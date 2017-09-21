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 Происшествия
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 Стрельба в Одесской области: ранены трое гражданских и офицер полиции

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В с. Лебедевка Одесской области произошла стрельба, в результате которой огнестрельные ранения получили трое гражданских лиц и участковый офицер полиции.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ НП в Одесской области.

Сообщается, что сегодня в 10:36 в Татарбунарское отделение полиции Арцизского отдела полиции ГУНП в Одесской области поступило сообщение о том, что в с. Лебедевка стрельба. На место происшествия была направлена ​​следственно-оперативная группа полиции.

Предварительно установлено, что между тремя гражданами с одной стороны и местным жителем возник конфликт. В результате конфликта мужчина совершил выстрелы из охотничьего ружья в сторону своих оппонентов и участкового офицера полиции, который прибыл на место происшествия для выяснения обстоятельств и прекращения конфликта.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Ночью четверо неизвестных в балаклавах устроили стрельбу в гаражном кооперативе в Киеве, есть раненый.ВИДЕО+ФОТОрепортаж

По данному факту начато уголовное производство, предусмотренное ст 115 и 345 Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются обстоятельства конфликта, который привел к огнестрельному ранению троих гражданских лиц и участкового офицера полиции.

С места происшествия изъят пистолет травматического действия.

В настоящее время злоумышленник задержан. У него изъято охотничье ружье. Пострадавшие госпитализированы. Устанавливаются обстоятельства конфликта.
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это только факт случившегося, что тут можно комментировать.
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Как вариант: инспектор привёз своих друзей-дебоширов отдохнуть на море и пожрать у частника, а частник их вежливо выпроводил!
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как вариант, инспектор туда не доедет по разбитым дорогам....
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Участковый там по месту есть, это курортное село!
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открою тебе секрет - "штаб-квартира" села аж в Базарьянке. А официально Лебедевка насчитывает ... аж 26 местных жителей.
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Лебедевка... Паломничество любителей "дикого" отдыха... Хрен доедешь по убитым буеракам, зато реально "экологически чистый отдых" - цивилизация там отдыхает ...
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"С места происшествия изъяты пистолет травматического действия. "

Похоже, нам много чего недоговаривают.
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Наверное журналисты какого то трухановского спортивного издания
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Руцкая водка,шож ты натворила!?
Руцкая водка,ты ж меня сгубила!?
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У населения Украины надо изъять все оружие и все острые и тупые предметы. Тогда никто не пострадает.
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Особенно - тупые. А так же все виды веревок(включая шнурки), подушки, и поотрубать всем руки, ноги и головы. Эти части тела так же несут огроооомную опасность для общества.
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Походу, "достали" мужика. И ментяра, скорее всего - "в деле". (Как вариант).
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Просто отжимали что-то - трое с травматами. Да не на того напали. А ментяра в доле был. Какого хрена они к нему домой приперлись? Надо легализовать огнестрельное оружие в Украине чтоб рекетирско рейдерская сволота вымерла в процессе естественного отбора.
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Огнестрельное оружие в Украине легалилизовано. Если хочется сказать о легализации короткоствола (пистолеты и револьверы), тогда так и нужно писать.
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А в Тернопольской обл где стрелок замочил трех человек,из них двух полицаев затерли по тихому ,как в Княжичах , Днепре. Аваков тянет время.
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Ну, если мусора с дружбаном приехали бабла накачать или отжать чтото то, чё там говорить- мужик прав.
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Видать на мужика наехали с травматом, а он отстреливался из дробовика.
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Кругом развал власти-разве могут страной управлять те у кого рейтинг доверия 1 % ?
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Не удевлюся, если наехали на фермера. Это сейчас актуально в связи с земельной реформой.
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Цены растут как дрожжи а денег нет у 80 % населения. Предверие большого голодного бунта.
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"...совершил выстрелы из охотничьего ружья в сторону..."

"...с места происшествия изъяты пистолет травматического действия..."
Так кто кого ранил и из чего именно?
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Домовладелец сначала ранил троих рекетиров (?), а потом подъехавшего участкового мусора. Из дробовика. Травмат был у рекетиров (?), но они, видать, не попали.
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Причем скорее всего мусор и рекетиры были в одной команде - ибо для участкового такая скорость приезда на место происшествия из разряда фантастики...
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Вполне возможно. Не просто так же он порцию дроби тоже отхватил. Небось или выглядел или общался так же, как и эти трое "молодчиков", вот мужик и пальнул по нему тоже.
p.s. Мужику пизда.
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Да, именно этот орган - если мужик, конечно, не озаботился аудиовидеофиксацией обстоятельств конфликта...
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если это было на принадлежащей ему территории то, не всё стольоднозначно. Теперь адвоката и поддержку ему надо.
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а что не ясно: "В настоящее время злоумышленник задержан. У него изъято охотничье ружье. Пострадавшие (владельцы травматических пистолетов) госпитализированы."
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Сегодня покупаю хлеб ,заплатив отошел в сторону и вижу как пожилой человек интелегентногг вида считает копейки. Видать не хватает. Предложил доплатить но он поблагодарил и отказался и вышел на улицу. Реформаторы мать вашу.
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если к вам подойдет откинувшися с отсидки за грабеж и скажет: я реформатор -то вы его тоже будете называть реформатором, как и потроха?
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да я тоже иногда помогаю старикам. а когда-то на рынке (в 90-х) моему отцу кто-то предложил помочь...
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