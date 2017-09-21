 Суд по делу о госизмене Януковича. СТЕНОГРАММА ЗАСЕДАНИЯ

вел текстовую онлайн трансляцию этого процесса. Стенограмму прошлого заседания читайте

Суд объявляет перерыв, потому что заседание длится 4,5 часа. Следующее заседание назначено на 27 сентября в 10:00 и 28 сентября в 10:00.



Прокурор Кравченко заявил после, что адвокат сделал все чтоб затянуть заседание.



18:36

Судья предлагает сделать перерыв. Прокурор Кравченко возражает против перенесения судебного заседания. И отмечает, что заседание совершается беспрерывно. Адвокат поддерживает идею объявить перерыв.



Прокурор Кравченко говорит, что все сегодняшнее заседание были потрачено на рассмотрение "незаконных и немотивированных ходатайств". Сторона обвинения готова работать без перерывов.







Адвокат Герасько: "Я ознакомился до 18 тома,поэтому я лишен возможности как-то комментировать, как-то изучать эти доказательства!"



Следующим доказательством прокурор Крым просит изучить выводы судебных экспертов. Все экспертизы содержаться в 36 томе.

18:33 Прокурор Крым говорит, что Янукович подтверждает, что писал письмо Путину.Адвокат Герасько: "Я ознакомился до 18 тома,поэтому я лишен возможности как-то комментировать, как-то изучать эти доказательства!"Следующим доказательством прокурор Крым просит изучить выводы судебных экспертов. Все экспертизы содержаться в 36 томе.

Начинают смотреть новое видео - интервью BBC Russia.

В этом интервью Янукович рассуждает о так называемом референдуме в Крыму.





"Майдан напугал и Крым и Донбасс и Юго-восток Украины своими праворадикальными взглядами. Это главный вопрос, который был. Который привел к тому, что население начало создавать отряды самообороны и защищать себя. И Верховный Совет Крыма принял решение провести референдум. Какую позицию занимала здесь Россия? Россия не могла быть в стороне этого конфликта", - говорит Янукович.





Журналист отмечает, что были тысячи представителей вооруженных сил России.

Янукович подтверждает: "Конечно. конечно. Все произошло очень быстро, молниеносно. И главное - крымский народ , 90 процентов населения Крыма проголосовало за выход. Я считаю, что это очень плохо. Но это следствие того, что сделал Майдан".

Следующим прокурор просит посмотреть видео от 02.04.2014.

Адвокат прерывает и просит посмотреть все предыдущее видео от начало до конца.

Прокурор Крым: "Мы исследуем отдельно взятое доказательство, диск. И видео конкретное. Я предлагаю прислушаться к мнению прокуроров. А потом дать адвокату возможность исследовать доказательства".

Судья Девятко говорит, что будут исследовать в том порядке, как просит прокуратура, а потом адвокат может вернуться к этому видео.

Смотрят следующее видео, на котором Янукович говорит, что обратился к России не случайно: "Я сам стал объектом нападения бандитов. По всей стране стали разъезжать банды!"

В этом интервью Янукович рассказывает о том, что фашисты и радикалы заполонили страну.

Прокурор Крым: "Обвиняемый признает факт своего обращения за военной помощью".

Судья спрашивает, хочет ли адвокат проверить, что диск упакован в конверт, там есть подпись следователя и пакет опечатан.

Герасько проверяет содержимое.

"Упаковка не нарушена. Но она не соответствует законодательству. Там должна быть подпись, а стоит лишь печать, поэтому у меня есть письменное ходатайство," - говорит он.

Судья заявляет, что еще не успели осмотреть, прерывает адвоката и говорит, что он сможет позже огласить свое ходатайство.

Прокруоры просят посмотреть видео пресс-конференции Януковича в Ростове от 28 февраля с 39 минуты.

Журналист канала СТБ Алена Лунькова спрашивает, будет ли он просить ввести войска в Крым.

Янукович отвечает: "Я не собираюсь обращаться за военной поддержкой! Украина должна оставаться единой и неделимой!"

Прокурор Крым говорит: "Еще 28 февраля обвиняемый сообщает, что не собирается обращаться за военной помощью. А уже на следующий день обращается! Что же происходило за этот день?!"

Крым просит исследовать протокол осмотра видеофайла пресс-конференций и выступлений Януковича. И приобщает диск с файлами интервью и пресс-конференции обвиняемого.

