 Ракетно-ядерный финал "Запада - 2017": Украина будет отслеживать вывод российских войск из Беларуси, - Турчинов

Об этом сказал Секретарь СНБО А. Турчинов в своем комментарии, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе СНБО.
По его словам, во время последнего дня учений для отработки ракетно-ядерного удара привлекались шесть самолетов дальней авиации Ту-95МС и Ту-22М3, которые выполняли полеты в воздушном пространстве Баренцева, Балтийского и Норвежского морей.
"Ракетные войска стратегического назначения были представлены боевым расчетом из состава 14 ракетной дивизии, который осуществил учебно-боевой пуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс" с космодрома Плесецк (Архангельская обл.), по целям на полигоне "Кура" (полуостров Камчатка). Ракетным подводным крейсером стратегического назначения "Дмитрий Донской" Северного флота РФ осуществлен электронный пуск межконтинентальной баллистической ракеты морского базирования", - сообщил он.
Кроме того, по информации Турчинова, были выполнены ракетные стрельбы по морским целям: в акватории моря Лаптевых - боевыми расчетами береговых ракетных комплексов "Рубеж", и в акватории Баренцева моря - корабельной группировкой Северного флота во главе с тяжелым атомным ракетным крейсером "Петр Великий" и боевыми расчетами берегового ракетного комплекса "Бастион" из состава 536 отдельной береговой ракетно-артиллерийской бригады.
"Отработка массированного ракетно-авиационного удара ВС РФ в очередной раз подтверждает агрессивность и наступательный характер внешней политики и политики безопасности России, ее готовность к эскалации напряженности с Западом к ведению полномасштабной войны и демонстрирует стремление России к доминированию в Европе", - отметил Секретарь СНБО, добавив, что активные меры со стороны сил Альянса и ВС США по мониторингу российской военной активности свидетельствуют "о полном понимании западными военными масштабов российской военной угрозы".
"После завершения учебно-боевых задач в рамках СКШУ "Запад-2017" с 21 сентября с.г. запланировано отбытие в Россию личного состава, военной техники и вооружения с полигонов, расположенных на территории Беларуси.
Украина вместе с государствами-партнерами будет внимательно отслеживать вывод российских войск из Беларуси и возвращение их в пункты постоянной дислокации", - резюмировал Турчинов.
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Интересно, нормативы по физподготовке многие из наших македонских выполнят? Типа как американские генералы.
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Пара боевых вертолетов идет над полигоном, одна из боевых машин производит пуск неуправляемых ракетных снарядов и попадает в автомобили рядом с группой наблюдателей.
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А Хуйло ложил на вас, скажет ИХТАМНЕТ, ВЫВСЕВРЕТЕ, АДОКАЖИТЕ.
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А Беларусь значит ни причем ??? На ЕЕ территории вся эта сходка вурдалаков проводилась , ОНА в этом учавствовала и про агрессию Беларуси молчок !
