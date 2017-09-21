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Все про:Львов (3712) Львовщина (1652) ОГА (1421) Саакашвили (2140) Садовый (320) Синютка (40)

 Синютка о Садовом: "Мне его жаль как человека, потому что он стал заложником многих вещей, которые, возможно, он второй раз никогда не повторил бы"

синютка

Садовый и Саакашвили - это люди одного типа мышления.

Об этом в интервью для Цензор.НЕТ рассказал глава Львовской ОГА Олег Синютка.

"То, что Садовый и Саакашвили - это люди одного типа мышления и люди, для которых важнее фасад, чем сущность, - это однозначно. Для них обоих важно сделать на 1 гривню, а показать на 100", - рассказал он.

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Вместе с тем, Синютка отметил, что общается с Андреем Садовым по несколько раз в неделю: "Не может председатель ОГА не общаться с мэром крупнейшего города. И во время такой дискуссии возникают разные вопросы: и экономического, и политического, и хозяйственного характера".

"У нас (Синютки и Садового. - Ред.) нет предмета, который бы побуждал разговаривать на повышенных тонах. Потому что, по моему мнению, на сегодняшний момент мэр (Львова Садовый. - Ред.) попал в трудную и тяжелую ситуацию. И мне его жаль как человека, потому что он стал заложником многих вещей - которые, возможно, он бы второй раз никогда не повторил. И если можно помочь мэру в сложной ситуации, - надо это делать. Конечно, если он сам этого хочет. Что касается этих сложных вещей, я не думаю, что мэр во второй раз легкомысленно отнесся бы к такой проблеме, как мусор. Я не думаю, что второй раз мэр легкомысленно отнесся бы к такой проблеме, как транспорт. И я не думаю, что городской голова, если бы он имел возможность прожить свой срок еще раз, делал все те шаги, которые он сделал на сегодня. Но это мое право. А чтобы знать 100-процентный ответ, надо спросить у городского головы", - добавил глава ОГА Львовщины.

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С полным текстом интервью главы Львовской ОГА Олегом Синюткой можно ознакомиться ЗДЕСЬ. Ранее Цензор.НЕТ публиковал первую часть интервью с Синюткой относительно событий на польско-украинской границе 10 сентября в ПП "Шегини".


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А сколько их таких в Раде, во Власти... и скрытых и агрессивных....
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Мусорний генерал Сінютка, призначений невідомо ким на посаду робить заяви по Садовому, якого обрала громада на виборах! Це спроба мафії обісрати Садового в черговий раз, тому обрали говноспікера і дали йому в руки говномеседжи.
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почему порохоботы не поносят труханова так как поносят Садового?
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труханов плоть от плоти ,кровинушка родненькая ),а садовой кость в горле
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всегда хотел узнать суть определения "порохобот".
Пецю не уважаю, но пока что он - Президент Украины; дождемся выборов - будет тема.
Труханов - подонок и мразь, хоть и городской голова Одессы.
Терзают смутные сомнения - чей же я бот?
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адольфа не уважаю, но пока что он - канцлер гекрмании; подожду кто победит - будет тема.
если ты и бот то точно не разума
пробуй думать дальше
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Главная задача НАЗНАЧЕННОГО чинуши - лизать зад тому, кто его назначил. Главная задача ИЗБРАННОГО народом местного самоуправления - решать проблемы общин. А как их решать, если в закон о госадминистрациях заложено решение хозяйственных вопросов, чем продублированы функции городского головы? Система (начиная от совковой) не терпит "бесконтрольности" местного самоуправления со стороны президентской "вертикали". Всё это было при коммуняках, чучме, а теперь и Порошенко, который подтёрся Европейской Хартией местного самоуправления. "Проблема" мусора - порождение конкретно АП, исполнитель - синютка, козёл отпущения - Садовой.
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Странный человек. его бы на адекватность проверить. Кто ОНО и кто Садовой! если бы не мусорная тема инспирированная Банковой о свинютке бы и не узнали, кажись был у Садового лет 5 замом, как раз мусор и курировал, т.е. зарабатывал.
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синютка при деле-расположился прямо у шоколадного очка
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- Оставьте свою учёность при себе, - перебил его Швейк. - Подметите-ка лучше пол, сегодня ваша очередь... (с)
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смотрящий, пардон куратор (смотрящие это у беглых папередников) за Львовщиной от Банковой
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Це посіпака порошенко, яка поліпшить життя мешканців Львівської області до йому тільки одному відомому рівню.
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100 % ! Цирк который устроил садовой с мусором и его поддержвание путинского холуя сцыкашвили наводит на неприятные мысли. Дай Бог, чтобы мы ошибались. Впрочем, СБУ виднее...
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да он самый.. как и Соевый сидит на форумахи комменты пишет...
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А приємні думки тебе на що наводять? На велику плитку шоколаду?
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кто такой был Синютка через 5 лет ни вспомнит ни кто ,кроме охранника на перекличке , а Садовой навсегда останется в истории города
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20 сентября, апелляционный суд Киева выпустил из СИЗО бывшего бойца «Беркута» Сергея Лободу, подозреваемого в избиении 22 активистов Евромайдана и в убийстве 3 активистов в 2014 году
По словам юриста, подозреваемому изменили меру пресечения на домашний арест. При этом она указала на ненадежность такого ограничения свободы.
«Мы помним, что браслетов для беркутовцев почему-то никогда нет. А еще помним, что харьковские беркута Мастега и Войлоков сбежали в РФ именно из-под домашнего ареста», - отметила Закревская.
Также адвокат рассказала, что в среду суд в Виннице (судья Клапоущак) отказал в продлении домашнего ареста бывшему заместителю начальника киевской милиции Александру Кравченко
Надо сказать, что данная информация вряд ли кого-то удивит. Наоборот, она является ожидаемой.
Как было ожидаемо и вчерашнее решение суда в Черноморске об оправдании и выпуске на свободу 20 антимайдановцев по делу «2 мая» в Одессе.
Вчера же на Свободу была отпущена Неля Штепа. Та самая мэр Славянска которая знает кто начал войну на Донбассе и кто на самом деле финансировал Стрелкова и первые отряды боевиков.
Правозащитники уверены! Таким образом нынешняя власть зачищает свои следы в преступлениях против собственного народа.
Все без исключения отпущенные на волю беркутовцы, антимайдановы, мэры бегут в Россию. Это лучший для нынешней киевской власти вариант! Поскольку любое заявление бежавших в Россию автоматически считается работу на Кремль и ФСБ.
Таким образом, за Майдан, за Небесную Сотню, за десятки тысяч убитых добровольцев так и никто не ответил и не ответит! Поскольку отвечать уже некому
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Иногда сочувствие это просто хорошо замаскированное злорадство.
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жаль синютку - человека, потому что он стал заложником многих вещей, которые, возможно, он второй раз никогда не повторил бы"- его ждет то что сейчас вешает на Садового...
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ПОРОШЕНКОВСКИЕ ХОЛУИ ВСЕ БОЛЬШЕ НАПОМИНАЮТ ПУТИНСКИХ.

