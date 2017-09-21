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 Политика Украины, За рубежом
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 Латвия в ООН призвала привлечь Россию к ответственности за нарушение международной безопасности: "Каждый агрессор должен понести ответственность"

латвия оон вейонис раймондс

Латвия придает особое внимание уважению суверенитета и восстановлению территориальной целостности Украины.

Об этом во время своего выступления на Генеральной ассамблее ООН заявил президент Латвии Раймондс Вейонис, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Для Латвии мирное разрешение конфликта в Украине и уважение к её суверенитету и территориальной целостности является приоритетом. Длительная российская агрессия в Восточной Украине и незаконная аннексия Крыма и Севастополя не может стать "привычным делом", - сказал Вейонис.

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Он добавил, что Латвия поддерживает усилия членов Нормандского формата и Трехсторонней контактной группы.

"Мы поддерживаем дипломатические усилия по разрешению кризиса в Нормандском формате и в рамках Трехсторонней контактной группы с целью полного выполнения Минских соглашений всеми вовлеченными сторонами", - отметил президент Латвии.

Вейонис также призвал предоставить международным наблюдателям доступ в Крым и прекратить нарушения прав человека жителей полуострова, в частности крымских татар.

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"Решение существующих конфликтов необходимо для предотвращения новых. Мы должны решительно отстаивать основанный на правилах безопасный порядок в Европе. Территориальная целостность независимых государств должна уважаться всеми, в том числе и Российской Федерацией", - сказал Вейонис.

Он призвал привлечь Россию к ответственности за её агрессивные действия против соседей.

"Неоправданная агрессия России против её соседей является серьезным нарушением международных правил безопасности. Каждый агрессор, который разжигает и поддерживает эти конфликты, должен понести ответственность за нарушение международного права", - подчеркнул президент Латвии.

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По его убеждению, международное сообщество должно принимать участие в решении конфликтов на территории бывшего СССР.

"ООН, вместе с соответствующими региональными актерами, должна оставаться вовлеченной и преданной содействию разрешению затяжных конфликте в Нагорном Карабахе, Приднестровье, Абхазии и Южной Осетии", - отметил Вейонис.

"Чтобы наслаждаться миром и развиваться, нашим обществам нужен простор и институты для свободных, открытых и интеллектуальных дебатов, во время которых можно докопаться до правды, распространить знания и выявить ложь. Вокруг этого убеждения построен наш подход к противодействию целенаправленной и зловредной пропаганде и дезинформации, которую распространяют как государственные, так и негосударственные игроки", - отметил Вейонис.

По его словам, противодействовать подобной пропаганде можно путем соблюдения принципов свободы слова, прессы и независимости СМИ.

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"Как на национальном, так и на международном уровне мы привержены поддержке развития независимых, профессиональных, прозрачных и объективных СМИ и журналистики; увеличению выносливости наших обществ посредством инвестирования в улучшение навыков критического мышления, а также медиа - и информационной грамотности", - подчеркнул президент Латвии.
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кацапів не закликати треба, а знищувати санкціями -
заборона купівлі нафти/газу - це перше, що треба зробити!
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Молодец.
Еще надо проголосовать за Гаагу для хула и его хунты
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Ты шо? Хунта это у Украины!
Не веришь? У кацапов спроси!
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Правильные вещи сказали только Латвия, Украина, Польша и США. А вот так называемые "лидеры" ЕС Германия и Франция только сопли пускают. Литва с Эстонией тоже воды в рот набрали. Так что уже сейчас можно видеть кто имеет яйца, а кто маленькие гейские яйчишки...
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Латвия, Украина, Польша и США - страны, идиоты-росия,кндр,Иран!
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ну да, в этих странах ведь топоры с пропеллерами не изобретают, куда им до "умной" расеи...
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Вы ничего не перепутали на счет Литвы, "набравшей воды в рот"?
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ага, тока на расеи все как один олигархи :D
Страна, занимающая первое место в мире по залежам, освоению и добыче углеводородов, на 35% еще так и не газифицировала свою территорию...
Страна возможностей
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Если про Литву, то это Даля Грибаускайте сопли пускает? Очнись, уже утро...
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С какого дерева вы упали?
https://censor.net.ua/news/456022/rossiya_primenyaet_v_ukraine_metody_shantaja_ugroz_i_agressii_prezident_litvy_gribauskayite_v_oon
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Врут латыши! Все вокруг врут,лгут,брешут,одни кацапы правду говорят!
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Расчет Кремля не оправдался

