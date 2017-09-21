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Все про:армия РФ (6848) Беларусь (2787) Россия (72355) учения (2103) техника (692)

 Россия выводит технику из Беларуси после завершения учений "Запад-2017"

учения

Россия начала вывод войск и техники из Беларуси после завершения совместных с белорусскими коллегами учений "Запад-2017".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом с места событий сообщают корреспонденты белорусской редакции Радіо Свобода.

По их данным, 21 сентября на железнодорожной станции Верайцы находятся около 50 танков различной модификации, большинство из них уже загружены на платформы.

По рассказам местных жителей, техника с полигона, на котором проходили обучение, прибыла своим ходом вечером 20 сентября.

Совместные российско-белорусские учения "Запад-2017" проходили на территории Беларуси с 14 по 20 сентября. По официальным данным, в Беларуси они охватили семь полигонов и две местности, в них приняли участие 10 200 военнослужащих.

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Страны-соседи Беларуси беспокоились, что учения Кремлю нужны для преобразования Беларуси в плацдарм для наступления на территорию Украины. Белорусская оппозиция опасалась, что президент России Владимир Путин может использовать учения для начала аннексии Беларуси.

Министерство обороны Беларуси отмечало "оборонительный" характер учений "Запад-2017" и обещало, что все российские военнослужащие, которые принимают в них участие, оставят белорусскую территорию до 30 сентября.
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Бред для лохов,не для того Ху"ло заводил технику,что бы ее выводить.
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Тож не верю...поверю если пересчитать вошедшие эшелоны и ушедшие... остальное, да, для лохов!
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- Дороговизна в Ростове ужасная, писал отец Федор жене. - За нумер в гостинице уплатил 2 р. 25 коп. Погоды здесь жаркие. Пальто ношу на руке. В номере боюсь оставить -- того и гляди украдут. Народ здесь бедовый.
- Не нравится мне город Ростов. По количеству народонаселения и по своему географическому положению он значительно уступает Харькову.(с)
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"в них приняли участие 10 200 военнослужащих" - ну, это где то штатное расписание одной лишь МСД. Постеснялись бы так откровенно брехать...
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вспомнилось ликование марта 2016, когда хуйло сказало, что из Сирии выводятся ватовойска. Пономарцы, порохоботы и проч уже праздновали победу и пророчили развал мордора... но хуйло просто всех обманул.
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Моряк рассказывает истории, от которых у молодой женщины волосы вставали дыбом.- И вот я увидел торпеду, которая шла точно на наш корабль, - нагонял страху рассказчик.- О господи! - выдохнула женщина. - Hадеюсь, это была наша торпеда?!
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Какой вывод.. просто выполнили передислокацию и ротацию подразделений...
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Выводит и вывела ВСЮ технику, две большие разницы))
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ну там ще мають бути приколи з "мощью рассиського оружия", полюбому щось перевернуть, втоплять, спалять, щось рознесуть в хлам
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А напасть на кого- нибудь? Забыли? Петр Алексеевич неделю истерил, он то врать не будет))))
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если бы не потери - но увы - драпают цапы без оглядки))
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Вроде бы как по потерям Вейшнория надрала зад армии орды. Не дошли).
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И вообще Кирилл Михайлович следил бы ты за своим унитазом. Неровен час, как военный трофей, окажется где-нибудь в Саранске.
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название не такое - после заметных потерь.в технике и личном составе - происходит отвод войск во всех направлениях (по народному - драпают цапы ))))
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Вспоминается 2014 год, когда после учений в ростовской области, тоже показывали "отвод техники", только она потом сразу почему-то под Илловайском оказалась.
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Половину забудет в "шахтах" ....на всяк случай. А вдруг скоро пукин спаси, раша приди...а пукину для выборов Белорусия НАШ понадобится.
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Пиз...уйте домой в свои мокшинские болота руssкие свиньи!
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Учения «Запад-2017» завершены: НАТО может спать спокойно?

