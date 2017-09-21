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 Общество
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Все про:авто (4578) дороги (1818) Сумы (653)

 На въездах в Сумы будут взвешивать автомобили

сумы

На заседании Сумского горисполкома приняли решение установить на каждом въезде в областной центр весовые комплексы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Голос Украины".

Отмечается, что всего таких комплексов будет пять, и работать они круглосуточно.

Крупногабаритные автомобили будут взвешивать на улицах Роменская, Барановская, Курская, Харьковская и на Белопольском шоссе. Городские власти планируют также создать комплексную схему, чтобы контроль был по-настоящему действенным.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обязательный техосмотр дорожных транспортных средств будет вводиться поэтапно, - Мининфраструктуры

"Решение горисполкома появилось как реакция на электронную петицию, которую за короткое время поддержало значительное количество сумчан, обеспокоенных состоянием дорог в областном центре", - говорится в сообщении.
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ну вот - децентрализация в действии - молодцы
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ну взвесили, и что дальше?
потратили свое бабло и время перевозки.
как это повлияет на качество дорог?
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каждый раз штраф при перегрузе заплатит водила. будет думать
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при перегрузе от чего?
ИМХО. не знаю, задумку, но зная наши сраных рехформаторов, все это в конечном счете скажется на обычном украинце.
могут подорожать продукты из-за задержек перевозки, сами перевозки могут по времени увеличиться, той же НП.

лично я нихера не в восторге от таких нововведений.
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А от колей на дорогах, которые делают мудаки на перегруженных фурах, ты в восторге?
Как с ними иначе бороться предлагаешь без взвешивания?
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обьясни это европкйцам, где взвешивание фур это норма, а перегруз штрафуется очень серьезно
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когда я говорю, что начинать нужно с борьбы с коррупцией, чтобы денег меньше пиздили, а больше на ремонт тратили, а меня минусуют, то я понимаю - нихера у нас в стране не будет.

если главное бабла со штрафов собрать, а не дороги чтобы лучше в принципе делались, то это все.
последняя стадия.
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бабло с штрафов наверное пустят на ремонт дорог, это будут решать сумчане.
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твоя шоколадная банда их все равно разворует.
так что троль - это ты.
призывать побольше скидываться пеце на офоры - это крайний пипец.
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Разворует что? Дороги? Так перегруженные фуры их уничтожают в 10 раз быстрее положенного.
То, что Пеця поц не делает меньшими мудаками тех, кто разрушает дороги на своих перегруженных фурах
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еще раз: я считаю, что нужно коррупцию побороть, чтобы деньги при ремонте не пиздили, ну а потом уже контроль устраивать, если требуется.
как в той же европе.

у нас бля, все через жопу.
а через жопу оно не правильно по сути, еще и работать не будет.
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А я считаю, что нужно все сразу делать - бороться с одной стороны - с теми, кто ворует на строительстве дорог, а с другой - с теми, кто эти дороги разрушает.
А не кивать друг на друга - и те, и другие - преступники в одинаковой степени.
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нельзя, например, увеличить пенсионный возраст как в ЕС, а потом поднимать среднюю продолжительность жизни к европейскому, чтобы хоть кто-то до пенсии доживал. понимаешь?
вся эта фигня, которую пытаются сделать через жопу, работать не будет.
на ней тупо и дальше будут наживаться те, кто наживается...
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Пример неудачный, пенсионный возраст должен напрямую зависеть от средней продолжительности жизни.
А вот разрушение дорог нужно пресекать абсолютно отдельно от воровства на их строительстве. Ибо дороги у нас хреновые сразу по 2-м причинам - из-за того, что воруют и из-за того, что их разрушают.
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78 евро-центов за лишнюю тонну на один километр. А теперь представь массу перегруза, разбивающего нахрен дороги, если "...В Николаевской области в ночь с 14-го на 15 августа на пункте габаритно-весового контроля за перегруз оштрафовали фуру на сумму более 7 тысяч евро. Вес фуры - свыше 100 тонн...".
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Это очень мало ИМХО. И отпускать такие фуры нельзя категорически - пусть вызывает еще две и перегружает на месте.
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Это потому, что ты ходишь пешком, а не ездишь на машине!
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а может начать с того, что дороги качественнее делать?
и вообще начать с борьбы с коррупцией?

а то у нас денег на км выделяется как в германии и штатах, а качество ремонта - как в африке. мало того, что 80% бюджета денег пиздят, так еще и делают так, чтобы в след. году опять денег выделили на ремонт.

увеличивать акцизы, налоги, штрафы при такой глобальной коррупции, где основная масса выделяемых денег разворовывается - утопия. они все разно разворуются, чем больше заплати, тем больше разворуют.
разве что шоколадной банде это не логично.
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Давно пора. Стоимость ремонта дорожного покрытия к этому обязывает. Да и время затраченное на ремонт дороги не понятно . как можно оценить. Вывод: взвешивание- это правильно.
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Ахметова на них нету. В моем несчастном Мариуполе... эти металловозы... они просто перли потоком нескончаемым. Эти жуткие, глубокие колеи, в разогретом асфальте... А было постановление горсовета- не ездить, в дневное время... И вот: стоят мусора... тормозят меня, от нехрен делать. Я, выхожу и спрашиваю: "Вы меня, как понятого остановили, для фиксации нарушения?" А рядом, на светофоре- их 4 подряд(!) и жара- страшная. Ответ мента вышиб- "А вас никто не останавливал!"... И фсё.
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Все решается за взятку в несколько раз меньше штрафа.
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40- тонники по ночам под окнами стонут. Стены и потолки растрескались. За это кто- нибудь ответит?
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Тормозить на въезде в город. Пусть за счёт хозяина вызывают ещё одну фуру и половинят свой спекулятивный товар.
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Сколько сейчас стоит, чтобы на весы не заезжать... Знаю 200грн была такса...
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Цензор.НЕТНовостиОбществоНа въездах в Сумы будут взвешивать автомобили
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