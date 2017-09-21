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 Политика Украины, За рубежом
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 Украина будет отслеживать вывод российских войск из Беларуси после учений, - Турчинов

турчинов

20 сентября с.г. Российская Федерация завершила активную фазу стратегических командно-штабных учений (СКШУ) ВС РФ "Запад-2017". На последнем этапе было отработано условное нанесение массированного ракетно-ядерного удара с привлечением сил и средств всех трех компонентов ядерной триады.

Об этом сказал Секретарь СНБО А. Турчинов в своем комментарии, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе СНБО.

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По его словам, во время последнего дня учений для отработки ракетно-ядерного удара привлекались шесть самолетов дальней авиации Ту-95МС и Ту-22М3, которые выполняли полеты в воздушном пространстве Баренцева, Балтийского и Норвежского морей.
"Ракетные войска стратегического назначения были представлены боевым расчетом из состава 14 ракетной дивизии, который осуществил учебно-боевой пуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс" с космодрома Плесецк (Архангельская обл.) По целям на полигоне "Кура" (полуостров Камчатка). Ракетным подводным крейсером стратегического назначения "Дмитрий Донской" Северного флота РФ осуществлен электронный пуск межконтинентальной баллистической ракеты морского базирования", - сообщил он.

Кроме того, по информации Турчинова, были выполнены ракетные стрельбы по морским целям: в акватории моря Лаптевых - боевыми расчетами береговых ракетных комплексов "Рубеж", и в акватории Баренцева моря - корабельным группировкам Северного флота во главе с тяжелым атомным ракетным крейсером "Петр Великий" и боевыми расчетами берегового ракетного комплекса "Бастион" из состава 536 отдельной береговой ракетно-артиллерийской бригады.

"Отработка массированного ракетно-авиационного удара ВС РФ в очередной раз подтверждает агрессивность и наступательный характер внешней политики и политики безопасности России, ее готовность к эскалации напряженности с Западом к ведению полномасштабной войны и демонстрирует стремление России к доминированию в Европе", - отметил Секретарь СНБО, добавив, что активные меры со стороны сил Альянса и ВС США по мониторингу российской военной активности свидетельствуют "о полном понимании западными военными масштабов российской военной угрозы".

"После завершения учебно-боевых задач в рамках СКШУ "Запад-2017" с 21 сентября с.г. запланировано выбытие в Россию личного состава, военной техники и вооружения с полигонов, расположенных на территории Беларуси.

Украина вместе с государствами-партнерами будет внимательно отслеживать вывод российских войск из Беларуси и возвращение их в пункты постоянной дислокации", - резюмировал Турчинов.
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пусть американцы своим "глобал хоуком" прочешут по границе еще разок-другой
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- Вы с ума сошли! Я протестую! Вы не имеете права! Есть же, наконец, закон! Хотя дуракам он и не писан, но вам, может быть, понаслышке известно, что мебель может стоять еще две недели!.. Я пожалуюсь прокурору!.. Я за‑плачу, наконец!(c)
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Валентиновна,ты можешь разве что лобок Сюмарши отследить,клоун какаду на привязи ты наш
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В жопу смотреть ,не бой принять. Верно ,дурчинов? Герой -сдавальщик.Донбасов и Крымов.
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Но сколько важности!
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Мой Запор- в полном порядке. Вчера- опробован. Рвет пространство- потрясно. Готов отследить! Знаю как различить, по силуэту Т-34 от Шермана, Абрамса и Леопарда. Бензан ваш- Илдеи- наши.
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Не понимаю, почему он постоянно в камуфляже? С передовой не вылазит? Или воитель офигенный?
Интересно, нормативы по физподготовке многие из наших македонских выполнят? Типа как американские генералы.
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он думает что так пузо не видно, но харю изрядно отъел после бабы Ю.
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отслеживать, конечно, нужно, но где "Ракетный щит"?
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За коррупцией лучше бы следил. А то скоро все розворуют.
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Ты млять сначала отследи разейские войска сначала в Украине и уничтожь. Ато пистеть не мешки ворочать, отследит он... Там давно кацапские войска уже переоделись в беларусов и поразлазились по схронам ждать часа *Ч*.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина будет отслеживать вывод российских войск из Беларуси после учений, - Турчинов
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