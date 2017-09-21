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Все про:Крым (20730) авиасообщение (350) штраф (8)

 Суд Киевской области оштрафовал российскую авиакомпанию за полеты в Крым

самолет

Хозяйственный суд Киевской области удовлетворил иск прокуратуры Автономной Республики Крым и оштрафовал на 10 миллионов гривен российскую авиакомпанию, которая осуществляет ежедневные полеты в аннексированный Крым.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры АРК.

"Авиакомпания-нарушитель не платила деньги за полученные аэронавигационных услуг в международном воздушном пространстве над Черным морем, а также полетной информации в пределах Симферопольского района", - сказано в сообщении.

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По информации ведомства, Арбитражным судом города Москвы выполнено поручение украинского суда и вручена ответчику копия определения о начале судебного процесса и исковое заявление прокурора.

"Надлежащее уведомление авиакомпании-нарушителя о требованиях прокуратуры автономии предоставляет украинской стороне возможность запуска механизма взыскания указанных средств с должника на территории Российской Федерации", - прокомментировал прокурор Гюндуз Мамедов.

Название авиакомпании пока не разглашается.
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Если они летают за границу(Европа,Азия,Амеорика,Афрника) ,получат.А так , важен прецендент
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А какая авиакомпания? Что то не вижу названия
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скільки літають і всього 10 лимонів)) грн
що за панібратство з ворогами?!
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Хватит уже приколов. Россию штрафуют, а сами платят России за издержки по спору на три миллиарда долларов. Целых 1,16 миллиона фунтов стерлингов.
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Еслиб деньги получили, то это было бы "оштрафовал", а пока статью надо назвать "хохлы в очередной раз вслух помечтали о халяве"
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