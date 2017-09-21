 Наряд полиции в Мариуполе спас голодных малолетних детей, которые из окна просили еду у прохожих

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службу Патрульной полиции Украины.
Сообщается, что патрульные, прибывшие по вызову возмущенных граждан увидели малолетних раздетых детей на подоконнике, которые просили еду у прохожих. По словам соседей, дети в течение двух суток сидят дома в одиночестве. Люди начали кормить детей через окно 1 этажа.
Отмечается, что через некоторое время, на место прибыла 28-летняя мать детей. Она объяснила правоохранителям о том, что ходила в магазин, а потом решила пойти в гости и задержалась.
Патрульные полицейские немедленно вызвали на место сотрудников ювенальной превенции, которые составили на женщину админпротокол за халатное отношение к детям. После этого 2-летнего мальчика и его 4-летнюю сестру вместе с матерью доставили к работникам органа опеки и попечительства.
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