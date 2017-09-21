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 Политика Украины
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Все про:ЕБРР (191) реформы (2845) облигации (90)

 Меня беспокоит, что после успешной эмиссии евробондов реформы в Украине могут замедлиться, - директор ЕБРР по Восточной Европе Малиж

кризис ебрр

Власти Украины могут ослабить реформаторские усилия после успешного размещения еврооблигаций на этой неделе, и такая пауза может затянуться до завершения выборов в 2019 году, опасается управляющий директор Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) по Восточной Европе и Кавказу Франсиз Малиж.

"Момент, который меня больше беспокоит: очень успешно на этой неделе были эмитированы евробонды. Это означает, что положение (для властей) стало удобнее, что ослабится давление на реформы", - сказал он на Украинском финансовом форуме в Одессе в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Ф.Малиж добавил, что сейчас наступает зимний период, который в случае отсутствия давления о необходимости продолжать реформы может затянуться до выборов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": У независимых членов набсовета "Нафтогаза" не осталось иного выбора, кроме отставки. Второй этап реформ в компании должен был давно начаться, - ЕБРР

Он, в частности, назвал "откатом назад" недавнее решение независимых членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" подать в отставку, сообщив, что в настоящее время банк совместно с украинской стороной работает над разрешением этой проблемы и надеется решить этот кризис.

"Наша задача - с реформаторами в правительстве не допустить такого развития событий. Нужно не сдаваться, а усиливать наши силы", - подчеркнул управляющий директор ЕБРР.

Ф.Малиж отметил, что три года назад мало кто мог представить, что стране удастся добиться стольких успехов в реформах, в частности, решить проблему ПриватБанка, ликвидировать разницу в ценах на газ или создать систему "Прозорро".

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Представитель ЕБРР также поддержал новый законопроект о приватизации, в разработке которого участвовали международные финансовые организации.

Как сообщалось, Украина на этой неделе заявила о выпуске 15-летних еврооблигации на $3 млрд под 7,375% годовых, из которых $1,68 млрд - для осуществления обмена или выкупа еврооблигаций с погашением в 2019 и 2020 годах, которые были выпущены в рамках реструктуризации долга в 2015 году. Спрос на новые еврооблигации составил около $9,5 млрд.
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нельзя увидеть движение, если глаза закрыты.
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Любые реформы в конечном итоге должны приносить рост уровня жизни народа, снижение тарифов. Нельзя увидеть реформы в схемах и обворовывание с любыми - хоть открытыми, хоть закрытыми глазами ...
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в конечном итоге должны приносить...


да кто ж спорит ?

я даже больше скажу - любой дом должен строиться вверх.
но начинают его строительство именно копанием вниз.
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ну да, мы уже докопались с 7 до 2 места в мире по корупции, осталось до 1 докопаться, а там и бороться с ней будем? Смешные вы, ольгинцы.
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ты дятел?

сначала фундамент надо сделать и выйти хотя бы на ноль, а потом уже подниматься.

то, что строится без фундамента, падает за секунду, когда строитель отходит.
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да-да, я уже понял - сначала нужно всё разворовать, а потом, возможно, когда-нибудь, если захочется то можно попытаться. А рабы схавают
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как это типично для кацапов - когда сказать нечего переходить на оскорбления )))
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ты меня троллить пытаешься за копеечку малую?
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вот делать мне больше нечего, кроме как ольгинцев тролить ))) Кстати о копеечке - вам там уже чисто зарплату платят или всё еще за каждый ответ накидывают?
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Эта политическая "элита" 25 лет копает вниз.
По вашим декларациям видно кому приносят все ваши реформы рост уровня жизни!
Пора уже заканчивать

