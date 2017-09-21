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 Политика Украины
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Все про:вето (268) Закарпатье (1500) закон (2388) Порошенко (13878) Президент (4493) Ужгород (337) Батькивщина (1899)

 Закарпатский облсовет призвал Порошенко ветировать закон об образовании

закон

Закарпатский облсовет принял обращение к Президенту Петру Порошенко с требованием наложить вето на закон "Об образовании".

За соответствующее решение проголосовали 38 из 56 депутатов облсовета, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Не поддержали такое решение, которое было поставлено на голосование первым как важное, депутаты от "Единого центра" и "Батьківщини".

Под зданием Ужгородского облсовета сегодня собралось несколько десятков активистов, выступающих в поддержку закона "Об образовании" и против этого обращения.

Накануне украинские национально-патриотические организации Закарпатья зарегистрировали обращение с призывом к депутатам областного совета "не голосовать за антиукраинской проект обращения к Президенту Украины относительно нового закона Украины "Об образовании". Его текст обнародовала в Facebook пресс-служба закарпатского отделения организации "Украина Соборная".

Также читайте: Марина Порошенко встретилась с Брижит Макрон, - Президент. ФОТО

Напомним, 20 сентября в Ужгороде состоялся мирный пикет у Генконсульства Венгрии - патриотические организации выразили недовольство критикой со стороны венгерской стороны нового закона "Об образовании", который якобы ущемляет права венгроязычных жителей Закарпатья.

Верховная Рада 5 сентября одобрила закон "Об образовании", который, в частности, регулирует вопросы использования украинского языка в области образования. 19 сентября его подписал председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

Закон предусматривает переходный период для детей, которые поступили на учебу 1 сентября 2018 и сейчас учатся на языках нацменьшинств, до 1 сентября 2020 года. С 1 сентября следующего года дошкольное и начальное образование дети могут получать на языке соответствующего национального меньшинства, при этом параллельно изучая государственный.

С 5 класса дети национальных меньшинств будут начинать учиться на государственном языке, а язык нацменьшинства будут изучать как отдельную дисциплину. Если язык нацменьшинства относится к языкам Европейского Союза, возможно преподавание также на нем одной или нескольких дисциплин.

В то же время официальные органы ряда стран, имеющих большую диаспору в Украине, выразили протест по поводу принятия этого закона.

Статья 7 закона "Об образовании" направлена на экспертизу в Совет Европы.
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Лучше ветировать самого Порошенко !
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Закарпатский облсовет принял обращение к Президенту Петру Порошенко с требованием наложить вето на закон "Об образовании".
За соответствующее решение проголосовали 38 из 56 депутатов облсовета. Не поддержали такое решение, которое было поставлено на голосование первым как важное, депутаты от "Единого центра" и "Батьківщини".
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Выходит, фракция БПП выступила ЗА вето на закон? Или там на Закарпатье вообще нет такой фракции?
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Выходит, патриотами и защитниками украинского языка выступили депутаты только Юльки и Балоги. Це зрада чи перемога, петюшки?
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Закарпатский облсовет принял обращение к Президенту Петру Порошенко с требованием наложить вето на закон "Об образовании"