Судья зачитывает протокол.

Там говорится, что следователь нашел в YouTube видео выступления Януковича в Ростове. Также говорится о записи пресс-конференции Януковича от 11.03.2014, интервью Януковича от 2.04.2014, о выступлениях Пшонки, Януковича и Захарченко и выступлении Януковича от 13 июня в Ростове.

Также упоминается интервью Януковича компании BBC, видео от 21.02.2015 с интервью Януковича на канале НТВ, видео от 21.02.2015 с интервью Януковича на канале "Россия", интервью Януковича агентству РИА-новости, интервью Януковича "Первому каналу" от 23.02.2015.

Прокурор говорит, что будут просить поочередно смотреть все эти видео.

Адвокат: "Считаю, что нельзя рассматривать эти доказательства, потому что я не мог их исследовать".

Крым: "Все видеозаписи были предоставлены защитнику. Так же как и этот протокол. К тому же защитник говорил, что видел видеоинтервью".

Суд отказывают в удовлетворении этого ходатайства адвоката: "Нет у суда таких полномочий требовать от прокурора показывать свои доказательства в том или ином порядке".

Адвокат говорит, что готов перейти к рассмотрению дела.

Прокурор Кравченко подает ходатайство об изменении состава прокуроров в связи со сменой его должности.

Защита не возражает против удовлетворения этого ходатайства и суд удовлетворяет его.

Прокурор Крым благодарит за возможность приступить к предоставлению доказательств.

Судья говорит, что прокуратура так и делает и объясняет, что судьи не могут обязать стороны что-либо делать.

"По ходатайству одной из сторон все доказательства должны быть зачитаны. Я требую удовлетворить это ходатайство. Прокуратура хочет читать 35-й том! А первый был зачитан? Это просьба об оглашении каждого доказательства и изменении порядка - с первого тома до последнего!" говорит Герасько.

Максим Крым заявляет, что сторона сама может выбирать порядок предоставления доказательств и просит отклонить и это ходатайство.

Герасько: "Я тогда вообще не понимаю, как я могу продолжать знакомиться с материалами. Ведь сегодня они хотят 35 и 37 том, а потом - 51. Как мне готовиться к заседаниям?"

Прокурор Крым: "Не ясно, что это за ходатайство - об изъятии доказательств или о перерыве. Считаю, что первое решается во время рассмотрения. А по поводу перерыва - отказать".

Судья отказывает в этом ходатайстве, объясняя, что будут рассматривать доказательства во время заседания и их предоставления.

"У вас все?!" - спрашивает судья Девятко.

"Нет, не все", - отвечает адвокат.

Герасько: "Прошу, чтобы прокуратура оглашала и зачитывала каждый документ. С первой страницы и до последней. Чтобы это было последовательно".

Герасько говорит, что в материалах дела нет оригинального видео, и что оно отсутствует по ссылкам: "У меня возникают сомнения в достоверности, поэтому прошу изъять документы из материалов дела как недопустимые доказательства".

Судья спрашивает, какой именно документ.

Адвокат: "Я не могу сказать, какой именно, потому что не мог ознакомиться, но понимаю, что часть их нужно изъять. Прошу перенести заседание, чтобы сформировать список доказательств, которые я требую изъять из дела".

Судья Девятко: "Уважаемый защитник, можем ли мы перейти к рассмотрению доказательств или у вас есть еще заявления и ходатайства?"

Адвокат перебирает бумаги.

Герасько заявляет, что у него есть еще одно ходатайство - тринадцатое.

Зашли судьи.

Судья Константин Васалатий зачитывает решение: "Отказать в ходатайстве об отводе судьи Титова".

В этом ходатайстве он перечисляет основания для отводов судей.

"Считаю, что дальнейшее участие судьи Титова в этом процессе невозможно!" - заявляет адвокат.

"У стороны защиты возникли сомнения в его непредвзятости", - добавляет он и мотивирует это тем же - что не удовлетворено ни одно из поданных адвокатом ходатайств.

Кроме того, Герасько указывает на то, что судьи не разъяснили по его просьбе одно из своих решений.

"Судья Титов мог отреагировать на мои ходатайства, например, отдельное мнение высказать. Поэтому настаиваю на его отводе", - говорит адвокат.

Прокурор Крым заявляет, что адвокат злоупотребляет своим правом на отводы и просит оставить это ходатайство без рассмотрения, ссылаясь на норму, что при повторном ходатайстве об отводе его можно не рассматривать.

