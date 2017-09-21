 Украина будет отслеживать вывод российских войск из Беларуси после учений, - Турчинов

Об этом сказал Секретарь СНБО А. Турчинов в своем комментарии, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе СНБО.
По его словам, во время последнего дня учений для отработки ракетно-ядерного удара привлекались шесть самолетов дальней авиации Ту-95МС и Ту-22М3, которые выполняли полеты в воздушном пространстве Баренцева, Балтийского и Норвежского морей.
"Ракетные войска стратегического назначения были представлены боевым расчетом из состава 14 ракетной дивизии, который осуществил учебно-боевой пуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс" с космодрома Плесецк (Архангельская обл.) По целям на полигоне "Кура" (полуостров Камчатка). Ракетным подводным крейсером стратегического назначения "Дмитрий Донской" Северного флота РФ осуществлен электронный пуск межконтинентальной баллистической ракеты морского базирования", - сообщил он.
Кроме того, по информации Турчинова, были выполнены ракетные стрельбы по морским целям: в акватории моря Лаптевых - боевыми расчетами береговых ракетных комплексов "Рубеж", и в акватории Баренцева моря - корабельным группировкам Северного флота во главе с тяжелым атомным ракетным крейсером "Петр Великий" и боевыми расчетами берегового ракетного комплекса "Бастион" из состава 536 отдельной береговой ракетно-артиллерийской бригады.
"Отработка массированного ракетно-авиационного удара ВС РФ в очередной раз подтверждает агрессивность и наступательный характер внешней политики и политики безопасности России, ее готовность к эскалации напряженности с Западом к ведению полномасштабной войны и демонстрирует стремление России к доминированию в Европе", - отметил Секретарь СНБО, добавив, что активные меры со стороны сил Альянса и ВС США по мониторингу российской военной активности свидетельствуют "о полном понимании западными военными масштабов российской военной угрозы".
"После завершения учебно-боевых задач в рамках СКШУ "Запад-2017" с 21 сентября с.г. запланировано выбытие в Россию личного состава, военной техники и вооружения с полигонов, расположенных на территории Беларуси.
Украина вместе с государствами-партнерами будет внимательно отслеживать вывод российских войск из Беларуси и возвращение их в пункты постоянной дислокации", - резюмировал Турчинов.
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Интересно, нормативы по физподготовке многие из наших македонских выполнят? Типа как американские генералы.
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пристрелочный пуск ракеты «Ярс» с космодрома Плесецк
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