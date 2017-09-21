 Вблизи латвийской границы зафиксированы два российских истребителя

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщили в латвийских Национальных вооруженных силах.
Там отметили, что российские военные самолеты были зафиксированы над нейтральными водами в Балтийском море у внешней границы территориальных вод Латвии.
Напомним, вчера 20 сентября закончилась активная фаза военных учений России и Беларуси "Запад 2017", начавшаяся 14 сентября.
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проверяют боеготовность?
или опять блукают
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Можно в кусках.
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Плиз, поднимите в воздух все свои военно-космические(всегда уевал от этого космическо-комического определния ) силы
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Спирт несет.
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