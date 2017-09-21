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 Политика Украины
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Все про:дети (3400) Мариуполь (4158) патрульная полиция (1429)

 Наряд полиции в Мариуполе спас голодных малолетних детей, которые из окна просили еду у прохожих

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В Мариуполе вызванный соседями наряд полиции спас голодных детей, которых мать оставила одних на двое суток.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службу Патрульной полиции Украины.

Сообщается, что патрульные, прибывшие по вызову возмущенных граждан увидели малолетних раздетых детей на подоконнике, которые просили еду у прохожих. По словам соседей, дети в течение двух суток сидят дома в одиночестве. Люди начали кормить детей через окно 1 этажа.

Отмечается, что через некоторое время, на место прибыла 28-летняя мать детей. Она объяснила правоохранителям о том, что ходила в магазин, а потом решила пойти в гости и задержалась.

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Патрульные полицейские немедленно вызвали на место сотрудников ювенальной превенции, которые составили на женщину админпротокол за халатное отношение к детям. После этого 2-летнего мальчика и его 4-летнюю сестру вместе с матерью доставили к работникам органа опеки и попечительства.
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Потому что с помощью популистских мер по раздаче детских денег , поднимают рождаемость 😟 Вот и имеем бомжей
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"Спасли" - просто сидели и ждали, пока мать не вернется? Спасители, епта... Хорошо, хоть не оформили детей за попрошайничество и не конфисковали выпрошенную еду...
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Меня Батя научил с 10 лет от роду пилять,строгать доски,сверлить дрелью ручной дырки в железе, и даже иногда разрешал на циркулярке кругляк прогонять под доску.Лодыри плин и неумехи вечно слёзы льют что их Брежнев с Горбачёвым обидели ссср развалили ХАЛЯВНЫЙ....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНаряд полиции в Мариуполе спас голодных малолетних детей, которые из окна просили еду у прохожих
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