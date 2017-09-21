 Красный Крест направил в Донецкую область 190 тонн гумпомощи

Международный комитет Красного Креста (МККК) направил на оккупированные территории Донецкой области 190 т гуманитарной помощи, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госпогранслужбы.
"Вчера через КПВВ "Новотроицкое" на выезд к неконтролируемой территории в направлении Донецка последовало 10 грузовых автомобилей с грузом продуктовых наборов, строительных материалов общим весом более 190 тонн. Груз направлен от Миссии Международного комитета Красного Креста", - говорится в сообщении.
Напомним, что ранее Международный комитет Красного Креста (МККК) передал письма и посылки украинским пленным, которые незаконно удерживаются на неподконтрольной территории Донбасса.
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(наверно не хочет назад порожняком, а там уже вывезти нечего)
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А ИГИЛовцем тоже помощь гуманитарную посьілают, или только донецкую банду так трепетно спасают?
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Украина заливается кровью под обстрелами террористов, а они посьілают им помощь?
Ведь ясно кому попадет в руки распределение єтой помощи, если вообще попадет?
Неужели рашка нашла способ узаконить поддержку террористов на международном уровне?
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-Это где это?
-Дык гуманитарка, красный крест!
-Это чё это? Это кто это?
-Рассея прислала, дурак!
-Эхма, Рассея-матушка!!! Не забываеть нас!
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