Судья Девятко поясняет, что это не повторное ходатайство, объявляет перерыв и уходит в совещательную комнату.

Зашли судьи.

Судья Константин Васалатий зачитывает поводы из УПК, на основании которых можно удовлетворять ходатайство об отводе судьи.

"Считаем, что нет оснований для отвода судей, потому что не учитывается его предвзятость", - сказал он.

У Герасько есть очередное, двенадцатое по счету ходатайство.

Судья Девятко: "Мы должны вам отказать, поскольку понимаем,что следующее ваше ходатайство будет о том, что закончилось время рабочее. Или вы готовы работать после 18:00?"

Адвокат не согласен.

Девятко: "Тогда ваш обед до 18:00 подождет!"

Герасько заявляет новое ходатайство об отводе судей: "Вы не оставляете мне ничего большего, чем заявить отвод!"

Он просит об отводе председательствующего судьи Девятко: "Все мои ходатайства были отклонены, даже об обеде!"

Прокурор Крым считает, что это заявление не мотивировано и напоминает, что было, например, удовлетворено ходатайство о приобщение материалов к делу.

Судьи удаляются в совещательную комнату.

Судья Девятко: "Возвращаясь к вашему предыдущему ходатайству о свидании с Януковичем, напомню, что невозможность связаться не повод откладывать заседание".

Герасько говорит, что даже не пробовал еще связаться с Януковичем и просит сделать перерыв: "Поскольку я все это время читаю ходатайства, мне нужен перерыв, пообедать, подготовиться к следующему ходатайству".

Судья: "Я не знаю график ваших обедов, но мы ведь в 14:00 начали!"

Адвокат: "Ну есть трудовой кодекс, нужно пообедать".

Прокурор Кравченко: "Защитник имел много времени, пока вызывал полицию, чтобы сделать все свои дела".

Герасько: "Прошу обязать Главную военную прокуратуру дать оригиналы всех доказательств вины Виктора Януковича суду".

Прокурор Крым: "Радует тот факт, что адвокат подтвердил, что ознакомился с теми записями, которые сегодня должны были исследоваться. Думаю, что это ходатайство преждевременное и неконкретное. Считаю, что нужно оставить это ходатайство без рассмотрения".

Судья Девятко: "В удовлетворении ходатайства отказать, поскольку стороны вольны предоставлять свои доказательства".

Адвокат просит приобщить к делу заявление о преступлении и нарушении права на защиту.

Он также сообщает, что полиция еще не приехала и заявляет еще одно ходатайство.

Герасько утверждает, что получил лишь копии видео и ссылки из YouTube, пройдя по которым ничего не обнаружил.

"Это копии! На YouTube есть политика, что скачивать нельзя. Все, что предоставила прокуратура - это копии! Пусть принесут оригиналы", - сказал он.

Напомним, что в суде, например, были показаны заседания Совета Безопасности ООН и заседание Совета Федерации РФ.

Судьи вернулись в зал заседаний.

Судья Девятко: "В удовлетворении ходатайства отказываем. Обвиняемый Янукович отозвал своих адвокатов, назвал данный суд профанацией и судилищем, если не ошибаюсь. Поэтому ему предоставили бесплатного адвоката".

Адвокат Герасько заявляет еще одно ходатайство.

"Во всех моих ходатайствах суд мне отказывает, хотя они абсолютно законны. Даже в последнем - в попытке согласовать правовую позицию. Я считаю, что сейчас совершается уголовное преступление. Мне нужен перерыв, чтобы вызвать полицию", - говорит он.

Судья спрашивает, хватит ли ему 10 минут.

Адвокат говорит, что нужно вызвать полицию и написать заявление - поэтому просит три часа перерыва на вызов полиции.

Кравченко: "В КПК не предусмотрены перерывы для вызова полиции по неизвестным причинам. Пусть вызывает полицию, когда закончится заседание!"

Адвокат: "Я говорю о реальных вещах! Эти вещи прописаны в уголовном кодексе!"

Девятко: "Почему вы не можете вызвать полицию после заседания?"

Герасько: "Я должен зафиксировать факт нарушения законодательства!"

Девятко: "Суду неизвестно - возможно, адвокат ощущает какую-то опасность, поэтому хочет вызвать полицию. Суд считает, что получаса будет достаточно и объявляет перерыв на полчаса!"

