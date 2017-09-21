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Все про:авиация (1857) граница (3278) Латвия (641) Россия (72355) самолет (2259)

 Вблизи латвийской границы зафиксированы два российских истребителя

су-27

Два истребителя "Су-27" российских ВВС накануне были зафиксированы вблизи границ Латвии.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщили в латвийских Национальных вооруженных силах.

Там отметили, что российские военные самолеты были зафиксированы над нейтральными водами в Балтийском море у внешней границы территориальных вод Латвии.

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Напомним, вчера 20 сентября закончилась активная фаза военных учений России и Беларуси "Запад 2017", начавшаяся 14 сентября.
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Залезут на территорию - сбивайте нахрен. Эрдоган счет открыл.
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прощупывают?
проверяют боеготовность?
или опять блукают
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Пусть Латвия не беспокоится, ПВО вейшнории на боевом дежурстве!
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Надо зафиксировать их на земле.
Можно в кусках.
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чем больше летают, тем меньше денег у налогоплательщиков рф.
Плиз, поднимите в воздух все свои военно-космические(всегда уевал от этого космическо-комического определния ) силы
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Была бы Савченко - не донесла б (я о спирте)
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Останній керосин допалять,і скоро все скінчиться. Як і сама кацапія...
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Когда Рашка окупирует Беларусь то Европе можно будет забыть о покое. Тогда Европа наконец то поймет что спокойствие и безопасность ето важнее чем бизнес с Федорашкой.
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подобная картина наблюдалась, когда ссср напал на Финляндию. Хотя, справедливости ради надо заметить, что исключили из Лиги Наций. Но и далее "озабоченно" наблюдали, как два усатых параноика делили Восточную Европу. Кстати, и Олимпиада в Германии состоялась, когда уже евреи в страхе пароходами драпали в Штаты. Доигрались...
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Чего бояться стране НАТО?? Нарушат границу - сбить нахер - русня проглотит, утрется соплями и визгом в инете...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВблизи латвийской границы зафиксированы два российских истребителя
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