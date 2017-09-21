 Террористы включали Штепу в свои списки на обмен заложников, но она сама категорически отказалась участвовать в этом, - Ирина Геращенко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сегодня на брифинге заявила первый заместитель главы Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонний контактной группе Ирина Геращенко, комментируя решение суда.
"Впервые могу сказать только одно, что госпожу Штепу, ее включали боевики в свои так называемые списки на освобождение тех лиц, которых они требуют освободить ради освобождения наших заложников. Но сама госпожа Штепа, которая звала боевиков и войну на украинскую территорию, отказалась категорично быть участницей этого обмена. Потому, что она, как никто другой, знает также цену той войны, которую она звала, - отметила Геращенко.
Она призвала следствие и суд очень тщательно расследовать все производства, касающиеся сепаратизма.
"Что касается решения суда по Штепе, то я хочу выразить свое беспокойство тем, что за три года расследование этого дела так и не было доведено до логического конца", - подчеркнула Геращенко.
Представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группыы добавила, что у нее есть много вопросов относительно того, почему другие мэры, которые звали войну в Донбасс и "ганяли там с какими-то флагами" до сих пор не отвечают по закону, как причастные к сепаратизму и расколу Украины.
20 сентября Ленинский райсуд Харькова освободил обвиняемую в сепаратизме и пособничестве боевикам Штепу из-под стражи, назначив ей более мягкую меру пресечения - круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета.
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писец, сраная шоколадная банда
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как по мне, это как раз доказывает, что она террористка.
писец
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фубля, как противно на это смотреть(((
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В Славянске Донецкой области украинские правоохранительные органы обнаружили еще одно массовое захоронение местных жителей, зверски замученных террористами во время оккупации города. Об этом 28 июля на пресс-конференции сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко, передает НБН.
«Милиция допросила человека, который хоронит по требованию террористов этих людей, и он показал места захоронения 52 трупов, но это еще не все. Многие трупы закапывали «где попало и как попало», и мы сейчас ведем работу по их идентификации», - сказал г-н Геращенко.
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Отпустили бы уже её с Топазом...
Но кого ж тогда судить? не Ахметова же ...
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Скоро янык с пшонкой с повинной явятся)))))))))
п...дато однако!!!
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