И БЕРЕТ НА РАБОТУ ПОРОШЕНКО ТАКИХ СОЗНАТЕЛЬНО.

ПОРОШЕНКО ВСЕ БЕРЕТ ОТ ПУТИНА, НАЧИНАЯ ОТ ПОРОХОБОТОВ И ЗАКАНЧИВАЯ ПЕРЕКРУЧИВАНИЕМ И ИЗВРАЩЕНИЕМ ФАКТОВ.

НО, ЭТО ОН ЗРЯ ДЕЛАЕТ!!!

УКРАИНСКИЙ НАРОД, В ОТЛИЧИИ ОТ РАСЕЙСКОГО, В БОЛЬШИНСТВЕ СВОЕМ СПОСОБЕН ДУМАТЬ.

ПОЭТОМУ, ТАКИЕ ХИТРОЖОПЫЕ ДЕЙСТВИЯ ВОРОВСКОЙ ВЛАСТИ, ВЫЗЫВАЮТ У НЕГО У ТОЛЬКО ЕЩЕ БОЛЬШЕЕ ОТВРАЩЕНИЕ.
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а, может быть, все с точностью наоборот)))
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хороший "фасад". Пенсия для граждан Грузии в последний год президентства Саакашвили превысила 100 долларов, а средняя зарплата - за 500 долларов. До этого, соответственно, было 17 и 45...
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Што это за Синютка такая? И што оно сделало для Львова?
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В 1993 году окончил Прикарпатский университет по специальности учитель истории. В 1995 году получил диплом по специальности «Экономика и управление» Прикарпатского университета.
С 1995 по 2001 год занимал должность председателя СО «Маслосоюз» (в Ивано-Франковске), затем год был и. о. директора ООО «Ивано-Франковское АвтоЗАЗ-ДЭУ».

и швец и жнец и на хую дудец
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Кстати да, заметил что порохобыдло пыталось отмазывать Труханова-Озопулоса после трагедии, ну или тупо отмолчаться.
А как шла тема с мусором львовским, так чуть наизнанку не повыворачивались поливая дерьмом Садового.
Значит знают прекрасно, знают падлы, что это Порох*йло с оппонентом расправлялось, выполняли шоколадный заказ.
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Как бы Синютке не было жалко что Садовый стал "заложником обстоятельств", походу , намного хуже один раз стать Синюткой.
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Когда вас будут судить за ваши преступления против украинского народа то мне вас не будет жаль. Я хочу мести. Мести и еще раз мести. Урановые рудники на кировоградщине-то что можно аам облегчитт вашу участь.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСинютка о Садовом: "Мне его жаль как человека, потому что он стал заложником многих вещей, которые, возможно, он второй раз никогда не повторил бы"
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