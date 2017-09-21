EN|RU|UK
Темы дня: Пожар в лагере "Виктория" Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева
 Происшествия
  5246  28
Материалы по теме:
Все про:дети (3401) ДТП (6103) Киев (18219) Нацполиция (8799)

 Женщина, попавшая под колеса трамвая вместе с малолетним сыном в Киеве, умерла в карете скорой помощи, - Нацполиция

киев дтп

ДТП произошло вчера на улице Тростянецкой в ​​Дарницком районе столицы: мальчик скончался на месте происшествия, а его мама - в карете "скорой".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ НП в Киевской области.

Так, вчера около 22 часов вечера в полицию поступило сообщение, что трамвай сбил двух пешеходов.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа территориального управления полиции. Правоохранители опросили водителя трамвая, который объяснил, что заметил на проезжей части двух людей, которые неожиданно начали перебегать пути. В результате мужчина совершил наезд на женщину, 1980 года рождения, и мальчика 2012 года рождения.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Под колеса трамвая в Киеве попали мать и ребенок, мальчик погиб. ФОТО

От полученных травм ребенок скончался на месте происшествия, а его мама - в карете скорой. Работники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП.

Следственным управлением Главного управления Национальной полиции в г. Киеве сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований. Начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Получается, из наших налогов им нагрудные камеры для красоты купили? Надо решать эту проблему. Мало того, что такие пешеходы себя убивают и калечат, а сколько стрессов и инфарктов для водителей, пассажиров и свидетелей ДТП они приносят...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Страшно сказать, но может это и к лучшему. Ведь пережить своего ребенка - с ума сойти можно....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Какая странная судьба у обоих. Имеется ли в этом смысл ? Врядли.Хотя возможен.Ведь случается и такое,чего и быть не может.
 показать весь комментарий
Ответить
 
из реальной жизни...
по путям...спиной к движущему трамваю идет молодицяи слушает в наушниках музыку)))
трамвай разрывается гудком...а оно подтанцовывает)))
ОТДЕРНУЛ!!!Так меня чуть ху...и не облажило(
Реально чесался кулак....просто ДАТЬ В УХО!!! Шо б запомнилось ей на всю жизнь
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да, прикольно получилось бы - трамвай не сбил, остановился, из него вышел Геракл и убил обоих нафиг. В воспитательных целях.
Я шучу, но похожую ситуацию наблюдал. Там жигуль просто бешено оттормозился перед пешеходом, перебегавшим четырехполосное шоссе с двойной осевой. Водитель догнал пешехода и вырубил его одним ударом в лицо. Видно, что человек не рассчитал силы от сильного стресса. Пешеход ушел в нокаут и тюкнулся затылком в асфальт. Ему скорую вызывали. Подозреваю, для водителя эта история тоже плохо закончилась.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"дать в ухо", "кулак чесался"....
Ногой её в ухо нужно было бить, НОГОЙ!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Попасть под трамвай - полностью ничего не видеть.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Та не. Проще все. Привыкла перебегать перед транспортом. И не учла, что там еще через рельсы переступать. В результате скорость потеряла и трамвай достал.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Скільки людей гине безглуздо через власну необережність, елементарне роздолбайство і неповагу до правил дорожного руху. Кожного дня спостерігаєш, як люди перетинають вулицю де їм заманеться.Особливо це люди пенсійного віку.Сунуть через дорогу наче худоба.Ну, є ж переходи, ні !!!- треба пхатися саме під колеса. Доросла жінка, а мізків нема- позбавила життя себе і дитину

++++++
++++++
Шановні користувачі.
При коментуванні теми прошу дотримуватися етичних норм.
Всі некоректні коментарі закриті, при повторі - бан.
Адміністратор форуму.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЖенщина, попавшая под колеса трамвая вместе с малолетним сыном в Киеве, умерла в карете скорой помощи, - Нацполиция
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти