 Меня беспокоит, что после успешной эмиссии евробондов реформы в Украине могут замедлиться, - директор ЕБРР по Восточной Европе Малиж

"Момент, который меня больше беспокоит: очень успешно на этой неделе были эмитированы евробонды. Это означает, что положение (для властей) стало удобнее, что ослабится давление на реформы", - сказал он на Украинском финансовом форуме в Одессе в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Ф.Малиж добавил, что сейчас наступает зимний период, который в случае отсутствия давления о необходимости продолжать реформы может затянуться до выборов.
Он, в частности, назвал "откатом назад" недавнее решение независимых членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" подать в отставку, сообщив, что в настоящее время банк совместно с украинской стороной работает над разрешением этой проблемы и надеется решить этот кризис.
"Наша задача - с реформаторами в правительстве не допустить такого развития событий. Нужно не сдаваться, а усиливать наши силы", - подчеркнул управляющий директор ЕБРР.
Ф.Малиж отметил, что три года назад мало кто мог представить, что стране удастся добиться стольких успехов в реформах, в частности, решить проблему ПриватБанка, ликвидировать разницу в ценах на газ или создать систему "Прозорро".
Представитель ЕБРР также поддержал новый законопроект о приватизации, в разработке которого участвовали международные финансовые организации.
Как сообщалось, Украина на этой неделе заявила о выпуске 15-летних еврооблигации на $3 млрд под 7,375% годовых, из которых $1,68 млрд - для осуществления обмена или выкупа еврооблигаций с погашением в 2019 и 2020 годах, которые были выпущены в рамках реструктуризации долга в 2015 году. Спрос на новые еврооблигации составил около $9,5 млрд.
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да кто ж спорит ?
я даже больше скажу - любой дом должен строиться вверх.
но начинают его строительство именно копанием вниз.
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сначала фундамент надо сделать и выйти хотя бы на ноль, а потом уже подниматься.
то, что строится без фундамента, падает за секунду, когда строитель отходит.
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По вашим декларациям видно кому приносят все ваши реформы рост уровня жизни!
Пора уже заканчивать
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и своей элитой в лице министра обороны-гражданина РФ
и начальника СБУ - гражданина рф и по совместительству фсбешника.
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- Присаживайтесь, - ласково предложил фельдкурат. - Мы как раз кончаем ужинать. Только что ели омара и лососину, а теперь перешли к яичнице с ветчиной. Почему не кутнуть, когда на свете есть люди, одалживающие нам деньги, правда Швейк? (c)
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любой на его месте обиделся бы
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"кто мог представить, что стране удастся добиться стольких успехов в реформах, в частности, решить проблему ПриватБанка, ликвидировать разницу в ценах на газ или создать систему "Прозорро"
1. Взяли и сделали Приват госбанком за 1 гривню. А долги Привата стали государственными, то есть стали проблемой налогоплательщиков - не, ну круто решили, чо?
2. Взяли и подняли цены для населения, уменьшив разницу с коммерческими. Ну охренеть, как потрудились. И как только им это удалось-то???
3. Взяли и сделали "Прозорро" и в нете уже полно примеров, как они через эту прозорро крутят схемы. Прозорро только система, но управляют ею люди. Те же, что и раньше были у власти
Если уже такие примеры ставят в заслугу, то сказать что-то хорошее в адрес "рыформаторов" они просто не могут
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ИМЕЯ ДЕЛО С НАПЕРСТОЧНИКАМИ НА КУЯ ВЫ ИМ ЭМИТИРОВАЛИ ЕВРОБОНДЫ?
ПОНЯТНО ШО ТЕПЕРЬ ОНИ НИЧЕГО ДЕЛАТЬ НЕ БУДУТ.
ТОЙ ВОРОВСКОЙ ШОБЛЕ НУЖНО ДАВАТЬ ПРЕФЕРЕНЦИИ ПО ЧАСТЯМ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ МОНИТОРИНГОМ.
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Александр Кочетков
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