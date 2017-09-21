 На въездах в Сумы будут взвешивать автомобили

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Голос Украины".
Отмечается, что всего таких комплексов будет пять, и работать они круглосуточно.
Крупногабаритные автомобили будут взвешивать на улицах Роменская, Барановская, Курская, Харьковская и на Белопольском шоссе. Городские власти планируют также создать комплексную схему, чтобы контроль был по-настоящему действенным.
"Решение горисполкома появилось как реакция на электронную петицию, которую за короткое время поддержало значительное количество сумчан, обеспокоенных состоянием дорог в областном центре", - говорится в сообщении.
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потратили свое бабло и время перевозки.
как это повлияет на качество дорог?
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ИМХО. не знаю, задумку, но зная наши сраных рехформаторов, все это в конечном счете скажется на обычном украинце.
могут подорожать продукты из-за задержек перевозки, сами перевозки могут по времени увеличиться, той же НП.
лично я нихера не в восторге от таких нововведений.
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Как с ними иначе бороться предлагаешь без взвешивания?
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если главное бабла со штрафов собрать, а не дороги чтобы лучше в принципе делались, то это все.
последняя стадия.
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так что троль - это ты.
призывать побольше скидываться пеце на офоры - это крайний пипец.
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То, что Пеця поц не делает меньшими мудаками тех, кто разрушает дороги на своих перегруженных фурах
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как в той же европе.
у нас бля, все через жопу.
а через жопу оно не правильно по сути, еще и работать не будет.
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А не кивать друг на друга - и те, и другие - преступники в одинаковой степени.
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вся эта фигня, которую пытаются сделать через жопу, работать не будет.
на ней тупо и дальше будут наживаться те, кто наживается...
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А вот разрушение дорог нужно пресекать абсолютно отдельно от воровства на их строительстве. Ибо дороги у нас хреновые сразу по 2-м причинам - из-за того, что воруют и из-за того, что их разрушают.
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и вообще начать с борьбы с коррупцией?
а то у нас денег на км выделяется как в германии и штатах, а качество ремонта - как в африке. мало того, что 80% бюджета денег пиздят, так еще и делают так, чтобы в след. году опять денег выделили на ремонт.
увеличивать акцизы, налоги, штрафы при такой глобальной коррупции, где основная масса выделяемых денег разворовывается - утопия. они все разно разворуются, чем больше заплати, тем больше разворуют.
разве что шоколадной банде это не логично.
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