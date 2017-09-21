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 Политика Украины
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Все про:ВР (23031) Парубий (1585) пенсионная реформа (1005) судебная реформа (624)

 Рада отказалась работать сегодня без перерыва и до рассмотрения судебной и пенсионной реформ

вр рада

Спикер Рады Андрей Парубий предложил нардепам сегодня поработать без полуденного (с 12 до 12.30) и обеденного (с 14 до 16) перерыва и до окончания рассмотрения судебной и пенсионной реформ.

Такое предложение трижды выносилось на голосование, однако не набрало необходимых 226 голосов, сообщает Цензор.НЕТ.

Так за данное решение проголосовали 186, 214 и 215 нардепов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Депутатские заявления и поправки в судебную реформу, - день работы ВР 20 сентября. ФОТОрепортаж

В свою очередь спикер Парубий пригласил глав фракций и групп на консультации и пообещал поставить данный вопрос, возможно, в компромиссном варианте на голосование.
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Спешат мародеры, пока их депутаты "коалиции" не разбежались по закордонным округам
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Якщо коаліція і з скрипом але щось робить то опозиційні гандони тільки про зраду волають!
Чим сука Юлька краща за окупаційний?Нічим.А може і гірша.
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Може это тот Петрович, что в футболке "россия" любит фотографироваться? Ну тот самый Мойша с иконостасу а в маетку Вальцманов?
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Може и тот... У нас Петровичей, как в Бразилии диких обезьян.
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У нас в ВР что коалиция, что оппозиция только бла-бла умеет. Трансляцию глянь - пустой зал. Труженики хреновы
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да никто из слуг народа не хлчет потом висеть на суку с этими 144 реформами имени петрюсика уже зашморг давно притянут осталось подтянуть пенсионныю реофрму разменивают на 1-3 лярда когда цена вопроса 10-25 лярдов и сразу... по дешевке нашги проститутки у власти работают.. а реформа правосудия и вовсе бетонирует бепрецедентные меры влияния Президента на все и вся актуальным в Раде появляется вопрос а не дешевле ли вообще отправить Пецю Президентом например в ООН--а встречать по прилету его как никто и никак.. и с воронком и кандалами...т.е. ликвидировать Посаду Президента как явление??!!!
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Опять быдло проирыватель методичок с "юлькавароффка" завело!
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Вонипрацюють? Якщо вся робота "коаліції" - це протягнути галопом без будь-яких правок імпотенту і шкідливу у деяких нормах судову та геноцидну пенсійну "реформи", то краще б вони взагалі нічого не "робили". Медицинської та освітньої "реформ" теж стосується.
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Рада відмовилася працювати без перерви ? А вона взагалі працює чи займається словоблуддям і дешевим пі-аром ?
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Опять Юля виновата? А может тот, кто старается протащить пенсионную псевдореформу?
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Баба йуля ничего не крала!
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Зато быдло вроде тебя начало красть с возраста детского садика.

Василь Базів про Незалежність України і про більшість її "насєлєнія".
Малоприємний для ліберастів, які винайшли таку мерзенну штуку, як " всєобщєє ізбіратєльноє право", висновок пана Василя, але правильний, як атом водню для Всесвіту: "Більшості Незалежність України не потрібна. Вона взагалі не розуміє, що це таке - усе те, що не можна їсти чи красти. Біомаса, яка перетворює інгредієнти на екскременти, не мислить абстрактними категоріями." ...
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О, шлюхобот заливает про гнилых хохлов, вот почему-то не удивляюсь я. А баба йуля ничого не крала, то всьо хохлы держву зныщилы.
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Активисты "Правого сектора" в г.Стрый Львовской области облили экс-спикера второго президента Украины Василия Базива свиной кровью.

