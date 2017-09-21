 Синютка об общении с центральной властью: Нет такого, чтобы я хотел встретиться и кто-то из Кабмина не откликнулся. Некоторые вопросы решаются мгновенно

Об этом в интервью для Цензор.НЕТ рассказал глава Львовской ОГА Олег Синютка.
"Когда я общался с моими коллегами-председателями областных администраций, которые ранее руководили Львовской областью, они мне сначала не верили, а теперь с завистью воспринимают возможность коммуникации как с Президентом и главой правительства, так и с сегодняшними членами Кабинета министров. Нет момента, когда бы я хотел иметь ту или иную встречу по обсуждению проблем - и кто-то из правительства не откликнулся. Некоторые вопросы решаются мгновенно; некоторые - сложнее. Некоторые проблемы требуют общегосударственных решений. Но такого комфорта сотрудничества с правительством и Президентом Львовщина еще не имела", - рассказал Синютка.
С полным текстом интервью главы Львовской ОГА Олегом Синюткой можно ознакомиться ЗДЕСЬ.
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а що може бути по іншому він же з блоку панамських патріотів!
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як офшорношоколадні залучили досвід неаполітанської коммори
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А по моему: такого жополиза, как этот глава Львовской ОГА Синютка, до сих пор, Украина не имела.
Тем более, если вспомнить слова этого Синютки о недавнем приезде Саакашвили в Украину.
Вот, шо он тогда сказал:
"Это выгодно России. Это 100%. Сознательно или нет это делали политики? Я думаю, что здесь они делятся на два типа. Они есть здесь у нас, пятая колонна, которая работает, чтобы дестабилизировать ситуацию, а затем захватить и оккупировать государство. То, что выгодно Москве - разумеется, здесь есть люди, которые осознанно работают на Москву, это однозначно", - сказал председатель Львовской ОГА.
То есть: как у этой воровской шоблы оффшорного барыги и порохоботов у него: все кто против порошенко - ахенты кремльбля, дестабилизируют обстановку, работают на Мацкву.........
Важно не забывать: в Украине согласно Конституции Украины главы ОГА назначаются и снимаются - не кем иным, как порошенко.
Вот и служит верный пес своему хазяину.
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