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ольгинское, иди подальше со своими картинками.ру
и своей элитой в лице министра обороны-гражданина РФ
и начальника СБУ - гражданина рф и по совместительству фсбешника.
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ольгинец, ты хоть методички меняй периодически, а то сильно палитесь
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Интересно... Как можно замедлить то чего нет???
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Собираються видать кацапсинам хряковских 3 млрд . возвращать ?Меня беспокоит, что после успешной эмиссии евробондов реформы в Украине могут замедлиться, - директор ЕБРР по Восточной Европе Малиж - Цензор.НЕТ 2988
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- Как прекрасно иметь свой идеал, быть невинным, чистым созданием, который даёт деньги под векселя, надеясь своевременно получить их обратно.
- Присаживайтесь, - ласково предложил фельдкурат. - Мы как раз кончаем ужинать. Только что ели омара и лососину, а теперь перешли к яичнице с ветчиной. Почему не кутнуть, когда на свете есть люди, одалживающие нам деньги, правда Швейк? (c)
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Какие реформьі- аппетит поросенки вьірос вдвое-может с зелёньіх кормов на солому?https://www.youtube.com/watch?v=9qm_0PZU9us
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ни нервничай, они быстро выведут все в панаму и опять начнут у вас клянчить бабки в обмен на обещание провести реформы
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я это говорил еще 2 недели назад когда соевые тут на кизяк исходили от "успехов в проведении реформа"
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Разместили евробонды вместо того, чтобы взять кредит в ЕБРР.

любой на его месте обиделся бы
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ПЦ...
"кто мог представить, что стране удастся добиться стольких успехов в реформах, в частности, решить проблему ПриватБанка, ликвидировать разницу в ценах на газ или создать систему "Прозорро"

1. Взяли и сделали Приват госбанком за 1 гривню. А долги Привата стали государственными, то есть стали проблемой налогоплательщиков - не, ну круто решили, чо?

2. Взяли и подняли цены для населения, уменьшив разницу с коммерческими. Ну охренеть, как потрудились. И как только им это удалось-то???
3. Взяли и сделали "Прозорро" и в нете уже полно примеров, как они через эту прозорро крутят схемы. Прозорро только система, но управляют ею люди. Те же, что и раньше были у власти

Если уже такие примеры ставят в заслугу, то сказать что-то хорошее в адрес "рыформаторов" они просто не могут
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Реформы это отмена пенсий через повышение стажа до недосягаемых 35 лет? Или мнимое повышение минималки которое приведет только к повышению налогов и штрафов?
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Дебилы европейские!!!! Реформы??? А они у нас хоть начинались???????????????
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Нужен новый Майдан! Чтобы народ контролировал власть и постоянно менял её как перчатки. Тогда будет порядок!
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Цi жабы,уютно себя чухают,в своём болоте.ЕС им мотыля приносит в клювике.Зачем им чистое течение?
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Вы же меня не слышите, что я говорю вам. Революция не должна останавливаться до полной народной победы!
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"Момент, который меня больше беспокоит: очень успешно на этой неделе были эмитированы евробонды. Это означает, что положение (для властей) стало удобнее, что ослабится давление на реформы"
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ИМЕЯ ДЕЛО С НАПЕРСТОЧНИКАМИ НА КУЯ ВЫ ИМ ЭМИТИРОВАЛИ ЕВРОБОНДЫ?

ПОНЯТНО ШО ТЕПЕРЬ ОНИ НИЧЕГО ДЕЛАТЬ НЕ БУДУТ.

ТОЙ ВОРОВСКОЙ ШОБЛЕ НУЖНО ДАВАТЬ ПРЕФЕРЕНЦИИ ПО ЧАСТЯМ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ МОНИТОРИНГОМ.



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С началом реформистского аврала Верховная Рада превратилась в раскормленного хомячка, который вроде бы и бежит внутри колеса, но никуда не прибегает. Разве что к смерти из-за отсутствия смысла жизни

Александр Кочетков
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМеня беспокоит, что после успешной эмиссии евробондов реформы в Украине могут замедлиться, - директор ЕБРР по Восточной Европе Малиж
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