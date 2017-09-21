 Пикет шахтеров "Сухой Балки": активисты заявили о препятствовании со стороны чиновников

Об этом сообщают "Украинские новости".
По данным издания, в салоне были замечены бойцы полиции и Национальной гвардии Украины "в полной экипировке: бронежилетах и со спецсредствами".
"Мы недоумеваем, с какой целью к месту проведения нашей, подчеркну, мирной акции, свезли столько полицейских и нацгвардейцев. Мы не собираемся нарушать действующее законодательство и уж тем более не представляем никакой угрозы сотрудникам "Госгеонедр". Единственное, чего мы добиваемся, чтобы к людям, наконец-то, вышел кто-то из первых лиц учреждения и пояснил, на каком основании ведомство нарушает закон и решение Высшего административного суда, не продлевая специальные разрешения на добычу сырья. Сейчас стоит вопрос о дальнейшей работе рентабельного производства и дальнейшей судьбе более 4000 рабочих мест", - заявил председатель первичной организации профессионального союза металлургов и горняков Украины Виктор Счастливый.
Он напомнил, что вчера столкнулся в помещении Госгеонедр с первым заместителем руководителя ведомства Николаем Фощием. Однако, по данным Счастливого, на просьбу выйти к людям Фощий покинул место работы через черный ход.
"Украинские новости" отмечают, что в течение вчерашнего дня с Фощием не удалось связаться ни по мобильным, ни по служебным номерам телефонов, хотя вечером он вернулся в свой кабинет. Как сообщается, не дождавшись пояснения ситуации со стороны руководства Госгеонедр, пикетирующие приняли решение разбивать палатки.
По словам шахтеров, они не прекратят акцию протеста до тех пор, пока не получат лицензии. На данный момент, в акции принимают участие около 200 горняков. Однако уже в ближайшее время в Киев обещают приехать их семьи. Известно, что конфликт между предприятием и Госгеонедрами начался более года назад.
В августе 2016 года истек срок лицензий ЧАО "Евраз Суха Балка" на добычу руды. Компания обратилась в соответствии с законом в Госгеонедра. Однако, по данным СМИ, в течение 60 дней, отведенных для переоформления документов, ведомство "бездействовало". 29 июля 2016 года Днепропетровский окружной административный суд обязал Госгеонедра продлить и выдать лицензии.
В марте 2017 года Высший административный суд подтвердил решение суда первой инстанции, которое Госгеонедра не выполнило до сих пор, пишет издание.
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