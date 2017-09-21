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 Регистрация на ВНО-2018 стартует 6 февраля, а тестирования начнутся 22 мая, - Минобразования обнародовало график проведения независимого оценивания

вно

В Министерстве образования и науки Украины сообщили, когда начнется регистрация на внешнее независимое оценивание (ВНО) в 2018 году и когда и по каким предметам состоятся сами тестирования.

Регистрация желающих принять участие во внешнем независимом оценивании в следующем году продлится с 6 февраля до 19 марта 2018 года, сообщили в Украинском центре оценивания качества образования, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Участники будут иметь право изменить регистрационные данные до 2 апреля 2018 года, а уже к 30 апреля они получат приглашение-пропуск, где будет указано время и место проведения тестирований.

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Само ВНО-2018 начнется тестом по математике 22 мая.

На следующий день после тестирования по математике - 24 мая - состоится тест с украинского языка и литературы, на 29 мая запланировано тестирование по испанскому, немецкому и французскому, а 1 июня - тестирование по английскому языку.

Тест по биологии будут сдавать 4 июня, истории Украины - 6 июня, географии - 8 июня, физике - 11 июня, химии - 13 июня.

ВНО по русскому языку в 2018-м не предусмотрено.

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Основная сессия продлится до 23 июня, а график проведения дополнительной будет обнародован до 30 апреля 2018 года.

Информацию относительно результатов основной сессии внешнего независимого оценивания по всем учебным предметам обещают обнародовать на информационных страницах участников тестирования до 21 июня 2018 года.
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не было времени высказаться о школьной реформе. В Португалии высокий % украинцев, да и кацапов тоже и нет ни одной школы, где преподавался бы украинский язык, хотя бы как дополнительный. Просто непонятно, как многие страны включили мышиную возню, не имея этого языка в преподавании . Кто то с Польши знает о школах там с украинским?
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