Адвокат после объявления перерыва не вызывает полицию, а выходит к прессе и повторяет все то же, что только что говорил в своих ходатайствах.

Сделав заявление, он обращается к журналистам: "Прошу оставить меня в покое", после чего садится за стол.

Адвокат: "Я ознакамливался с материалами дела и тратил на это все свое время, тратил на это субботу, воскресенье и даже во время дней рождения близких и родственников! Каждую минуту тратил свободную! Для согласования позиции мною было сделано очень много! Сколько вы уже в деле?"

Крым: "У нас не частная беседа!"

Прокурор говорит, что по его мнению месяца было достаточно для того, чтобы связаться с подзащитным и подчеркивает, что обвинению точно неизвестен адрес проживания Януковича.

"Конфиденциального свидания с Януковичем у меня не состоялось, поэтому я не смог согласовать с ним правовую позицию", - говорит Герасько.

"Прошу дать мне время, иначе это будет нарушение законодательства. Очень прошу дать мне такую возможность. Так как мой подзащитный находится за границей, на это необходимо время", - добавляет он.

Прокурор Крым спрашивает у защитника, что именно он сделал, чтобы связаться за более чем месяц с Януковичем.

Адвокат заявляет еще одно ходатайство - об отложении рассмотрения дела в связи с необходимостью связаться с клиентом и согласовать с ним правовую позицию: "Я хотел согласовать свою позицию с клиентом после ознакомления с делом, однако суд меня в этом ограничил. Поэтому прошу сейчас отложить слушание дела для того, чтобы я мог согласовать свою позицию с клиентом!"

Герасько зачитывает текст очередного ходатайства.

Прокурор Кравченко: "Мы уже в десятый раз слушаем одно и то же ходатайство! Прошу отказать в удовлетворении!"

Судья Девятко: "Суд отказывает в ходатайстве".

"Суд убедился, что Виктор Федорович Янукович был уведомлен тремя путями - было размещено объявление в "Правительственном курьере", на официальном сайте Оболонского суда и разослано по всем известным адресам его проживания и регистрации", - добавляет он.

Герасько: "Если же место жительства неизвестно или лицо не является на допросы, то следователь должен объявить его в розыск".

Адвокат напоминает, что Янукович был оглашен в розыск, хотя стороне обвинения было известно его место жительства.

"Соответственно объявление его в розыск является незаконным", - утверждает адвокат и делает следующий вывод - соответственно и постановление о специальном судебном рассмотрении (заочном) является незаконным.

"Считаю необходимым должным образом вызвать Януковича на суд", - заявляет Герасько.

Повестка человеку, который живет за границей, говорит адвокат, должна осуществляться при помощи системы международной помощи или при помощи консульского представительства.

"Стороне обвинения было достоверно известно местонахождения Януковича - в Ростовской области, поскольку в другом процессе по беркутовцам он был допрошен. И там был установлен адрес проживания Виктора Януковича", - говорит Герасько.

Адвокат заявляет еще одно ходатайство - о переносе дела в связи с необходимостью вызывать обвиняемого в суд в соответствии с законом.

В своем ходатайстве адвокат заявляет, что невозможно проводить заседание, поскольку Януковичу не сообщили о нем должным образом.

Зачитывает нормы законодательства о недопустимости дискриминации и о том, что любой человек имеет право на защиту.

Герасько заявляет, что судьями было ранее принято решение об одном из ходатайств без выхода в совещательную комнату, и что он считает это нарушением.

И кроме того, по словам адвоката, ему не ясно одно из решений суда, и он просит его разъяснить. Он говорит, что сделал соответствующее заявление о разъяснении, однако ему не разъяснили.

Герасько ходатайствует о вынесении письменного решения.

Прокурор Кравченко говорит, что это ходатайство нужно оставить без рассмотрения.

Судья Девятко: "Поскольку в разъяснении уже было отказано, оснований для повторного рассмотрения этого ходатайства нет".

Судья Девятко: "Суд отказывает в ходатайстве об отводе секретаря".

Адвокат Герасько подает новое ходатайство: "На первом заседании я просил мне разъяснить определенные вещи, до сих пор этого не было сделано".

Зашли судьи.

