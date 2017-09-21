 На админгранице с Крымом процветает нелегальный бизнес, – постпред президента Украины в Крыму

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, по словам Бориса Бабина проблемы были обнаружены в Геническом районе в рамках рабочей поездки 20-21 сентября.
"Есть пример, когда официальный перевозчик, который должен возить людей из КПВВ (контрольный пункт въезда/выезда - ред.) к Геническу, не работает, потому что нелегалы ему угрожают - бьют водителей. Или - на КПВВ в режимной зоне находится объект частной собственности, и этот объект принадлежит человеку, который находится в Крыму, в отношении которого есть криминальное производство со стороны украинских органов. А на территории находятся частная охрана", - рассказал постпред украинского президента в АРК.
Бабин уточнил, что по результатам поездки и совещания в Геническом районе, в адрес президента Украины, правоохранительных органов, органов исполнительной власти на национальном и региональном уровне готовятся ряд предложений.
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Друзья! Приезжайте к нам в Кропивницкий!! АгроЕкспо-2017 ждет всех желающих!
Я пока не видела ни одного сообщения об этом грандиозном вобытиии здесь на Цнезоре!! А жаль...
Приезжайте, пока еще 2 дна будет работать АгроЕкспо-2017! Вчера было открытие , а здесь почемуц-то молчат об этом. О бандитах и воровках уцже написали, а тут такое собцтие!
Посмотрите на фото! Красотища то какая! вот ссылки:https://gre4ka.info/suspilstvo/39202-u-kropyvnytskomu-na-ahropromyslovii-vystavtsi-pochavsia-pokrovskyi-iarmarok-foto
Сегодня у нас был Вирастюк:
http://dostyp.com.ua/novini/na-aghroiekspo-u-kropivnits-komu-naisil-nishi-liudi-ukrayini-vlashtuvali-stronghmien-shou-foto-1
Приезжайте с детками! Много разных животных! А сколько тракторов! В общем, милости просим к нам, пока есть время! Борщ, плов, шашлык и ... ждут вас тоже... хотя и дорого)
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смотрю - вставляет вам не хило, дауны
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https://www.fleetmon.com/vessels/ocean-ambitious_9740079_10224160/?language=ru
Судно, выгрузившее американский уголь в Одессе, ушло в Новороссийск ?
В социальных сетях предположили, что Ocean Ambitious направился в «страну-агрессор», чтобы купить новую партию «американского угля "
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