 Полиция засекретила все решения судов по делу об убийстве журналиста Шеремета

Национальная полиция с 24 июля 2017 г. засекретила все решения судов по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета в целях безопасности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112. Об этом говорится в ответе Государственной судебной администрации на запрос "Українських Новин".
"Постановлением Главного следственного управления Национальной полиции от 24 июля 2017 года о применении мер безопасности в отношении лиц, принимающих участие в уголовном судопроизводстве, предприятие (государственное предприятие "Информационные судебные системы") обязано ограничить в Едином реестре судебных решений полный и общий доступ к определениям, принятым следственными судьями Печерского районного суда Киева по ходатайствам в уголовном производстве", - заявили в судебной администрации.
Причина данного решения Нацполиции не указана.
В данный момент в Едином реестре судебных решений удалены из открытого доступа более 200 решений по делу об убийстве Шеремета. Среди них - решения о предоставлении полиции информации о мобильных переговорах возможных фигурантов уголовного производства.
Как сообщалось, 20 июля 2016 года утром в результате взрыва машины погиб известный журналист Павел Шеремет. Предварительно следователи квалифицируют это событие как умышленное убийство. В свою очередь, тогдашняя глава Нацполиции Хатия Деканоидзе заявила, что расследование гибели Шеремета будет для нее делом чести. А прокурор Киева Говда взял под личный контроль расследование убийства.
Очевидцы рассказывают, взрыв произошел, когда Шеремет остановился при выезде на главную дорогу. И отмечают большую силу взрыва: "Детали аж сюда долетели ". Позже были обнародованы кадры момента взрыва автомобиля с журналистом Шереметом.
Вместе с тем, Генпрокурор Луценко заявил: "Смерть Шеремета - следствие срабатывания взрывного устройства. Это убийство ". Позже в МВД добавили, что сработало безоболочное самодельное устройство, мощностью до 600 грамм в тротиловом эквиваленте.
10 мая 2017 журналисты издания "Слідство.Інфо" презентовали фильм-расследование, в котором утверждают, что за Павлом Шереметом в день его убийства следил экс-сотрудник СБУ. В СБУ заявили, что Устименко уволили из ведомства в 2014 г. Полиция его допросила.
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И то, что ей удвоят содржание.
НИ ЗА ЧТО - за красивую форму.
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