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Треба наложити на цих колаборантів по-повній! Самі малограмотні і ще й закон про освіту їм чомусь не сподобався.Самі не знають чому.
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Саме партія президента БПП голосувала за вето разом з ригами і йоббіками.
Уххх, колаборанти!
Нарешті показали своє справжнє обличчя!
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А когда єти меньшинства учились на кацапском не одно поколение, им ничего не мешало, ветировать не просили?
ГОЛИМАЯ ПРОВОКАЦИЯ людей ненавидящих Украину,и очень разочаровало , что єто Закарпатье, для нас, Бессарабии,Закарпатье бьіло символом Украиньі и украинской гордости.
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В Україні не забороняється вивчати мови національних меншин, проте кожна дитина має володіти державною мовою.
Про це заявив президент України Петро Порошенко під час зустрічі з лідерами української громади та кримськотатарських організацій США в Нью-Йорку, передає Радіо Свобода.
"Тиждень тому ми провели надзвичайно важливу освітню реформу. Ми повертаємо в Україну українську школу - це дуже просто. Причому ми нікому не забороняємо вивчати мови національних меншин, але кожна дитина, яка закінчила українську школу, має вільно володіти українською мовою, яку ми маємо захистити в Україні. Цього ніколи не робилося раніше", - зазначив Петро Порошенко.
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- Разговаривают они на изысканном языке и культивируют утончённую салонную мораль, а за ширмой этой морали салонные львы предаются самому гадкому и противоестественному разврату. (с)
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повылазили!..мы вам еще и контрабас после пороха перекроем...
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А де поліція авакова? Чому там нікого не б'ють? Може тому, що це не Одеса, де активісти вийшли проти свавілля суду, а угорці, яких якщо відлупцювати, то старші товариші порошенко по ЄС з нього шкуру знімуть?
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Закарпаття це як раз регіон, де такий закон потрібен, бо там скоро українська мова вимре
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Стаття 7 нового закону "Про освіту" щодо мови навчання потрібна для того, щоб розширити вживання української мови в школах національних менши.
Про це заявила міністр освіти Лілія Гриневич в ефірі телеканалу "Прямий".
"У нас є школи з мовами національних меншин, і в традиціях цих шкіл є вивчати українську мову тільки як предмет. Усі навчальні предмети вивчають мовою меншин. Що ми в результаті маємо? Діти, закінчуючи школу за бюджетні кошти, не володіють українською мовою. А більше того - вони не можуть вступати до вищих навчальних закладів нормально. Тому що вони складають, наприклад, зовнішнє незалежне оцінювання з дуже низьким результатом", - зазначила міністр
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Закарпатська облрада свою вимогу написала на мадярській, я такрозумію?
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Правильно, однієї цілком достатньо, щоб правильно класти бруківку.
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Ну тобі, спеціаліст з укладення бруківки, видніше.

А я добре знаю дві. І трошки знаю ще дві.
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С требованием? А что будет, если это требование не удовлетворят?
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а где СБУ
там каждая тварь голосовавшая за это обращение имеет как минимум два паспорта и всё одно во власти.

гнать таких надо тварюк из мерии даже закарпатского мухосранска.
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Закарпатські клоуни повинні розуміти що вони Держслужбовці. ......для дєбілов з любої сторони= "нєзнаніє Закона, нєосвобождаєть от атвєткі". Пси смердячі. Пригрілись.
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Они в Венгрию не хотят - там нужно выполнять Законы, а не протестовать против них.
Венгры, которые живут в Берегово и ездят к родне "за бугор" видят, как те пашут. И Рождественских каникул у них нет - 1 января рабочий день. И шумные гулянки не приветствуются - полиция приезжает на вызов по жалобе "мне мешают отдыхать".
Поэтому жить там не хотят (менталитет другой), а здесь можно всё
Кстати, часть молодежи не знает украинского и русского вообще. Общаются на венгерском, немного английского. Если нужно оформить документ - наши госучреждения представляют им переводчика! Может, Венгрия в каждом госучреждении имеет украинского переводчика?
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Світлана, ви помиляєтесь. В Угорщині з 24 грудня до 2 січня канікули. Так, там не можна нажратись у дворі багатоквартирного будинку і лаятись матом на весь двір, як у нас.

В Угорщині не видають диплом про вищу освіту без здачі екзамена з володіння іноземною мовою. ТАМ не має рівня "читаю та перекладаю із словником", як в Україні. Говорите англійською або німецькою - вас зрозуміють. Не знаете мов - беріть із собою перекладача.
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Не буду заперечувати, проте знайома регулярно іздить до рідні в Угорщину, і ця інформація від неї. Коли гостювали у неї у приватному будинку поблизу Берегово (вдень та дуже виховано ) саме вона розповідала про виклики поліції. Наводити наклепи в неї ніяких причин не було - сама етнічна угорка. Відвідує церкву, веде себе відповідно.
Казала, що сестра з чоловіком зустрічають Новий рік, потім відвідують дітей, недовго, бо наступного дня на роботу. Можливо, робочий день саме у цієї сім*ї.
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Значит на прародину к кацапам. Кстати интересный показатель. Их предки, те что остались жить с кацапьем, так и продолжают оленям хвосты крутить, а эти вполне себе людьми стали. Нужно приводить в пример всем малым народам кацапии.
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Сепаратизм нужно давить в зародыше . А именно там где не хотят учить государственный язык именно из принципа , а не потому что его тяжело учить , и возникает сепаратизм . Поэтому закон должен быть подписан . .
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А з тими що робити, хто принципово лише на російській пише?
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Ни в каком Донбассе- нет столько интересов Рашки, как в Закарпатье. Даже не стану перечислять.
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26.5.2014
Кандидат у президенти України Петро Порошенко збирається налагодити ефективний діалог на Сході країни.

