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Все про:Геращенко Ирина (1001) заложник (1229) обмен (579) Штепа (92)

 Террористы включали Штепу в свои списки на обмен заложников, но она сама категорически отказалась участвовать в этом, - Ирина Геращенко

геращенко

Экс-мэра Славянска Нели Штепу, которую вчера освободили из-под стражи, боевики включали в списки на обмен.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сегодня на брифинге заявила первый заместитель главы Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонний контактной группе Ирина Геращенко, комментируя решение суда.

"Впервые могу сказать только одно, что госпожу Штепу, ее включали боевики в свои так называемые списки на освобождение тех лиц, которых они требуют освободить ради освобождения наших заложников. Но сама госпожа Штепа, которая звала боевиков и войну на украинскую территорию, отказалась категорично быть участницей этого обмена. Потому, что она, как никто другой, знает также цену той войны, которую она звала, - отметила Геращенко.

Она призвала следствие и суд очень тщательно расследовать все производства, касающиеся сепаратизма.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд заменил экс-меру Славянска Штепе содержание под стражей на круглосуточный домашний арест

"Что касается решения суда по Штепе, то я хочу выразить свое беспокойство тем, что за три года расследование этого дела так и не было доведено до логического конца", - подчеркнула Геращенко.

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группыы добавила, что у нее есть много вопросов относительно того, почему другие мэры, которые звали войну в Донбасс и "ганяли там с какими-то флагами" до сих пор не отвечают по закону, как причастные к сепаратизму и расколу Украины.

20 сентября Ленинский райсуд Харькова освободил обвиняемую в сепаратизме и пособничестве боевикам Штепу из-под стражи, назначив ей более мягкую меру пресечения - круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета.
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да, осталось, чтобы пеця ее еще наградил.

писец, сраная шоколадная банда
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и что, она перестала быть террористкой?
как по мне, это как раз доказывает, что она террористка.
писец
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Через неделю штепа героя получит и УБД как минимум!
фубля, как противно на это смотреть(((
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Тоесть вместо обменять на нашего человека ее выпустили просто так? Я даже не знаю на что рассчитывает ета власть если она и дотянет до следующих выборов то вряд ли она пройдет проходной барьер.
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как на что? как всегда, искусственно натянутые рейтинги, подкуп и обман избирателей, шантаж, подкуп и угрозы конкурентам, карманная ЦИК с охуендовским, блокирование оппозиционных и альтернативных СМИ, лживая рекламма, порохоботы и т.д. и т.п.
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Якщо співала СЛАВень України (гімн) на рідній соловїній ......тоді пендель під зад (33раза) і нехай мандує. Надіюсь аправдальнаго рєшєнія нєпаслєдуєт Імєнєм України .....
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Штепе конечно лучше под домашним арестом сидеть, чем удобрять своей тушкой лесопосадки лугандонии.
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Героя ей ира давайте быстрей,в Славянке уже забыли сколько замордованных и закопаных нашли после освобождения,она не при чем,
В Славянске Донецкой области украинские правоохранительные органы обнаружили еще одно массовое захоронение местных жителей, зверски замученных террористами во время оккупации города. Об этом 28 июля на пресс-конференции сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко, передает НБН.

«Милиция допросила человека, который хоронит по требованию террористов этих людей, и он показал места захоронения 52 трупов, но это еще не все. Многие трупы закапывали «где попало и как попало», и мы сейчас ведем работу по их идентификации», - сказал г-н Геращенко.
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Штепа по сравнению с Ахметовым и Медведчуком - бабка спекулирующая семечками.
Отпустили бы уже её с Топазом...
Но кого ж тогда судить? не Ахметова же ...
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Ааааааааааааа
Скоро янык с пшонкой с повинной явятся)))))))))
п...дато однако!!!
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не будь мовного питання и не было б раскола. сами себе ноги и отстрелили.
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Штепа - патриот! Она, не зная слов гимна, кивала головой в знак согласия с каждой строчкой!
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Поменяли бы ее -хоть какая то польза от этой ...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТеррористы включали Штепу в свои списки на обмен заложников, но она сама категорически отказалась участвовать в этом, - Ирина Геращенко
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