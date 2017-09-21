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 Политика Украины, Общество
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Все про:кино (1167) Оскар (52) Розенко (520)

 В этом году на соискание премии "Оскар" будут выдвинуты три украинских фильма, - Розенко

оскар

В этом году на соискание премии "Оскар" будет выдвинуто три украинских фильма: "Уровень черного", "Иней" и "Граница".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом вице-премьер-министр Украины Павел Розенко написал на своей странице в Facebook.

"От Словакии на соискание премии "Оскар" выдвинут совместный украинский-словацкий фильм "Межа". Фильм частично профинансирован за счет средств госбюджета. В текущем году этот фильм уже получил одну награду престижного кинофестиваля в Карловых Варах - "За лучшую режиссерскую работу", - написал он.

"Напомню, что в этом году три украинских кинофильма будут в соответствующих номинациях на соискание "Оскара". От Украины - "Уровень черного", от Литвы - "Иней" (ко-продукция Украина, Польша, Литва, Франция), и вот от Словакии - "Межа" (совместный украинско-словацкий фильм)", - подчеркнул он.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Украина выдвинула фильм режиссера Васяновича "Уровень черного" на "Оскар". ВИДЕО

Розенко также добавил, что премьера фильма "Межа" и ее прокат в украинских кинотеатрах состоится в середине ноября этого года.

В этом году на соискание премии Оскар будут выдвинуты три украинских фильма, - Розенко 01

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с этого сакрального момента уже неделя прошла, только гидрант сможет сказать сколько сейчас уже проведено, так что просто +3
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Какие могут быть оскары при таких мизерных бюджетах фильмов ? Вы посмотрите на американские - 10 000 000,50 000 000 и выше. И то не все идеальны. Не бывает качества без заинтересованности. Не может вырасти арбуз без удобрения.
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есть американские фильмы с мизерным финансированием и снятые в одном помещении и имеют успех. Но вам бы только прокукарекать ЧТО все плохо.
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А вам проблеять, что всё замечательно.
"Не кажи гоп, поки не перескочиш!"
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не к месту, хотя что может Жеглов без Высоцкого?
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Когда по теме сказать нечего, единственный выход - ляпнуть глупость?
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Это вы глупости говорите. Вон в РФ, какой бюджет дают Михалкову или Бондарчуку? И что у них получается? А у вас как в той поговорке:
Чому бідні - бо дурні. Чому дурні бо бідні.
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Это не у меня... Это у нас.
А поговорка хорошая, мне понравилась.
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Треба так - Я бідний, бо дурний, а дурний, бо бідний. Нема чого казати від імені всіх.
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Бюджет фильма "Веревка" 1.5 миллиона.
Правда, режиссер - Хичкок.
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"Утомленные солнцем 2: Цитадель" Михалкова. Бюджет 45 миллионов USD
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Не все так просто,курица.Для этого нужно быть талантливым и иметь интересную идею. В которую могут поверить хорошие артисты,желающие заработать на продажах от прокатов. А идеи,на удивление могут возникнуть только в странах с незацикленной свободой восприятия мира. В тоталитарных странах нет условий для этого. Что мы и видим в производимом гавне расии,Белоруссии,Казахстане...И чего греха таить - в Украине. Все гавно.Шлак и непотриб. Не видел нормальных и интересных украинских фильмов. Хотя потенциал украинский очень высок. Исходя из культуры,песен,музыки и фольклора.
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вот для этого и есть такие вот Оскары и такие как Роговцевы и Сенцовы. Кстати, не уверенная, что вы в свое время не смотрели гавно с рашки.
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У нас менталитет такой - сначала нафантазировать себе "перемог", а потом искать причины "поразок".
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Раньше все арбузы расли без удобрений.
А теперь с удобрениями, а люди их не берут.
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Потому,что удобрения - химия. И эти новые сорта без него не растут.
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На плодородных землях при нормальном уходе еще как растут.

