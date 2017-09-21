 Будет сформирован качественно новый независимый Наблюдательный совет НАК "Нафтогаза", - Кистион

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, наблюдательный совет НАК "Нафтогаза" в ближайшее время будет обновлен с тем, чтобы качественно завершить реформу корпоративного управления компании и решить насущные вопросы, которые долгое время остаются открытыми. Об этом журналистам заявил Вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион.
По его словам, одни из ключевых вопросов - создание внутренней системы аудита и контроля с соответствующим международным сертификатом качества, проблематика "Укрнафты" и задолженности теплоснабжающих предприятий, качественная подготовка финансовых планов.
"Нам очень жаль, что такие авторитетные независимые директора решили уйти. Но не стоит драматизировать. В диалоге с нашими международными партнерами будет сформирован качественно новый независимый Наблюдательный совет НАК "Нафтогаза", - отметил Владимир Кистион.
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