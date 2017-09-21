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Все про:НАБУ (1970) ГПУ (8910) прослушка (232) слежка (135) Сарган (210)

 ГПУ проводит досудебное расследование в уголовном производстве о незаконной слежке и прослушке сотрудниками НАБУ 114 госслужащих, - Сарган

гпу

Генеральная прокуратура Украины осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовных преступлений, предусмотренных статьями 365 (Превышение власти или служебных полномочий), 366 (Служебный подлог) УК Украины в отношении должностных лиц НАБУ.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала пресс-секретарь Генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган, передает Цензор.НЕТ.

"Генеральной прокуратурой Украины осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ст. ст. 365, 366 УК Украины. Установлено, что должностными лицами НАБУ в 2016 году незаконно, без соответствующих разрешений следственного судьи, осуществлялось проведение оперативно-технических мероприятий (ОТМ), в частности проводилось отслеживание передвижения лиц по территории страны и трафика звонков между абонентами 114 телефонов. В частности, таким незаконным способом осуществлялись ОТМ относительно служебных лиц Главного управления разведки Минобороны, Службы внешней разведки, органов Нацполиции, СБУ, Управления госохраны, ДУСи, заместителей министров Кабмина, органов ГФС, судьи высших судов, председателя райсудов в городе Киеве, руководителей вузов, других должностных лиц", - рассказала Сарган.

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В настоящее время допрошены в качестве свидетелей ряд должностных лиц указанных органов.

Досудебное следствие продолжается.

ГПУ проводит досудебное расследование в уголовном производстве о незаконной слежке и прослушке сотрудниками НАБУ 114 госслужащих, - Сарган 01

Напоминаем, ранее Луценко сообщил о незаконном прослушивании сотрудниками НАБУ более 140 госслужащих.

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Импотентная ГПУ во главе с неученым Генеральным прокурорам конкретно нахала на единственный орган, реально боровшийся с коррупцией на самых верхах НЫНЕШНЕЙ власти, а не с папередниками, с которыми воюет ГП.
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Что одна, что другая структура пиарятся в СМИ по полной программе и даже не скрывают этого. а потом еще и с обысками друг к другу ходят, но как в результате ничем эти все начатые дела не заканчиваются и все висит в воздухе
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Ну так НАБУ передало в суды сотни дел, и там они "зависли". Сами ж они судить не могут. Судя по стопроцентному "зависанию" и отказам, судам дана вказивка от которой они не могут отказаться.
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Что то мне кажется, что СБУ слушало, а стрелки перевело на НАБУ.
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слушало по любому СБУ, потому что у НАБУ своей прослушки нет. Вопрос, а как же они заходы начали без решения с/судьи?
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как будто бы это досудебное расследование даст какой-то результат? пошумят, в СМИ погоняют информацию, как всегда одна сплошная имитация работы
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ооо, канечно. Аж два. Во первых месть за себя любимых, а во вторых, шоколадному пахану нужен повод что бы поменять руководство НАБУ.
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Атака коррумпированной клоаки на антикоррупционеров.
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Когда уже закончатся эти внутренние разборки, когда наши доблестные антикор. органы прекратят мерятся рейтингами, а уже начнут работать на благо Украины?
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Ради возвращения доверия народа, Сытник уже готов пойти на любые радикальные меры, что бы показать как его ведомство активно работает, но пока у них это очень плохо получается)) Учитывая тот факт, что доверие к НАБУ по последнему опросу составляет всего 6%, и то в этот процент входят только Лещенко и Шабунин, то им ещё очень долго придется работать!
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И на каком деле Сытник погорел, что потерял доверие народа?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГПУ проводит досудебное расследование в уголовном производстве о незаконной слежке и прослушке сотрудниками НАБУ 114 госслужащих, - Сарган
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