В начале встречи, где присутствовали и школьники, на сцену вышли представители "Правого сектора" и сделали заявление, что Базиву не место в Стрые.
"Дорогие дети, вас сюда, вижу, пригласили такие умные ваши учителя на такое большое действо, которое здесь происходит, а именно такой уважаемый Василий Базив, который работал на Виктора Медведчука, на Леонида Кучму. Вы знаете, кто такой Виктор Медведчук -кум ... Путина, который убивает наших собратьев, наших детей, наших родителей, и этот человек сейчас пришел, и будет рассказывать о том, какой был Майдан, каким он должен быть", - заявил руководитель "Правого сектора" в Стрые Михаил Алексеев.
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Гоняешь на Юльку? Или на гастролера под кликухой "бе-бе-бе"? Ты хоть читал сам эту пенсионную реформу или то, что в башку всунули, то и трындишь? Вот когда полностью сам прочитаешь, проанализируешь, то тогда можешь здесь писать. А так только разносишь с остальными понос на весь интернет.
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Да.. Читал. Не привык слушать быдлоту, которая под популистическими лозунгами пытается дорваться до корыта, обещая тут за 70 дней рай сделать. Этот популизм и привел к тому говну, с которого мы пытаемся вылезти. Любое государство успешное проходило сначала непопулярные реформы, которые вызывали недовольство у народа. Пенсионная реформа делается уже на молодежь, а старикам пытаются сделать довольно хороший размер пенсии, чтобы они жили, а не выживали.
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Например?? Это рыхормы, когда 60% населения нищает, а 1% сказочно богатеет? Во время войны и кризиса между прочим.
" Пенсионная реформа делается уже на молодежь, а старикам пытаются сделать довольно хороший размер пенсии, чтобы они жили, а не выживали." - годно переписало методичку, прям до запятой
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Марина, иди что-то лучше приготовь на кухне, прибери в доме и сядь с сыном уроки сделай. Может хоть один нормальный в семье станет. Покажи мне хоть одну страну в истории, которая вела боевые действия и вылазила с кризиса, выдавала большие зарплаты и пенсии за пару лет? Фиг найдешь такое. Когда через 2-3 года эти реформы действительно поднимут уровень жизни в стране, хотел бы я посмотреть на вас зрадо@обов и ватников. Наверное, башкой об стенку будете биться, повторяя мантру "Порошенко барыга", "Злочинна влада" и так дальше. Смотря на все страны Восточной Европы, которые также проходили такие непопулярные реформы, там также сначала было недовольство и население нищало. И эти реформы разрабатывались с европейскими и американскими экспертами, а многие механизмы эффективно действуют в богатых странах Европы. Так что выкусите ватники и зрадофилы!!!
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Індексацію пенсій на розмір інфляції пропонують відмінити . Замість цього запровадити індексацію пенсій на 50% від розміру інфляції.

