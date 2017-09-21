 Разочарован, что бюджет-2018 для Общественного вещания может быть в два раза меньше предусмотренной законом суммы, - еврокомиссар Хан

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Разочарован узнать, что проект бюджета-2018 для Общественного вещания может быть уменьшен до 50% от предусмотренной законом суммы", - заявил еврокомиссар Хан.
Й.Хан отметил, что все украинские органы власти должны полностью выполнить свои обязательства перед Общественным вещателем в 2018 году.
Закон "Об общественном телевидении и радиовещании" предусматривает, что государство обеспечивает надлежащее финансирование Общественного вещания в размере не менее 0,2% расходов общего фонда государственного бюджета Украины за предыдущий год. Таким образом в 2018 году сумма расходов на Общественное ТВ должна составить 1 млрд 535 млн грн, в проекте же госбюджета на 2018 год на эти цели предусмотрено 776,56 млн грн. В 2017 году Общественному ТВ было выделено около 970 млн грн, из 1,2 млрд, которые полагались, согласно закону.
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Лярд на АП нужен больше воздуха, а Хан шатать начинает!
Агент крембля, шоле!!
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