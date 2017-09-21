 Синютка о Садовом: "Мне его жаль как человека, потому что он стал заложником многих вещей, которые, возможно, он второй раз никогда не повторил бы"

Об этом в интервью для Цензор.НЕТ рассказал глава Львовской ОГА Олег Синютка.
"То, что Садовый и Саакашвили - это люди одного типа мышления и люди, для которых важнее фасад, чем сущность, - это однозначно. Для них обоих важно сделать на 1 гривню, а показать на 100", - рассказал он.
Вместе с тем, Синютка отметил, что общается с Андреем Садовым по несколько раз в неделю: "Не может председатель ОГА не общаться с мэром крупнейшего города. И во время такой дискуссии возникают разные вопросы: и экономического, и политического, и хозяйственного характера".
"У нас (Синютки и Садового. - Ред.) нет предмета, который бы побуждал разговаривать на повышенных тонах. Потому что, по моему мнению, на сегодняшний момент мэр (Львова Садовый. - Ред.) попал в трудную и тяжелую ситуацию. И мне его жаль как человека, потому что он стал заложником многих вещей - которые, возможно, он бы второй раз никогда не повторил. И если можно помочь мэру в сложной ситуации, - надо это делать. Конечно, если он сам этого хочет. Что касается этих сложных вещей, я не думаю, что мэр во второй раз легкомысленно отнесся бы к такой проблеме, как мусор. Я не думаю, что второй раз мэр легкомысленно отнесся бы к такой проблеме, как транспорт. И я не думаю, что городской голова, если бы он имел возможность прожить свой срок еще раз, делал все те шаги, которые он сделал на сегодня. Но это мое право. А чтобы знать 100-процентный ответ, надо спросить у городского головы", - добавил глава ОГА Львовщины.
С полным текстом интервью главы Львовской ОГА Олегом Синюткой можно ознакомиться ЗДЕСЬ. Ранее Цензор.НЕТ публиковал первую часть интервью с Синюткой относительно событий на польско-украинской границе 10 сентября в ПП "Шегини".
2443 41
Синютка об общении с центральной властью: Нет такого, чтобы я хотел встретиться и кто-то из Кабмина не откликнулся. Некоторые вопросы решаются мгновенно(54)
Я требую от АП предоставить все документы, на основании которых меня лишили гражданства, чтобы оспорить решение в суде, - Саакашвили. ВИДЕО(108)
Новая политическая система РФ, великий комбинатор, приверженцы старых традиций. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"(17)
Суд перенес слушания по делу Саакашвили о незаконном пересечении госграницы Украины на 22 сентября(137)
Власть расширяет поле оппозиции, – политолог(0)
У меня украинское гражданство, - Саакашвили(331)
У меня нет намерения устраивать новую революцию, - Саакашвили(277)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Пецю не уважаю, но пока что он - Президент Украины; дождемся выборов - будет тема.
Труханов - подонок и мразь, хоть и городской голова Одессы.
Терзают смутные сомнения - чей же я бот?
Ответить
если ты и бот то точно не разума
пробуй думать дальше
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
По словам юриста, подозреваемому изменили меру пресечения на домашний арест. При этом она указала на ненадежность такого ограничения свободы.
«Мы помним, что браслетов для беркутовцев почему-то никогда нет. А еще помним, что харьковские беркута Мастега и Войлоков сбежали в РФ именно из-под домашнего ареста», - отметила Закревская.
Также адвокат рассказала, что в среду суд в Виннице (судья Клапоущак) отказал в продлении домашнего ареста бывшему заместителю начальника киевской милиции Александру Кравченко
Надо сказать, что данная информация вряд ли кого-то удивит. Наоборот, она является ожидаемой.
Как было ожидаемо и вчерашнее решение суда в Черноморске об оправдании и выпуске на свободу 20 антимайдановцев по делу «2 мая» в Одессе.
Вчера же на Свободу была отпущена Неля Штепа. Та самая мэр Славянска которая знает кто начал войну на Донбассе и кто на самом деле финансировал Стрелкова и первые отряды боевиков.
Правозащитники уверены! Таким образом нынешняя власть зачищает свои следы в преступлениях против собственного народа.
Все без исключения отпущенные на волю беркутовцы, антимайдановы, мэры бегут в Россию. Это лучший для нынешней киевской власти вариант! Поскольку любое заявление бежавших в Россию автоматически считается работу на Кремль и ФСБ.
Таким образом, за Майдан, за Небесную Сотню, за десятки тысяч убитых добровольцев так и никто не ответил и не ответит! Поскольку отвечать уже некому
Ответить
Ответить
Ответить
И БЕРЕТ НА РАБОТУ ПОРОШЕНКО ТАКИХ СОЗНАТЕЛЬНО.
ПОРОШЕНКО ВСЕ БЕРЕТ ОТ ПУТИНА, НАЧИНАЯ ОТ ПОРОХОБОТОВ И ЗАКАНЧИВАЯ ПЕРЕКРУЧИВАНИЕМ И ИЗВРАЩЕНИЕМ ФАКТОВ.
НО, ЭТО ОН ЗРЯ ДЕЛАЕТ!!!
УКРАИНСКИЙ НАРОД, В ОТЛИЧИИ ОТ РАСЕЙСКОГО, В БОЛЬШИНСТВЕ СВОЕМ СПОСОБЕН ДУМАТЬ.
ПОЭТОМУ, ТАКИЕ ХИТРОЖОПЫЕ ДЕЙСТВИЯ ВОРОВСКОЙ ВЛАСТИ, ВЫЗЫВАЮТ У НЕГО У ТОЛЬКО ЕЩЕ БОЛЬШЕЕ ОТВРАЩЕНИЕ.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
С 1995 по 2001 год занимал должность председателя СО «Маслосоюз» (в Ивано-Франковске), затем год был и. о. директора ООО «Ивано-Франковское АвтоЗАЗ-ДЭУ».
и швец и жнец и на хую дудец
Ответить
А как шла тема с мусором львовским, так чуть наизнанку не повыворачивались поливая дерьмом Садового.
Значит знают прекрасно, знают падлы, что это Порох*йло с оппонентом расправлялось, выполняли шоколадный заказ.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить