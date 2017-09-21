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Все про:непогода (276) ГСЧС (1393) электроэнергия (87)

 В результате непогоды обесточены 130 населенных пунктов в 8 областях Украины, - ГСЧС

гсчс

В результате осложнения погодных условий в восьми областях Украины обесточенными оказались 130 населенных пунктов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"С 20 на 21 сентября в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра), из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 130 населенных пунктов в восьми областях, а именно: Хмельницкая - 45 н.п, Черниговская - 33 н.п., Тернопольская - 18 н.п., Киевская - 9 н.п., Львовская - 9 н.п., Сумская - 9 н.п., Черновицкая - 4 н.п. и Волынская - 3 н.п.", - сказано в сообщении.

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К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены аварийные бригады облэнерго.
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Вчора в Києві під час грози на моїй фірмі навіть інет зник.
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У нас була така ілюмінація що я відімкнув усі енергоспоживачі і ліг спати. Тепер радію що нічого не згоріло і виспався.
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плата.тюнер е...ашило свет не надо было включать
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ результате непогоды обесточены 130 населенных пунктов в 8 областях Украины, - ГСЧС
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