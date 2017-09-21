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 Старики и женщины с детьми искали убежища на позициях ВСУ: террористы осуществили провокацию на КПВВ "Майорск", - штаб

штаб ато

Вчера, 20 сентября, оккупанты в который раз продемонстрировали и свое отношение к гражданскому населению, осуществив очередную провокацию против стариков, женщин и детей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.

"Зная, что КПВВ Майорск завершает работу по пропуску граждан в 18.30, боевики в очередной раз совершили провокацию, выпустив около 20 машин с гражданскими лицами за пределы своего пункта пропуска.

Таким образом, люди, которые пытались въехать на подконтрольную Украине территорию, стали заложниками ситуации. В то же время, боевики открыли огонь по нашим позициям. Гражданские лица, среди которых старики и женщины с детьми, оказались на линии огня и были вынуждены бежать и искать убежища на позициях украинских военнослужащих", - сказано в сообщении.

В штабе сообщили, что об этой провокации были немедленно проинформированы СЦКК и наблюдательная миссия ООН. Но, несмотря на то, что боевики сообщили о соблюдении режима тишины вблизи КПВВ "Майорск", уже через пять минут со стороны противника снова начался обстрел.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За прошедшие сутки один украинский воин получил ранения. Враг 19 раз открывал огонь по позициям ВСУ, - штаб

Отмечается, что украинские военнослужащие эвакуировали гражданских лиц в более безопасное место и в течение ночи обеспечили их охрану.

"Эта очередная провокация ярко демонстрирует, что боевики пренебрегают безопасностью и жизнью гражданских лиц и цинично нарушают перемирие", - резюмировали в пресс-центре АТО.

Напомним, 20 сентября российские наемники 19 раз открывали огонь по позициям ВСУ.


Старики и женщины с детьми искали убежища на позициях ВСУ: террористы осуществили провокацию на КПВВ Майорск, - штаб 01
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Горіть у пеклі, москалі!
А хУЙЛО має гойдатися на шибениці!
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Бідні днровці,накликали пригод на свою 5 точку.
Краще би лишались українцями.
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А більшість з них юридично і зараз українці. Які- то вже інша справа.
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Дуже важлива справа.Не хотілось би отримати ватне поповнення,ще й вороже налаштоване,з правами громадянина.
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Для цього треба міняти Конституцію та вводити обмеження на право бути громадянином України- і хто це зараз може зробити?
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Це питання до тих виборців, що роблять дописи на Цензорі та читають форум. Аби замислилися.
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Якщо зараз приймуть такі зміни,то в кацапів з'явиться інформаційний козир,скажуть домбасянам- ви там будете ніким,не має сенсу вам повертатися.
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Так. Треба спочатку взяти під повний контроль свою територію- "фільтрувати" потім будемо.
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Якась наволоч цілеспрямовано спамить усі мої коменти в усіх новинах.
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Що змогла - розспамила тут. Зверніться до адміністратора, жодних порушень нема. Якщо хтось не вміє користуватися форумом або заходить сюди з іншою метою, нехай знає, що такі речі не дозволяються.
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Старики и женщины с детьми были вынуждены бежать и искать убежища на позициях ВСУ: террористы осуществили провокацию на КПВВ "Майорск", - штаб - Цензор.НЕТ 6729 Саша Крест

Це питання до тих виборців, що роблять дописи на Цензорі та читають форум. Аби замислилися.21.09.2017 08:17
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не не не
это этакий процесс "дебыдлотизации". уж больно борзо и нагло себя вели "бамбасцы" до 2014 года. некоторые сбежавшие из луганды и до сих пор быкуют тут. а вот кто пожил в аду - тихие как сельские пастушки.. ни тебе привычных понтов, ни распальцовки. украинский - родным становится, а Украина - Родиной.
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сомнения в чем? что все исправятся? я так не думаю. но достаточно много - таки да
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Да тут таких "быкующих" - "пруд пруди... ". Ещё чего-то для себя "особого" требуют, обвиняя тех же, кто их принял, в том, что они "лишились Родины, крова над головой и имущества...".
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ты не понял. я же написал "некоторые сбежавшие из луганды и до сих пор быкуют тут. а вот кто пожил в аду". т.е. те кто на свободной территории быкуют просто слишком рано уехали из луганды и не прошли процесс
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Жити хочуть у сепаратистів, а жерти ходять в Україну.
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что значит "хочуть жити"? многим просто некуда и не за что ехать. сам ты где живешь? подозреваю, что не на Донбассе.
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доброе ВСУ..только на кой перец нам эта ватная популяция.. почему побежали к ВСУ, а не к своим кормильцам?
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глупый вопрос. потому что "кормильцы" (именно так , в кавычках) обстрел начали. ты бы сам в такой ситуации куда побежал, умник?
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А чого гвалт? Ми з ними торгуємо. Артисти їздять туди-сюди. Все ж нормально, все так і повинно бути... Сидіть тихенько, хохлята, і сопіть в дві дірочки. За вас все давно вирішено. А це? Це для бутафорії. Аби боялись... Якщо що, то "путін нападе"! Буууу!...
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это прекрасная демонстрация того, что бывает от безнаказанности... есть твари, с которыми бессмысленно говорить о соблюдении чего-нибудь, каких-то правил, законов, договоренностей, их просто надо уничтожать... совсем, а потом говорить о несоблюдении ими правил, законов и договоренностей...
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это правило действует на только на линии фронта если ты с оружием в руках. в любой другой ситуации, это будет убийством. держите эмоции под контролем...
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Тролик. хуйло сказало "Мы поставим впереди женщин и детей, и пускай украинцы попробуют в нас стрелять". Так тут нечего пробовать, огонь на поражение сразу и желающих стоять жывым щитом не останется.
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Де вони будуть шукати прихисток, коли реформують медицину і пенсії...
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Оккупанты и террористы то понятно,но не проще ли было пропустить эти 20 машин,а не оставлять их на расстрел оккупантам?
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Шо було зроблено?Людей нікуди не пропустили,залишили на ночівлю,чи ти читати вже не вмієш?
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І залишили на ночівлю,замість того щоб пропустити до Бахмута.
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Ти ту місцевість знаєш?Був так колись?А я знаю,пропустилиб машині,і люди були б у безпеці.
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я сам за эти три года раз пять ночевал в машине между еленовкой и новотроицком . и всегда когда ехал с донецка. днр-овская таможня работает до последнего клиента никого не оставляют в серой зоне. а украинская по времени.
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Слава днр-ровской таможне? Все для людей сделано в этим замечательных народных республиках!
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Старики и женщины с детьми искали убежища на позициях ВСУ

В то время, как их обстреливали половозрелые мужечки с даНбаса
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСтарики и женщины с детьми искали убежища на позициях ВСУ: террористы осуществили провокацию на КПВВ "Майорск", - штаб
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