"Нам є що запропонувати", - сказав він на брифінгу.

Водночас політик сподівається, що його позицію підтримає Росія.

"Сподіваюся, що і позиція РФ підтримає мої підходи на Сході", - зазначив Порошенко.

Він також заявив, що готовий до того, щоб російська мова на Донбасі булав "на офіційному рівні".

За словами Порошенка, після проведення місцевих виборів депутати будуть обирати голову виконкому. Більше читайте тут: https://tsn.ua/politika/poroshenko-hoche-nalagoditi-dialog-na-shodi-i-chekaye-pidtrimki-rosiyi-351525.html
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Капець.. Це 0,3 відсотка мад'яр від всього населння України будуть вказувати якою мовою навчатись, спілкуватись всьому населенню Держави???
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Як ти вміло перекручуеш факти. Мова йде про можливість отримання освіти на рідній мові. Як це було починаючи з 1945 року, коли Закарпаття приєднали до України.
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Вибачте, в якій країні світу я можу отримати освіту рідною мовою? Підказка - крім України?
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Де ще в світі чи в Європі є можливість отримувати ВИЩУ освіту угорською - мовою меншини? Приклади?
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Вот и результаты попустительства антиукраинской деятельности мадьяро-кацапщины повылазили. Порошенко, введи нацгвардию! Пока-мест без тяжелого вооружения )))
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Тут- дела похуже, как мне кажется. Этот Закон- мягко говоря- не ко времени. А если ещё точнее- то ко времени. Только не Украине. В ЭТОМ всё и дело.
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Дело в том что в миротворец надо не грузинов и колясочниц вписывать, а таких вот уродов и мразей. У нас не власть, а говнобанда сыкливая.
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як то не на часі? а коли буде на часі? коли держави не стане?
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Нет. Напротив. Этот Закон- не ко времени. Такое вот моё мнение. Он- чистейшее обострение. Как видите- этим мгновенно воспользовались. И последствия- пока что непредсказуемы.
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Понятно. Я агент. А те, кто принимал этот Закон- чистейшие украинцы. Ну и ладно. Тока одно: его нельзя было вынимать на Свет Божий. Вот именно сейчас. Можно было- только в одном варианте: если нужны были глобальные проблемы. Он- принят. Проблемы- имеем. И всё. А в остальном- я агент.
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пси гавкають а караван іде. і нехай. по-кукурікають і заспокояться. вони на нас не зважають...
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Так на кой хрен добавлять количество псов, на пути каравана??? Шо, все экстремалы? Ну, ладно...
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чого так переживати? народну республіку в якомусь хуторі вони не влаштують.
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Закарпатский облсовет призвал Порошенко ветировать закон об образовании - Цензор.НЕТ 5567 Андрей Шевченко 73396fdd

Так на кой хрен добавлять количество псов, на пути каравана??? Закарпатский облсовет призвал Порошенко ветировать закон об образовании - Цензор.НЕТ 203

Яка глибока думка з розряду "Зато не стреляют!" чи "Зато без бендер!"

