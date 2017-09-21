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 Политика Украины
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 При позиции Киева, что Россия-агрессор, место для маневра вряд ли остается, - Песков

песков

Попытки Киева внести в проект резолюции СБ ООН по миротворцам на востоке Украины формулировки, представляющие Россию агрессором, не оставляют место для поиска компромисса при подготовке окончательного варианта документа.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"При позиции относительно того, что, дескать, Россия является агрессором, место для маневра вряд ли остается, ибо эта позиция абсолютно противоречит реальному положению дел", - заявил он журналистам.

Так пресс-секретарь главы российского государства прокомментировал попытки Киева включить в проект резолюции формулировки "операция по принуждению к миру" либо "операция по восстановлению мира", чтобы тем самым была подтверждена роль России как агрессора.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Песков об одобрении Сенатом США передачи Украине оружия: Это не будет способствовать урегулированию конфликта на Донбассе

Отвечая на уточняющий вопрос, возможен ли компромисс в случае, если таких формулировок включено в документ не будет, Песков сказал: "Россия и президент Путин неоднократно демонстрировали свое желание сделать все возможное для выхода на компромисс, но любые компромиссы имеют определенную степень разумности и допустимости".

Отвечая на вопрос о том, изучили ли в Кремле уже украинский вариант проекта резолюции, пресс-секретарь президента заявил, что этот вопрос находится в компетенции МИД и переадресовал его на Смоленскую площадь.
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правильно пИськов говорит - никаких мест для маневров.. сразу макать рашистов головой в сортир и на помойку истории...
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- Я пришёл сюда в сопровождении полицейского, - заявил с порога Швейк, - потому как мне не понравилось, что из сумасшедшего дома меня выкинули без обеда. Я им не уличная девка... (с)
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Ай, ай, ай. Девочка из себя целочку строит. Девочка обиделась. Ай. Ай. Ай. Пойди папику в его крысиную ширинку поплачься ч.м.о фашистское.
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у той девочки давно уже яйца выросли. Или то бабушка, что дедушка?..
Как все перепутано на расее...
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маневруйте свої війська на далекий схід і там чекайте косоглазих шкідників
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Как это не остается? Очень даже классный маневр намечается - собрали манатки, шахтеров-трактористов, ватноголовых местных и нах семимильными шагами
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Киев требует включить в резолюцию Совета Безопасности ООН о миротворцах на Донбассе формулировку "операция по принуждению к миру", а также подтвердить роль России как агрессора, пишет "Коммерсантъ". Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Сегодня 08.37 | комментариев: 27

В Совбезе ООН находятся два проекта резолюции на тему миротворцев на Донбассе - украинский и российский
Фото: ЕРА

В украинском проекте резолюции о размещении миротворцев ООН на Донбассе говорится о необходимости подтвердить роль России как агрессора, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.
По данным газеты, Киев требует включить в резолюцию формулировки "операция по принуждению к миру" или "операция по восстановлению мира".
В подготовленном Украиной проекте также говорится, что на развертывание миссии миротворцев уйдет не менее шести месяцев.
По словам собеседника агентства, этот "контрпроект" для Совбеза ООН украинская сторона подготовила только после российской инициативы, а до этого украинские власти "занимались популизмом".
Близкий к секретариату ООН источник подтвердил изданию, что ранее Украина подобные документы на рассмотрение Совета Безопасности ООН не выносила.
В настоящее время в Совбезе находятся два проекта резолюции на тему миротворцев на Донбассе - украинский и российский, отмечает издание.
20 сентября, выступая на 72-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, президент Украины Петр Порошенко заявил, что миротворческая миссия ООН на Донбассе не должна быть предвзятой.
В этот день Совбез ООН принял резолюцию о реформе миротворческих операций организации, которая предусматривает более активное участие в таких миссиях стран Африканского союза.
5 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что наличие миротворцев ООН пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины. Он высказался за то, чтобы миротворческие войска размещались на линии соприкосновения сторон и "ни на каких других территориях". В тот же день Россия внесла соответствующий проект резолюции на рассмотрение Совета Безопасности ООН.
11 сентября в разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель Путин допустил, что вооруженная миссия ООН может находиться в районе конфликта на Донбассе не только на линии соприкосновения. По его мнению, она должна охранять специальную мониторинговую миссию ОБСЕ.
В Госдепартаменте США заявили, что мандат миротворцев ООН должен распространяться на всю оккупированную территорию Донбасса вплоть до границы с РФ.
17 сентября представители РФ заявили, что Украина и США выразили неготовность работать с российской резолюцией о размещении миротворцев ООН на Донбассе.

