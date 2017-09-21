 Суд Киевской области оштрафовал российскую авиакомпанию за полеты в Крым

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры АРК.
"Авиакомпания-нарушитель не платила деньги за полученные аэронавигационных услуг в международном воздушном пространстве над Черным морем, а также полетной информации в пределах Симферопольского района", - сказано в сообщении.
По информации ведомства, Арбитражным судом города Москвы выполнено поручение украинского суда и вручена ответчику копия определения о начале судебного процесса и исковое заявление прокурора.
"Надлежащее уведомление авиакомпании-нарушителя о требованиях прокуратуры автономии предоставляет украинской стороне возможность запуска механизма взыскания указанных средств с должника на территории Российской Федерации", - прокомментировал прокурор Гюндуз Мамедов.
Название авиакомпании пока не разглашается.
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