Адвокат комментирует журналистам: "Суд пытается подменить аудиозапись на видеозапись. Это недопутсимо, потмоу что официальная программа - "Камертон". А программа TrueConf - не сертифицирована. Это неофициальная программа, это просто инициатива суда! Кроме того считаю, что недопустимо такое короткое время для ознакомления".

На вопрос журналистов, подозревает ли он, что видеозапись является фальшивой, адвокат говорит: "Я не детектив! Но это не сертифицированная запись!"

"Я против слушания дела сейчас. Это будет не суд, а судилище!" - добавляет Герасько.

На вопрос, связывался ли он со своим подзащитным, адвокат сказал, что оснований связываться нет до тех пор, пока не ознакомиться с делом.

Прокурор Крым: "В своем ходатайстве адвокат не рассказал, в чем именно секретарь предвзятый и как он заинтересован в исходе дела. Прошу отказать в удовлетворении ходатайства".

Судья Девятко сообщает, что решение будет принято в совещательной комнате.

Однако перед этим просит включить запись допроса свидетеля.

Секретарь суда выводит на экран видео допроса свидетеля - бывшего представителя Украины в ООН Сергеева.

"Суд таким образом убедился, что есть такая запись и уходит в совещательную комнату для принятия решения о ходатайстве", - говорит Девятко и удаляется из зала.

Адвокат заявляет отвод секретарю заседания, поскольку отсутствует аудиозапись допроса свидетеля Сергеева, и зачитывает текст ходатайства.

В нем он подчеркивает, что аудиозапись является обязательной, в то время, как "видеозапись - это для себя, как говорится". Герасько считает, что ответственным является секретарь - именно поэтому ходатайствует о его отводе.

Герасько: "Я считаю, что суд совершает уголовное преступление, и если вы будете продолжать, я вызову полицию, буду это фиксировать! Невозможно за это время ознакомиться с этим делом! Прошу перенести заседание!"

Судья Девятко: "Суд постановил - в удовлетворении ходатайства защитнику отказать. Суд предоставил защитнику все материалы и были созданы все условия. Считаем, что месяца вполне достаточно! Если хотите вызывать полицию, вызывайте!"

Прокурор Крым: "Это очередное ходатайство про перенос заседания, прошу оставить его без рассмотрения. И по поводу письма - секретарь суда дал его адвокату. И там стоит подпись адвоката. Поэтому его предыдущие заявления являются безосновательными".

Герасько подает еще одно ходатайство - о предоставлении опечатанных аудио и видео доказательств.

Адвокат говорит, что подозреваемый имеет право ознакамливаться с материалами, а адвокат обладает правами подозреваемого.

"Защитник не имел реального времени и возможности ознакомиться со всеми материалами и доказательствами. Материалы опечатаны и находятся в суде - видеорепортажи и материалы. С ними я не ознакамливался", - утверждает он, добавляя, что если материалы не будут открыты, то их нельзя использовать в суде как доказательства.

Адвокат Герасько: "Генпрокуратура куда-то спешит. И непонятно куда. Ведь мы рассматриваем дело относительно бывшего Президента, и нужно подойти к этому делу обстоятельно. О письме, которое упоминает прокурор, я ничего не слышал. Могли бы дать мне письмо, чтобы я ознакомился заранее".

Судья Девятко: "Суд вполне осознает, что нарушение права на защиту является основанием для отмены решения. Однако суд считает, что одного месяца для ознакомления достаточно. Поэтому в вашем ходатайстве мы отказываем".

Герасько: "Это недопустимо! Я честно говоря, не ожидал. Это доказывает, что есть давление".

Девятко: "Недопустимыми являются заявления о каком-либо давлении. Никакого давления на этот состав суда нет!"

Прокурор Кравченко: "Суд должен предоставить достаточно времени для ознакомления. По мнению обвинения, суд дал достаточно времени - два месяца. Просто адвокат вовремя не приступил к своим обязанностям. И заявлял то, что он не адвокат, то не являлся в суд и так далее. Сейчас он говорит, что ему нужна аудиозапись, при этом он не хочет смотреть и слушать видео запись".

"Прокуратура предоставила защитнику все материалы досудебного расследования, все аудио и видео записи. Кроме того именно я подал в суд письмо о планах стороны обвинения на данное заседание. И я там указал, в каких томах находятся материалы, которые мы хотим изучать сегодня. Адвокату созданы лучшие условия для выполнения его обязанностей", - добавляет прокурор и просит суд отказать адвокату в его ходатайстве.

