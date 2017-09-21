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 Политика Украины
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 Порошенко во время визита максимально согласует позиции со всем политическим спектром Канады, который поддерживает Украину, - посол Шевченко

шевченко

Президент Украины Петр Порошенко во время официального визита в Торонто обсудит с руководством Канады векторы развития будущего межгосударственного сотрудничества.

Об этом Укринформу сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко, передает Цензор.НЕТ.

"Во время многочисленных встреч будут обсуждены вопросы безопасности, торговли, экономики и создания рабочих мест, а также большой гуманитарный блок, в который входит образование, обмены, контакты между людьми, соблюдение прав человека, инклюзивность и усиление роли женщин. Мы смотрим на это как на зрелую встречу зрелых партнеров", - сказал Шевченко.

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Он добавил, что партнерство между Канадой и Украиной в экономической, гуманитарной областях и в сфере безопасности развивается "буквально на глазах". "Эта поездка в Торонто будет использована, чтобы построить планы на ближайшие годы", - отметил посол.

По его словам, во время визита Президент Украины встретится с "широким политическим спектром Канады". "Кроме встречи с премьер-министром и главой МИД Канады, запланирована беседа с председателем Консервативной партии и группой депутатов канадского парламента, также будет встреча с премьером провинции Онтарио. Цель такого широкого блока - максимально согласовать позиции со всем политическим спектром Канады, который поддерживает Украину", - подчеркнул дипломат.

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Отдельно Глава государства встретится с представителями канадского бизнеса для "обсуждения Соглашения о свободной торговле и возможностей, которые она создает".

"Впрочем, главная цель визита - это все же поддержка нашей команды. Специально для этого Петр Порошенко вместе с Джастином Трюдо придут на большой прием, организованный совместно с общиной в честь команды, чтобы вместе пожелать ей успехов. Это очень красивый и символичный жест Канады, который показывает, что они готовы поддержать и украинскую команду", - отметил Шевченко.

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Напомним, Порошенко будет находиться с официальным визитом в Канаде 22 и 23 сентября, где примет участие в официальной церемонии открытия "Игр Непокоренных".
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Встреча - фейк для публики. Ни одна страна не станет сотрудничать ,где управляют олигархи и их неписанные законы.
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Будуть співпрацювати, оскільки зараз цей злодій займає пост президента, коли его каденція завершитися з ним слідчі співпрацювати будуть.
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Сенат США принял проект «Закона о бюджет США на нужды национальной безопасности 2018 г.», что предусматривает выделение $500 млн для поддержки Украины в сфере безопасности и оборонной сферах,Сенат США утвердил выделение Украине $500 млн и летального оружия, - Порошенко
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Заслуги его в этом нет никакой. Скорее,если бы его не было,то помощь была бы намного значительней и гараздо раньше. С вором и лгуном не хочет никто иметь дело. Но американцы тоже имеют свой интерес в деагрессии рашки.
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Украина и Великобритания договорились о расширении сотрудничества относительно продолжения политического диалога между странами, а также расширения программ по подготовке украинских военных британскими инструкторами на 2017 год. Об этом сегодня сообщил министр обороны Украины Степан Полторак в ходе встречи с Государственным секретарем по вопросам обороны Великобритании Майклом Феллоном,
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Как можно вообще общаться с человеком , который постоянно врет и ворует
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Присутність на заході Захарченка та президента Росії стало приводом для питань про те, чи не планують вони зустрічатися. Однак ці припущення розвіяв прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков, який запевнив, що це не входить в наміри російського президента. "Ні", - цитує РІА "Новости" відповідь Пєскова на питання про можливість аудієнції Путіна з Захарченко

"Ні",
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В маршрут "Золотое кольцо" включили посольство США в Киеве
ua.usembassy.gov

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ ВИЗОВЫХ ЗАЯВИТЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ ПРОЖИВАЮТ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Лица, которые обычно проживают в России, но которые не могут обратиться за визой в США своевременно, могут подать заявление в Киеве. Заявители не обязаны быть резидентами Украины для получения визы в Посольстве США в Киеве, но должны физически находиться в Украине во время подачи заявления на визу и получения визы, поскольку мы не можем принимать заявления от граждан по почте, пока они находятся за пределами Украины. Все заявители должны указать местный адрес в Украине - адрес отеля, родственников, офиса - во время записи на собеседование. Обратите внимание, что заявитель или его представитель должны оплатить визовый сбор в Райффайзен Банке в Украине до назначения визового интервью. Если виза одобрена, выдача паспорта возможна только в пределах Украины.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко во время визита максимально согласует позиции со всем политическим спектром Канады, который поддерживает Украину, - посол Шевченко
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