За окном 20 сентября, а это значит, что учения «Запад-2017» подошли к своему логическому завершению. И, не взирая, на массовую панику среди представителей стран НАТО, а так же некоторых паникёров и в Украине, ничего катастрофического не произошло. В принципе и не могло произойти, ведь ещё в июле, в статье «Кому по-настоящему стоит бояться учений «Запад-2017» я вкратце разъяснил, что подобные манёвры несут большую угрозу Александру Лукашенко, нежели любой из соседних стран Беларуси.

В итоге, что мы имеем? То, что Россия не решилась на исполнение рискованных, провокационных сценариев с соседями - это нам известно, а вот, что до президента РБ то тут весьма интересный момент. При демонстрации всей благосклонности к учениям, он избегал появления в гуще событий и лишь сегодня, по завершению мероприятий, прибыл на полигон «Борисовский», где в окружении беларуского генералитета, наблюдал за закрытием «Запад-2017».

Стоит отметить, что на полигоне ожидали визита и министра обороны РФ, Сергея Шойгу, но тот не прибыл. Равно как за всё время проведения учений двух союзных стран ни разу не встретились их лидеры.

Лукашенко явно избегал, всё это время, визитов в Россию, равно как и российское руководство не спешило в Беларусь, а так же минимизировал своё присутствие на учениях и пересечение с российскими военнослужащими. Лидеры союзных стран, о да!

Итак, «Запад-2017»… Учения продемонстрировали проблематику российской техники (ЧП с самолётами Ту-22М3, Як-130 и вертолётом Ка-52), не способность проводить согласованные действия, а так же напряжённость между руководством двух стран. С учётом таких достижений, ещё года четыре НАТО точно может не волноваться, Сувалкский коридор никто не перекроет!
Александр Коваленко
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Надо еще проверить что за танки он вывозит. Хуйло мог завезти новые и оставить на базах в Беларуси, а вывезти старье или вообще - надувные.
Кацапам верить - себя не уважать.
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Присрались кацапы, драпают в родные болота!
Картохи натырили, чтобы зимой не так голодно было!
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Как бы к весне, когда придет время садить картоху не откопали ту "выведенную" технику.
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Этот председатель совхоза "Беларусь" больше схож на подсобника
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Куда эта показательная техника теперь свалит ,может до Китая или за Урал?
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сейчас самый опасный для нас момент - "поучившись", кацапы эти сто тысяч войск плюс десятки тысяч единиц техники легко могут двинуть против нас.
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Да, а в гумконвоях на дамбасе якобы еда. Кацапам верить...
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Как заявил главнокомандующий армией Вешнории, для газеты Вейшнория Тудой:
Лида беда начало!
Россия выводит технику из Беларуси после завершения учений "Запад-2017" - Цензор.НЕТ 3625
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Посчитали, что вывести дешевле, чем строить новые военные базы. ремонтные мастерские и так далее. Просто денег нет...даже на полномасштабное противостояние с Вейшнорией.
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Выводит, потому что эти учения показали не способность россиянского войска к сражениям в открытой войне. Тем более в сложных метеорологических условиях. Их железо не намного лучше украинского. Тем более если учесть, что Украина к войне вооще не готовилась. А при всей рашинской подготовки это уровень ведения боевых действий интенсивности в Грузии. Ну и в Украине когда её Украина не ждала. Единственное, что ещё спасает рашку это ракеты и ядерное озброення. Возможно, как рассчитывал крысиный фюрер в соловьином помёте, если бы трамп в очередной раз не подвел его, а начал уничтожение ына, и мир был озабочен и отвлечён этой проблемой, то тода пуйло, может, и воспользовался возможностью загарбать Украину. Но трамп в очередной раз не оправдал пуйла. Вот и маэмо шо маэмо. Но расслабляться не надо. Крысу загнанную в угол надо насаживать на трезубец. При том на весь. Что бы уже наверняка.
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anti-coloredos 20th Сентябрь 2017

