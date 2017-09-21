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Все про:Кабмин (10579) наблюдательный совет (31) Нафтогаз (2323)

 Будет сформирован качественно новый независимый Наблюдательный совет НАК "Нафтогаза", - Кистион

нафтогаз

Об этом сообщил вице-премьер-министр Владимир Кистион.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, наблюдательный совет НАК "Нафтогаза" в ближайшее время будет обновлен ​​с тем, чтобы качественно завершить реформу корпоративного управления компании и решить насущные вопросы, которые долгое время остаются открытыми. Об этом журналистам заявил Вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион.

По его словам, одни из ключевых вопросов - создание внутренней системы аудита и контроля с соответствующим международным сертификатом качества, проблематика "Укрнафты" и задолженности теплоснабжающих предприятий, качественная подготовка финансовых планов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": У независимых членов набсовета "Нафтогаза" не осталось иного выбора, кроме отставки. Второй этап реформ в компании должен был давно начаться, - ЕБРР

"Нам очень жаль, что такие авторитетные независимые директора решили уйти. Но не стоит драматизировать. В диалоге с нашими международными партнерами будет сформирован качественно новый независимый Наблюдательный совет НАК "Нафтогаза", - отметил Владимир Кистион.

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К сведению , из наблюдательного совета ушли все порядочные, действительно НЕЗАВИСИМЫЕ специалисты ! Остался только один "профи" - бывший министр энергетики Демчишин ))) . Вот это спец, качественно новый - чмо , которое двух слов связать не может по теме , зато вечером возле Администрации Президента очень лихо посылает матом журналистов, которые его спросили , что он здесь делает ночью ! Таких уродов будут набирать ?
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"качество" от гнойсмана наверное и слепым уже режет глаз.
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По ходу своих людей набирут, чтобы козу не строили.
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Члены наблюдательного совета государственного "Нафтогаза Украины" получают ежемесячно от 15 тыс. до 18,7 тыс. евро.
Разрешите стать в очередь?
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ну, как говорится в анекдоте, кто-то встал раньше....
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не мы с тобой плохо учились - к сожалению это факт))
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да согласен - но мне и индейцем хорошо - подагры точно не будет))
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Кастион сам все устроил чтоб под себя это подмять и теперь сказки расазывает
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Если правительство не качественное,то и всякие советы будут не лучше. - Аксиома.
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А та, колишна наглядова рада, від кого був залежна? Від Вінні Пуха?
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"Это наша корова и мы её доим" (С). Уж лучше бы молчал
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Очередная 145 рыхорма от винницкой базарной братвы - шах и мат вам, зрадофилы!
Кровати переставили - и вуаля!
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А можно устроиться наблюдателем на пол ставки в этот наблюдательный совет?.. обязуюсь быть наблюдательным наблюдателем...
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Очень независимый))) Что когда попросили заполнить е-декларации, сразу решили удрать из страны)) Вот они честные европейцы
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Знаємо ми цю "нову" якість офшоренка панамського - грабуй побільше ховай подальше!!!
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Вообще то нужно разогнать к чертям этот "Нафтогаз" и заключать все сделки на свободном рынке через биржу без посредников...ах да...где же барыги столоваться будут?
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не стоит драматизировать. независимые эксперты ушли. посольство Британии в шоке. это не драма, а фарс.
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Все независимые уже разбежались. Остались одни зависимые.
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Будет сформирован качественно новый независимый Наблюдательный совет НАК "Нафтогаза", - Кистион Без ціх дуже нєзавісімих і особо наблюдатєльних гастрольорів.
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а ці ,що звільнились були не якісні?????Х*йло Грося просто напросто хоче все під каблуком тримати.Хрен ,що буде в нашій державі з Гросями і Пєтями
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Ну так они и сюда всунут своих людей, которые будут помогать Коболеву развивать темные схемы и обворовывать народ.
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Каждый день только и трындят о необходимости что то создать, сделать, реформировать, а все только хуже и хуже в стране!
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Поменяйте лучше Коболева, который тянет массу денег с организации. Такие ЗП платят только ему в Украине.
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Да Коболев будет до последнего биться за это место, он щас как у Бога за пазухой живет, а люди последние деньги отдают по счетам. К тому же вряд ли его будут менять, ведь он Нефтегаз превратил в кормушку для винницких))
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цена на газ для населения космические, хотя на самом деле мы вообще копейки за него платить, потому что мы используем газ собственной добычи, а не покупаем, а для предприятий такое повышение цен действительно стало критическим
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Да посмотрите на пенсии и представьте как пенсионерам сложно платить за газ... нет слов...
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Пи..ары коболев,прохоренко неху..во пристроились.
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создание внутренней системы аудита и контроля с соответствующим международным сертификатом качества,-(белорусским и рашистскими сертификатами качества подельниками)--- международные сертификаты вместе с бритами ушли с Украины в отставку.ровно как шотландцы с лоукостом...."банановая Украина"
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Эту прокладку вообще разогнать надо... по "зонам"
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Уверен, что Коболев в набсовет не допустит посторонних людей, а снова возьмет своих и дальше будет сидеть на схемах.
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вот это и вызывает пессимизм-барыгам доверия нет
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снова будут менять шило на мыло. одни пришли в НАК заработали. е-декларации не показали - ушли, теперь еще вот вторая партия такая же придет
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а может проблема не в набсовете, а в Коболеве, который выдавливает из НАК все соки, по 40 тыс зарплату для себя и премий на миллионы за год для своих замов. Какая еще компания может себе позволить жить на такую широкую ногу
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаБудет сформирован качественно новый независимый Наблюдательный совет НАК "Нафтогаза", - Кистион
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