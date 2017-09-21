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 Политика Украины
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Все про:ВР (23030) пенсионная реформа (1004) судебная реформа (623)

 Рада сегодня продолжит рассматривать судебную и попробует принять пенсионную реформы

депутат вр

Нардепы в четверг продолжат рассмотрение законопроекта "О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс, Гражданский процессуальный кодекс, кодекс админсудопроизводства Украины и другие законодательные акты, которые входят в пакет судебной реформы.

Об этом говорится в повестке дня парламента на 21 сентября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылки Укринформ.

Также предусмотрено рассмотрение еще двух законопроектов относительно судебной реформы - о внесении изменения в статью 540 Таможенного кодекса Украины относительно принудительного исполнения постановления органа доходов и сборов или суда о наложении штрафа и о внесении изменения в статьи 23 Бюджетного кодекса Украины относительно бюджетных назначений на обеспечение деятельности Конституционного Суда Украины.

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Кроме того, в повестке дня запланировано рассмотрение двух законопроектов из пакета пенсионной реформы. А именно: проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий и о внесении изменений в Бюджетный кодекс относительно повышения пенсий.

Народные депутаты рассматривают законопроект относительно судебной реформы уже в течение четырех пленарных дней.

Как сообщалось, народные депутаты 7 сентября начали рассмотрение законопроекта № 6232, которым предусматривается внесение изменений в Хозяйственный, Гражданский процессуальные кодексы, Кодекс административного судопроизводства и другие законодательные акты.

Неделя с 11 до 15 сентября была непленарной, поэтому 19 сентября парламентарии продолжили рассмотрение законопроекта во втором чтении и в течение вторника завершили рассмотрение поправок к Хозяйственному процессуальному кодексу (1251) и взялись за поправки в Гражданский процессуальный кодекс (всего 1335). 20 сентября депутаты начали работу с 225-й поправки в Гражданский процессуальный кодекс и дошли до 1108 поправки.

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Согласно Регламенту Верховной Рады, рассмотрение одного законопроекта может длиться дольше, чем одно заседание, но не может прерываться рассмотрением других вопросов.
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Много, ещё слишком много живых пенсионеров.
С этим нужно что то делать.
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Пенсіонерам навпаки треба дати мільйонні пенсії! Тоді вони або виїдуть з країни,або запливуть жиром та лопнуть від переїдання,бо безгрошова дієта їм тільки на користь для здоров"я!
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Это как то очень странно звучит. Это тех человек 70 в зале опять? Остальные уже инструкции получили и проектов даже не читали, но уже одобрямс!
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Нынешняя пенсионная система не просто дырявая бочка, а бочка без дна.
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Что значит попробует принять, опять поставят на голосование в конце дня и скажут что домой не пойдут пока голосов не наберётся, у нас так все важные законы принимают.
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