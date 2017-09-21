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 В Кремле отреагировали на видео Моргана Фримана: Творческие люди легко становятся жертвами эмоциональной перегрузки

фриман

В Кремле слова американского актера Моргана Фримана о войне США с Россией объясняют эмоциональной экзальтацией, присущей творческим людям.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио "Свобода".

"Многие творческие люди легко становятся жертвами эмоциональной перегрузки, не обладая реальной информации о реальном состоянии дел", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что Москва не воспринимает заявления актера серьезно.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "На нас напали. Мы ведем войну", - американский актер Фриман призвал Трампа защитить демократию США от России. ВИДЕО

"Подобные заявления не основываются на реальной информации, они носят исключительно эмоциональный характер", - заявил Песков.

Напомним, ранее в интернете было опубликовано видео, на котором Фриман говорит о заговоре России против США в отместку, а нынешнюю ситуацию называет "войной". Он также выражает уверенность, что Россия осуществила кибератаку на США, а президента России Владимира Путина называет "бывшим шпионом КГБ". Фриман призывает присоединиться к "Комитету по расследованию преступлений России".
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Не хватит места перечислять всех российских жертв эмоциональной перегрузки. А Кисилев Дмитрий, Соловьев со своим соловьиным пометом, а Михалков, а 99% Думы. Бу-га-га. У американцев есть пословица - живя в стеклянном доме не бросай в других камни. ПаРаша сама же на себя и напоролась.
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Настолько все просто, что доступно для понимания даже ребенку.
Но раиссийский кацаперд все равно ней поймет.

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Брошенное в других дерьмо может не долететь, а руки испачканными останутся. (тоже мудрость, но не народная). Только в случае нарассии, она черпает ведром и, закатывая глаза от удовольствия, обливает себя сама.
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эти ж «классово близкие» )))))
да и список далеко не полон, там мразей
один из самых-самых "новый боярин" никитка михалков, да и братец....
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вот не знаю почему, но именно на ролик Фримена цапы отреагировали очень болезненно. вчера вечером по всей сети появились мемы "лучше будь актером Морган". зацепил он их сильно видать.

кстати, а вот цапские "артисты" которые на бамбас ездят, или поддерживают кремля они тоже перегорели от перегрузки?
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Безусловно перегорели. Ведь им там гонорары 200-ыми выплачивают, а на что жить?
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В кино может быть. Хотя я не припомню его в такой роли.
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:D
цікаво..а Фрі ман це не брат по крові для вальц ман ? просто цікаво... бо це в кінці "ман" вже заі ь а ло з влади України

чи тільки сильний загар їх різнить?
що на це скаже вова шаломав(путін) та діма менделль(медведев)?
Вибачте ,це не ствердженння ,а припущення

