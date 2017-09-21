 Красный Крест направил в Донецкую область 190 тонн гумпомощи

Международный комитет Красного Креста (МККК) направил на оккупированные территории Донецкой области 190 т гуманитарной помощи, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госпогранслужбы.

"Вчера через КПВВ "Новотроицкое" на выезд к неконтролируемой территории в направлении Донецка последовало 10 грузовых автомобилей с грузом продуктовых наборов, строительных материалов общим весом более 190 тонн. Груз направлен от Миссии Международного комитета Красного Креста", - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее Международный комитет Красного Креста (МККК) передал письма и посылки украинским пленным, которые незаконно удерживаются на неподконтрольной территории Донбасса.