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Это ты то хе читал?
. Смотря на все страны Восточной Европы, которые также проходили такие непопулярные реформы, там также сначала было недовольство и население нищало. И эти реформы разрабатывались с европейскими и американскими экспертами, а многие механизмы эффективно действуют в богатых странах Европы----.Баран,там нет клептоманов.А в странах восточной Европы нет миллиардеров и мультимиллионеров.
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питушка, иди лучше рабочее место стецька убери, ну там методичку проветри от нафталина или подклей хотя бы.
- Покажи мне хоть одну страну мира, когда во время войны население стремительно беднело, а президент сказочно богател? Повторяю, ты, мабуть, не побачило..
- На основании чего вдруг "через 2-3 года эти реформы действительно поднимут уровень жизни в стране"? Ты вообще определение термину "РЕФОРМЫ" видело где-нибудь?
- кто из президентов в "странах Восточной Европы" в списке Форбс и сколько там олигархов вообще?
- Европейские и американские эксперты как оценивают ход реформ в Украине? Первым местом по корруции в Европе?
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"Покажи мне хоть одну страну в истории, которая вела боевые действия и вылазила с кризиса, выдавала большие зарплаты и пенсии за пару лет?"
Показую, Украина. Тебе сказать какие зарплаты в период боевых действий и кризиса сделали прокурорам, судьям, верхушке укргаздобычи с секретаршами, Бальчуну, верхушке укрпочты, какие прмии выписывают себе судебные исполнители и электроннодекларанщики и прочие-прочие у корыта.
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я понял.....
рыхормы, это когда 60% населения нищает, а 1% сказочно богатеет?
тогда все ясно.
осталось или бежать со страны , как это сделали уже несколько миллионов, или научится КРАСТЬ КАК ЭТА ВЛАСТЬ.
ИЛИ ЭТУ ВЛАСТЬ СПРОСИТЬ КАК ЧАУШЕСКУ. ТОГДА И ТОЛК БУДЕТ.
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Два "ф" в кінці потрібно, - ОфшоренкоФФ! А можливо в кінці й "МАН"???
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"Парубий предложил нардепам сегодня поработать без полуденного (с 12 до 12.30) и обеденного (с 14 до 16) перерыва", они что в детском саду?, может ещё с 16 до 17 тихий час и по кроватям?
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Все которые воры? Так это ж 90% населения... Нереально.
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"самые честные"нэдоторкнутые,которые не успеют съе..нуть в "забугорные округа"
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Рада відмовилась працювати...Так буде правильніше.
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Реформа, это когда в результате украинцам становится лучше: снижаются тарифы, растет уровень жизни.
А так - это просто схемы, очередные схемы ....
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Без них кредит не дадут. Кто только, блд, их отдавать будет?!
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И кредиты нужны и закон нужен,только закон,а не очередное "покращення".
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О! Где-то уже такое было... По моему- там же... Шо-то связанное с бюджетом, насколько я помню. Видать, МВФ таки ручки выкрутил... а можэ и на дыбу подвесить пригрозил... Вона как Парубий возбудился.
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Хорошо сказано! Но ждал я совсем другого... Оно бы прозвучало очень к месту.
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Ну теперь будут верещать во всех интервью и на ток шоу вечерних какие они всё ради Страны, а особенно за пенсионеров переживают!
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А 2 месяца каникул в воюющей стране? Ну понятно проверить зарубежные имения, уеты полить, пошопиться, вскупнутся в морях океанах, кому то Пластику сделать...А потом опять вопли как они за народ!
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Ви в Америці піднімайте питання , щоб передивились прожитковий мінімум , бо ціни на всі товари та продукти Світові , а пенсія - 50 доларів !!!!!! ..
Чому порушується Норми Конвенції ООН Прав Людини , пенсія не може бути менше 5 доларів на ДОБУ , квартплата не може бути більше 15 % ДОХОДУ НА ОДНУ ОСОБУ !!!!!
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Ещё одно вылезло.Кто мешал правительству три года не индексировать пенсии?
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а чем же они офшоры свои пополняли???
это же не юлькавароффка которая и индексировала и осовременивала.
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Я коренной киевлянин и в Киеве живу. Регистрацию такую дали....Что все так на флажок реагируют. Тут ватников с Украинскими валом!
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Ці недолугі та без результативні "" правки "" , направлені на затягування часу , аби тільки не прийняти ПЕНСІЙНУ РЕФОРМУ , що є порушення Норм Моралі , Конституції , Солідарності ..
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А что порошенко надо сразу всю власть узаконить? ну у вас работа такая...понимаю.
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Пенсійну схему. Реформа це коли краще стає, а коли відбирають пенсію у людей, то схеми
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ідинакуй із вашими жидівськими "рехвормами" - прямим грабунком українців
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это просто матерный порохобот, сразу соевым щоколадом воняет.
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Хорошая у тебя мораль и солидарность. Тебе добавить грош, зато другим вообще не дать пенсий.
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Все эти "реформы" направлены против народа. Чем меньше примут, тем лучше. Депутат который не ходит на сессии - заботится о народе и Украине куда больше тех депутатов кто "работает". Потому что не пришел на сессию - не принес вреда своему народу.
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это как у врачей заповедь - Не навреди. Но там то вражины в основном засели, за исключением человек 70.
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Мдя , неработающим депутатам впору медали давать .. Они теперь почти герои . ! .
Предлагаю тогда закрыть её совсем , эту Раду . Будет сплошная польза . И денег сэкономим , зарплату ведь избранникам не надо будет платить . !!
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прессует!
голодом решил заморить!
начни хлестать по щекам (там не промажешь!)
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без полуденного (с 12 до 12.30) и обеденного (с 14 до 16) перерыва Источник: https://censor.net.ua/n456240
Так у этих работяг еще и сиеста есть???
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Хм . ! Ну что же ,, может и правильно . Уже наработались поди , на службе у народа ,, шутка ли , аж целых две недели усиленно тёрли штаны о стулья в сессионном зале Рады .. Теперь не мешало бы и отдохнуть , месячишко - полтора .. А то и морской загар почти уже слез , вот не мешало бы и обновить . Рада отказалась работать сегодня без перерыва и до рассмотрения судебной и пенсионной реформ - Цензор.НЕТ 6107.
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Шістка Парубій починає втрачати контроль над зграєю продажних посіпак, це добре, чим швидше цей набрід розпадеться остаточно, тим швидше закінчиться диктатура порошенко.
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рада и работать...эти два слова никак не могут находиться в одном предложении.
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Ну, естественно! Что главное для этих сволочей в зРаде: продемонстрировать летний загар, новые шмотки и пожрать в буфете в перерыве от этой непосильной работы.
Я думаю, что с этим они сегодня справятся на отлично!
А все остальное для них чуждо.
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Депутаты - как дети в садике. Первую неделю по два часа в садике, чтоб постепенно привыкали, вторую - по 4 часа, потом по 6 часов...
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аха приравняют 0 не тока 3200 как в субсидии - но и пенсию и зарплату к 1000 баксов и все - пох что она 0)))
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Такое впечатление - что Майдановцы п о г и б л и - зря .
Во власти пришли Робеспьеры и
Гильоны...
Но История гильотины фактор времени .. - для ботов ..
Когда инженер Гильом продемонстрировал правительству Франции работу гильотины -
то был первым - кому на ней отрубили голову ..
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"Роботяги" блин, гидко дивитися.
Такой Верховной Зрады за все время незалежной наверное не было.
Тупо в зале 50-60 человек изображают "работу". А когда Парубию нужно протащить что-то включают матюгальники по зданию, "Ахтунг голосование". Вот кому нужен такой цирк, к чертовой бабушке гнать их ВСЕХ.
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Тетерук Андрій Ось так об'єднана опозиція з Батьківщини, Самопомочі та оппоблоку з «Відродженням» хоче підвищення пенсій 9 мільйонам українців. Яке красномовне ігнорування підвищення пенсій громадян України! - в Верховная рада.