дико извиняюсь
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Ця творча людина і відкриє очі американція та світові,прийшов час відверто говорити що таке росія.
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Держава нЕлюдів- ось що таке рашка. Саме держава, не країна.
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Яку б державу не утворювала ця "країна"-результат один і той же.
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Потому-что меняют местами проституток, а не обновляют контингент.
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Розділяй та володарюй- тільки так там можна щось змінити на краще.
Рашка має бути знищена як держава!
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Но сперва разделить, потом властвовать, а ужо опосля - уничтожить. И эволюция человека пойдет своим путем.
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Розділити- це і є знищити по відношенню до держави. Те, що не довели до ладу розділяючи "совок".
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Так доведем до логического завершения! (звучит, как тост)
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Есть такое понятие, как моральный авторитет.
Вот таким моральным авторитетом и является Морган Фримен.
И американцы к нему прислушаются.
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РФ бросила миллиарды долларов на Спутник, RT, взломы сетей, подкуп, шантаж, вербовку политиков и целых политических партий, манипуляции, вбросы, дезу в СМИ и соц.сетях, фабрику троллей, на бомбежку беженцев, чтобы быстрее убегали в ЕС, на войну и убийства в Украине.А пришел "чувак" и за 2 минуты бесплатно разнес Кремль. Конечно, обидно.
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круче чем хит харьковских ультрас еще никто не переплюнул
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Это уже классика, которая заставила подвинуться с первых мест маститых мастеров от музыки.
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Да, но кто им эти миллиарды долларов надовал..?
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Бывший шпион КГБ (с) Как известно- там бывших- не бывает. Но, молиться его научили хорошо! Меня всегда вышибают эти кадры. Вот как можно так реально раздвоиться???
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Да он не раздвоен а как минимум расшестерен. Именно столько двойников насчитали. А где оригинал - неизвестно. Гы.
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Кстати, в этом- что-то есть! Не видя эту харю месяцами, при попадании её на экран монитора, я вовсе не всегда её узнаю. Не раз ловил себя на этом.
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Скавчанням москальської наволочі на цей виступ задоволений!
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Лживые твари! Они своих мусорных "звёзд" только и используют для пропаганды. А Фриман САМ сказал ,от СЕБЯ без давления вонючих политиков.
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В лаптестане, видать, все творческие личности - легко становятся жертвами эмоциональной перегрузки, полностью отключив мыслительные функции за ненадобностью.
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Бісова кремлядська рогато-копитне не розоміє,що кацапи це блювота на Землі !!!
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Справа должны быть дождь и грязь, а слева вишни в цвету.
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Нет. Россия не держава. Держава это сильное правовое государство, сразвитой культурой наукой и промышленностью. А Россия это свора уголовников с вожоком и паханом с мужиками, шестерками, вертухаями. С зоновскими ихними табелями о рангах долянами, подмазками понятиями. Просто просторная зона в законе. Какая там держава? Просто жадная, жестокая циничная агрессивная шобла без особых моральных напрягов.
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Соедующий выпуск передачи "Сквозь кроличью нору" будет называться "Is it possible to make a human being from russian?"
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Бывших шпионов КГБ не бывает. Шпион,- это пожизненное состояние его души, образ мышленния
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часи такі настали, що піськов вже 24 години на добу відмазує свого гебнявого шизанутого сЦаря
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Нагадує, як януковоща відмазувала 24 години на добу Герман. Не сильно допомогло.
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"Те, кто затевают русофобию, вот это вот, вот это затевают все вот это, это я их, этим людям и адресовываю - доиграетесь.....вы это...тово"
Российская творческая личность вЗадостанов
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Ну, раз сам Фримен такое сказал, значит правда Примите свинокозлы это, как дань, которую вы так любите собирать
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Работаем с первоисточниками...

Из совместного отчета ЦРУ, ФБР и АНБ [CIA, FBI and NSA] :
"Путин и правительство России стремились улучшить предвыборные шансы президента-электа Трампа, когда это было возможно, путем дискредитации госсекретаря Клинтон и публичного противопоставления её Трампу в неблагоприятном виде. Все три агенства согласны с этим суждением." и т.д.

*

"Russian efforts to influence the 2016 US presidential election represent the most recent expression
of Moscow's longstanding desire to undermine the US-led liberal democratic order, but these
activities demonstrated a significant escalation in directness, level of activity, and scope of effort
compared to previous operations.
We assess Russian President Vladimir Putin ordered an influence campaign in 2016 aimed at the US
presidential election. Russia's goals were to undermine public faith in the US democratic process,
denigrate Secretary Clinton, and harm her electability and potential presidency. We further assess
Putin and the Russian Government developed a clear preference for President-elect Trump. We
have high confidence in these judgments.
We also assess Putin and the Russian Government aspired to help President-elect Trump's
election chances when possible by discrediting Secretary Clinton and publicly contrasting her
unfavorably to him. All three agencies agree with this judgment. CIA and FBI have high confidence in this judgment; NSA has moderate confidence."
https://www.dni.gov/files/documents/ICA_2017_01.pdf
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Як з маленького маголо-тартарського кремля, нікчемного москальського царства, могла вирости ця "расійская імперія", де РУСІ нема зовсім, і яка нині кошмарить увесь світ?...