20 сентября 2017, 19:01
Как это не удивительно, но крайне жесткая речь Трампа на Генассамлее ООН в отношении Ирана, Сирии, а особенно КНДР, могла быть еще жестче. Зная то, что делается за спиной президента США, от него можно было ожидать, что прямо с трибуны ООН, он мог бы послать приказ главе Пентагона "Бешенному Псу Меттису" в классическом стиле: "Генерал, разбомбите ее нафиг!". До этого не дошло, но и пассаж о том, что "не останется другого выхода, кроме как полностью уничтожить Северную Корею", стены зала заседаний Генассамблеи еще не слышали. С другой стороны, Трамп сейчас на взводе и может сделать настолько резкие движения, что даже в Кремле могут не успеть добежать до сортира.
Итак, пока в ООН разворачиваются свои баталии, за спиной Трампа идет мощное расследование вмешательства России в предвыборную кампанию США. Важно понимать, что весь политический бомонд Штатов воспринял саму попытку такого вмешательства не просто как личное оскорбление, а как акт агрессии, который ни в коем случае нельзя оставить без ответа. В принципе, обе партии едины в том, что всю эту дрянь надо вывернуть наружу, а потом - решить, что с этим делать. Расчет Кремля на то, что, став президентом, Трамп успешно придушит само расследование, не оправдался, ибо там такие номера не проходят.
Как отмечает местная и зарубежная пресса, расследование идет все набирая обороты. Уже отмечается, что аналогичные расследования, проводимые в отношение деятельности президентов США и их близкого окружения, никогда не заходили так далеко и не велись такими жесткими методами.

Отмечается, что фигуранты расследования подвергаются тотальной прослушке, у них изымаются телефоны и компьютеры, проводятся обыски их жилищ и рабочих мест. В расследовании, где фигурантом может стать и сам президент, это - неслыханная жесткость. Наблюдатели утверждают, что такое может быть только в одном случае. Судьям, выдающим ордеры на обыск, предоставляются достаточные основания для санкционирования подобных процессуальных действий. Это значит, что следствие уже располагает достаточным массивом доказательств и теперь закрепляет их другими способами, в частности - дают фигурантам шанс пойти на сотрудничество со следствием, в обмен на иммунитет.
Насколько можно понять, ключевой фигурой, которая замыкает цепь связи людей предвыборного штаба Трампа и российских спецслужб, являете Пол Манафорт. Все известные места его пребывания подверглись самому тщательному обыску и есть мнение, что, если он не пойдет на сделку со следствием, перспективы у него совсем печальные.
Интересно, что в прессе выстраивают цепь связи Манафорта с Путиным и российскими спецслужбами через бывшего президента Украины Януковича. В общем, овоща можно поздравить с тем, что он уже зачислен в перечень фигурантов расследования и теперь он сам, и его бабло, находящееся вне пределов РФ - утратили безопасность. Наверняка, Виктор Федорович даже не допускал возможности сесть в цугундер в третий раз и не в Украине, а в Штатах. Теперь у него такая возможность появилась. Кстати, она появилась и у Путина, кроме всех тех подвигов, которые числятся за ним по другим делам. Теперь его лысую голову хранит исключительно дипломатический иммунитет. Но тут - особое дело. Это не Фирташа из Австрии выколупывать. В таком случае Штаты могут сработать очень жестко, а любая страна пойдет навстречу Вашингтону и экстрадирует любое тело, проходящее по этому делу.

Для нас интересно то, что некоторые документальные подтверждения сотрудничества Манафорта с Януковичем имелись и имеются в Украине. Как мы помним, некто Серлещ стал обладателем части таких документов и попытался кого-то в Штатах поставить на деньги за них. Как оказалось, этот мокрый поц в пенсне взялся не за те бумаги, которые способен удержать в своих грязных ручках. Не стоит удивляться, если Сирожа тоже окажется в одном их федеральных пенитенциарных учреждений просто потому, что влез в это дело, не понимая его масштаба. А вместе с ним могут присесть и те люди, которые передали ему эти документы.
Дело обрело уже такой статус, что все так или иначе, причастные к его ходу, попадают в поле зрения прессы. Скажем так, пресса в США и пресса в Украине - два разных явления. У нас нет журналистики как таковой. Достаточно посмотреть на того же Серлеща или Пуштуна, чтобы понять то дно, которое журналистика успешно пробила и ушла под него в полном составе. В Штатах этот институт работает как положено, а потому всплывают очень неприятные подробности того, как адвокаты пытаются вывести из-под удара близких Трампу людей. Журналисты фиксируют их откровенные разговоры, как это случилось в стейк хаусе BLT Steak, в центре Вашингтона, где произошла встреча Тая Кобба и Джона Дауда, юристов Трампа, курирующих различные аспекты защиты по делу. Журналист The New York Times Кеннет Фогель оказался за соседним столиком и законспектировал довольно интересный разговор, касательно защиты, что стало основанием для материала в ближайшем номере газеты.

