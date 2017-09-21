 В Кремле отреагировали на видео Моргана Фримана: Творческие люди легко становятся жертвами эмоциональной перегрузки

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио "Свобода".
"Многие творческие люди легко становятся жертвами эмоциональной перегрузки, не обладая реальной информации о реальном состоянии дел", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он отметил, что Москва не воспринимает заявления актера серьезно.
"Подобные заявления не основываются на реальной информации, они носят исключительно эмоциональный характер", - заявил Песков.
Напомним, ранее в интернете было опубликовано видео, на котором Фриман говорит о заговоре России против США в отместку, а нынешнюю ситуацию называет "войной". Он также выражает уверенность, что Россия осуществила кибератаку на США, а президента России Владимира Путина называет "бывшим шпионом КГБ". Фриман призывает присоединиться к "Комитету по расследованию преступлений России".
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Но раиссийский кацаперд все равно ней поймет.
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да и список далеко не полон, там мразей
один из самых-самых "новый боярин" никитка михалков, да и братец....
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кстати, а вот цапские "артисты" которые на бамбас ездят, или поддерживают кремля они тоже перегорели от перегрузки?
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цікаво..а Фрі ман це не брат по крові для вальц ман ? просто цікаво... бо це в кінці "ман" вже заі ь а ло з влади України
чи тільки сильний загар їх різнить?
що на це скаже вова шаломав(путін) та діма менделль(медведев)?
Вибачте ,це не ствердженння ,а припущення
дико извиняюсь
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Рашка має бути знищена як держава!
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Вот таким моральным авторитетом и является Морган Фримен.
И американцы к нему прислушаются.
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impossible.
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Российская творческая личность вЗадостанов
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Из совместного отчета ЦРУ, ФБР и АНБ [CIA, FBI and NSA] :
"Путин и правительство России стремились улучшить предвыборные шансы президента-электа Трампа, когда это было возможно, путем дискредитации госсекретаря Клинтон и публичного противопоставления её Трампу в неблагоприятном виде. Все три агенства согласны с этим суждением." и т.д.
*
"Russian efforts to influence the 2016 US presidential election represent the most recent expression
of Moscow's longstanding desire to undermine the US-led liberal democratic order, but these
activities demonstrated a significant escalation in directness, level of activity, and scope of effort
compared to previous operations.
We assess Russian President Vladimir Putin ordered an influence campaign in 2016 aimed at the US
presidential election. Russia's goals were to undermine public faith in the US democratic process,
denigrate Secretary Clinton, and harm her electability and potential presidency. We further assess
Putin and the Russian Government developed a clear preference for President-elect Trump. We
have high confidence in these judgments.
We also assess Putin and the Russian Government aspired to help President-elect Trump's
election chances when possible by discrediting Secretary Clinton and publicly contrasting her
unfavorably to him. All three agencies agree with this judgment. CIA and FBI have high confidence in this judgment; NSA has moderate confidence."
https://www.dni.gov/files/documents/ICA_2017_01.pdf
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А чи не ми самі її виростили? А тепер шмаклі по пиці розмазуємо і жаліємось...
От не варто було юдохристиянських попів слухати і вірити їм. Тепер менталітет гоярабабожого спробуй вичавити... А колись головні економічні артерії ДО НАШИХ ЗЕМЕЛЬ ВЕЛИ...
Поки візвнтійські феодали з патріархами свої пики не всунули.
"Хахли православні.Такими в нас були і діди батьки"
- так мудруєте ви, і з піснями гречку сієте, мак, буряки...
Малороси -калічені люди, враже люблять, а рідне -клянуть,
і на рідній Землі вони всюди, мов чужинці зі страхом живуть.
Тих рабів, що катів полюбили, треба разом з катами клеймить.
Україну вони оганьбили, призвичаївшись в ярмах ходить.
Лариса Чорній
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20 сентября 2017, 14:28
Наблюдая за выступлениями Лукашенко, за его поведением последних дней, особенно последних дней, видно его явное недовольство действиями Москвы. Подчеркну, что не союзом с Москвой, а действиями Москвы. Он и раньше старался сохранить центристскую позицию в отношении войны в Украине и российской агрессии в Украине, и встречаясь с Порошенко, всячески подчеркивал дружелюбие его страны. Особенно запомнилась его фраза, что при его президентстве никогда с его территории не будет агрессии в отношении Украины. Намек более чем понятен.
Особенно ярко несогласие с Москвой проявилось сейчас во время их совместных военных учений Запад-2017. Лукашенко полностью дистанцировался от них, не появляясь нигде публично. А казалось бы в союзном государстве Россия-Беларусь, подобные акции пропагандистки должны быть отлично устроены. Перед камерами, на фоне какой-то пушки или танка должны стоять Путин и Лукашенко, улыбаться, жать друг другу руки и говорить о военной мощи союзного государства. Но ничего подобного, явно у Лукашенко что-то сломалось.
В союзе с Путиным у Беларуси все изменилось. Если раньше этот союз был подобен в какой-то степени союзу, где можно было брать не только дешевую нефть и электроэнергию, но и интеллектуальную мощь государства. А это научные разработки, технические свершения, то сейчас остался только нефтегаз, - льготная цена которого и связывает эти государства. Больше ничего. Вся интеллектуальная мощь мира сейчас на Западе. И Лукашенко становится понятно, что с его белАзами и комбайнами передовым государством не станешь.
Однако надо отдать ему должное - за внешней простотой скрывается тонкий политик, умеющий балансировать. Он безусловно хочет в Европу, он считает Беларусь европейским государством. Безусловно, отличным примером для него служит Украина, которая будучи частью Советского Союза и постсоветского пространства, пусть в силу печальных обстоятельств войны, но тем не менее ускорено идет в Европу. Лукашенко тоже хочет туда. Он прекрасно понимает, что Беларусь, в конце концов, должна стать частью Европы, но крылья подрезаны.
Во-первых, невозможно себе представить, чтобы при Лукашенко Беларусь вышла из союзного государства России и Белоруссии. Это раз. А во-вторых, у него руки и ноги опутаны экономикой. Пока Лукашенко не видит альтернативу российским энергоносителям. А понятно, что при малейшем желании дернуться в сторону Европы ему будет объявлена на них мировая цена.
Однако недовольства у Лукашенко на лицо, и на его лице.
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, поки не все...до стану їх спонтанної дефекації. Морган Фриман - не Гафт і не Земфіра: дотягнутися до нього, залякати і зламати у московського улуса руки коротенькі. Це у "стенах московии ... бесчестье в чести, ... предателей славят рабы ... плюгавый упырь", а "герой палачу салютует кровавой культяпкою, И князья жирнобрюхие лижут монарший сафьян...".
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