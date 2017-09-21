 Гриневич: Нам нужно дополнительно 400 млн грн на повышение зарплат преподавателям вузов с 2018 года

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобразования, об этом заявила глава ведомства Украины Лилия Гриневич во время заседания Комитета ВРУ по вопросам науки и образования 20 сентября 2017 года.
"Следует отметить, что проект бюджета на 2018 год - это бюджет роста. В частности, в нем заложены все необходимые расходы на реализацию реформы Новой украинской школы, на 25% повысится заработная плата учителей. Да, мы продвинем всех учителей на 1 разряд по тарифной сетке, а также предусмотрели средства на надбавку за престижность. Она может достигать до 30% для тех педагогов, которые в границах реформы получают большую нагрузку. Речь идет об учителях начальной школы, которые примут первый класс Новой украинской школы. Также это касается учителей украинского языка, которые учат детей из нацменьшинств - они получат большую нагрузку для подготовки детей к обучению большего количества предметов на украинском", - рассказала министр.
Она подчеркнула, что продвигая по тарифной сетке учителей, Мнобразования не может оставить в том же статусе, как и в этом году, преподавателей вузов.
"С 2017 года мы подняли зарплату учителей на 2 тарифных разряда - так мы закрыли дыру, существовавшую между тарифными разрядами, по которым оплачивались учителя и преподаватели вузов. Будет правильно, если в следующем году мы вместе с зарплатой учителям поднимем и оплату преподавателям. Для этого нам нужны дополнительные 400 млн гривен", - пояснила Гриневич.
Напоминаем, что 5 сентября 2017 Верховная Рада Украины 255 голосами приняла новый Закон Украины "Об образовании", включая со статьей 7, которая регулирует вопросы языка образования.
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Гриневич: "Новый закон "Об образовании" расширяет возможности украинских детей, принадлежащих к нацменьшинствам"(142)
Гриневич обсудила новый закон об образовании с послами стран ЕС: "Договорились о сотрудничестве в вопросе имплементации"(12)
Гройсман поручил Гриневич и Климкину проконсультировать послов ЕС о нормах закона об образовании: "Думаю, вопрос будет урегулирован"(10)
Принятие закона в Раде - это только начало пути к современной системе образования, - министр Гриневич(97)
Троянський кінь від Гриневич(0)
Детей из сел могут частично перевести на дистанционное обучение для доступа к лучшим учителям, - Гриневич(278)
Учительские зарплаты необходимо повысить до 4 прожиточных минимумов до 2025 года, - Гриневич(79)
что взяток им мало?
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Ничего мне не мерещится- и об этом вчера было чётко сказано мировыми лидерами в ООН!
А государство, без поддержки народа, никогда не сможет победить коррупцию того масштаба, который сейчас в Украине.
Я на понятном тебе языке ответил?
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адже тільки збільшення фінансування ап і вр пропонується на 500 лимонів)грн кожної!!!
тут треба економити,
а освіта і медицина, а також армія -- потребує збільшення фінансування!!!
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Зменшити кількість дармоїдів в ВР, АП, КМУ, МВД та інше. А гроші віддати освіті, медицині та армії.
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Любов має бути взаємною- інакше це зґвалтування!
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На сектор обороны и безопасности пойдет 129 млрд
В проекте государственного бюджета на следующий год, который правительство вынесло на рассмотрение Верховной Рады, расходы Министерства образования и науки предусмотрено на уровне 70,6 млрд грн.
Такие данные содержатся в проекте бюджета на 2017 год, обнародованного на сайте парламента.Кацапы , вы забыли про гугл ,который знает ВСЁ. Ваша брехня легко опровергается.
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Ось де можна було б взяти гроші для вчителів... але вони "кудись зникли"
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Кстати, я не говорил о конкретном языке. Может все студенты проголосуют за обучение на английском.
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Гарного дня.
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У промисловості отримують більше. Навіть працівник складу в "Новій пошті" отримує 7500.
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Він і не здвинеться з нагрітого місця.
Зменшити кількість надутих вузів, там і ЗП підійметься у тих хто залишиться.
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выйдуть митинговать медики -заберите в учителей и отдайте медикам !и так всегда,...главное дерибанить пилить бюджет.
гениальное в простом!
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все бабки ушли на зп прокуроров луцивских.
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