http://gordonua.com/news/war/ukraina-trebuet-priznat-rossiyu-agressorom-v-rezolyucii-o-mirotvorcah-oon-na-donbasse-smi-208232.html
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"место для маневра вряд ли остается" - и это правильно, Гаага ждёт, отманевровались суки.
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Да,ёршик для унитаза-пора кацапии сливаться без компромиссов самой. Иначе помогут.
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росія куди не тикнете, всюди у щось рогами впирається, щоб з'явилося місце для маневру, росія повинна спиляти свої роги.
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А какой ему нужен манёвр? Только задний ход, и в собственную жопу.
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Кода этот *устанет* ? Уже надоел, хуже горькой редьки
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Когда наступили шакалу на хвост какие могут быть манёвры
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А какой у вас может быть манёвр, когда вас плотно нанизали на мировой буй? Вы можете только добровольно подмахивать,чтоб не сильно порвали. Отаке ото , письков.
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украинский вариант не пройдет однозначно. только США открыто называет парашу тем, кто она есть. ну еще прибалты. остальные ссыкливо опускают глазки и рассказывают о компромисах, считая нефтерублики.
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А сейчас какие манёвры? Ваш карлик рогами упёрся и продолжает убивать на Донбассе.
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Да,цапки,хто тут,...почему у этого писькова постоянно воронье гнездо голове,что у кремле приличных цирюльников ннт....даже плешь пуйла кто-то прилизывает
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При позиции Киева, что Россия-агрессор, место для маневра вряд ли остается



А что вам кто-то обещал место для маневра? Надо было о маневрах думать когда вы оккупировали и аннексировали территории суверенного государства с которым имели договор о взаимном признании границ. Теперь пользуйтесь тем местом которое заслужили. Это еще по ходу цветочки, варить вас будут на медленном огне как покойную совдепию.
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Песков - это физиономия олицатваряющего неудачу, дурность, тупость государственного уровня.
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Это не позиция Киева, дуроёб, это позиция всего мирового сообщества.😀😀😀
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Никаких миротворцев не будет. Всё будет тянуться, как сейчас, с периодическими смертями граждан Украины, до момента начала распада Хуйлостана. Потом будет нелегко..., очень нелегко - Хуйло может бросить всё, всю бессильную ярость на Украину. Но войска бывшей Рашки начнут бежать с фронта, по своим деревням, оказавшимся в Сибирской, Алтайской, Уральской, Башкирской, Нечерноземной "народных республиках" - то-есть, за границей.
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у вас заднее стыковочное отверстие развальцовано - так что место для маневра есть
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Какой компромисс может быть с козляндией .. ? Ну какой ??? . Ну о чём можно говорить со свихнувшимися мацковскими клоунами .. Компромисс один , - уё кэбэмэ быдло , с Донбасса и Крыма .. Вот и весь " компромисс "
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***повторю еще 100 раз*** жаль письков не видит этого выхода***

Чтобы выход был успешен,
Вариантов кот наплакал:
Путин должен быть повешен
Или же посажен на кол.

Кто там вякнет: "Не замешан!",
Кто поверит этим трелям?
Путин должен быть повешен,
В крайнем случае - расстрелян.

Плач по жертвам безутешен,
Не решить проблему мирно,
Путин должен быть повешен,
Слать в Гаагу - слишком жирно.

Тем, кто был настолько грешен,
Ад - да будет уготован!
Путин должен быть повешен
Или даже четвертован.

Но покуда мрак кромешен
И глумлив оскал на харе...
Путин должен быть повешен!
Никакой пощады твари!
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Люди, а вам тоже Письков напоминает рыжую пошарпаную крысу???
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПри позиции Киева, что Россия-агрессор, место для маневра вряд ли остается, - Песков
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