 Рада сегодня продолжит рассматривать судебную и попробует принять пенсионную реформы

Об этом говорится в повестке дня парламента на 21 сентября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылки Укринформ.
Также предусмотрено рассмотрение еще двух законопроектов относительно судебной реформы - о внесении изменения в статью 540 Таможенного кодекса Украины относительно принудительного исполнения постановления органа доходов и сборов или суда о наложении штрафа и о внесении изменения в статьи 23 Бюджетного кодекса Украины относительно бюджетных назначений на обеспечение деятельности Конституционного Суда Украины.
Кроме того, в повестке дня запланировано рассмотрение двух законопроектов из пакета пенсионной реформы. А именно: проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий и о внесении изменений в Бюджетный кодекс относительно повышения пенсий.
Народные депутаты рассматривают законопроект относительно судебной реформы уже в течение четырех пленарных дней.
Как сообщалось, народные депутаты 7 сентября начали рассмотрение законопроекта № 6232, которым предусматривается внесение изменений в Хозяйственный, Гражданский процессуальные кодексы, Кодекс административного судопроизводства и другие законодательные акты.
Неделя с 11 до 15 сентября была непленарной, поэтому 19 сентября парламентарии продолжили рассмотрение законопроекта во втором чтении и в течение вторника завершили рассмотрение поправок к Хозяйственному процессуальному кодексу (1251) и взялись за поправки в Гражданский процессуальный кодекс (всего 1335). 20 сентября депутаты начали работу с 225-й поправки в Гражданский процессуальный кодекс и дошли до 1108 поправки.
Согласно Регламенту Верховной Рады, рассмотрение одного законопроекта может длиться дольше, чем одно заседание, но не может прерываться рассмотрением других вопросов.
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С этим нужно что то делать.
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