 Стрельба в Одесской области: ранены трое гражданских и офицер полиции

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ НП в Одесской области.
Сообщается, что сегодня в 10:36 в Татарбунарское отделение полиции Арцизского отдела полиции ГУНП в Одесской области поступило сообщение о том, что в с. Лебедевка стрельба. На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа полиции.
Предварительно установлено, что между тремя гражданами с одной стороны и местным жителем возник конфликт. В результате конфликта мужчина совершил выстрелы из охотничьего ружья в сторону своих оппонентов и участкового офицера полиции, который прибыл на место происшествия для выяснения обстоятельств и прекращения конфликта.
По данному факту начато уголовное производство, предусмотренное ст 115 и 345 Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются обстоятельства конфликта, который привел к огнестрельному ранению троих гражданских лиц и участкового офицера полиции.
С места происшествия изъят пистолет травматического действия.
В настоящее время злоумышленник задержан. У него изъято охотничье ружье. Пострадавшие госпитализированы. Устанавливаются обстоятельства конфликта.
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Похоже, нам много чего недоговаривают.
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Руцкая водка,ты ж меня сгубила!?
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"...с места происшествия изъяты пистолет травматического действия..."
Так кто кого ранил и из чего именно?
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p.s. Мужику пизда.
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