ООН, залп Украины

Сегодня для Украины был особый день на сессии ГА ООН, поскольку выступал наш президент, и мы ждали эту речь с нетерпением, ибо будь воля автора, он знал бы, что сказать собравшейся публике. Кстати, о публике. Обычно обращают внимание на тех, кто выступает с трибуны ООН, особенно ждут лидеров ведущих стран или тех, кто умеет толкать пламенные речи. Потом, следят за содержательной частью самих речей, позициями по ключевым вопросам текущего момента. Но мы обратим внимание на том, кого точно не было в зале. Обычно нет диктаторов стран-изгоев.
Как и следовало ожидать, там не было Ким Вынь Хуня, Мадуро, отсутствовал и Башар Асад, но в этот раз не было и Путина, де-факто разделивших помойку с общепризнанными ублюдками. Россиянам надо понимать, что Путин подтерся не только их правами и свободами, и не только имиджем их страны, но уже и будущим их детей. Если не так, и Путин бы считал себя правым, то он бы рубился с Трампом и прочими, прямо с трибуны ГА.
Нет, ему это не нужно, он сливает страну в унитаз, предварительно освобождая ее от бабла. Если бы речь шла о бюджете, то это он поставил на нужную схему давно и с освобождением бюджета от денег он справляется удачно. Напоследок он решил вытрусить деньги оттуда, откуда это сделать не слишком удается, а именно - из карманов ротозеев, которые обещают жрать якутский символ страны, но, чтобы царь-батюшка не менялся. Процесс дойки населения уже вышел на финишную прямую, так что Путину не до ООН.
Собственно говоря, происходящее прямо в стенах ООН - не имеет прецедента. Сейчас речь идет о фундаментальных вещах, положенных в основу как самой организации, так и всего мирового, а уж тем более - европейского порядка. Способность оценить ситуацию и признать ее критической - удел тех, кто является фактическим лидером, невзирая на численность населения страны, ее площадь, ВВП или что-то иное. Ты или спишь, пуская слюни, или пытаешься разобраться в том, куда все идет и почему, а потом - заявить об этом перед всем миром и в конце концов озвучить простую мысль о том, что в изменчивом мире надо меняться самим, ибо мир все изменит сам.
И вот тут выясняется, что понятие «ведущие страны», надо воспринимать буквально: те, которые ведут. А ведут, в первую очередь - Штаты. При любом отношении к нынешнему президенту США Дональду Трампу, его речь уже вошла в историю мировой цивилизации, а ее истинная ценность будет понятна чуть позже. Он озвучил те опасные процессы, которые развиваются в мире и обозначил те негативные последствия, к которым они ведут. Он озвучил концовку этих процессов, проявившихся в поведении конкретных стран, но воздержался от указания их источника. Именно он призвал ООН срочно и коренным образом меняться, ибо фактически, организация уже давно демонстрирует свою полную неспособность решать насущные и крайне опасные ситуации. Причем эта импотенция обусловлена внутренней структурой ООН и процедурами принятия решений. В конце концов, последний десяток лет показывает фактическое отсутствие этих решений как таковых.
А вот президент Литвы Даля Грибаускайте наоборот, уделила основное внимание причинам того, что по миру расползаются необъявленные войны и терроризм. Эти причины кроются в политике РФ и в ее формировании президента Путина. Фактически, она возложила вину за то, что в мире снова пахнет большой войной и кровью, на преступные и безнаказанные действия Путина, как главы банды мясников.
А сегодня выступил и президент Украины Порошенко. Ему удалось объединить оба предыдущих посыла и впервые, во всеуслышание, назвать вещи своими именами. Причем, он это сделал не просто в порыве праведного гнева, а с краткой презентацией Украины. Он отметил, что Украина - одна из основательниц ООН, приложившая немало усилий для того, чтобы мир стал безопаснее. В частности, было отмечено, что мы являемся единственной страной, отказавшейся от ЯО и поплатившейся за свое миролюбие агрессией одного из гарантов безопасности и постоянного члена Совбеза ООН. Порошенко напомнил, что Украина постоянно и ответственно исполняла все миротворческие миссии, в которых принимала участие, а потому, вправе рассчитывать на поддержку ООН в вопросе возврата своих оккупированных территорий.
