EN|RU|UK
Темы дня: Пожар в лагере "Виктория" Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева
 Происшествия
  1934  15
Все про:граница (3281) контрабанда (2041) криминалитет (522) Крым (20732)

 На админгранице с Крымом процветает нелегальный бизнес, – постпред президента Украины в Крыму

крым карта

Представитель президента Украины в АРК Борис Бабин рассказал, что на админгранице с Крымом со стороны материковой Украины процветает нелегальный бизнес.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, по словам Бориса Бабина проблемы были обнаружены в Геническом районе в рамках рабочей поездки 20-21 сентября.

"Есть пример, когда официальный перевозчик, который должен возить людей из КПВВ (контрольный пункт въезда/выезда - ред.) к Геническу, не работает, потому что нелегалы ему угрожают - бьют водителей. Или - на КПВВ в режимной зоне находится объект частной собственности, и этот объект принадлежит человеку, который находится в Крыму, в отношении которого есть криминальное производство со стороны украинских органов. А на территории находятся частная охрана", - рассказал постпред украинского президента в АРК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд Киевской области оштрафовал российскую авиакомпанию за полеты в Крым

Бабин уточнил, что по результатам поездки и совещания в Геническом районе, в адрес президента Украины, правоохранительных органов, органов исполнительной власти на национальном и региональном уровне готовятся ряд предложений.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
и вот опять один негатив( Расскажите об этом! Покажите фото! Пусть люди порадуются за нашу страну! Ну хоть немножко! Приехали ведь люди из многих стран мира!!
Друзья! Приезжайте к нам в Кропивницкий!! АгроЕкспо-2017 ждет всех желающих!


Я пока не видела ни одного сообщения об этом грандиозном вобытиии здесь на Цнезоре!! А жаль...
Приезжайте, пока еще 2 дна будет работать АгроЕкспо-2017! Вчера было открытие , а здесь почемуц-то молчат об этом. О бандитах и воровках уцже написали, а тут такое собцтие!
Посмотрите на фото! Красотища то какая! вот ссылки:https://gre4ka.info/suspilstvo/39202-u-kropyvnytskomu-na-ahropromyslovii-vystavtsi-pochavsia-pokrovskyi-iarmarok-foto
Сегодня у нас был Вирастюк:
http://dostyp.com.ua/novini/na-aghroiekspo-u-kropivnits-komu-naisil-nishi-liudi-ukrayini-vlashtuvali-stronghmien-shou-foto-1
Приезжайте с детками! Много разных животных! А сколько тракторов! В общем, милости просим к нам, пока есть время! Борщ, плов, шашлык и ... ждут вас тоже... хотя и дорого)
 показать весь комментарий
Ответить
 
Представитель президента Украины в Крыму, прикольно. Он жалуется, что ему ничего не перепадает.
 показать весь комментарий
Ответить
 
кацап,,, шо вы там курите? коровьи лепешки?
смотрю - вставляет вам не хило, дауны
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
все главари в ,оккупированных рашистом территориях занимаются контрабандой ,за счет которой и содержатя...меньшие расходы для оккупанта ,по содержанию вассалов
 показать весь комментарий
Ответить
 
Почему-то верю информации о таких позорных фактах. И вспоминаю лето 2014г , когда выезжающие из Крыма украинцы подвергались мародёрству со стороны украинских подчинённых Литвина, не могу назвать этих особей украинскими пограничниками.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Сюр. Какая нах АРК? Какой нахрен "представитель президента в АРК"? Есть оккупированный Крым и там предатели-под)(уйловники.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Угадайте с трех раз, кто все это крышует? Это лица определенной национальности.
 показать весь комментарий
Ответить
 
ще дещо про легальний (???)бізнес.. :

https://www.fleetmon.com/vessels/ocean-ambitious_9740079_10224160/?language=ru

Судно, выгрузившее американский уголь в Одессе, ушло в Новороссийск ?





В социальных сетях предположили, что Ocean Ambitious направился в «страну-агрессор», чтобы купить новую партию «американского угля "
На админгранице с Крымом процветает нелегальный бизнес, – постпред президента Украины в Крыму - Цензор.НЕТ 601
 показать весь комментарий
Ответить
 
и ты его возглавил?А если нет то как совместить тебя и незаконный бизнес в одном месте
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа админгранице с Крымом процветает нелегальный бизнес, – постпред президента Украины в Крыму
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти