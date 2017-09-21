 Латвия в ООН призвала привлечь Россию к ответственности за нарушение международной безопасности: "Каждый агрессор должен понести ответственность"

Об этом во время своего выступления на Генеральной ассамблее ООН заявил президент Латвии Раймондс Вейонис, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Для Латвии мирное разрешение конфликта в Украине и уважение к её суверенитету и территориальной целостности является приоритетом. Длительная российская агрессия в Восточной Украине и незаконная аннексия Крыма и Севастополя не может стать "привычным делом", - сказал Вейонис.
Он добавил, что Латвия поддерживает усилия членов Нормандского формата и Трехсторонней контактной группы.
"Мы поддерживаем дипломатические усилия по разрешению кризиса в Нормандском формате и в рамках Трехсторонней контактной группы с целью полного выполнения Минских соглашений всеми вовлеченными сторонами", - отметил президент Латвии.
Вейонис также призвал предоставить международным наблюдателям доступ в Крым и прекратить нарушения прав человека жителей полуострова, в частности крымских татар.
"Решение существующих конфликтов необходимо для предотвращения новых. Мы должны решительно отстаивать основанный на правилах безопасный порядок в Европе. Территориальная целостность независимых государств должна уважаться всеми, в том числе и Российской Федерацией", - сказал Вейонис.
Он призвал привлечь Россию к ответственности за её агрессивные действия против соседей.
"Неоправданная агрессия России против её соседей является серьезным нарушением международных правил безопасности. Каждый агрессор, который разжигает и поддерживает эти конфликты, должен понести ответственность за нарушение международного права", - подчеркнул президент Латвии.
По его убеждению, международное сообщество должно принимать участие в решении конфликтов на территории бывшего СССР.
"ООН, вместе с соответствующими региональными актерами, должна оставаться вовлеченной и преданной содействию разрешению затяжных конфликте в Нагорном Карабахе, Приднестровье, Абхазии и Южной Осетии", - отметил Вейонис.
"Чтобы наслаждаться миром и развиваться, нашим обществам нужен простор и институты для свободных, открытых и интеллектуальных дебатов, во время которых можно докопаться до правды, распространить знания и выявить ложь. Вокруг этого убеждения построен наш подход к противодействию целенаправленной и зловредной пропаганде и дезинформации, которую распространяют как государственные, так и негосударственные игроки", - отметил Вейонис.
По его словам, противодействовать подобной пропаганде можно путем соблюдения принципов свободы слова, прессы и независимости СМИ.
"Как на национальном, так и на международном уровне мы привержены поддержке развития независимых, профессиональных, прозрачных и объективных СМИ и журналистики; увеличению выносливости наших обществ посредством инвестирования в улучшение навыков критического мышления, а также медиа - и информационной грамотности", - подчеркнул президент Латвии.
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заборона купівлі нафти/газу - це перше, що треба зробити!
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Еще надо проголосовать за Гаагу для хула и его хунты
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Не веришь? У кацапов спроси!
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Страна, занимающая первое место в мире по залежам, освоению и добыче углеводородов, на 35% еще так и не газифицировала свою территорию...
Страна возможностей
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https://censor.net.ua/news/456022/rossiya_primenyaet_v_ukraine_metody_shantaja_ugroz_i_agressii_prezident_litvy_gribauskayite_v_oon
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20 сентября 2017, 19:01
Как это не удивительно, но крайне жесткая речь Трампа на Генассамлее ООН в отношении Ирана, Сирии, а особенно КНДР, могла быть еще жестче. Зная то, что делается за спиной президента США, от него можно было ожидать, что прямо с трибуны ООН, он мог бы послать приказ главе Пентагона "Бешенному Псу Меттису" в классическом стиле: "Генерал, разбомбите ее нафиг!". До этого не дошло, но и пассаж о том, что "не останется другого выхода, кроме как полностью уничтожить Северную Корею", стены зала заседаний Генассамблеи еще не слышали. С другой стороны, Трамп сейчас на взводе и может сделать настолько резкие движения, что даже в Кремле могут не успеть добежать до сортира.
