 Женщина, попавшая под колеса трамвая вместе с малолетним сыном в Киеве, умерла в карете скорой помощи, - Нацполиция

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ НП в Киевской области.
Так, вчера около 22 часов вечера в полицию поступило сообщение, что трамвай сбил двух пешеходов.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа территориального управления полиции. Правоохранители опросили водителя трамвая, который объяснил, что заметил на проезжей части двух людей, которые неожиданно начали перебегать пути. В результате мужчина совершил наезд на женщину, 1980 года рождения, и мальчика 2012 года рождения.
От полученных травм ребенок скончался на месте происшествия, а его мама - в карете скорой. Работники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП.
Следственным управлением Главного управления Национальной полиции в г. Киеве сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований. Начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.
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по путям...спиной к движущему трамваю идет молодицяи слушает в наушниках музыку)))
трамвай разрывается гудком...а оно подтанцовывает)))
ОТДЕРНУЛ!!!Так меня чуть ху...и не облажило(
Реально чесался кулак....просто ДАТЬ В УХО!!! Шо б запомнилось ей на всю жизнь
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Я шучу, но похожую ситуацию наблюдал. Там жигуль просто бешено оттормозился перед пешеходом, перебегавшим четырехполосное шоссе с двойной осевой. Водитель догнал пешехода и вырубил его одним ударом в лицо. Видно, что человек не рассчитал силы от сильного стресса. Пешеход ушел в нокаут и тюкнулся затылком в асфальт. Ему скорую вызывали. Подозреваю, для водителя эта история тоже плохо закончилась.
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Ногой её в ухо нужно было бить, НОГОЙ!
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