А чи не ми самі її виростили? А тепер шмаклі по пиці розмазуємо і жаліємось...
От не варто було юдохристиянських попів слухати і вірити їм. Тепер менталітет гоярабабожого спробуй вичавити... А колись головні економічні артерії ДО НАШИХ ЗЕМЕЛЬ ВЕЛИ...

Поки візвнтійські феодали з патріархами свої пики не всунули.

"Хахли православні.Такими в нас були і діди батьки"
- так мудруєте ви, і з піснями гречку сієте, мак, буряки...
Малороси -калічені люди, враже люблять, а рідне -клянуть,
і на рідній Землі вони всюди, мов чужинці зі страхом живуть.
Тих рабів, що катів полюбили, треба разом з катами клеймить.
Україну вони оганьбили, призвичаївшись в ярмах ходить.
Лариса Чорній
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вам козломордым это не грозит... в виду отсутствия интеллекта как такого....
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При всем уважении к американцам и свободной творческой интелигенции, стоит отметить, что подобные заявления не появлялись когда хуйло напал на Грузию и Украину, нарушив тем самым все договоренности в мировом сообщетсве. Заволновались только когда он до них добрался. Неужели история ничему не научила, неужели обязательно нужно ждать Перлхарбр? Удивляет реакция мировой культуры, если в свое время ЮрайХип выпустил пластинки посвященные проблеме Солсбери, а Дж.Харриссон собирал концерты в поддержку Бангладэш, то сегодня вся эта поп культура тихонько тянет травку и проводят референдумы подобные голландскому.
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Цапы Фримана не любят! Зато любят "ватного" - Сигала!
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Это даже не смешно, эти запоребриковые зомби реально думают, что весь мир обманут и только они одни знают правду посредством влияния чудодейственного соловьиного помета.
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это не смешно, но они реально даже не думают!
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Особливо швидко стають жертвами перенавантаження, коли ядерна країна гарант нападає на неядерного сусіда без армії (40 тис) якому вона гарантувала безбеку, і тут же анексує території через 2 тижня після початку агресії - 40 тис це армія в 25 разів менша ніж була у сусіда.
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как всегда кремлёвцы манипулируют фактами. Данный клип это не только личная позиция одного актёра а и всей группы снявшей ролик. А это значит что большое кол-во представителей шоу бизнеса придерживаются аналогичной позиции.
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Пох@р на эти петушиные кацапские реакции. Весь мир знает,что такое русня.
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Для тех кто в танке стоит напомнить, что Морагн Фриман не просто очень хороший автер, он ведет массу научно - популярых программ по всему миру. К его мению прислуышивается большинсто не только амриканцев. Его авторите неоспорим! Поэтому жалкие потуги кремлядей его обгадить - игра в одни ворота.
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Обделались кремляди?! Это вам не ручные маразматики Сигал, депардье на зарплате. Хотя Сигал уже в Киргизии зарабатывает....
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Мда... Не видать Фримену рашистского паспорта и квартиры в Зажопинске.
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Со стороны США Фриман, со стороны РФ - Панин с собакой. Какая страна такие и творческие люди.
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Ну, такие, как Владимир Борто и Василий Лановой, по-моему, перегружены с самого рождения шовинистической придурью.
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А что, кто-то у лишнехромосомных спрашивал их мнение?
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У Лукашенко что-то сломалось