В нормальном культурном климате талантливые работы пробиваются,
не смотря на мизерные бюджеты.
Бюджет фильма "Голливудский мусор" ("Garbage", 2013) - $ 470 000.
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Ключевое слово -
В нормальном культурном климате....
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Брехня !
Дурні шукають собі виправдання.
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Мне на эту тему интервью с каким-то футбольным тренером понравилось.
Было это в конце 90-х, точно не помню, что-то в районе 1997-го.
Журналист такой спрашивает, а когда ж сборная Украины наконец то выйдет в финальную часть ЧМ по футболу. Все ждали "развернутый" ответ, в стиле:
Когда государство профинансирует новые школы, когда у нас будет на футбол выделятся по 100 миллиардов в год. Но этот тренер сказал очень просто:
- Когда пройдем отборочные матчи.
Так и тут все просто, не надо говорить, как бы ты сделал то или это, просто сделай!
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Не тормози,Серега )) По твоему тренеры лохи, когда покупают хороших футболистов за миллионы ? Не то-р-мо-зи !
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Игорь Хирскл. Что скажете по поводу факта, который противоречит Вашему утверждению.

Фильм «Рокки»
Бюджет: 1 миллион долларов
Кассовые сборы: 225 миллионов долларов
Культовый фильм «Рокки» снял режиссер Джон Эвилдсен, а сценарий к нему написал сам Сильвестр Сталлоне. Фильм собрал 225 миллионов в мировом прокате, смог получить 10 номинаций на «Оскар» и выиграл три из них.
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Читай внимательно мои раннии высказывания. В них зашифрован ответ.
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Это хорошо, что кинематография работает и имеет интерес для совместных проектов.
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Эти фильмы имеют твёрдые названия :1-Как выжить на пенсию в Украине.2-Увеличение пенсионного возраста до 65 ,если доживёт каждый 2 . 3-Мажоры и народ - правильный развод .
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И что интересно, деньги на съёмки не требуются...Полный РЕАЛ, к сожалению...
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Глеб Егорович Жеглов . Когда по теме сказать нечего, единственный выход - ляпнуть глупость? (с)
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Видимо потому что у вас Наебулина работает не покладая рук.
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вам в рашку - там у них социализм в полный рост
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Американские визы гражданам РФ будут выдавать в Киеве


В этом году на соискание премии "Оскар" будут выдвинуты три украинских фильма, - Розенко - Цензор.НЕТ 3427

Теперь украинский пограничник будет решать, подаст россиянин документы на визу, или нет. Если был в Крыму - даже не пытайся.

Для получения визы необходимо находится в Украине во время подачи заявления и на момент выдачи. Перенести визовое собеседование можно всего два раза.

"Лица, которые обычно проживают в России, но которые не могут обратиться за визой в США своевременно, могут подать заявление в Киеве", - сказано в сообщении.
Для этого не обязательно быть резидентом Украины, но на момент подачи заявления и во время ее выдачи заявитель должен находится в Украине. Посольство не сможет принимать заявления по почте от людей, которые находятся за пределами страны.
Во время записи на собеседование требуется указать местный адрес в Украине - адрес отеля, родственников, офиса.
"Обратите внимание, что заявитель или его представитель должны оплатить визовый сбор в Райффайзен Банке в Украине до назначения визового интервью. Если виза одобрена, выдача паспорта возможна только в пределах Украины", - также сообщает посольство.
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Почему бы не выставить на Оскар хоррор "Тариф" ?
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Римейк фильма про пенсионеров - Никто не хотел умирать!
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Кацапня с фильмом "Содержанты", и конечно же мечта всех всасисян сериал "Раб на галерах" Это типа рабыни Изауры только Рабсийский .
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Кацапиздки вроде вас тоже могли бы поучавствовать, у вас все шансы победить с фильмом "Нечаянно"...
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Это про нынешних, ИЗ ТЕНИ НЕ ВЫХОДЯТ. Первая серия Панамский офшор.
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И этот еще "Кооператоры Озера", "Миллиард в футляре от виолончели" , "Пенсионерке на дрова" , "Время Писькова..." и т.д.
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что тебя так колбасит? я в Киеве живу. А ты порохобот приблудный иди за шоколадкой. хозяин за ухом почешет.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ этом году на соискание премии "Оскар" будут выдвинуты три украинских фильма, - Розенко
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