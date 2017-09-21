 Украина готова выдать террористам 313 лиц в обмен на 88 заложников, - Ирина Геращенко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LB, об этом заявила на брифинге представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко.
"Нам удалось установить 88 наших заложников из списка 144, где они находятся. И мы готовы передать для их освобождения 313 лиц, как позволяет украинское законодательство ОРДО/ОРЛО для освобождения украинцев", - сказала Геращенко.
Она добавила, что 20 сентября в Минске на переговорах Контактной группы поднимался этот вопрос.
Напомним, украинская сторона ТКГ заявила о готовности к компромиссу для освобождения заложников на Донбассе.
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Сколько украинцев потом убьют эти 313 террориста?!
Сколько новых заложников захватят террористы?
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Друзья! Приезжайте к нам в Кропивницкий!! АгроЕкспо-2017 ждет всех желающих!
Я пока не видела ни одного сообщения об этом грандиозном вобытиии здесь на Цнезоре!! А жаль...
Приезжайте, пока еще 2 дна будет работать АгроЕкспо-2017! Вчера было открытие , а здесь почемуц-то молчат об этом. О бандитах и воровках уцже написали, а тут такое собцтие!
Посмотрите на фото! Красотища то какая! вот ссылки:https://gre4ka.info/suspilstvo/39202-u-kropyvnytskomu-na-ahropromyslovii-vystavtsi-pochavsia-pokrovskyi-iarmarok-foto
Сегодня у нас был Вирастюк:
http://dostyp.com.ua/novini/na-aghroiekspo-u-kropivnits-komu-naisil-nishi-liudi-ukrayini-vlashtuvali-stronghmien-shou-foto-1
Приезжайте с детками! Много разных животных! А сколько тракторов! В общем, милости просим к нам, пока есть время! Борщ, плов, шашлык и ... ждут вас тоже... хотя и дорого)
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5. Обеспечить помилование и амнистию путем введения в силу закона, запрещающего преследование и наказание лиц в связи с событиями, имевшими место в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины.
6. Обеспечить освобождение и обмен всех заложников и незаконно удерживаемых лиц на основе принципа «всех на всех». Этот процесс должен быть завершен самое позднее на пятый день после отвода.
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Во-первых минские соглашения перестали существовать после того как вражеские кацапы захватили Дебальцево и прилегающие раены.
Во-вторых даже 5 оставшихся в живых пленных окупантах тоже можно считать все на всех.
В третьих как только Барыга отпустит всех вражеских пленных он может ехать вместе с ними на Ростов.
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Пока он нагибает тебя, а не ты его. Я так понимаю, если ты ничего не сделал ему до сих пор - значит тебя всё устраивает.
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