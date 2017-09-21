 Порошенко встретился с Эрдоганом: президент Турции подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу АП.
Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил неизменную поддержку Турецкой Республикой суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно-признанных границах.
Главы двух государств обсудили подготовку к шестому заседанию Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией, которое должно состояться в Киеве.
Петр Порошенко и Реджеп Тайип Эрдоган выразили удовлетворение в связи с существенными сдвигами на отдельных стратегических направлениях взаимодействия и заявили о настроенности прилагать дальнейшие усилия для углубления стратегического партнерства между двумя странами в практической плоскости.
Стороны также обсудили актуальные вопросы многосторонней повестки дня.
Президент Украины осудил преследование Россией руководителей Меджлиса крымско-татарского народа, в частности Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова.
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Справа бердянського прикордонника, який в 2014 році став одним з учасників смертельного інциденту на блок-посту в районі Маріуполя, створює прецедент з неприємним запахом для всієї країни, яка протистоїть зовнішньої агресії.
http://uzv.org.ua/2017/09/12/berdyanskomu-prikordonniku-dali-13-rokiv-vyaznitsi-za-borotbu-z-teroristami/
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Я порошенко терпеть не могу, но зачем чушь писать?
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Вот чем больше вата с ольгинцами и прочей одноклеточной субстаницей мочит - тем больше убеждаюсь, что за Пороха надо будет голосовать на второй срок
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Дикта́тор (лат. dictator, от dicto - диктую, предписываю):1.чрезвычайное должностное лицо (магистрат) в период Республики (V - 2-я половина I века до н. э.) вДревнем Риме, назначавшееся консулами по решению сената максимум на 6 месяцев при крайней опасности (внутренних неурядицах, военной угрозе и т. д.), когда признавалось необходимым передать власть в руки одного лица.
2. Человек, стоящий во главе диктаторского режима (см. Диктатура), единоличный правитель государства, обладающий неограниченной властью и стоящий над законом[1].
3. (переносн.) - жёсткий, авторитарный руководитель, лицо, облечённое неограниченной властью в какой-либо области управления или хозяйства.
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Увидишь чудовищную новость - оказывается, у нас парламентско-президентская вертикаль власти ...
Сечешь, налоговый инспектор, выискивающий порохоботов?
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Или ты как тот чукча, что только пишет, а читать не умет?
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