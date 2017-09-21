 Закарпатский облсовет призвал Порошенко ветировать закон об образовании

За соответствующее решение проголосовали 38 из 56 депутатов облсовета, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
Не поддержали такое решение, которое было поставлено на голосование первым как важное, депутаты от "Единого центра" и "Батьківщини".
Под зданием Ужгородского облсовета сегодня собралось несколько десятков активистов, выступающих в поддержку закона "Об образовании" и против этого обращения.
Накануне украинские национально-патриотические организации Закарпатья зарегистрировали обращение с призывом к депутатам областного совета "не голосовать за антиукраинской проект обращения к Президенту Украины относительно нового закона Украины "Об образовании". Его текст обнародовала в Facebook пресс-служба закарпатского отделения организации "Украина Соборная".
Напомним, 20 сентября в Ужгороде состоялся мирный пикет у Генконсульства Венгрии - патриотические организации выразили недовольство критикой со стороны венгерской стороны нового закона "Об образовании", который якобы ущемляет права венгроязычных жителей Закарпатья.
Верховная Рада 5 сентября одобрила закон "Об образовании", который, в частности, регулирует вопросы использования украинского языка в области образования. 19 сентября его подписал председатель Верховной Рады Андрей Парубий.
Закон предусматривает переходный период для детей, которые поступили на учебу 1 сентября 2018 и сейчас учатся на языках нацменьшинств, до 1 сентября 2020 года. С 1 сентября следующего года дошкольное и начальное образование дети могут получать на языке соответствующего национального меньшинства, при этом параллельно изучая государственный.
С 5 класса дети национальных меньшинств будут начинать учиться на государственном языке, а язык нацменьшинства будут изучать как отдельную дисциплину. Если язык нацменьшинства относится к языкам Европейского Союза, возможно преподавание также на нем одной или нескольких дисциплин.
В то же время официальные органы ряда стран, имеющих большую диаспору в Украине, выразили протест по поводу принятия этого закона.
Статья 7 закона "Об образовании" направлена на экспертизу в Совет Европы.
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За соответствующее решение проголосовали 38 из 56 депутатов облсовета. Не поддержали такое решение, которое было поставлено на голосование первым как важное, депутаты от "Единого центра" и "Батьківщини".
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Треба наложити на цих колаборантів по-повній! Самі малограмотні і ще й закон про освіту їм чомусь не сподобався.Самі не знають чому.
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Уххх, колаборанти!
Нарешті показали своє справжнє обличчя!
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ГОЛИМАЯ ПРОВОКАЦИЯ людей ненавидящих Украину,и очень разочаровало , что єто Закарпатье, для нас, Бессарабии,Закарпатье бьіло символом Украиньі и украинской гордости.
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Про це заявив президент України Петро Порошенко під час зустрічі з лідерами української громади та кримськотатарських організацій США в Нью-Йорку, передає Радіо Свобода.
"Тиждень тому ми провели надзвичайно важливу освітню реформу. Ми повертаємо в Україну українську школу - це дуже просто. Причому ми нікому не забороняємо вивчати мови національних меншин, але кожна дитина, яка закінчила українську школу, має вільно володіти українською мовою, яку ми маємо захистити в Україні. Цього ніколи не робилося раніше", - зазначив Петро Порошенко.
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Про це заявила міністр освіти Лілія Гриневич в ефірі телеканалу "Прямий".
"У нас є школи з мовами національних меншин, і в традиціях цих шкіл є вивчати українську мову тільки як предмет. Усі навчальні предмети вивчають мовою меншин. Що ми в результаті маємо? Діти, закінчуючи школу за бюджетні кошти, не володіють українською мовою. А більше того - вони не можуть вступати до вищих навчальних закладів нормально. Тому що вони складають, наприклад, зовнішнє незалежне оцінювання з дуже низьким результатом", - зазначила міністр
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А я добре знаю дві. І трошки знаю ще дві.
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там каждая тварь голосовавшая за это обращение имеет как минимум два паспорта и всё одно во власти.
гнать таких надо тварюк из мерии даже закарпатского мухосранска.
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Венгры, которые живут в Берегово и ездят к родне "за бугор" видят, как те пашут. И Рождественских каникул у них нет - 1 января рабочий день. И шумные гулянки не приветствуются - полиция приезжает на вызов по жалобе "мне мешают отдыхать".
Поэтому жить там не хотят (менталитет другой), а здесь можно всё
Кстати, часть молодежи не знает украинского и русского вообще. Общаются на венгерском, немного английского. Если нужно оформить документ - наши госучреждения представляют им переводчика! Может, Венгрия в каждом госучреждении имеет украинского переводчика?
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В Угорщині не видають диплом про вищу освіту без здачі екзамена з володіння іноземною мовою. ТАМ не має рівня "читаю та перекладаю із словником", як в Україні. Говорите англійською або німецькою - вас зрозуміють. Не знаете мов - беріть із собою перекладача.
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Казала, що сестра з чоловіком зустрічають Новий рік, потім відвідують дітей, недовго, бо наступного дня на роботу. Можливо, робочий день саме у цієї сім*ї.
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Кандидат у президенти України Петро Порошенко збирається налагодити ефективний діалог на Сході країни.
"Нам є що запропонувати", - сказав він на брифінгу.
Водночас політик сподівається, що його позицію підтримає Росія.
"Сподіваюся, що і позиція РФ підтримає мої підходи на Сході", - зазначив Порошенко.
Він також заявив, що готовий до того, щоб російська мова на Донбасі булав "на офіційному рівні".
За словами Порошенка, після проведення місцевих виборів депутати будуть обирати голову виконкому. Більше читайте тут: https://tsn.ua/politika/poroshenko-hoche-nalagoditi-dialog-na-shodi-i-chekaye-pidtrimki-rosiyi-351525.html
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Так на кой хрен добавлять количество псов, на пути каравана???
Яка глибока думка з розряду "Зато не стреляют!" чи "Зато без бендер!"
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Я вас, ублюдков хорошо знаю, у вас все не на часі. А ось здати країну іншій державі, та зробити з українців тупих псів прислужників для них, то в вас завжди на часі. Всім готові ,навіть циганам, аби тікі українці були найнижчі з усіх і без прав на життя. Так, мій маленький воровитий імперській укоаїноненависник? Можеш не підтверджувати, я і так знаю що так. Зробити українцям добре в вас завжди не на часі, бо коли вони добре та незалежно жити почнуть, вони прозріють, та вас усіх повбивають за те що їх так кидали.
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ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ" - 15
Партія "Відродження" - 11
"КМКС" Партія угорців України - 8
політична партія Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" - 7
Політична Партія "Опозиційний блок" - 4
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Здається, їм Україна не потрібна, а нам потрібні такі громадяни? Це ж
геніальні пристосуванці, як мінімум і потенційні зрадники, як максимум"
І практично у всіх вже є другий паспорт - угорський...
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Україна повинна запитавти, чи є в Угорщині чи в Румунії повністю українські школи.
І скільки їх.
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не успели венгры и румыны подучить русский, теперь блять учи украинский))
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таки України,віддерли такий самий кусок разом з українським населенням,з яким
не дуже церимонилися.
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