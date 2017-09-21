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 Политика Украины
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 Суд по делу о госизмене Януковича. ТЕКСТОВАЯ ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ

Сегодня, 21 сентября, в Оболонском районном суде Киева состоится девятое заседание по сути в деле о госизмене и пособничестве ведению войны беглого Президента Виктора Януковича, которому инкриминируют три статьи Уголовного Кодекса Украины: ч. 5 ст. 27 (государственная измена), ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны); ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия).

Цензор.НЕТ продолжает вести текстовую онлайн трансляцию этого процесса. Стенограмму прошлого заседания читайте ЗДЕСЬ.

14:25 "Данный свидетель (Сергеев) расшатал позицию обвинения. И я считаю, что это очень важно", - сказал Герасько.

"Прошу предоставить мне аудиозапись этого заседания на программе "Камертон"", - добавил он.

Прокурор Максим Крым говорит, что процесс не предусматривает такого заявления, добавив что осуществлялась видеофиксация и "никаких нарушений" в этом он не видит.

"Если адвокат хочет ознакомиться с видео мы не возражаем", - сказал Крым.

14:20 "Почему-то 15 числа запись не велась с помощью программы "Камертон", которая инвентаризирована", - говорит Герасько и уточняет, что вместо этого использовалась другая программа.

По его мнению, секретарь суда обязан был сообщить, что невозможно было проводить соответсвующую запись, однако он этого не сделал.

"Хотя сделал сегодня, как я понимаю", - сказал адвокат Януковича, добавив, что это поставило под сомнение и так слабую позицию обвинения.

14:16 Адвокат Герасько говорит, что у него есть заявление и просит предоставить ему аудиозапись допроса свидетеля Сергеева. Он сообщает о том, что она отсутствует в материалах дела.

"Это является недопустимым!" - говорит адвокат.

14:15 Заседание продолжено.

14:06 Судья Девятко сообщил о том, что не работает система аудиофиксации судебного процесса и объявил 10-минутный перерыв.

14:04 В зал зашли судьи Константин Васалатий, Владислав Девятко и Максим Титов.

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14:02 В зале суда уже присутствуют новый адвокат Виктора Януковича Максим Герасько, прокуроры Главной военной прокуратуры Украины Руслан Кравченко и Максим Крым, а также представители СМИ.

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Ранее Янукович объявил, что не будет участвовать в судебном процессе по делу о государственной измене якобы из-за того, что итог данного процесса заранее предопределен, а также отозвал своих адвокатов. Обвиняемому государством был предоставлен бесплатный адвокат Виталий Мешечек.

Бесплатный адвокат беглого Януковича поддерживал ту же линию, что и платная защита: "Позиция предыдущих адвокатов правовая и правильная". Однако позже он заявил, что дело является слишком сложным, и 17 августа Оболонский райсуд Киева удовлетворил его самоотвод. 21 августа региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве определил новым адвокатом Виктора Януковича в деле о государственной измене Максима Герасько.

На заседании суда 15 августа был допрошен экс-постпред Украины при ООН Юрий Сергеев, который присутствовал на заседании Совбеза ООН 3 марта 2014 года, где постпред РФ при ООН Виталий Чуркин показал фотокопию письма Януковича к Путину с просьбой ввести войска в Украину. По его показаниям, письмо Януковича к Путину было не только зачитано в ООН: Россия дала ему официальный статус. Также Сергеев отметил: "Подпись Януковича была под письмом к Путину о введении российских войск в Украину".
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Для кого этот цирк ?
Рядом с Порошенко немало "деятелей" , которые украли не меньше Януковича , почему их не судят ?
Это циркачество плохо закончится для Украины .
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измена состоит в том, что он хотел сохранить страну и избежать гражданской войны?
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дебил, что ли какая "гражданская война", меньше кацапТВ смотри.
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сколько кадровых военных рф в плену из 313 на обмен?
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кацапы по отдельному списку, они обмену не подлежат.
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Неужели ЭТО еще кому-то интересно? Овощ - мелкий жулик по сравнению....
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судят, судят, а потом как штепу и отпустят. Вчера вон младший овощ (утопленник байкала) вроде как в Бразилии всплыл, так и папаша может в Киеве оказаться.
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жду с нетерпением, когда эту банду рошеновскую будут судить
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Да Трудно доказать вину.А может он и не виновен?вилкул говорит,что нет.И в раде сидит.И никто ничего ему не против.Может мы все дураки??? Чого бiдний-бо дурний.А чого дурний???
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Бля ну посадите его уже на конец-то!!! Сколько можно!!!
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Виктор Федорович должен лично прибыть в суд и доказать свою невиновность, а не сидеть на даче в Подмосковье с полными штанами дерьма и повторять мантры - "Я не виновен, я не виновен...., с меня все сойдет как с гуся вода, с меня все сойдет как с гуся вода...!"
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Один доллар США по восемь гривен это действительно измена.
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Интересно, а судебные заседания с Яценюком и Гунтаревой Цензор тоже будет так ажиотажно транслировать?
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Передайте ему вышиванку та пусть уже приезжает,штепа встретит гимном
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У КРОПИВНИЦЬКОМУ СТАРТУВАЛА МIЖНАРОДНА АГРОПРОМИСЛОВА ВИСТАВКА "АГРОЕКСПО-2017". ФОТО

http://dozor.kr.ua/post/yak-u-kirovogradi-vidkrili-vistavku-agroekspo-fotoreportazh-2912.html

http://rk.kr.ua/u-kropivnitskomu-startuvala-mizhnarodna-agropromislova-vistavka-agroekspo-2017-foto

Так, цьогорічна виставка проводиться у місті вже вп'яте і є ювілейною. На заході представлена найсучасніша сільгосптехніка з США, Канади, Бразилії, Німеччини, Франції, Італії, Польші, яку можна побачити на спеціалізованих майданчиках. Також на «Агроекспо» можна побачити новинки автомобілів, які нещодавно з'явилися на світовому ринку. Крім цього, на облаштованій території агропромислової виставки представлені різноманітні види тварин та птахів. «Мав можливість оглянути виставку разом із організаторами, вражає розмір. В цьому році маємо 100 тисяч квадратних метрів, 500 компаній, які представлені в різних локаціях, як на відкритих майданчиках, так і у приміщенні. Найголовніше, що інтерес іноземних компаній до країни відновлюється. Це зручна локація, щоб все зібрати в одному місці і щоб виставку подивились якомога більше людей і знайшли для себе користь», - звернувся до присутніх очільник Кіровоградської ОДА Сергій Кузьменко.
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