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А еще можно вообще в путь не выходить. Ты в споре не забыл о каком законе идет речь? Закон об образовании. И язык обучения это всего лишь одна из его статей.
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:D
Я вас, ублюдков хорошо знаю, у вас все не на часі. А ось здати країну іншій державі, та зробити з українців тупих псів прислужників для них, то в вас завжди на часі. Всім готові ,навіть циганам, аби тікі українці були найнижчі з усіх і без прав на життя. Так, мій маленький воровитий імперській укоаїноненависник? Можеш не підтверджувати, я і так знаю що так. Зробити українцям добре в вас завжди не на часі, бо коли вони добре та незалежно жити почнуть, вони прозріють, та вас усіх повбивають за те що їх так кидали.
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Отак браття українці- живемо і небачимо вражини , яка готова разом із московськими свинями вцепитись мертвою сфаткою в українське горло.
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Дивно, коли національні меншини відстоюють не право знати свою мову, а право не знати державну...
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цікаво цікаво це кацапські лакеї чи мадярські відзначилися
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Забомбить их и всех делов.И забор построить со рвом,чтобы контрабанду туда сюда не волочили.
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політична партія Єдиний Центр - 19
ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ" - 15
Партія "Відродження" - 11
"КМКС" Партія угорців України - 8
політична партія Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" - 7
Політична Партія "Опозиційний блок" - 4
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Тобто партія президента БПП підтримує вето до закону. А разом з нею опобок і угорські йоббіки. Гарна компанія.
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Було б інтересно та пізнавально прочитати саме звернення, а головне - це аргументацію такого рішення.
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Підтримую..... 14.21 Володимира. Отаких псів потрібно вписувати в Миротворець, але список розпочати із тих хто писав лист до сейму Польші кажись в 2013......Скількиж ненька Україна терпить різної бидлоти. Надіємось час очистить , але йому потрібна допомога і серйозна. Слава Україні.Слава Нації.
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Коли вино ординарне - це завше такі помиї... Схоже, що ординарні громадяни такі ж самі.
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У 2016 році 60 відсотків школярів, які належать до угорської та румунської меншини і складали ЗНО з математики та історії України однією з цих мов (мовами нацменшин), взагалі не подолали поріг "склав/не склав" з тестування з української мови. "Найгірші результати ЗНО з української мови в 2016 році отримали випускники з Берегівського району, де компактно проживає угорська громада. 75 відсотків випускників цього району отримали від 1 до 3 балів за 12-бальною шкалою з ЗНО з українською мови... Здається, їм Україна не потрібна, а нам потрібні такі громадяни? Це ж геніальні пристосуванці, як мінімум і потенційні зрадники, як максимум.
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Закарпатский облсовет призвал Порошенко ветировать закон об образовании - Цензор.НЕТ 4203 укропбандерівець:
Здається, їм Україна не потрібна, а нам потрібні такі громадяни? Це ж
геніальні пристосуванці, як мінімум і потенційні зрадники, як максимум"

І практично у всіх вже є другий паспорт - угорський...
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То давайте подивимось, як ті, хто звертався дотримуються Конституції України. Там сказано, що державна мова - українська. Які ж вони громадяни, як не знають української? А хочуть, щоб ми міняли закони під їх бажання, бо ми законів дотримуємось, а нони на ті закон болта кладуть. З Донбасом та Кримом в ці ігри вже награлися...
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тих козлів з партії угорців можна потрясти на предмет мадярського паспорта. і не тільки їх. але то таке - мрії мрії мрії
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Балозі треба темна бидломаса щоб знали тільки контрабас та як його синкам продати голос на виборах.
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Повинна бути симетрична відповідь з боку України.
Україна повинна запитавти, чи є в Угорщині чи в Румунії повністю українські школи.
І скільки їх.
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Не знаю, может быть в США есть школы в которых дети получают полностью образование на испанском или в Венгрии, где идет преподавание всех предметов на украинском языке, вполне может быть, но я сильно в этом сомневаюсь. Зато я знаю точно, что в Украине, после прихода Батыя более 600 лет национальный язык преследовался и все только удивляются как он мог сохранится в таких условиях. Поэтому его нужно всемерно защитить, пусть даже ценой ущемления других языков, которые не попадали в такие условия, потому что другого места для этого языка в мире нет.
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Агентура працює. Угорці відкрито ще в 2013 хвалились, шо плотно працюють навіть в Києві.
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напоминаю чемодан-вокзальщикам до 40 годов закарпатье, буковина и несколько областей за рекой сбруч никогда не были украинскими, эти земли поделили сталин с гитлером
не успели венгры и румыны подучить русский, теперь блять учи украинский))
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если будем вспоминать что было до 40 года нужно перекроить всю карту Европы в пользу Германии. Не нужно было мадьярам воевать на стороне Гитлера.
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никто ничего не перекраивает кроме москалей, но украинизация и чемодан-вокзал-румыния/венгрия, это то же самое что украинцам в крыму и лугандоне скажут чемодан-вокзал-шепетовка
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А они что, альтернативно-одаренные, что не в состоянии выучить гос язык? Каких-то сто лет назад учили немецкий, аж гай гудел. И никто не отсвечивал.
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))) А до Х века ими там вообще не пахло. Какую точку отсчета будем брать для восстановления исторической справедливости?
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ну вот и посмотри в 10 веке территорию киевской руси))
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За підтримки угорської партії "Йоббік", у складі так званої армії "ДНР", створено добровольчий батальйон "Легіон святого Іштвана", який зараз воює на Сході України.
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О!Собаков,а де твої кістково-лицьові хірурги?Декому треба щелепи підрихтувати під українську.
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Давайте,також,нагадаємо,що за кожен кусок землі,доданий Україні ,від самої ж
таки України,віддерли такий самий кусок разом з українським населенням,з яким
не дуже церимонилися.
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