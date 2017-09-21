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 Политика Украины
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Все про:Красный Крест (168) Донецкая область (4673) гуманитарная помощь (787)

 Красный Крест направил в Донецкую область 190 тонн гумпомощи

крест красный

В гумпомощи были продуктовые наборы и строительные материалы.

Международный комитет Красного Креста (МККК) направил на оккупированные территории Донецкой области 190 т гуманитарной помощи, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госпогранслужбы.

"Вчера через КПВВ "Новотроицкое" на выезд к неконтролируемой территории в направлении Донецка последовало 10 грузовых автомобилей с грузом продуктовых наборов, строительных материалов общим весом более 190 тонн. Груз направлен от Миссии Международного комитета Красного Креста", - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее Международный комитет Красного Креста (МККК) передал письма и посылки украинским пленным, которые незаконно удерживаются на неподконтрольной территории Донбасса.

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Куда? Кому? кто её будет раздавать там бандиты?...
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та да! а то ахметка что-то перестал гонять караваны
(наверно не хочет назад порожняком, а там уже вывезти нечего)
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Что творят...
А ИГИЛовцем тоже помощь гуманитарную посьілают, или только донецкую банду так трепетно спасают?
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Читал на сепарском сайте кому будут раздавать помощь,тем у кого пострадало жилье и семьям в которых есть погибшие,ну в смысле попачленцы.
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Кто бьі сомневался,понятно кто"распределять" будет, для тех, кто ждет Украину назад,есть только подвальі и пьіточньіе.
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Как в прорву. Кто-то продаст и купит жене сапоги.
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190 тонн! помощи,не хило так " сапоги" - жене будут стоить.
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Зачем они єто делают?!!!
Украина заливается кровью под обстрелами террористов, а они посьілают им помощь?
Ведь ясно кому попадет в руки распределение єтой помощи, если вообще попадет?
Неужели рашка нашла способ узаконить поддержку террористов на международном уровне?
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Теперь ,когда террористьі будут захватьівать аєропортьі ,вокзальі ,зааложников ,надо собирать им всем миром помощь,а не расстреливать,господа европейцьі.
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Зачем пополнять карманы бандюганам, они всё равно присвоят если не всё, то частично?
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-Ваньша, переодевайся по гражданке, пойдём тушонку получать!
-Это где это?
-Дык гуманитарка, красный крест!
-Это чё это? Это кто это?
-Рассея прислала, дурак!
-Эхма, Рассея-матушка!!! Не забываеть нас!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКрасный Крест направил в Донецкую область 190 тонн гумпомощи
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