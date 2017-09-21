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Все про:Геращенко Ирина (1001) заложник (1229) минские соглашения (2311)

 Украина готова выдать террористам 313 лиц в обмен на 88 заложников, - Ирина Геращенко

геращенко

Украина готова передать боевикам 313 человек в обмен на 88 украинских заложников, находящихся в плену на оккупированной территории Донбасса.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LB, об этом заявила на брифинге представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко.

"Нам удалось установить 88 наших заложников из списка 144, где они находятся. И мы готовы передать для их освобождения 313 лиц, как позволяет украинское законодательство ОРДО/ОРЛО для освобождения украинцев", - сказала Геращенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Вопрос освобождения заложников в рамках минского процесса зашел в тупик", - Порошенко

Она добавила, что 20 сентября в Минске на переговорах Контактной группы поднимался этот вопрос.

Напомним, украинская сторона ТКГ заявила о готовности к компромиссу для освобождения заложников на Донбассе.
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Це протизаконно та антиконституційно! В Конституції України написано що жоден громадянин України не може бути виданий іншій державі, а тим більше терористам! Всі ці обміни мають припинитись, бо вони тільки провокують терористів за утримання наших полонених для майбутніх обмінів! Потрібно міняти наших людей на гроші і тоді не буде затримок з передачею наших солдат та офіцерів які опинились в полоні терористів!
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Та отпускайте вы уже всех гандонов...При такой арифметики...
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Забыли главное правило - "никогда не идти на сделки с террористами"?!
Сколько украинцев потом убьют эти 313 террориста?!
Сколько новых заложников захватят террористы?
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И о базаре!
Друзья! Приезжайте к нам в Кропивницкий!! АгроЕкспо-2017 ждет всех желающих!


Я пока не видела ни одного сообщения об этом грандиозном вобытиии здесь на Цнезоре!! А жаль...
Приезжайте, пока еще 2 дна будет работать АгроЕкспо-2017! Вчера было открытие , а здесь почемуц-то молчат об этом. О бандитах и воровках уцже написали, а тут такое собцтие!
Посмотрите на фото! Красотища то какая! вот ссылки:https://gre4ka.info/suspilstvo/39202-u-kropyvnytskomu-na-ahropromyslovii-vystavtsi-pochavsia-pokrovskyi-iarmarok-foto

Сегодня у нас был Вирастюк:
http://dostyp.com.ua/novini/na-aghroiekspo-u-kropivnits-komu-naisil-nishi-liudi-ukrayini-vlashtuvali-stronghmien-shou-foto-1

Приезжайте с детками! Много разных животных! А сколько тракторов! В общем, милости просим к нам, пока есть время! Борщ, плов, шашлык и ... ждут вас тоже... хотя и дорого)
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Цыкавит багатьох Особливо метрів полонених хлопців. А от твої висери стовідсодково нікого не цікавлять..
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А где на ЦН новость, что Украина выплатила рашке долг по лондонскому суду?
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Украина должна? Да и что то с арифметикой плохо у етой власти. Гнойсман тарифы и деньги что то не туда считает, Херащенко людей не может правильно посчитать.... Может вам всем пойти уже на**** ?
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Для особо тупых, кусочек из Минских соглашений.

5. Обеспечить помилование и амнистию путем введения в силу закона, запрещающего преследование и наказание лиц в связи с событиями, имевшими место в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины.
6. Обеспечить освобождение и обмен всех заложников и незаконно удерживаемых лиц на основе принципа «всех на всех». Этот процесс должен быть завершен самое позднее на пятый день после отвода.
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Для особо тупых мокшей:
Во-первых минские соглашения перестали существовать после того как вражеские кацапы захватили Дебальцево и прилегающие раены.
Во-вторых даже 5 оставшихся в живых пленных окупантах тоже можно считать все на всех.
В третьих как только Барыга отпустит всех вражеских пленных он может ехать вместе с ними на Ростов.
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Ваш барыга (как ты говоришь), кого-то боится? Неужели тебя? А что ты можешь ему сделать? Повозмущаться на ЦН? Дааа... Это страшно.
Пока он нагибает тебя, а не ты его. Я так понимаю, если ты ничего не сделал ему до сих пор - значит тебя всё устраивает.
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Угу, то же самое говорили перед блокадой дыр .
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313. Так вот для чего хватают всех подряд. Для "обменного фонда". Позорище.
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Ну не паспорта же менять, которыми он опять трём на ООН. Или кусок трамвая. Это не равноценный обмен.
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Тряс, нижнекамский гамадрил, не знаешь русского пиши на родном .
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУкраина готова выдать террористам 313 лиц в обмен на 88 заложников, - Ирина Геращенко
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