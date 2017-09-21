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 Политика Украины
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 Порошенко встретился с Эрдоганом: президент Турции подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины

порошенко эрдоган

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом в рамках участия в работе 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу АП.

Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил неизменную поддержку Турецкой Республикой суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно-признанных границах.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Я против позиции России. У меня есть своя. Мы поддерживаем Эрдогана", - Кадыров. ВИДЕО

Главы двух государств обсудили подготовку к шестому заседанию Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией, которое должно состояться в Киеве.

Петр Порошенко и Реджеп Тайип Эрдоган выразили удовлетворение в связи с существенными сдвигами на отдельных стратегических направлениях взаимодействия и заявили о настроенности прилагать дальнейшие усилия для углубления стратегического партнерства между двумя странами в практической плоскости.

Стороны также обсудили актуальные вопросы многосторонней повестки дня.

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Президент Украины осудил преследование Россией руководителей Меджлиса крымско-татарского народа, в частности Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова.
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а немцы пишут, что вести либо какие отношения с турками после путча стало очень тяжело. Хотя хоть не будут дышать в затылок как бульбаши ( не относится к нормальным беларусам)
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Не нужно было портить отношение односторонним признанием геноцида армян.
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каждый день мы слышим какие они плохие, но льготы у них громкие. Тогда в чем дело?
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Суд над прикордонником, якому дали 13 років за те, что воювал за Україну і у вересні 2014 року виконав наказ стріляти на ураження - касація.

https://www.facebook.com/dostali.hvatit/videos/1652779108090190/?ref=notif&notif_t=live_video&notif_id=1505977752569477
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Бердянського прикордонника Сергія Колмогорова визнали винним в умисному вбивстві і перевищенні службових повноважень. Боєць в 2014 році відкрив вогонь по автомобілю, що не побажав зупинитися на блокпосту.
Справа бердянського прикордонника, який в 2014 році став одним з учасників смертельного інциденту на блок-посту в районі Маріуполя, створює прецедент з неприємним запахом для всієї країни, яка протистоїть зовнішньої агресії.

http://uzv.org.ua/2017/09/12/berdyanskomu-prikordonniku-dali-13-rokiv-vyaznitsi-za-borotbu-z-teroristami/
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На счету у Эрдогана и то один российский сбитый самолет есть. А у Порошенко только липецкая кондитерская фабрика. Обидно.
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Эрдоган лётчик-истребитель?
Я порошенко терпеть не могу, но зачем чушь писать?
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Эрдоган главнокомандующий. Как и Порошенко. Без его ведома ни один истребитель стрелять не будет. Не надо искать в нашем лице дураков. Порошенко три года обстреливал россиян конфетами с липецкой кондитерской фабрики. А россияне обстреливали украинцев на Донбассе из градов и танков. Или ты веришь в гражданскую войну в Украине?
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Полностью согласен, здесь топор не нужен.
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Чучело ватнорогое, липецкую чоколатку давно прикрыли и законсервировали. Методичку устаревшую поменяй.
Вот чем больше вата с ольгинцами и прочей одноклеточной субстаницей мочит - тем больше убеждаюсь, что за Пороха надо будет голосовать на второй срок
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Ну ка с этого места подробнее, ряженный кацапчик. Три года назад прикрыли? Или три недели назад прикрыли?
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Эрдоган не айс. Но парашенке до него,как до Стамбула раком.
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интересно, а в чем диктатором проявил себя порох? Повторюсь, именно - диктатором?

Дикта́тор (лат. dictator, от dicto - диктую, предписываю):1.чрезвычайное должностное лицо (магистрат) в период Республики (V - 2-я половина I века до н. э.) вДревнем Риме, назначавшееся консулами по решению сената максимум на 6 месяцев при крайней опасности (внутренних неурядицах, военной угрозе и т. д.), когда признавалось необходимым передать власть в руки одного лица.
2. Человек, стоящий во главе диктаторского режима (см. Диктатура), единоличный правитель государства, обладающий неограниченной властью и стоящий над законом[1].
3. (переносн.) - жёсткий, авторитарный руководитель, лицо, облечённое неограниченной властью в какой-либо области управления или хозяйства.
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а що ще не в руках Порошенка? тільки проплачені порохоботи цього можуть не бачити
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так, для профилактики головного мозга - открой Конституцию Украины.
Увидишь чудовищную новость - оказывается, у нас парламентско-президентская вертикаль власти ...
Сечешь, налоговый инспектор, выискивающий порохоботов?
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йди на фіг зі своїм Педро ,сраним гарантом конституціїті , який давно вже положив на основний закон, створює нові закони виключно під себе і під свій бізнес ,підкопуває депутатів і роздає ордени корупціонерам та зрадникам
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йди в срацю і навчися правопису. Констітуція - з великої літери
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останній аргумент ? відкидаю твоє приглашеніє срака твоя_ то не мій профіль
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поц, подобный последний аргумент прозвучал от тебя. Я лишь его повторил :D
Или ты как тот чукча, что только пишет, а читать не умет?
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Що я скажу про Бєларусь! Та такі ж ватники,що й на сході України! Все бредят про сересер та ковбасу за 2.20.
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сКрепостная ЛишнеХромойСомная россия спасёт мировую экономику.
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Закупая очередную партию вооружения у кацапов...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко встретился с Эрдоганом: президент Турции подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины
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