Итак, пока в ООН разворачиваются свои баталии, за спиной Трампа идет мощное расследование вмешательства России в предвыборную кампанию США. Важно понимать, что весь политический бомонд Штатов воспринял саму попытку такого вмешательства не просто как личное оскорбление, а как акт агрессии, который ни в коем случае нельзя оставить без ответа. В принципе, обе партии едины в том, что всю эту дрянь надо вывернуть наружу, а потом - решить, что с этим делать. Расчет Кремля на то, что, став президентом, Трамп успешно придушит само расследование, не оправдался, ибо там такие номера не проходят.
Как отмечает местная и зарубежная пресса, расследование идет все набирая обороты. Уже отмечается, что аналогичные расследования, проводимые в отношение деятельности президентов США и их близкого окружения, никогда не заходили так далеко и не велись такими жесткими методами.
Отмечается, что фигуранты расследования подвергаются тотальной прослушке, у них изымаются телефоны и компьютеры, проводятся обыски их жилищ и рабочих мест. В расследовании, где фигурантом может стать и сам президент, это - неслыханная жесткость. Наблюдатели утверждают, что такое может быть только в одном случае. Судьям, выдающим ордеры на обыск, предоставляются достаточные основания для санкционирования подобных процессуальных действий. Это значит, что следствие уже располагает достаточным массивом доказательств и теперь закрепляет их другими способами, в частности - дают фигурантам шанс пойти на сотрудничество со следствием, в обмен на иммунитет.
Насколько можно понять, ключевой фигурой, которая замыкает цепь связи людей предвыборного штаба Трампа и российских спецслужб, являете Пол Манафорт. Все известные места его пребывания подверглись самому тщательному обыску и есть мнение, что, если он не пойдет на сделку со следствием, перспективы у него совсем печальные.
Интересно, что в прессе выстраивают цепь связи Манафорта с Путиным и российскими спецслужбами через бывшего президента Украины Януковича. В общем, овоща можно поздравить с тем, что он уже зачислен в перечень фигурантов расследования и теперь он сам, и его бабло, находящееся вне пределов РФ - утратили безопасность. Наверняка, Виктор Федорович даже не допускал возможности сесть в цугундер в третий раз и не в Украине, а в Штатах. Теперь у него такая возможность появилась. Кстати, она появилась и у Путина, кроме всех тех подвигов, которые числятся за ним по другим делам. Теперь его лысую голову хранит исключительно дипломатический иммунитет. Но тут - особое дело. Это не Фирташа из Австрии выколупывать. В таком случае Штаты могут сработать очень жестко, а любая страна пойдет навстречу Вашингтону и экстрадирует любое тело, проходящее по этому делу.
Для нас интересно то, что некоторые документальные подтверждения сотрудничества Манафорта с Януковичем имелись и имеются в Украине. Как мы помним, некто Серлещ стал обладателем части таких документов и попытался кого-то в Штатах поставить на деньги за них. Как оказалось, этот мокрый поц в пенсне взялся не за те бумаги, которые способен удержать в своих грязных ручках. Не стоит удивляться, если Сирожа тоже окажется в одном их федеральных пенитенциарных учреждений просто потому, что влез в это дело, не понимая его масштаба. А вместе с ним могут присесть и те люди, которые передали ему эти документы.
Дело обрело уже такой статус, что все так или иначе, причастные к его ходу, попадают в поле зрения прессы. Скажем так, пресса в США и пресса в Украине - два разных явления. У нас нет журналистики как таковой. Достаточно посмотреть на того же Серлеща или Пуштуна, чтобы понять то дно, которое журналистика успешно пробила и ушла под него в полном составе. В Штатах этот институт работает как положено, а потому всплывают очень неприятные подробности того, как адвокаты пытаются вывести из-под удара близких Трампу людей. Журналисты фиксируют их откровенные разговоры, как это случилось в стейк хаусе BLT Steak, в центре Вашингтона, где произошла встреча Тая Кобба и Джона Дауда, юристов Трампа, курирующих различные аспекты защиты по делу. Журналист The New York Times Кеннет Фогель оказался за соседним столиком и законспектировал довольно интересный разговор, касательно защиты, что стало основанием для материала в ближайшем номере газеты.
