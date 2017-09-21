 Россия выводит технику из Беларуси после завершения учений "Запад-2017"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом с места событий сообщают корреспонденты белорусской редакции Радіо Свобода.
По их данным, 21 сентября на железнодорожной станции Верайцы находятся около 50 танков различной модификации, большинство из них уже загружены на платформы.
По рассказам местных жителей, техника с полигона, на котором проходили обучение, прибыла своим ходом вечером 20 сентября.
Совместные российско-белорусские учения "Запад-2017" проходили на территории Беларуси с 14 по 20 сентября. По официальным данным, в Беларуси они охватили семь полигонов и две местности, в них приняли участие 10 200 военнослужащих.
Страны-соседи Беларуси беспокоились, что учения Кремлю нужны для преобразования Беларуси в плацдарм для наступления на территорию Украины. Белорусская оппозиция опасалась, что президент России Владимир Путин может использовать учения для начала аннексии Беларуси.
Министерство обороны Беларуси отмечало "оборонительный" характер учений "Запад-2017" и обещало, что все российские военнослужащие, которые принимают в них участие, оставят белорусскую территорию до 30 сентября.
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- Не нравится мне город Ростов. По количеству народонаселения и по своему географическому положению он значительно уступает Харькову.(с)
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За окном 20 сентября, а это значит, что учения «Запад-2017» подошли к своему логическому завершению. И, не взирая, на массовую панику среди представителей стран НАТО, а так же некоторых паникёров и в Украине, ничего катастрофического не произошло. В принципе и не могло произойти, ведь ещё в июле, в статье «Кому по-настоящему стоит бояться учений «Запад-2017» я вкратце разъяснил, что подобные манёвры несут большую угрозу Александру Лукашенко, нежели любой из соседних стран Беларуси.
В итоге, что мы имеем? То, что Россия не решилась на исполнение рискованных, провокационных сценариев с соседями - это нам известно, а вот, что до президента РБ то тут весьма интересный момент. При демонстрации всей благосклонности к учениям, он избегал появления в гуще событий и лишь сегодня, по завершению мероприятий, прибыл на полигон «Борисовский», где в окружении беларуского генералитета, наблюдал за закрытием «Запад-2017».
Стоит отметить, что на полигоне ожидали визита и министра обороны РФ, Сергея Шойгу, но тот не прибыл. Равно как за всё время проведения учений двух союзных стран ни разу не встретились их лидеры.
Лукашенко явно избегал, всё это время, визитов в Россию, равно как и российское руководство не спешило в Беларусь, а так же минимизировал своё присутствие на учениях и пересечение с российскими военнослужащими. Лидеры союзных стран, о да!
Итак, «Запад-2017»… Учения продемонстрировали проблематику российской техники (ЧП с самолётами Ту-22М3, Як-130 и вертолётом Ка-52), не способность проводить согласованные действия, а так же напряжённость между руководством двух стран. С учётом таких достижений, ещё года четыре НАТО точно может не волноваться, Сувалкский коридор никто не перекроет!
Александр Коваленко
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Кацапам верить - себя не уважать.
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Картохи натырили, чтобы зимой не так голодно было!
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Лида беда начало!
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ООН, залп Украины
Сегодня для Украины был особый день на сессии ГА ООН, поскольку выступал наш президент, и мы ждали эту речь с нетерпением, ибо будь воля автора, он знал бы, что сказать собравшейся публике. Кстати, о публике. Обычно обращают внимание на тех, кто выступает с трибуны ООН, особенно ждут лидеров ведущих стран или тех, кто умеет толкать пламенные речи. Потом, следят за содержательной частью самих речей, позициями по ключевым вопросам текущего момента. Но мы обратим внимание на том, кого точно не было в зале. Обычно нет диктаторов стран-изгоев.
Как и следовало ожидать, там не было Ким Вынь Хуня, Мадуро, отсутствовал и Башар Асад, но в этот раз не было и Путина, де-факто разделивших помойку с общепризнанными ублюдками. Россиянам надо понимать, что Путин подтерся не только их правами и свободами, и не только имиджем их страны, но уже и будущим их детей. Если не так, и Путин бы считал себя правым, то он бы рубился с Трампом и прочими, прямо с трибуны ГА.
Нет, ему это не нужно, он сливает страну в унитаз, предварительно освобождая ее от бабла. Если бы речь шла о бюджете, то это он поставил на нужную схему давно и с освобождением бюджета от денег он справляется удачно. Напоследок он решил вытрусить деньги оттуда, откуда это сделать не слишком удается, а именно - из карманов ротозеев, которые обещают жрать якутский символ страны, но, чтобы царь-батюшка не менялся. Процесс дойки населения уже вышел на финишную прямую, так что Путину не до ООН.
