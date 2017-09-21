 Рада отказалась работать сегодня без перерыва и до рассмотрения судебной и пенсионной реформ

Такое предложение трижды выносилось на голосование, однако не набрало необходимых 226 голосов, сообщает Цензор.НЕТ.
Так за данное решение проголосовали 186, 214 и 215 нардепов.
В свою очередь спикер Парубий пригласил глав фракций и групп на консультации и пообещал поставить данный вопрос, возможно, в компромиссном варианте на голосование.
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Послание Порошенко, предложения по Audi A8L для Балоги от сына и резюме от и.о. замдиректора завода для Шахова: как прошел рабочий день Рады. ФОТОрепортаж(52)
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Чим сука Юлька краща за окупаційний?Нічим.А може і гірша.
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Василь Базів про Незалежність України і про більшість її "насєлєнія".
Малоприємний для ліберастів, які винайшли таку мерзенну штуку, як " всєобщєє ізбіратєльноє право", висновок пана Василя, але правильний, як атом водню для Всесвіту: "Більшості Незалежність України не потрібна. Вона взагалі не розуміє, що це таке - усе те, що не можна їсти чи красти. Біомаса, яка перетворює інгредієнти на екскременти, не мислить абстрактними категоріями." ...
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В начале встречи, где присутствовали и школьники, на сцену вышли представители "Правого сектора" и сделали заявление, что Базиву не место в Стрые.
"Дорогие дети, вас сюда, вижу, пригласили такие умные ваши учителя на такое большое действо, которое здесь происходит, а именно такой уважаемый Василий Базив, который работал на Виктора Медведчука, на Леонида Кучму. Вы знаете, кто такой Виктор Медведчук -кум ... Путина, который убивает наших собратьев, наших детей, наших родителей, и этот человек сейчас пришел, и будет рассказывать о том, какой был Майдан, каким он должен быть", - заявил руководитель "Правого сектора" в Стрые Михаил Алексеев.
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" Пенсионная реформа делается уже на молодежь, а старикам пытаются сделать довольно хороший размер пенсии, чтобы они жили, а не выживали." - годно переписало методичку, прям до запятой
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Это ты то хе читал?
. Смотря на все страны Восточной Европы, которые также проходили такие непопулярные реформы, там также сначала было недовольство и население нищало. И эти реформы разрабатывались с европейскими и американскими экспертами, а многие механизмы эффективно действуют в богатых странах Европы----.Баран,там нет клептоманов.А в странах восточной Европы нет миллиардеров и мультимиллионеров.
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- Покажи мне хоть одну страну мира, когда во время войны население стремительно беднело, а президент сказочно богател? Повторяю, ты, мабуть, не побачило..
- На основании чего вдруг "через 2-3 года эти реформы действительно поднимут уровень жизни в стране"? Ты вообще определение термину "РЕФОРМЫ" видело где-нибудь?
- кто из президентов в "странах Восточной Европы" в списке Форбс и сколько там олигархов вообще?
- Европейские и американские эксперты как оценивают ход реформ в Украине? Первым местом по корруции в Европе?
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Показую, Украина. Тебе сказать какие зарплаты в период боевых действий и кризиса сделали прокурорам, судьям, верхушке укргаздобычи с секретаршами, Бальчуну, верхушке укрпочты, какие прмии выписывают себе судебные исполнители и электроннодекларанщики и прочие-прочие у корыта.
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рыхормы, это когда 60% населения нищает, а 1% сказочно богатеет?
тогда все ясно.
осталось или бежать со страны , как это сделали уже несколько миллионов, или научится КРАСТЬ КАК ЭТА ВЛАСТЬ.
ИЛИ ЭТУ ВЛАСТЬ СПРОСИТЬ КАК ЧАУШЕСКУ. ТОГДА И ТОЛК БУДЕТ.
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А так - это просто схемы, очередные схемы ....
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Чому порушується Норми Конвенції ООН Прав Людини , пенсія не може бути менше 5 доларів на ДОБУ , квартплата не може бути більше 15 % ДОХОДУ НА ОДНУ ОСОБУ !!!!!
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это же не юлькавароффка которая и индексировала и осовременивала.
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Предлагаю тогда закрыть её совсем , эту Раду . Будет сплошная польза . И денег сэкономим , зарплату ведь избранникам не надо будет платить . !!
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голодом решил заморить!
начни хлестать по щекам (там не промажешь!)
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Так у этих работяг еще и сиеста есть???
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Я думаю, что с этим они сегодня справятся на отлично!
А все остальное для них чуждо.
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Во власти пришли Робеспьеры и
Гильоны...
Но История гильотины фактор времени .. - для ботов ..
Когда инженер Гильом продемонстрировал правительству Франции работу гильотины -
то был первым - кому на ней отрубили голову ..
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Такой Верховной Зрады за все время незалежной наверное не было.
Тупо в зале 50-60 человек изображают "работу". А когда Парубию нужно протащить что-то включают матюгальники по зданию, "Ахтунг голосование". Вот кому нужен такой цирк, к чертовой бабушке гнать их ВСЕХ.
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тетерук, мабуть? :D
оооо, это известный рыхорматор и аффтаритет!
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Що кінця робочого дня ще далеко.
Успіхів у порохо-труді
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Видать, МВФ им и вправду руки выкручивает и время стремительно истекает.
Тогда хацпари пойдут на все.
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Шли бы лучше прямиком на "Мурзилку" демонстрировать свой альтернативный интолехт.
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А еще лучше, наверно, будет, если "законы" будут утверждаться бессарабским сёгуном и одновременно микадо доном Педро Барыгой.
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