Она вся белая и пушистая ... Ну, ну .Источник: https://censor.net.ua/n456261
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Читайте украинскую Выкипедию, вот часть про Куликовскую битву и спаленную Москву ханом Токтамышем, пока Димка гулял в ханских улусах... ))
Куликовська битва
Згідно з російськими джерелами масштабна битва з військами Золотої Орди відбулася 8 вересня 1380 на Куликовому полі (при впадінні р. Непрядва в Дон). У ній перемогу над ординцями татарського темника Мамая. Московія XIV ст. була невід'ємною складовою Золотої Орди, в якій з 1360 по 1380 рік точилася жорстока боротьба за владу, протягом двадцяти років великими ханами ставали 25 прямих та побічних нащадків Чингісхана. В тій жорстокій конкурентній боротьбі особливо авторитетним та впливовим був темник Мамай, досить наближена до влади людина, оскільки одружився із сестрою Великого хана Бердібека (правив Ордою з 1357 до 1359 року). Перебравши до рук багато важелів ханської влади, Мамай особисто знімав та призначав великих ханів. Але, що цікаво, смута ніяк не впливала на приналежність Московії до золотоординської імперії. Л. Гумільов писав: «Любопытно, что русские (московські) князья, даже во время "замятии" (смути 1360-1380 рр.), когда ханы менялись чуть ли не каждый год, продолжали возить "выход" (дань) в Орду - то есть такой взнос, на который Орда содержала свое войско, помогавшее (Московії) в войнах со… всеми врагами Великого княжества Владимирского». Можна сміло казати, що задекларований у російських історичних джерелах розмір армій дуже сильно перебільшений. Битва тривала майже три години. Ось як її описує М. Карамзін: «Войско тронулось, и в шестом часу дня увидело неприятеля среди… поля Куликова… Началась битва… Настал девятый час дня, сей Димитрий (Боброк-Волинський) с величайшим вниманием примечая все движения обеих ратей, вдруг извлек меч и сказал: "Теперь наше время". Тогда засадный полк выступил из дубравы, скрывавшей его от глаз неприятеля, и быстро устремился на моголов. Сей внезапный удар решил судьбу битвы, враги изумленные, рассеянные не могли противиться новому строю войска свежего, бодрого, и Мамай, с высокого кургана смотря на кровопролитие, увидел общее бегство своих… и бежал вслед за другими» [т. V, с. 40-41]. На цьому битва й закінчилась. Програвши битву він невдовзі втратив владу, а Золота Орда знову об'єдналася. Саме цим і пояснюється те, що перемога в Куликовській битві не стала вирішальною і мала більше психологічне, а не політичне значення.
Усупереч поширеній думці, він не показав себе тут як полководець належним чином, навіть виявив слабкодухість. Так званий «полководець Дмитрій Донський» особисто не керував битвою. Перед початком битви він перевдягся простим воїном і заховався поміж людей, а свої княжі регалії та знамена передав литовському боярину Бренку, який і виступав під Московським княжим прапором і згодом загинув. Дмитрій же Московський ще на початку битви був оглушений ударом по голові й увесь бій пролежав «у срубленного дерева», де його й знайшли. Всупереч здоровому глузду московські історики вигадали тезу, що Великий Литовсько-Руський князь Ягайло теж ішов зі своїм військом на допомогу Мамаю. Мовляв, «уже был за сорок верст от поля битвы», але так перелякався московитів, що тікав на край світу. І це при тому, що два рідних брати Ягайла - Андрій Полоцький та Дмитрій Брянський - зі своїми дружинами витримали головний удар Мамаєвого війська, а литовсько-український полководець Боброк-Волинський особисто очолював та вів у бій «засадний полк». Ці полководці (між іншим, не фальшиві): Андрій Полоцький, Дмитрій Брянський та Боброк-Волинський разом із Великим князем Вітовтом у 1399 році брали участь у знаменитій битві з татаро-монголами на річці Ворсклі, де усі троє й загинули, захищаючи свою рідну Русь-Україну. Але про подібні факти московити воліють не згадувати.
У книзі російського історика і перекладача Андрія Лизлова (помер 1696 року) «Скифская история» (1692 рік)[8] автор теж згадує про Куликовську битву, але жодним словом - про союз Мамая з Ягайлом. Московська брехня про цей союз з'явилася тільки у XVIII столітті. Тож А. Лизлов у 1692 році про ці вигадки ще не знав. Знаменитий темник Мамай після поразки був страчений, допомогою великого Тамерлана протягом одного року в Орді було наведено лад. До влади прийшов нащадок Чингісхана - Тохтамиш. У наведенні порядку в Золотій Орді в 1380 році брала участь і дружина Московського князя Дмитрія, так званого Донського. А от у 1382 році Дмитрій дещо затримався з відрядженням своєї дружини до столиці Орди. Тож хан Тохтамиш одразу вирішив покарати свого московського васала, аби всі побачили, що часи розбрату минули, а воля великого хана незаперечна.