Что очень важно, президент не постеснялся макнуть Россию в пролитую ею кровь пассажиров сбитого малазийского лайнера, убитых на Донбассе граждан Украины и тех, кого Россия похищает и убивает на своей территории. Все было выдано предметно и последовательно. Кроме того, с самой высокой политической трибуны мира были названы имена наших граждан, которых Россия выкрала, осудила и держит в своих застенках. Теперь судьи, вертухаи и прочая российская сволочь, которая имеет дело с этими людьми, будет уведомлена о том, что все они - соучастники преступления и будут наказаны рано или поздно. А потому им следует сдувать пылинки с этих заключенных, чтобы потом просто указать пальцем на свое начальство, а самим остаться чистыми. Своя шкурка всегда ближе к телу.
Так вот, конфигурация того копья, которое нанесло удар по косности, замшелости и гниению ООН, на этот день выглядит очень странно. Наконечником этого оружия оказалась Украина с мизерным ВВП, с бурными внутренними процессами и с войной на Востоке, одним из лезвий наконечника оказалась и вовсе крохотная Литва. Те гранды, которые рядятся в региональные лидеры, пока никак себя не проявили. Заметим, от них не удалось услышать вменяемой позиции в критический момент, когда встал вопрос о жизни и смерти ООН и разрушении всего мирового порядка.
Не знаю, как у кого, а у автора иное представление о лидерах. По крайней мере, из тех, кто должен был выступить прямо и жестко, мы услышали только президента США, а остальной вакуум был заполнен усилиями президентов Литвы и Украины.
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Как последний танк выедет Лука перекрестится и напьется
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Ше не всіх глядачів розстріляли в Білорусі на навчаннях з літаків!
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В процессе вывода войск гордая Вейшнория должна пополнить список потерь РФ: завалить под откос пару ж/д составов, истребить пару истребителей, утопить пару кораблей, отправить в гости к богу пару командующих.
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Ну вот наконец и закончились ПИФ-ПАФ -Раши в независимой Белоруссии. Могучие воины Раши, научили Белорусов,как правильно, прыгать и стрелять, такие будут новости на Кисель-ТВ, и по Гамно-Ньюс. А реально: Раша откорректировала свои карты,привязала их местности, наметила пути наступления.Стоит большой вопрос, КУДА собрались ??? Вот тут нашим начальникам с большими звездами надо серьезно подумать над этим вопросом.
А то,что при выводе или вывозе их войск с Белоруссии где-то потеряется,пару сотен "Ураганов","Градов" так это не проблема, скоро они будут продаваться в комиссионках и их легко купят, совершенно случайно специалисты с "БЕЛОРУССКОЙ ВЕСНЫ"
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Пуйлу сейчас важно доказать,что он адекватный.Выведет все показательно.
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Беларусы, присматривайте за унитазами, т.к. лишнескрепцы имеют слабость к этому бытовому ноу-хау.
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Так я не понял, они победили Вейшнорию или нет?
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Ну вот, а некоторые нагнетали, что под предлогом учений параша нападет на Украину.
Нет, у них уже больше сил и возможностей . так шо хрен им 😀
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Вейшногорія не з'явилася на відкриту війну,а почала партизанити навіть у Мурманській області.Ворог із втратами у техніці і у живій п'яній силі повертається у місця постійної дислокації смоктати лапу зимою і зализувати рани начальству. Вейшногорію і її союзників білоруських комарів не зламати...
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Бегут кацапы от Вэйшнорийцев
народ оказался храбрый
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссия выводит технику из Беларуси после завершения учений "Запад-2017"
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