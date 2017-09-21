 При позиции Киева, что Россия-агрессор, место для маневра вряд ли остается, - Песков

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"При позиции относительно того, что, дескать, Россия является агрессором, место для маневра вряд ли остается, ибо эта позиция абсолютно противоречит реальному положению дел", - заявил он журналистам.
Так пресс-секретарь главы российского государства прокомментировал попытки Киева включить в проект резолюции формулировки "операция по принуждению к миру" либо "операция по восстановлению мира", чтобы тем самым была подтверждена роль России как агрессора.
Отвечая на уточняющий вопрос, возможен ли компромисс в случае, если таких формулировок включено в документ не будет, Песков сказал: "Россия и президент Путин неоднократно демонстрировали свое желание сделать все возможное для выхода на компромисс, но любые компромиссы имеют определенную степень разумности и допустимости".
Отвечая на вопрос о том, изучили ли в Кремле уже украинский вариант проекта резолюции, пресс-секретарь президента заявил, что этот вопрос находится в компетенции МИД и переадресовал его на Смоленскую площадь.
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Сегодня 08.37 | комментариев: 27
В Совбезе ООН находятся два проекта резолюции на тему миротворцев на Донбассе - украинский и российский
Фото: ЕРА
В украинском проекте резолюции о размещении миротворцев ООН на Донбассе говорится о необходимости подтвердить роль России как агрессора, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.
По данным газеты, Киев требует включить в резолюцию формулировки "операция по принуждению к миру" или "операция по восстановлению мира".
В подготовленном Украиной проекте также говорится, что на развертывание миссии миротворцев уйдет не менее шести месяцев.
По словам собеседника агентства, этот "контрпроект" для Совбеза ООН украинская сторона подготовила только после российской инициативы, а до этого украинские власти "занимались популизмом".
Близкий к секретариату ООН источник подтвердил изданию, что ранее Украина подобные документы на рассмотрение Совета Безопасности ООН не выносила.
В настоящее время в Совбезе находятся два проекта резолюции на тему миротворцев на Донбассе - украинский и российский, отмечает издание.
20 сентября, выступая на 72-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, президент Украины Петр Порошенко заявил, что миротворческая миссия ООН на Донбассе не должна быть предвзятой.
В этот день Совбез ООН принял резолюцию о реформе миротворческих операций организации, которая предусматривает более активное участие в таких миссиях стран Африканского союза.
5 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что наличие миротворцев ООН пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины. Он высказался за то, чтобы миротворческие войска размещались на линии соприкосновения сторон и "ни на каких других территориях". В тот же день Россия внесла соответствующий проект резолюции на рассмотрение Совета Безопасности ООН.
11 сентября в разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель Путин допустил, что вооруженная миссия ООН может находиться в районе конфликта на Донбассе не только на линии соприкосновения. По его мнению, она должна охранять специальную мониторинговую миссию ОБСЕ.
В Госдепартаменте США заявили, что мандат миротворцев ООН должен распространяться на всю оккупированную территорию Донбасса вплоть до границы с РФ.
17 сентября представители РФ заявили, что Украина и США выразили неготовность работать с российской резолюцией о размещении миротворцев ООН на Донбассе.
http://gordonua.com/news/war/ukraina-trebuet-priznat-rossiyu-agressorom-v-rezolyucii-o-mirotvorcah-oon-na-donbasse-smi-208232.html
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А что вам кто-то обещал место для маневра? Надо было о маневрах думать когда вы оккупировали и аннексировали территории суверенного государства с которым имели договор о взаимном признании границ. Теперь пользуйтесь тем местом которое заслужили. Это еще по ходу цветочки, варить вас будут на медленном огне как покойную совдепию.
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Чтобы выход был успешен,
Вариантов кот наплакал:
Путин должен быть повешен
Или же посажен на кол.
Кто там вякнет: "Не замешан!",
Кто поверит этим трелям?
Путин должен быть повешен,
В крайнем случае - расстрелян.
Плач по жертвам безутешен,
Не решить проблему мирно,
Путин должен быть повешен,
Слать в Гаагу - слишком жирно.
Тем, кто был настолько грешен,
Ад - да будет уготован!
Путин должен быть повешен
Или даже четвертован.
Но покуда мрак кромешен
И глумлив оскал на харе...
Путин должен быть повешен!
Никакой пощады твари!
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