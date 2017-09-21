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 Политика Украины
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Все про:бюджет (4371) госбюджет (575) Еврокомиссия (726) общественное вещание (64) Хан (100) НОТУ (24)

 Разочарован, что бюджет-2018 для Общественного вещания может быть в два раза меньше предусмотренной законом суммы, - еврокомиссар Хан

хан

Еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан выражает обеспокоенность запланированным в 2018 году уменьшением финансирования Общественного вещания в Украине, призывает обеспечить полное финансирование в соответствии с законодательством.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Разочарован узнать, что проект бюджета-2018 для Общественного вещания может быть уменьшен до 50% от предусмотренной законом суммы", - заявил еврокомиссар Хан.

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Й.Хан отметил, что все украинские органы власти должны полностью выполнить свои обязательства перед Общественным вещателем в 2018 году.

Закон "Об общественном телевидении и радиовещании" предусматривает, что государство обеспечивает надлежащее финансирование Общественного вещания в размере не менее 0,2% расходов общего фонда государственного бюджета Украины за предыдущий год. Таким образом в 2018 году сумма расходов на Общественное ТВ должна составить 1 млрд 535 млн грн, в проекте же госбюджета на 2018 год на эти цели предусмотрено 776,56 млн грн. В 2017 году Общественному ТВ было выделено около 970 млн грн, из 1,2 млрд, которые полагались, согласно закону.

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а его кто то смотрит?там ни общественности,ни телевидения.единственно-интервидение
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Так тому и не смотрят,що финансирования нема.Все смотрят олигархат
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разгоните минстець - и будут вам деньги. Один хрен, ничего полезного нахлебники не делают. Это ж надо, на какой год войны вдруг сподобились запустить в эфир украинские каналы на дыру...
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ты местную сою предлагаешь лишить кормушки? Боюсь они не одобрят))
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С ума сдурел тот Хан шоле?
Лярд на АП нужен больше воздуха, а Хан шатать начинает!
Агент крембля, шоле!!
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Бо влада не знає, як з цього каналу гроші вирвати, а якщо вона не бачить наживи, то їй вже нічого не потрібно, тим більш у порошенко вже є де піаритися.
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Не так. "Владе" перед выборами просто опасны неподконтрольные ей каналы.
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Какой бюджет- аппетит поросенки вьірос вдвое-может-того-на солому?https://www.youtube.com/watch?v=9qm_0PZU9us
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Разочарован ? - Да тут пипец полный ! Приедь посмотри. Ах.е будешь.
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Вот сидит дятел с БПП на zik и глаголит, ЧТО СПИРТОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ УБЫТОЧНА, что об этом можно сказать. Грабят то что построено в советское время. Скажите, что они построили сейчас? Развал, развал...
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Спиртовая промышленность, по определению, не может быть убыточной. Ее однотуровые специально валят под прихватизацию.
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Не учите меня жить, лучше помогите материально @ О. Бендер
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Пусть тот же Пинчук, Коломойский, Фирташ Порошенко, Ахметов, что-то построят, а не вкрадут. И сейчас собираются голосовать ночью за Судову, Пенсийну реформы, За бюджет гололсуют только ночью как темные силы диавола?.
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А війна в Україні його турбувати коли почне?
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Посмотрите на ZIK передачу Влащенко и Наливайченком, он рассказал чьи самолеты вывозили награбленное Януковичем и его командой с Украины в росию 21-23 февраля 2014г
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Зато куча дополнительных ярдов на АП, прокуратуру, нацгвардию и т.д., строят четко полицейское государство для обороны от своего народа
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРазочарован, что бюджет-2018 для Общественного вещания может быть в два раза меньше предусмотренной законом суммы, - еврокомиссар Хан
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