В общем, следствие все жестче закручивает гайки, а люди Трампа делают все больше ошибок. В таком случае, ему остается один выход - максимально ужесточить свою позицию по России и ее марионеткам, ибо любая слабость станет подтверждением его игры на Москву. Что характерно, у Кремля в Штатах не осталось хороших вариантов. Либо Трамп даст добро Пентагону душить всю путинскую заразу по миру, либо, в случае импичмента или отставки, любой преемник власти будет иметь настолько мощный иммунитет от всего русского, и опыт Джосефа Маккарти будет востребован в полной мере и одобрен современными техническими возможностями. В общем, борьба курятника, где живет двуглавый петух за Штаты - проиграна. Путин десять лет рассказывал о его борьбе с Америкой и наконец-таки, получил эту борьбу. Мечта идиота сбылась.
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20 сентября 2017, 16:28
В течение столетий русские, как нация, при защите своих интересов в столкновении с другими народами опирались, в основном, на мощь государства. Сегодня данная модель не работает.
Жестко-иерархическая российская государственная машина традиционного для России типа не выдержала начала перехода к постиндустриальной эпохе и рассыпалась.
Но русские не оказались способными быстро, причем на новых основаниях, выстроить новый эффективный государственный механизм. Современное российское государство неэффективно, лишено какой-либо скрепляющей идеи - и, главное, не просто коррумпировано, но заточено только на разворовывание ресурсов, не способно ничего производить.
В числе прочих последствий преимущественная опора на государство привела к тому, что у русских слабее, чем у большинства окружающих народов, выражены горизонтальные связи внутри общества, меньше чувство национальной сплоченности. И в результате всюду на просторах РФ, где групповые интересы русских (будь то в сфере бизнеса, криминала, распределении жилья и прочих ресурсов) сталкиваются с групповыми интересами иных национальных групп - представители местной власти, в том числе и русские по национальности, легко "покупаются" "нерусской" стороной. Русские оказываются неспособны действовать, как единое целое, в том числе и при мобилизации финансовых или административных ресурсов "на общее дело", а у чиновников - этнических русских чувство "национальной принадлежности" оказывается много слабее "чувства своего кармана". Механизмы же внутриобщинного принуждения (и силового, и психологического) у современных русских просто отсутствуют как класс.
Единственный поведенческий механизм, который еще мог бы эффективно защитить коллективные национальные интересы в этих условиях - способность к коллективному стихийному насилию, направленному именно против внешних угроз, к пассионарному взрывному сопротивлению.
Но его-то, похоже, у русских в целом, как народа, также нет. Причем нет давно.
Во всяком случае, так представляется при взгляде на русскую историю.
Ответ на никонианский разбой: вместо массового вооруженного восстания - массовые, тысячные самосожжения (где еще такое было?!) и бегство, уход в леса, за кордон.
Соловецкое восстание - единственный крупный чисто русский по составу участников вооруженный эпизод в борьбе за "старую веру", но и здесь мы наблюдаем ту же реакцию - пассивное бегство.
Только тут из-за того, что в Соловецком монастыре, одном из главных интеллектуальных центров антиниконианцев имелись прекрасные почти неприступные укрепления, да еще на удаленном острове - монахи в них и сидели до упора. Сама история так и называется "Соловецкое сидение". Не было никакой военной инициативы, попытки зажечь тыл в самом Московском царстве, массовых выступлений в поддержку в других местах.
Преследования сторонников "старой веры" со стороны московских властей продолжались и в XVIII и XIX веках: массовые выселения, закрытия скитов, сожжения книг, аресты "начетчиков". Со стороны же сектантов и старообрядцев - та же реакция, пассивное сопротивление. А они ведь составляли более 10 % населения России.