Хан Тохтамиш, захопив Москву. Оборону Москви у 1382 році очолив онук литовсько-руського князя Ольгерда - Остей. М. Карамзін писав: «…явился достойный… юный князь Литовский именем Остей, внук Ольгердов… Умом своим и великодушием, столь сильно действующим в опасности, он восстановил порядок (після втечі Дмитрія Донського до лісу. - В. Б.), успокоил сердца, ободрил слабых» [т. V, с. 46].Тохтамиш спалив Москву, як і деякі інші міста. Ординцями було вбито понад 24 тис. москвичів, не рахуючи втоплених і спалених. Хан Тохтамиш у 1382 році повністю знищив Москву і всю Московію. Дощенту! Загинув і князь Остей зі своєю дружиною, чахищаючи Москву. Ось що про те страхіття розповів М. Карамзін: «Какими словами, - говорят летописцы, - изобразим тогдашний вид Москвы?… В один день погибла ее красота, остались только дым, пепел, земля окровавленная, трупы и пустые, обгорелые церкви. Ужасное безмолвие смерти прерывалось одним глухим стоном некоторых страдальцев, иссеченных саблями Татар, но еще не лишенных жизни и чувства. Войско Тохтамышево рассыпалось по всему Великому Княжению. Владимир, Звенигород, Юрьев, Можайск, Дмитров имели участь Москвы» т. V, с. 48-49]. Ця жахлива участь спіткала тільки володіння Дмитрія. Тохтамиш не чіпав інші Великі князівства. За дуже обережними підрахунками Московія втратила не менше 150 тисяч людей - загиблих, спалених живцем, втоплених у річках, забраних до ординського рабства. Коли подібне лихо спіткало Київ, московські історики стверджували, що місто перестало існувати, занепавши на сотні років. То на скільки років припинила існування Москва й Московія після 1382 року?
Дмитро Донський зі своїм військом не насмілився виступити проти Тохтамиша і, якщо корректно сказати, «відступив» (а по-простому втік) до м. Кострома (нині місто в РФ). Тохтамиш, щойно захопивши владу, направив до усіх улусних ханів гінців з вимогою прибути до нього та принести присягу на вірність. Тільки після виконання цих умов, а були й інші, кожен із улусних володарів отримав від Тохтамиша ярлик на свої володіння.
І Дмитрій Донський винятком не став. Він теж присягнув на вірність Тохтамишу і на вимогу Великого хана привів свою тьму для походу на заколотника Мамая. Не міг Мамай після втрати свого особистого улусу у Приволзьких степах ні з того ні з сього піти походом на Московський улус, коли на його землі уже порядкував хан Тохтамиш.
А в російських літописних зводах навіть є вказівки на присутність Дмитрової тьми (і не тільки її) в складі Тохтамишевого війська.
Російський професор А. В. Пушкарьов у своїй праці «XV век. Ханы и катаклизмы» записав так: «То, что летописи пишут, что Димитрий Иванович после сражения 8 дней "стоял на костях" под Черным флагом, позволяет предположить, что в сражении принимал участие Тохтамыш» [42, раздел «Куликовская битва»].
Саме у хана Тохтамиша був Чорний прапор. Татарський народний епос «Ідегей» зафіксував цей факт у віршах: «Хан-Сарай, исполненный благ, Открывается поутру, А над ним Черноцветный стяг
Развевается на ветру»
Цілком зрозуміло, що ніхто не виступає за звільнення з неволі під прапором держави-поневолювача. Пізніше він змушений був віддати в заложники хану свого сина Василія, якому 1385 року вдалося втекти до Молдови, а звідти - в Україну. Того ж року Дмитро уклав мир з великим князем рязанським Олегом Івановичем, який до цього був союзником Тохтамиша (за це Дмитро Донський спустошив Рязанщину), і віддав свою дочку Софію за його сина Федора. Взимку 1385-86 він завдав тяжкого удару Новгороду Великому, але внаслідок Кревської унії 1385 року вплив Москви на західні напрями послабшав, насамперед у Смоленському князівстві. Наслідки правління
Загалом володіння Московського князівства за Дмитра Донського розширилися, хоч це й коштувало тяжких людських і матеріальних втрат. 1389 року Дмитро Донський встановив новий (територіальний) принцип
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