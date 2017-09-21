 В этом году на соискание премии "Оскар" будут выдвинуты три украинских фильма, - Розенко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом вице-премьер-министр Украины Павел Розенко написал на своей странице в Facebook.
"От Словакии на соискание премии "Оскар" выдвинут совместный украинский-словацкий фильм "Межа". Фильм частично профинансирован за счет средств госбюджета. В текущем году этот фильм уже получил одну награду престижного кинофестиваля в Карловых Варах - "За лучшую режиссерскую работу", - написал он.
"Напомню, что в этом году три украинских кинофильма будут в соответствующих номинациях на соискание "Оскара". От Украины - "Уровень черного", от Литвы - "Иней" (ко-продукция Украина, Польша, Литва, Франция), и вот от Словакии - "Межа" (совместный украинско-словацкий фильм)", - подчеркнул он.
Розенко также добавил, что премьера фильма "Межа" и ее прокат в украинских кинотеатрах состоится в середине ноября этого года.
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"Не кажи гоп, поки не перескочиш!"
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Чому бідні - бо дурні. Чому дурні бо бідні.
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А поговорка хорошая, мне понравилась.
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Правда, режиссер - Хичкок.
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А теперь с удобрениями, а люди их не берут.
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В нормальном культурном климате талантливые работы пробиваются,
не смотря на мизерные бюджеты.
Бюджет фильма "Голливудский мусор" ("Garbage", 2013) - $ 470 000.
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В нормальном культурном климате....
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Дурні шукають собі виправдання.
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Было это в конце 90-х, точно не помню, что-то в районе 1997-го.
Журналист такой спрашивает, а когда ж сборная Украины наконец то выйдет в финальную часть ЧМ по футболу. Все ждали "развернутый" ответ, в стиле:
Когда государство профинансирует новые школы, когда у нас будет на футбол выделятся по 100 миллиардов в год. Но этот тренер сказал очень просто:
- Когда пройдем отборочные матчи.
Так и тут все просто, не надо говорить, как бы ты сделал то или это, просто сделай!
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Фильм «Рокки»
Бюджет: 1 миллион долларов
Кассовые сборы: 225 миллионов долларов
Культовый фильм «Рокки» снял режиссер Джон Эвилдсен, а сценарий к нему написал сам Сильвестр Сталлоне. Фильм собрал 225 миллионов в мировом прокате, смог получить 10 номинаций на «Оскар» и выиграл три из них.
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Теперь украинский пограничник будет решать, подаст россиянин документы на визу, или нет. Если был в Крыму - даже не пытайся.
Для получения визы необходимо находится в Украине во время подачи заявления и на момент выдачи. Перенести визовое собеседование можно всего два раза.
"Лица, которые обычно проживают в России, но которые не могут обратиться за визой в США своевременно, могут подать заявление в Киеве", - сказано в сообщении.
Для этого не обязательно быть резидентом Украины, но на момент подачи заявления и во время ее выдачи заявитель должен находится в Украине. Посольство не сможет принимать заявления по почте от людей, которые находятся за пределами страны.
Во время записи на собеседование требуется указать местный адрес в Украине - адрес отеля, родственников, офиса.
"Обратите внимание, что заявитель или его представитель должны оплатить визовый сбор в Райффайзен Банке в Украине до назначения визового интервью. Если виза одобрена, выдача паспорта возможна только в пределах Украины", - также сообщает посольство.
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https://censor.net.ua/video_news/456085/na_nas_napali_my_vedem_voyinu_amerikanskiyi_akter_friman_prizval_trampa_zaschitit_demokratiyu_ssha_ot
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