20 сентября 2017, 14:28



Наблюдая за выступлениями Лукашенко, за его поведением последних дней, особенно последних дней, видно его явное недовольство действиями Москвы. Подчеркну, что не союзом с Москвой, а действиями Москвы. Он и раньше старался сохранить центристскую позицию в отношении войны в Украине и российской агрессии в Украине, и встречаясь с Порошенко, всячески подчеркивал дружелюбие его страны. Особенно запомнилась его фраза, что при его президентстве никогда с его территории не будет агрессии в отношении Украины. Намек более чем понятен.
Особенно ярко несогласие с Москвой проявилось сейчас во время их совместных военных учений Запад-2017. Лукашенко полностью дистанцировался от них, не появляясь нигде публично. А казалось бы в союзном государстве Россия-Беларусь, подобные акции пропагандистки должны быть отлично устроены. Перед камерами, на фоне какой-то пушки или танка должны стоять Путин и Лукашенко, улыбаться, жать друг другу руки и говорить о военной мощи союзного государства. Но ничего подобного, явно у Лукашенко что-то сломалось.

В союзе с Путиным у Беларуси все изменилось. Если раньше этот союз был подобен в какой-то степени союзу, где можно было брать не только дешевую нефть и электроэнергию, но и интеллектуальную мощь государства. А это научные разработки, технические свершения, то сейчас остался только нефтегаз, - льготная цена которого и связывает эти государства. Больше ничего. Вся интеллектуальная мощь мира сейчас на Западе. И Лукашенко становится понятно, что с его белАзами и комбайнами передовым государством не станешь.

Однако надо отдать ему должное - за внешней простотой скрывается тонкий политик, умеющий балансировать. Он безусловно хочет в Европу, он считает Беларусь европейским государством. Безусловно, отличным примером для него служит Украина, которая будучи частью Советского Союза и постсоветского пространства, пусть в силу печальных обстоятельств войны, но тем не менее ускорено идет в Европу. Лукашенко тоже хочет туда. Он прекрасно понимает, что Беларусь, в конце концов, должна стать частью Европы, но крылья подрезаны.

Во-первых, невозможно себе представить, чтобы при Лукашенко Беларусь вышла из союзного государства России и Белоруссии. Это раз. А во-вторых, у него руки и ноги опутаны экономикой. Пока Лукашенко не видит альтернативу российским энергоносителям. А понятно, что при малейшем желании дернуться в сторону Европы ему будет объявлена на них мировая цена.

Однако недовольства у Лукашенко на лицо, и на его лице.
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Кто бывает в Белоруси регулярно на протяжении последних 15-20 лет, не может не заметить, что в материальном плане (инфраструктура и пр.) наследники ВКЛ продвинулись к Европе дальше всех постсоветских государств. Базис уже есть, и неплохой, осталось подправить надстройку. имхо
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Учитывая, как он любит покрасоваться в форме с погонами "Императора Галактики" и своим принцем Колей на всяких парадах, его теперешнее поведение более чем странно. Это верно подмечено.
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Если Морган Фримен, как и многие другие, считает Путина-Хуйла шпионом, то они глубоко ошибаются. Из Хуйла был шпион, как ... впрочем сравнение сами придумайте. В штате КГБ было много разных савецких людей - уборщицы помещений, например, лакеи для высокопоставленных банкетов, уличные шныри, носильщики портфелей и чемоданов начальства ... О том, чем занимался "шпион" в КГБ его бывшими коллегами немало написано, стоит только Гуглом воспользоваться.
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Не нужно недооценивать "окурка моли" , образование в Академии КГБ он получил такое-же , как и более успешные, в плане карьеры" коллеги.
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Та нехай гавкають, поки не все... до стану їх спонтанної дефекації. Морган Фриман - не Гафт і не Земфіра: дотягнутися до нього, залякати і зламати у московського улуса руки коротенькі. Це у "стенах московии ... бесчестье в чести, ... предателей славят рабы ... плюгавый упырь", а "герой палачу салютует кровавой культяпкою, И князья жирнобрюхие лижут монарший сафьян...".
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ Кремле отреагировали на видео Моргана Фримана: Творческие люди легко становятся жертвами эмоциональной перегрузки
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