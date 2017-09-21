 Львовщину сегодня хотят разжечь различными проблемами, - Синютка

Об этом в интервью для Цензор.НЕТ рассказал глава Львовской ОГА Олег Синютка.
"Вопрос (конфликта Украины и Польши по вопросам истории. - Ред.) на самом деле старается внушить российская пропаганда. Потому что я сегодня могу быть только благодарен польской власти в соседних с нами областях - в частности, Подкарпатском воеводстве. Потому что уровень сотрудничества на самом деле является наилучшим. Мы вместе с воеводой были на чествовании годовщины с дня рождения автора украинского гимна, могила которого сегодня находится на территории Польши. Мы вместе с маршалком и послом были на чествовании места, где во Второй мировой войне погибли поляки, и где есть такая большая боль польского народа. Мы вместе с председателем областного совета были на ходе украинцев, посвященной тем героям, которые совместно с поляками сотворили чудо на Висле и отогнали российские войска, и, собственно, спасли Польшу, а сегодня похоронены в окрестностях Перемышля. И сегодня вместе с поляками мы проводим во Львове Форум партнерства. И поверьте, что российская пропаганда, которая старается забить кол в наши отношения, на самом деле обречена. Потому что кол могут забивать только иностранцы. А люди обязательно найдут взаимопонимание. И я убежден, что эти все антипольские вещи в Украине (как и антиукраинские в Польше) - это все на самом деле дело рук оккупанта. Который организовал якобы протесты поляков, которые никогда не были поляками здесь, в Украине. И эти люди осуждены, и их вина доказана. Ну, и на совести оккупанта - много других таких провокаций", - рассказал глава ОГА Львовщины.
"А вообще Львовщину сегодня хотят непременно разжечь различными проблемами. И что удивительно: уже даже не стараются делать это за счет львовян, а пытаются оперировать завезенными и проплаченными людьми. Первый случай: стены Почетного консульства Беларуси исписывает человек, которого привезли из Запорожья. Второе: якобы акцию протеста матерей солдат устраивает человек, которого привезли из Луцка. То есть на Львовщине они уже не могут найти провокаторов. Везут их отовсюду. Но Львовщина для них очень интересна как регион, который является патриотическим и, я убежден, должен стать мотиватором для всей Украины", - резюмировал Синютка.
С полным текстом интервью главы Львовской ОГА Олегом Синюткой можно ознакомиться ЗДЕСЬ.
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