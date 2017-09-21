 ГПУ проводит досудебное расследование в уголовном производстве о незаконной слежке и прослушке сотрудниками НАБУ 114 госслужащих, - Сарган

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала пресс-секретарь Генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган, передает Цензор.НЕТ.
"Генеральной прокуратурой Украины осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ст. ст. 365, 366 УК Украины. Установлено, что должностными лицами НАБУ в 2016 году незаконно, без соответствующих разрешений следственного судьи, осуществлялось проведение оперативно-технических мероприятий (ОТМ), в частности проводилось отслеживание передвижения лиц по территории страны и трафика звонков между абонентами 114 телефонов. В частности, таким незаконным способом осуществлялись ОТМ относительно служебных лиц Главного управления разведки Минобороны, Службы внешней разведки, органов Нацполиции, СБУ, Управления госохраны, ДУСи, заместителей министров Кабмина, органов ГФС, судьи высших судов, председателя райсудов в городе Киеве, руководителей вузов, других должностных лиц", - рассказала Сарган.
В настоящее время допрошены в качестве свидетелей ряд должностных лиц указанных органов.
Досудебное следствие продолжается.
Напоминаем, ранее Луценко сообщил о незаконном прослушивании сотрудниками НАБУ более 140 госслужащих.
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