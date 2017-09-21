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 Политика Украины
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Все про:Львовщина (1651) ОГА (1420) Синютка (39)

 Синютка об общении с центральной властью: Нет такого, чтобы я хотел встретиться и кто-то из Кабмина не откликнулся. Некоторые вопросы решаются мгновенно

синютка

Такого комфорта сотрудничества с правительством и Президентом Львовщина еще не имела.

Об этом в интервью для Цензор.НЕТ рассказал глава Львовской ОГА Олег Синютка.

"Когда я общался с моими коллегами-председателями областных администраций, которые ранее руководили Львовской областью, они мне сначала не верили, а теперь с завистью воспринимают возможность коммуникации как с Президентом и главой правительства, так и с сегодняшними членами Кабинета министров. Нет момента, когда бы я хотел иметь ту или иную встречу по обсуждению проблем - и кто-то из правительства не откликнулся. Некоторые вопросы решаются мгновенно; некоторые - сложнее. Некоторые проблемы требуют общегосударственных решений. Но такого комфорта сотрудничества с правительством и Президентом Львовщина еще не имела", - рассказал Синютка.

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С полным текстом интервью главы Львовской ОГА Олегом Синюткой можно ознакомиться ЗДЕСЬ.


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Некоторые вопросы решаются мгновенно.... даже известно какие ..
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- Ипполит Матвеевич постепенно становился подхалимом… (с)
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так это же смотрящий от Власти по региону, чем он хвастается?
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Тем.что вертикаль власти является современной. оперативной.Всё просто. И ни какой *зрады* нет.
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подлизнул он знатно....о вертикали никто не спорит, но везде декларируют передачу власти на места!
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Вырванные из интервью сантехника ЖЭКа слова можно так показать, что смертной казни окажется мало
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и "современная и оперативная" очень сильно критиковалась нынешней Властью . когда она к власти рвалась! А так всё смахивает на узурпацию и папередников беглых.
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а чего у смотрящего от влады по региону одесчина не получилось? може шота не так пошло?
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я шось не зрозумів)))
а що може бути по іншому він же з блоку панамських патріотів!
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Вітаю мусульман з Новим роком за Хіджрою, православних з Різдвом Пресвятої Богородиці, юдеїв з Рош а-Шана.
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ну что не понятно - Синютка наконец установил себе в телефон мессенджер )
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свинютка і сміття..
як офшорношоколадні залучили досвід неаполітанської коммори
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Такого комфорта сотрудничества с правительством и Президентом Львовщина еще не имела.
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А по моему: такого жополиза, как этот глава Львовской ОГА Синютка, до сих пор, Украина не имела.

Тем более, если вспомнить слова этого Синютки о недавнем приезде Саакашвили в Украину.

Вот, шо он тогда сказал:
"Это выгодно России. Это 100%. Сознательно или нет это делали политики? Я думаю, что здесь они делятся на два типа. Они есть здесь у нас, пятая колонна, которая работает, чтобы дестабилизировать ситуацию, а затем захватить и оккупировать государство. То, что выгодно Москве - разумеется, здесь есть люди, которые осознанно работают на Москву, это однозначно", - сказал председатель Львовской ОГА.

То есть: как у этой воровской шоблы оффшорного барыги и порохоботов у него: все кто против порошенко - ахенты кремльбля, дестабилизируют обстановку, работают на Мацкву.........

Важно не забывать: в Украине согласно Конституции Украины главы ОГА назначаются и снимаются - не кем иным, как порошенко.


Вот и служит верный пес своему хазяину.
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Слушая этих лизунов и холуев соевых,понимаешь почему барыга живет в другой реальности))).Эти холуи,рассчитывая на конхфеты,готовы лизать ему,прославлять его и говорить как все з..сь.)))
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Так такое существует со всех сторон, это неистребимо
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Просто интересно, вот если бы синютка сказал правду, что пэтя барыга, то он бы уже вечером вылетел с кресла или только завтра утром?
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я иногда думаю,что зрада с ольгинцами тоже патриоты украины .просто у них метода такая-повторять всегда одно и тоже...это как нудная и навязчивая реклама МММ-вплоть до избегания ее прослушивания и просмотра.уже не говоря о том,что бы ей верить
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подхалимаж реформаторский. с привкусом шоколада.
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Кто бы сомневался...когда речь о распиле бабла и своей доле, все вопросы решаются мгновенно, не "решиш ты решать за тебя". Время у этих чмошников уже истекло, то что им осталось достаточно лишь на организацию собственных похорон.
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Произошло что-то невероятное! Областной комиссар похвалил партию и правительство!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСинютка об общении с центральной властью: Нет такого, чтобы я хотел встретиться и кто-то из Кабмина не откликнулся. Некоторые вопросы решаются мгновенно
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