как порубили кого попало и самих себя-сидят сто лет тихо на попе и славят государя.
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Русь - это Украина, а не рашка, так что мимо, порохобот.
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ога,только почему то ее там и оттуда зовут к топору...и желательно в Украине,да непорохобот демонстративный?
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Ты шутишь? Ну ка навскидку перечисли десять топовых коррупционеров из самых верхних эшелонов власти, посаженных в Украине после революции гидности. Или слабо?
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про топор можешь чего сказать?не уводи в сторону от провокационного снимка
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То есть ни одного заметного коррупционера в послемайданной Украине так и не посадили? А почему7 Не хватает политической воли или договорняки?
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антикоррупционный суд это еще одна возможность НАБУ отмазывать безнаказанно схемы своих друзей
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то есть то что есть сейчас им это не позволяет?
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Точно, это у нас НАБУ оказывается столп коррупции.
Антикоррупционный суд - это возможность для НАБУ сажать всякую коррумпированную падаль, типа тех же судей из коррумпированных судейских кланов.
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справа не в тому, що це буде -суд чи палата, варто зосередити свою увагу на тому, щоб провести судову реформу в дію, тому що закон - то основа будь-якої демократичної країни
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как раз то в том. Палата, это обозначает отсутствие такого суда на первой и апел.инстанциях.
ПОчему НАБУ и САП хотят суд? Потому что им, в первую очередь нужен антикорупционный слидчий судья. Что бы не сливали и разрешали работать по верхам, а палата, это так как написано в статье. Может быть, когда нибудь, через 2-3 года, палата скасует незаконное решение апелляции и отправит на повторный круг, обратно в "болото"...
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ну если по такому же принципу будут назначать антикоррупционного судью, как и все НАБУ, то толку никакого не будет. все имеют свои скелеты в шкафу
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испохабить можно все. Но сам факт, что шоколадный против, уже означает что это правильно!
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а я не понимаю, зачем создавать еще один тот суд, если для НАБУ Соломенский суд и так выносит исключительно выгодные и нужные решения. Судья Боборовник лично этим занимается
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Что на палату, что на суд будут бестолковые траты, как и на НАБУ. По 550-700 млн в год
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даже представить страшно во сколько нам обойдется этот новый антикоррупционный суд, а зарплаты им уже, наверное, миллионами будут начислять
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Так может нам туда податся? Хотя куда там, берут же только своих
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Украина не меняется в сторону ЕС ,всё управление властью замыкается на украинском царе. война войной,а реформы можно уже было провести на западной и центральной части Украины,и все тогда видели бы что мы строим, а так всё как в московской Орде, но россияне хоть живут общинами и на расстоянии от центра(кремля) и у них всё как то безобидно,а в Украине все по хатам и смотрят с форточки кто кого. А если уже надоело то тогда Майдан,выбрали себе царя ,а потом сидят возле подъезда и ждут чтобы им царь в подъезде лампочку в крутил.
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Вот зараз Печёрскому суду,обидно стало.Ведь у них,така гарна,та наработанная за 10 лет репутация.А ты Малиж,предлагаешь всё разрушить,та начать с нуля
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А куды пойдут безработные проффи?!Ты думал об этом,Малиж?!Предлагаешь лишить людей,работы,любимого дела?!Чем они семьи будут кормить?!Жебракувати пидуть?!Эх Малиж,Малиж,ничё ты не шаришь
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Да какой новый суд, если у нас уже и так 6 антикоррупционных органов, которые только тянут деньги из бюджета и ничего не делают
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Да такой новый суд,который будет выносить справедливые приговоры,иначе вся работа антикоррупционных структур пойдет насмарку,а дела на свалку.
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Только независимые антикоррупционные суды и антикоррупционные судьи, вообще не участвующие ранее в судебной системе.
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А зачем этот суд для Сытника, у него уже и так есть свой "ручной" Соломенский суд, который штампует нужные для бюро дела, зачем тратить деньги на новый суд?
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При Педре ничего хорошего создано быть не может.
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Может, конечно. Но не - благодаря, а вопреки. А про Порошенко можно сказать- он не интересуется чистосердечно Украиной. Он лихорадочно ищет темы для пиара и , чтоб было чем потом делать свою предвыборную кампанию. Ведь быть президентом ему очень понравилось, судя о всему
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НЕПРАКТИЧНО говорите!Так это то что и надо для барыг-что б нельзя было посадить казнокрада
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Ох и боятся антикорупционного независимого суда , сегодняшние власти стоявшие на трибуне революции .И порошенко и луценко заявляли о какой то палате а не суде .значит есть чего бояться сраным ублюдкам революционерам .
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Я так понял, что палата задумывается как часть Верховного суда, а не самомтоятнльный независимый орган. Результат тут только один. Разведут еще больше нахлебников-паразитов, которые будут плясать под дудку Порошенко.
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Интересно, что на самом деле сказал Мележ. Ведь фраза "Это непрактично. Я не советую это применять". это не то, что он сказал на самом деле, а перевод на русский, который может быть умышленно искажен. Мележ по русски говорить наверное, не умеет. Небось смысл был по жестче, типа - "Это полная фуйня. Не вздумайте этим играть".
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Четко и ясно сказал!Все суды антикоррупционные!Но пиздаболв,хуеплетов,базарных баб наемов.сырож лещенок,шабунинаи др,их х..р прошибешь,им главное,что бы это г..но варилось
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Он это сказал не про украинские суды, а про французские. Поэтому пиздоболы не лещенки, а ты и др. порохоботы.
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Все украинские суды антикоррупционные. Хе-хе. Ну и сколько времени уже отбывают бриллиантовые прокуроры, Насиров, Мартыненко. Или сколько штук подобных, имеющих личные замки, по 10 квартир и гаражи с личными авто, но никогда не промышлявшие личным бизнесом, смотрят на небо в клеточку?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Это непрактично. Я не советую это применять", - директор ЕБРР по Восточной Европе Малиж о создании в Верховном Суде Украины Антикоррупционной палаты
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