В общем, следствие все жестче закручивает гайки, а люди Трампа делают все больше ошибок. В таком случае, ему остается один выход - максимально ужесточить свою позицию по России и ее марионеткам, ибо любая слабость станет подтверждением его игры на Москву. Что характерно, у Кремля в Штатах не осталось хороших вариантов. Либо Трамп даст добро Пентагону душить всю путинскую заразу по миру, либо, в случае импичмента или отставки, любой преемник власти будет иметь настолько мощный иммунитет от всего русского, и опыт Джосефа Маккарти будет востребован в полной мере и одобрен современными техническими возможностями. В общем, борьба курятника, где живет двуглавый петух за Штаты - проиграна. Путин десять лет рассказывал о его борьбе с Америкой и наконец-таки, получил эту борьбу. Мечта идиота сбылась.
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Привлекать надо, но чего эти чувачки обходят стороной другие горячие точки, там вообще от некоторых стран руины остались.
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Тут это,я даже хз как назвать-«Ocean Ambitious» который привез уголь из США затем ушел в Новороссийск!!!За новой партией угля что лиЛатвия в ООН призвала привлечь Россию к ответственности за нарушение международной безопасности: "Каждый агрессор должен понести ответственность" - Цензор.НЕТ 5956???
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Русские оказались слабее

20 сентября 2017, 16:28



В течение столетий русские, как нация, при защите своих интересов в столкновении с другими народами опирались, в основном, на мощь государства. Сегодня данная модель не работает.
Жестко-иерархическая российская государственная машина традиционного для России типа не выдержала начала перехода к постиндустриальной эпохе и рассыпалась.
Но русские не оказались способными быстро, причем на новых основаниях, выстроить новый эффективный государственный механизм. Современное российское государство неэффективно, лишено какой-либо скрепляющей идеи - и, главное, не просто коррумпировано, но заточено только на разворовывание ресурсов, не способно ничего производить.

В числе прочих последствий преимущественная опора на государство привела к тому, что у русских слабее, чем у большинства окружающих народов, выражены горизонтальные связи внутри общества, меньше чувство национальной сплоченности. И в результате всюду на просторах РФ, где групповые интересы русских (будь то в сфере бизнеса, криминала, распределении жилья и прочих ресурсов) сталкиваются с групповыми интересами иных национальных групп - представители местной власти, в том числе и русские по национальности, легко "покупаются" "нерусской" стороной. Русские оказываются неспособны действовать, как единое целое, в том числе и при мобилизации финансовых или административных ресурсов "на общее дело", а у чиновников - этнических русских чувство "национальной принадлежности" оказывается много слабее "чувства своего кармана". Механизмы же внутриобщинного принуждения (и силового, и психологического) у современных русских просто отсутствуют как класс.

Единственный поведенческий механизм, который еще мог бы эффективно защитить коллективные национальные интересы в этих условиях - способность к коллективному стихийному насилию, направленному именно против внешних угроз, к пассионарному взрывному сопротивлению.

Но его-то, похоже, у русских в целом, как народа, также нет. Причем нет давно.
Во всяком случае, так представляется при взгляде на русскую историю.
Ответ на никонианский разбой: вместо массового вооруженного восстания - массовые, тысячные самосожжения (где еще такое было?!) и бегство, уход в леса, за кордон.
Соловецкое восстание - единственный крупный чисто русский по составу участников вооруженный эпизод в борьбе за "старую веру", но и здесь мы наблюдаем ту же реакцию - пассивное бегство.

Только тут из-за того, что в Соловецком монастыре, одном из главных интеллектуальных центров антиниконианцев имелись прекрасные почти неприступные укрепления, да еще на удаленном острове - монахи в них и сидели до упора. Сама история так и называется "Соловецкое сидение". Не было никакой военной инициативы, попытки зажечь тыл в самом Московском царстве, массовых выступлений в поддержку в других местах.