Протест против закрепощения крестьян: в крупных восстаниях типа Разина и Пугачева участвовали в основном казаки, а также тюрки-мусульмане.
Ответ на чудовищный гнет при Петре: массовое вооруженное сопротивление было только со стороны украинцев и казаков (самое крупное антипетровское восстание Булавина - восстали, как обычно, донские казаки).
Но казаки - это не русские, в те времена их можно совершенно четко определить как отдельный народ, со своим особым этногенезом.
Казаки даже на момент Революции являлись особой группой, которую многие рассматривают как отдельный этнос, некоторые как субэтнос. В любом случае, по своим психологическим характеристикам отличавшийся, как и дворяне, от основного ствола русского этноса. А в XVII-XVIII веках разница была еще более значительна. На тот момент казаков нужно по всем параметрам рассматривать как отдельный этнос. Впрочем, их именно так и рассматривали в официальных документах и учебниках того времени. Так, в этнографическом труде одного из отцов российской географии проф. Е.Ф. Зябловского "Новейшее землеописание Российской империи", в части третьей"Об обитателях государства,их языках, вере и упражнениях народных", в параграфе 82-м перечисляются "народы словенские".
Также в другом основном труде по российской географии начала XIX века, в учебнике К.И. Арсеньева, "Краткая всеобщая география", написанном по поручению "учебного начальства" и в течение 30 лет служившем единственным учебником по этому предмету, читаем в разделе "Отдел о племенах народов, обитающих в Российских владениях": "к славянскому племени отнесены: а) Русские, господствующий народ в империи, б) Казаки Донские, Черноморские. Уральские и Сибирские, в) Поляки - народ составляющий главное население в Царстве Польском и в губерниях от Польши присоединенных".Другие славянские народы в этих трудах не обозначены.
Кроме того, основная сила антипетровских выступлений, донские казаки во времена Петра - в этническом смысле мало чем отличались от запорожских казаков (которых считают частью украинского народа) или даже от собственно украинцев Мазепы. От русских центра и севера России донцы отстояли дальше, чем от украинцев.
Смута и польская оккупация: отряд в тысячи три человек, наемников - польских рыцарей и казаков прошел всю страну и без труда взял Москву. И вся столичная элита, церковная, военная и бюрократическая, стала сотрудничать с оккупантами. В военном отношении поляки представляли собой просто сброд, набранный в спешке в приграничных областях, это даже не были регулярные польские части. Самыми боеспособными из сил вторжения были казаки, многие из них - ариане по вероисповеданию.
Контролировали оккупанты только Москву и несколько крепостей на пути в Польшу. В конце концов, очень неспешно, на огромных пространствах (а ведь были там и гарнизоны регулярной армии, и бояре, и дети боярские, и верные правительству казаки) организовались военные силы и выбили этот разложившийся сброд из Кремля.
Революция 1905 года: основные вооруженные массовые выступления (во всех их видах - будь то сознательные выступления против царизма, или стихийные проявления массового насилия - грабежи и поджоги помещичьих усадеб, еврейские погромы) имели место в южных, населенных украинцами, губерниях. Из значимых выступлений собственно в России можно отметить только московское рабочее восстание и рабочие волнения в Петербурге. Но рабочие московских и питерских заводов по национальному составу являли собой довольно пеструю смесь, там было много приезжих, опять же, в значительной части выходцев с Украины. В Петрограде вооруженным восстанием руководили украинец Георгий Степанович Хрусталев-Носарь, председатель Петербургского Совета рабочих депутатов, и евреи Лев Троцкий (Бронштейн), занявший пост Председателя после ареста Хрусталева-Носаря, и председатель исполкома Петросовета Александр Парвус (Израиль Гельфанд).
Революционный антиправительственный террор: им занимались в основном дворяне (особый субэтнос, пестрого этнического происхождения, ныне полностью выведенный) и евреи. Хотя, конечно, были бомбисты и из русских не-дворян, такие как Каляев или Нечаев - но они "не делали погоды".
Продолжение следует.
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