Герасько приводит ряд решений международных судов и различные юридические позиции, которые, по его мнению, показывают, что месяца недостаточно для ознакомления с этим делом.

"Если даже брать то, что я могу ознакамливаться по тому в день, то все равно месяца недостаточно! А у меня еще есть другие дела! В этом деле 52 тома. Я не могу. А еще нужно пересмотреть все эти телепередачи", - говорит он.

"Три месяца - это реальный срок. Я буду настаивать каждый раз. Прошу перенести", - добавляет адвокат.

Герасько благодарит за разъяснения: "Это еще раз говорит о том, что адвокату перед началом процесса нужно ознакомиться со всеми материалами. Поэтому у меня есть новое ходатайство - о переносе слушания".

"Учитывая то, что на досудебном расследовании я не защищал Януковича, считаю, что промежуток времени от того момента, когда меня назначили адвокатом и до заседания, есть недостаточным для ознакомления".

И это, по словам адвоката, ограничивает права подзащитного и адвоката.

"В такие сроки нереально ознакомиться с материалами дела, и это делает работу адвоката неэффективным", - заявляет Герасько и напоминает, что право на защиту предоставляется каждому гражданину Украины.

Герасько: "Видеозапись есть, но она не лицензирована. Поэтому это взывает у меня сомнение. И я прошу предоставить мне аудиозапись на системе "Камертон"".

Прокурор Кравченко говорит, что адвокат не предоставляет письменных доказательств наличия официальных или неофициальных программ.

"Мы предлагаем оставить без рассмотрения это ходатайство, пока адвокат не предоставит доказательства", - говорит прокурор Крым.

Судья Девятко сообщает, что ни один процесс не начинается без фиксации: "Вы не найдете ни одной инструкции, которая обязывает суд фиксировать процесс на какой-то особый аудиофиксатор".

"Также вам был вручено видео и аудиозапись Сергеева. Если вы не хотите смотреть допрос, вы можете просто выключить монитор, и слушать!", - добавляет Девятко и говорит, что ходатайство не имеет смысла.

"Данный свидетель (Сергеев) расшатал позицию обвинения. И я считаю, что это очень важно", - сказал Герасько.

"Прошу предоставить мне аудиозапись этого заседания на программе "Камертон"", - добавил он.

Прокурор Максим Крым говорит, что процесс не предусматривает такого заявления, добавив что осуществлялась видеофиксация и "никаких нарушений" в этом он не видит.

"Если адвокат хочет ознакомиться с видео мы не возражаем", - сказал Крым.

"Почему-то 15 числа запись не велась с помощью программы "Камертон", которая инвентаризирована", - говорит Герасько и уточняет, что вместо этого использовалась другая программа.

По его мнению, секретарь суда обязан был сообщить, что невозможно было проводить соответствующую запись, однако он этого не сделал.

"Хотя сделал сегодня, как я понимаю", - сказал адвокат Януковича, добавив, что это поставило под сомнение и так слабую позицию обвинения.

Адвокат Герасько говорит, что у него есть заявление и просит предоставить ему аудиозапись допроса свидетеля Сергеева. Он сообщает о том, что она отсутствует в материалах дела.

"Это является недопустимым!" - говорит адвокат.

Заседание продолжено.

Судья Девятко сообщил о том, что не работает система аудиофиксации судебного процесса и объявил 10-минутный перерыв.

В зал зашли судьи Константин Васалатий, Владислав Девятко и Максим Титов.

В зале суда уже присутствуют новый адвокат Виктора Януковича Максим Герасько, прокуроры Главной военной прокуратуры Украины Руслан Кравченко и Максим Крым, а также представители СМИ.

Ранее Янукович объявил, что

якобы из-за того, что итог данного процесса заранее предопределен, а также отозвал своих адвокатов. Обвиняемому государством был

.

. Однако позже он заявил, что дело является слишком сложным, и 17 августа Оболонский райсуд Киева

. 21 августа региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве определил новым адвокатом Виктора Януковича в деле о государственной измене

.

На заседании суда 15 августа был допрошен экс-постпред Украины при ООН Юрий Сергеев, который присутствовал на заседании Совбеза ООН 3 марта 2014 года, где постпред РФ при ООН Виталий Чуркин показал фотокопию письма Януковича к Путину с просьбой ввести войска в Украину. По его показаниям,

. Также Сергеев отметил: "

".