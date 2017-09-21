 Старики и женщины с детьми искали убежища на позициях ВСУ: террористы осуществили провокацию на КПВВ "Майорск", - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.
"Зная, что КПВВ Майорск завершает работу по пропуску граждан в 18.30, боевики в очередной раз совершили провокацию, выпустив около 20 машин с гражданскими лицами за пределы своего пункта пропуска.
Таким образом, люди, которые пытались въехать на подконтрольную Украине территорию, стали заложниками ситуации. В то же время, боевики открыли огонь по нашим позициям. Гражданские лица, среди которых старики и женщины с детьми, оказались на линии огня и были вынуждены бежать и искать убежища на позициях украинских военнослужащих", - сказано в сообщении.
В штабе сообщили, что об этой провокации были немедленно проинформированы СЦКК и наблюдательная миссия ООН. Но, несмотря на то, что боевики сообщили о соблюдении режима тишины вблизи КПВВ "Майорск", уже через пять минут со стороны противника снова начался обстрел.
Отмечается, что украинские военнослужащие эвакуировали гражданских лиц в более безопасное место и в течение ночи обеспечили их охрану.
"Эта очередная провокация ярко демонстрирует, что боевики пренебрегают безопасностью и жизнью гражданских лиц и цинично нарушают перемирие", - резюмировали в пресс-центре АТО.
Напомним, 20 сентября российские наемники 19 раз открывали огонь по позициям ВСУ.
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А хУЙЛО має гойдатися на шибениці!
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Краще би лишались українцями.
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А це питання риторичне?
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Це питання до тих виборців, що роблять дописи на Цензорі та читають форум. Аби замислилися.21.09.2017 08:17
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это этакий процесс "дебыдлотизации". уж больно борзо и нагло себя вели "бамбасцы" до 2014 года. некоторые сбежавшие из луганды и до сих пор быкуют тут. а вот кто пожил в аду - тихие как сельские пастушки.. ни тебе привычных понтов, ни распальцовки. украинский - родным становится, а Украина - Родиной.
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В то время, как их обстреливали половозрелые мужечки с даНбаса
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