Собственно говоря, происходящее прямо в стенах ООН - не имеет прецедента. Сейчас речь идет о фундаментальных вещах, положенных в основу как самой организации, так и всего мирового, а уж тем более - европейского порядка. Способность оценить ситуацию и признать ее критической - удел тех, кто является фактическим лидером, невзирая на численность населения страны, ее площадь, ВВП или что-то иное. Ты или спишь, пуская слюни, или пытаешься разобраться в том, куда все идет и почему, а потом - заявить об этом перед всем миром и в конце концов озвучить простую мысль о том, что в изменчивом мире надо меняться самим, ибо мир все изменит сам.
И вот тут выясняется, что понятие «ведущие страны», надо воспринимать буквально: те, которые ведут. А ведут, в первую очередь - Штаты. При любом отношении к нынешнему президенту США Дональду Трампу, его речь уже вошла в историю мировой цивилизации, а ее истинная ценность будет понятна чуть позже. Он озвучил те опасные процессы, которые развиваются в мире и обозначил те негативные последствия, к которым они ведут. Он озвучил концовку этих процессов, проявившихся в поведении конкретных стран, но воздержался от указания их источника. Именно он призвал ООН срочно и коренным образом меняться, ибо фактически, организация уже давно демонстрирует свою полную неспособность решать насущные и крайне опасные ситуации. Причем эта импотенция обусловлена внутренней структурой ООН и процедурами принятия решений. В конце концов, последний десяток лет показывает фактическое отсутствие этих решений как таковых.
А вот президент Литвы Даля Грибаускайте наоборот, уделила основное внимание причинам того, что по миру расползаются необъявленные войны и терроризм. Эти причины кроются в политике РФ и в ее формировании президента Путина. Фактически, она возложила вину за то, что в мире снова пахнет большой войной и кровью, на преступные и безнаказанные действия Путина, как главы банды мясников.
А сегодня выступил и президент Украины Порошенко. Ему удалось объединить оба предыдущих посыла и впервые, во всеуслышание, назвать вещи своими именами. Причем, он это сделал не просто в порыве праведного гнева, а с краткой презентацией Украины. Он отметил, что Украина - одна из основательниц ООН, приложившая немало усилий для того, чтобы мир стал безопаснее. В частности, было отмечено, что мы являемся единственной страной, отказавшейся от ЯО и поплатившейся за свое миролюбие агрессией одного из гарантов безопасности и постоянного члена Совбеза ООН. Порошенко напомнил, что Украина постоянно и ответственно исполняла все миротворческие миссии, в которых принимала участие, а потому, вправе рассчитывать на поддержку ООН в вопросе возврата своих оккупированных территорий.
Что очень важно, президент не постеснялся макнуть Россию в пролитую ею кровь пассажиров сбитого малазийского лайнера, убитых на Донбассе граждан Украины и тех, кого Россия похищает и убивает на своей территории. Все было выдано предметно и последовательно. Кроме того, с самой высокой политической трибуны мира были названы имена наших граждан, которых Россия выкрала, осудила и держит в своих застенках. Теперь судьи, вертухаи и прочая российская сволочь, которая имеет дело с этими людьми, будет уведомлена о том, что все они - соучастники преступления и будут наказаны рано или поздно. А потому им следует сдувать пылинки с этих заключенных, чтобы потом просто указать пальцем на свое начальство, а самим остаться чистыми. Своя шкурка всегда ближе к телу.
Так вот, конфигурация того копья, которое нанесло удар по косности, замшелости и гниению ООН, на этот день выглядит очень странно. Наконечником этого оружия оказалась Украина с мизерным ВВП, с бурными внутренними процессами и с войной на Востоке, одним из лезвий наконечника оказалась и вовсе крохотная Литва. Те гранды, которые рядятся в региональные лидеры, пока никак себя не проявили. Заметим, от них не удалось услышать вменяемой позиции в критический момент, когда встал вопрос о жизни и смерти ООН и разрушении всего мирового порядка.
Не знаю, как у кого, а у автора иное представление о лидерах. По крайней мере, из тех, кто должен был выступить прямо и жестко, мы услышали только президента США, а остальной вакуум был заполнен усилиями президентов Литвы и Украины.
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Предварительный диагноз (Часть 1)
Предварительный диагноз (Часть 2)
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А то,что при выводе или вывозе их войск с Белоруссии где-то потеряется,пару сотен "Ураганов","Градов" так это не проблема, скоро они будут продаваться в комиссионках и их легко купят, совершенно случайно специалисты с "БЕЛОРУССКОЙ ВЕСНЫ"
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http://kyky.org/uploads/post/photo/3990/default_19598478_1404975582913646_347581410984708924_n.jpg
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Нет, у них уже больше сил и возможностей . так шо хрен им 😀
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народ оказался храбрый
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