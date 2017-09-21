 Смысла в развертывании миссии ООН на российско-украинской границе нет, - МИД РФ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил в интервью ТАСС заместитель министра иностранных дел России Геннадий Гатилов.
"Они [представители Украины] хотят развертывания ооновцев по всей территории Украины, включая российско-украинскую границу, - сказал он. - Россия не является стороной в этом конфликте, поэтому нет никакого смысла в развертывании миротворцев на границе".
Гатилов заявил, что Москва якобы опирается на минские договоренности, в которых "есть целый ряд вопросов, которые должны быть решены до того, как дело перейдет в разговор о российско-украинской границе".
"Украинцы все ставят с ног на голову - первым делом они хотят перекрыть границу России с Украиной, а потом уже решать или не решать вопросы, связанные с другими аспектами урегулирования", - отметил он.
"Такой подход мы не разделяем, поскольку он противоречит минским договоренностям", - констатировал замглавы МИД России.
миротворцев нужно разместить только на линии разграничения конфликтующих сторон, но не на всей оккупированной территории Донбасса и тем более не на российско-украинской границе.
Позже канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что
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Бывший мэр Славянска Неля Штепа, обвиняемая в пособничестве террористам "ДНР", вышла из Харьковского следственного изолятора после трех лет заключения.
"Нелю Штепу, героя Украины, на мои поруки отпустили под домашний арест с браслетом на ноге! Правда сильнее лжи! Слава Украине! Спасибо адвокатам, судьям, прокуратуре и СБУ!" - написала сопровождающая ее журналистка Ирма Крат.
Штепа вышла из СИЗО, держа в руках флаг Украины. Сопровождавшая ее Крат запела гимн Украины, но Штепа не смогла поддержать ее, подпевая только отдельные слова и кивая головой.На КПП женщины крикнули: "Слава Украине!". Позже стало известно, что Штепа "исчезла" в Славянске.
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Когда забило канализацию и тебе в квартиру через унитаз течет говно, сначала нужно перекрыть воду, чтобы прекратить поток говна, а потом вычерпывать это говно. А если просто вычерпывать, то говно с квартиры вы никогда не уберете.
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говнорусню и вычерпывать.
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Какая Украина, какая граница, какие украинцы!!!??? Он что выступления Солнцеликого не слушает!?
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оказывается перекрыть каналы поставок оружия в зону боевых действий это "с ног на голову".
ну кто в этот бред еще верит?
как только граница будет перекрыта сепары сдадутся через сутки
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