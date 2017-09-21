 Порошенко во время визита максимально согласует позиции со всем политическим спектром Канады, который поддерживает Украину, - посол Шевченко

Об этом Укринформу сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко, передает Цензор.НЕТ.
"Во время многочисленных встреч будут обсуждены вопросы безопасности, торговли, экономики и создания рабочих мест, а также большой гуманитарный блок, в который входит образование, обмены, контакты между людьми, соблюдение прав человека, инклюзивность и усиление роли женщин. Мы смотрим на это как на зрелую встречу зрелых партнеров", - сказал Шевченко.
Он добавил, что партнерство между Канадой и Украиной в экономической, гуманитарной областях и в сфере безопасности развивается "буквально на глазах". "Эта поездка в Торонто будет использована, чтобы построить планы на ближайшие годы", - отметил посол.
По его словам, во время визита Президент Украины встретится с "широким политическим спектром Канады". "Кроме встречи с премьер-министром и главой МИД Канады, запланирована беседа с председателем Консервативной партии и группой депутатов канадского парламента, также будет встреча с премьером провинции Онтарио. Цель такого широкого блока - максимально согласовать позиции со всем политическим спектром Канады, который поддерживает Украину", - подчеркнул дипломат.
Отдельно Глава государства встретится с представителями канадского бизнеса для "обсуждения Соглашения о свободной торговле и возможностей, которые она создает".
"Впрочем, главная цель визита - это все же поддержка нашей команды. Специально для этого Петр Порошенко вместе с Джастином Трюдо придут на большой прием, организованный совместно с общиной в честь команды, чтобы вместе пожелать ей успехов. Это очень красивый и символичный жест Канады, который показывает, что они готовы поддержать и украинскую команду", - отметил Шевченко.
Напомним, Порошенко будет находиться с официальным визитом в Канаде 22 и 23 сентября, где примет участие в официальной церемонии открытия "Игр Непокоренных".
241 8
Украина поддерживает идею реформирования ООН, - Порошенко(45)
"Смерть жертв рейса МН17 на совести России", - Порошенко в ООН(60)
Совбез ООН должен выяснить, помогают ли Северной Корее в ракетно-ядерной программе, - Порошенко(37)
Порошенко и Пенс вышли из зала заседаний Совбеза ООН перед выступлением Лаврова(141)
"Пришло время создать международную группу друзей украинского Крыма", - Порошенко в ООН(57)
Порошенко: Россия стремится обменять мир в Украине на свободу Украины, Украина это никогда не примет(69)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
"Ні",
Ответить
ua.usembassy.gov
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ ВИЗОВЫХ ЗАЯВИТЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ ПРОЖИВАЮТ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Лица, которые обычно проживают в России, но которые не могут обратиться за визой в США своевременно, могут подать заявление в Киеве. Заявители не обязаны быть резидентами Украины для получения визы в Посольстве США в Киеве, но должны физически находиться в Украине во время подачи заявления на визу и получения визы, поскольку мы не можем принимать заявления от граждан по почте, пока они находятся за пределами Украины. Все заявители должны указать местный адрес в Украине - адрес отеля, родственников, офиса - во время записи на собеседование. Обратите внимание, что заявитель или его представитель должны оплатить визовый сбор в Райффайзен Банке в Украине до назначения визового интервью. Если виза одобрена, выдача паспорта возможна только в пределах Украины.
Ответить