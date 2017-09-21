EN|RU|UK
Темы дня: Пожар в лагере "Виктория" Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева
 Общество
  207  3
Все про:акция (2216) протест (5537) шахтеры (560)

 Пикет шахтеров "Сухой Балки": активисты заявили о препятствовании со стороны чиновников

шахтер

Сегодня, 21 сентября, утром к месту проведения акции протеста рабочих крупнейшего железнорудного комбината Криворожского региона "Евраз Суха Балка", которые уже третий день требуют от чиновников "Госгеонедр" Украины продлить лицензии на добычу руды, подъехали два автобуса с силовиками.

Об этом сообщают "Украинские новости".

По данным издания, в салоне были замечены бойцы полиции и Национальной гвардии Украины "в полной экипировке: бронежилетах и со спецсредствами".

"Мы недоумеваем, с какой целью к месту проведения нашей, подчеркну, мирной акции, свезли столько полицейских и нацгвардейцев. Мы не собираемся нарушать действующее законодательство и уж тем более не представляем никакой угрозы сотрудникам "Госгеонедр". Единственное, чего мы добиваемся, чтобы к людям, наконец-то, вышел кто-то из первых лиц учреждения и пояснил, на каком основании ведомство нарушает закон и решение Высшего административного суда, не продлевая специальные разрешения на добычу сырья. Сейчас стоит вопрос о дальнейшей работе рентабельного производства и дальнейшей судьбе более 4000 рабочих мест", - заявил председатель первичной организации профессионального союза металлургов и горняков Украины Виктор Счастливый.

Он напомнил, что вчера столкнулся в помещении Госгеонедр с первым заместителем руководителя ведомства Николаем Фощием. Однако, по данным Счастливого, на просьбу выйти к людям Фощий покинул место работы через черный ход.

"Украинские новости" отмечают, что в течение вчерашнего дня с Фощием не удалось связаться ни по мобильным, ни по служебным номерам телефонов, хотя вечером он вернулся в свой кабинет. Как сообщается, не дождавшись пояснения ситуации со стороны руководства Госгеонедр, пикетирующие приняли решение разбивать палатки.

По словам шахтеров, они не прекратят акцию протеста до тех пор, пока не получат лицензии. На данный момент, в акции принимают участие около 200 горняков. Однако уже в ближайшее время в Киев обещают приехать их семьи. Известно, что конфликт между предприятием и Госгеонедрами начался более года назад.

В августе 2016 года истек срок лицензий ЧАО "Евраз Суха Балка" на добычу руды. Компания обратилась в соответствии с законом в Госгеонедра. Однако, по данным СМИ, в течение 60 дней, отведенных для переоформления документов, ведомство "бездействовало". 29 июля 2016 года Днепропетровский окружной административный суд обязал Госгеонедра продлить и выдать лицензии.

В марте 2017 года Высший административный суд подтвердил решение суда первой инстанции, которое Госгеонедра не выполнило до сих пор, пишет издание.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Всякая революция только тогда чего нибудь стоит, если она умеет себя защищать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А что тут думать - пока хозяин бабки не заплатит, никто им лицензию не даст.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Шатуны и зрадофилы! Как можно пикетировать после 144 реФФорм? Неблагодарные
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиОбществоПикет шахтеров "Сухой Балки": активисты заявили о препятствовании со стороны чиновников
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти