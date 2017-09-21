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 Политика Украины, Происшествия, За рубежом
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 Смысла в развертывании миссии ООН на российско-украинской границе нет, - МИД РФ

мид рф

Россия не видит никакого смысла в развертывании охранной миссии ООН на российско-украинской границе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил в интервью ТАСС заместитель министра иностранных дел России Геннадий Гатилов.

"Они [представители Украины] хотят развертывания ооновцев по всей территории Украины, включая российско-украинскую границу, - сказал он. - Россия не является стороной в этом конфликте, поэтому нет никакого смысла в развертывании миротворцев на границе".

Гатилов заявил, что Москва якобы опирается на минские договоренности, в которых "есть целый ряд вопросов, которые должны быть решены до того, как дело перейдет в разговор о российско-украинской границе".

"Украинцы все ставят с ног на голову - первым делом они хотят перекрыть границу России с Украиной, а потом уже решать или не решать вопросы, связанные с другими аспектами урегулирования", - отметил он.

"Такой подход мы не разделяем, поскольку он противоречит минским договоренностям", - констатировал замглавы МИД России.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Сегодня нам нужно миротворческое плечо ООН", - Порошенко на Совбезе ООН заявил о введении "голубых касок" на Донбасс. ВИДЕО

5 сентября президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины, и поручил МИД РФ внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.

Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что о введении миротворческой миссии ООН на линии соприкосновения на востоке Украины не может быть и речи, миротворцы должны быть введены на всю оккупированную Россией территорию Украины.

Смотрите также: Порошенко: Очень надеюсь, что все поддержат инициативу Украины по миротворцам ООН на Донбассе, чтобы "остановить войну". ВИДЕО

Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что российская сторона направила проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе генеральному секретарю ООН и председателю Совета безопасности ООН.

В многочисленных заявлениях российских властей подчеркивалось, что миротворцев нужно разместить только на линии разграничения конфликтующих сторон, но не на всей оккупированной территории Донбасса и тем более не на российско-украинской границе.

Позже канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Путин согласился на размещение миротворцев на всем Донбассе для охраны сотрудников ОБСЕ.


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Если не являются стороной конфликта, то почему так упорно не хотят контроля над украинско-российской границей? Тем более признают, что ОРДЛО - территория Украины. Странная позиция. Логики нету...
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Ну якщо кацапня "нє сторона конфлікта",то тоді ми можемо вільно контролювати свій кордон!Як,то наша справа.
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Смысла в развертывании миссии ООН на российско-украинской границе нет, - МИД РФ. Патамушо раззия не сторона конфликта. Нет смысла искать военнослужащих РФ, воюющих на Донбассе, даже несмтря на то что их задерживают там пачками. Нет смысла искать на Донбассе российское оружие, даже несмотря на то шо там больше 600 танков, более 1500 броневиков, огромное количество артилерии и РСЗО, помимио всего прочеого, из России. Смысла нет развертывать миссии ООН на границе в РФ, даже несмотря на то что в 2014 с территории россии военнослужащие РФ обстреливали украинские ВС около 2х месяцев из РСЗО и артилерии большого калибра! Смымла разбираться в этом нет! Патамушо ихтам нет. и Россия не сторона конфликта. И все доказательства Украины и других стран для роззии не доказательства
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Как нужно перевоспитьівать и поддаються ли перевоспитанию сепаратистьі?
Бывший мэр Славянска Неля Штепа, обвиняемая в пособничестве террористам "ДНР", вышла из Харьковского следственного изолятора после трех лет заключения.

"Нелю Штепу, героя Украины, на мои поруки отпустили под домашний арест с браслетом на ноге! Правда сильнее лжи! Слава Украине! Спасибо адвокатам, судьям, прокуратуре и СБУ!" - написала сопровождающая ее журналистка Ирма Крат.

Штепа вышла из СИЗО, держа в руках флаг Украины. Сопровождавшая ее Крат запела гимн Украины, но Штепа не смогла поддержать ее, подпевая только отдельные слова и кивая головой.На КПП женщины крикнули: "Слава Украине!". Позже стало известно, что Штепа "исчезла" в Славянске.
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Ну, если согласно кивала головой при словах гимна, то точно Герой.
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"герой" єтот вьінужденьій,осел тоже кивает когда идет.
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Есои это внутренний конфликт Украины - то Украина сама должна решать куда и сколько миротворцев приглашать. Лошадиные уши лаврова символично торчат из-за линии разгранечения.
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Пока наша власть в конце концов не признает,что россия и есть по настоящему сторона конфликта,а не какие-то фейковые днэры и лэнэры ,ничего не сдвинется с места. Минских переговорщиков давно пора менять ,какая польза от кучмы и др.
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Із кацапами розмовляти є сенс лише тоді,коли потрібен час шаблю підточити...
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ну если не является сторойной конфликта то чего ссышь падла?
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Корректно поставленный вопрос - 50% ответа. Потому-что падала.
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да что ж такое когда на этих сумасшедших дипломатов из мида рф наденут смирительные рубашки и заклеют их вонючие рты
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Смысла в существовании РФ нет - Небесная Канцелярия )))
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"Украинцы все ставят с ног на голову - первым делом они хотят перекрыть границу России с Украиной, а потом уже решать или не решать вопросы, связанные с другими аспектами урегулирования", - отметил он.Источник: https://censor.net.ua/n456230

Когда забило канализацию и тебе в квартиру через унитаз течет говно, сначала нужно перекрыть воду, чтобы прекратить поток говна, а потом вычерпывать это говно. А если просто вычерпывать, то говно с квартиры вы никогда не уберете.
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Очень убедительное пояснение ситуации! Респект!
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Ві правы! Нам и так еще вычерпывать говно русню и вычерпывать.
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Вообще не понял о чём он!
Какая Украина, какая граница, какие украинцы!!!??? Он что выступления Солнцеликого не слушает!?
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А зачем? Он и так украинофоб. Он и без царя-ампиратора не любит и ненавидит Украину.
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Так Солнцеликий сказал, что нету ни Украины, ни украинцев!!! Как же можно ненавидеть то чего нет!?
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Не могу знать, так как не имею лишней хромосомы. Эта логика мне не доступна...
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Потому что они будут мешать убивать украинцев
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а какой бандит желает присутствия полиции.Кто-то ждал других заявлений
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Мантры про "несторонаконфликта" уже и самих кацапе@долов не шибко вдохновляют. Остаётся только верный друг-стекломой.
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Когда эти минские разгаворы только начинались я гаварил что это предательсво и аукнеться.
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"Украинцы все ставят с ног на голову - первым делом они хотят перекрыть границу России с Украиной.

оказывается перекрыть каналы поставок оружия в зону боевых действий это "с ног на голову".
ну кто в этот бред еще верит?
как только граница будет перекрыта сепары сдадутся через сутки
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как ни странно. но тут я кацапами согласен - на границе Украины с мордором должны стоять украинские пограничники, а не какие-то там миротворцы из Бангладеш. а территорию Украины должна патрулировать украинская милиция и нацгвардия. а предателям есть только одно место на украинской территории - тюрьма. остальные - нахер за поребрик.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСмысла в развертывании миссии ООН на российско-украинской границе нет, - МИД РФ
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