Преследования сторонников "старой веры" со стороны московских властей продолжались и в XVIII и XIX веках: массовые выселения, закрытия скитов, сожжения книг, аресты "начетчиков". Со стороны же сектантов и старообрядцев - та же реакция, пассивное сопротивление. А они ведь составляли более 10 % населения России.
Протест против закрепощения крестьян: в крупных восстаниях типа Разина и Пугачева участвовали в основном казаки, а также тюрки-мусульмане.
Ответ на чудовищный гнет при Петре: массовое вооруженное сопротивление было только со стороны украинцев и казаков (самое крупное антипетровское восстание Булавина - восстали, как обычно, донские казаки).

Но казаки - это не русские, в те времена их можно совершенно четко определить как отдельный народ, со своим особым этногенезом.

Казаки даже на момент Революции являлись особой группой, которую многие рассматривают как отдельный этнос, некоторые как субэтнос. В любом случае, по своим психологическим характеристикам отличавшийся, как и дворяне, от основного ствола русского этноса. А в XVII-XVIII веках разница была еще более значительна. На тот момент казаков нужно по всем параметрам рассматривать как отдельный этнос. Впрочем, их именно так и рассматривали в официальных документах и учебниках того времени. Так, в этнографическом труде одного из отцов российской географии проф. Е.Ф. Зябловского "Новейшее землеописание Российской империи", в части третьей"Об обитателях государства,их языках, вере и упражнениях народных", в параграфе 82-м перечисляются "народы словенские".
Также в другом основном труде по российской географии начала XIX века, в учебнике К.И. Арсеньева, "Краткая всеобщая география", написанном по поручению "учебного начальства" и в течение 30 лет служившем единственным учебником по этому предмету, читаем в разделе "Отдел о племенах народов, обитающих в Российских владениях": "к славянскому племени отнесены: а) Русские, господствующий народ в империи, б) Казаки Донские, Черноморские. Уральские и Сибирские, в) Поляки - народ составляющий главное население в Царстве Польском и в губерниях от Польши присоединенных".Другие славянские народы в этих трудах не обозначены.

Кроме того, основная сила антипетровских выступлений, донские казаки во времена Петра - в этническом смысле мало чем отличались от запорожских казаков (которых считают частью украинского народа) или даже от собственно украинцев Мазепы. От русских центра и севера России донцы отстояли дальше, чем от украинцев.

Смута и польская оккупация: отряд в тысячи три человек, наемников - польских рыцарей и казаков прошел всю страну и без труда взял Москву. И вся столичная элита, церковная, военная и бюрократическая, стала сотрудничать с оккупантами. В военном отношении поляки представляли собой просто сброд, набранный в спешке в приграничных областях, это даже не были регулярные польские части. Самыми боеспособными из сил вторжения были казаки, многие из них - ариане по вероисповеданию.
Контролировали оккупанты только Москву и несколько крепостей на пути в Польшу. В конце концов, очень неспешно, на огромных пространствах (а ведь были там и гарнизоны регулярной армии, и бояре, и дети боярские, и верные правительству казаки) организовались военные силы и выбили этот разложившийся сброд из Кремля.

Революция 1905 года: основные вооруженные массовые выступления (во всех их видах - будь то сознательные выступления против царизма, или стихийные проявления массового насилия - грабежи и поджоги помещичьих усадеб, еврейские погромы) имели место в южных, населенных украинцами, губерниях. Из значимых выступлений собственно в России можно отметить только московское рабочее восстание и рабочие волнения в Петербурге. Но рабочие московских и питерских заводов по национальному составу являли собой довольно пеструю смесь, там было много приезжих, опять же, в значительной части выходцев с Украины. В Петрограде вооруженным восстанием руководили украинец Георгий Степанович Хрусталев-Носарь, председатель Петербургского Совета рабочих депутатов, и евреи Лев Троцкий (Бронштейн), занявший пост Председателя после ареста Хрусталева-Носаря, и председатель исполкома Петросовета Александр Парвус (Израиль Гельфанд).

Революционный антиправительственный террор: им занимались в основном дворяне (особый субэтнос, пестрого этнического происхождения, ныне полностью выведенный) и евреи. Хотя, конечно, были бомбисты и из русских не-дворян, такие как Каляев или Нечаев - но они "не делали погоды".
Продолжение следует.
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