Рада отказалась работать сегодня без перерыва и до рассмотрения судебной и пенсионной реформ - Цензор.НЕТ 2023
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деушка, а КТО вам сказал, что цель будущей рыхормы - это повышение пенсий??
тетерук, мабуть? :D
оооо, это известный рыхорматор и аффтаритет!
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да, для меня он больший авторитет, чем девушка с "фефектами фикции" (дефектами дикции)
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Питань немає.
Що кінця робочого дня ще далеко.
Успіхів у порохо-труді
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Неужели опять Хряк с хрячатами решили переломать Раду через колено, как в случае с голосованием за югика-алкаша??
Видать, МВФ им и вправду руки выкручивает и время стремительно истекает.
Тогда хацпари пойдут на все.
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а где вы там прочли о свиноферме, разговор только о Раде и ее перерывах и кстати Раде то никто не указ ни хряк и боров
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А почему Вы в свое время в школе букварь не читали, а скурили его за углом?
Шли бы лучше прямиком на "Мурзилку" демонстрировать свой альтернативный интолехт.
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Не смешите про Пенсионную реформу!!! Правительство уже давно могло повысить пенсии, что не делало 3 года!!!! На самом деле там реальное повышение пенсионного стажа и сроков выхода на пенсию!!!
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Этот созыв ВРУ отличается от тех, в которых большинство формировалось рыгалами и купленными ими ублюдками-нардепами, что раньше непосредственно голосованием-кнопкодавством руководил ныне гигнувшийся рыг Чечетов взмахом руки, а теперь в зале такого нет - указания из пересидентской будки-АП быдло-нардепам, как голосовать, раздаются персонально перед процессом кнопкодавства. Вот скажите, логично ли будет, если вместо этого олигархическо-либерастического фарса от правящей калолиции, которую никто не видел, одну здоровенную кнопку ЗА будет давить какой-нибудь пидорук, или баранбарна?
А еще лучше, наверно, будет, если "законы" будут утверждаться бессарабским сёгуном и одновременно микадо доном Педро Барыгой.
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Парламентом це називатися не може. Якесь зібрання потвор. Жодна з поправок навмисно не голосується, начебто вони були подани божевільними. П'ять хвилин подивився на цю гидоту та піду блювати.
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Ну вы даете, а вдруг похудеют??? Нельзя так з народними обранцями.
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Коаліція, яку ніхто не бачив,очолювана знатним бесарабським коноплєводом Пецєю Баригою, хвастається якимись 144 реФФормами, які їм ввижаються, мабуть, в стійкому наркотично- галюциногенному дурмані.

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Жертви власних реФФорм Хотілось би, щоб так сталось, але ...


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Лень - двигатель прогресса) А пох?изм горючее для этого двигателя)
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Классно придумано, и оставлено в новом законе! Теперь на тебя можно подавать в любом суде хоть за 1000км, например за спор за твоё имущество, и ты должен ездить за 1000 км, отбиваться туда, на 100 заседаний. НО это популизм от Батькивщины, что они это хотели отменить, и затянуть пенсионную реформу.

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