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 Политика Украины
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Все про:вуз (646) зарплата (1763) Минобразования (877) Гриневич (198)

 Гриневич: Нам нужно дополнительно 400 млн грн на повышение зарплат преподавателям вузов с 2018 года

гриневич

Проект бюджета на 2018 год - это значительный шаг вперед во всех сферах, от школы к науке, однако в нем еще нужно учесть повышение заработной платы преподавателей вузов на 1 тарифный разряд.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобразования, об этом заявила глава ведомства Украины Лилия Гриневич во время заседания Комитета ВРУ по вопросам науки и образования 20 сентября 2017 года.

"Следует отметить, что проект бюджета на 2018 год - это бюджет роста. В частности, в нем заложены все необходимые расходы на реализацию реформы Новой украинской школы, на 25% повысится заработная плата учителей. Да, мы продвинем всех учителей на 1 разряд по тарифной сетке, а также предусмотрели средства на надбавку за престижность. Она может достигать до 30% для тех педагогов, которые в границах реформы получают большую нагрузку. Речь идет об учителях начальной школы, которые примут первый класс Новой украинской школы. Также это касается учителей украинского языка, которые учат детей из нацменьшинств - они получат большую нагрузку для подготовки детей к обучению большего количества предметов на украинском", - рассказала министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бюджет-2018: минимальная зарплата превысит 3700 грн

Она подчеркнула, что продвигая по тарифной сетке учителей, Мнобразования не может оставить в том же статусе, как и в этом году, преподавателей вузов.

"С 2017 года мы подняли зарплату учителей на 2 тарифных разряда - так мы закрыли дыру, существовавшую между тарифными разрядами, по которым оплачивались учителя и преподаватели вузов. Будет правильно, если в следующем году мы вместе с зарплатой учителям поднимем и оплату преподавателям. Для этого нам нужны дополнительные 400 млн гривен", - пояснила Гриневич.

Напоминаем, что 5 сентября 2017 Верховная Рада Украины 255 голосами приняла новый Закон Украины "Об образовании", включая со статьей 7, которая регулирует вопросы языка образования.

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им нужно кардинальное сокращение,плодят безработных.
что взяток им мало?
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Як же москалям не подобається, що Україна намагається розірвати корупційне коло, побудоване ще "совком"...
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Саша,если бы хотели-разорвали,а так делается иммитация реформ, а тебе за каждым углом мерещится кацап.Просто как говорится со стороны виднее, и не более того.
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В прицел тебе виднее?
Ничего мне не мерещится- и об этом вчера было чётко сказано мировыми лидерами в ООН!
А государство, без поддержки народа, никогда не сможет победить коррупцию того масштаба, который сейчас в Украине.
Я на понятном тебе языке ответил?
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На освіту в наступному році виділено 217 млрд грн, це втричі більше ніж бюджет міноборони 2018 - 81 млрд грн! Це неприпустимо! Витрати на освіту мають бути скорочені негайно! Жодних додаткових витрат не може бути! Кількість інститутів та держзамовлення має бути скорочено негайно, всі інститути післядипломної освіти та підвищення кваліфікації мають бути ліквідовані! Має бути переглянуте фінансування академій, ліквідовані непотрібні державні академії! Гриневич має скоротити безкоштовне навчання в середній школі до 8 років, ні про які 12 років не може бути й мови! 217 млрд на освіту для України під час війни це катастрофа!
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- Идешь прямо к НЕМУ на прием и уже в передней, после первых же приветствий, отнимаешь деньги. (c)
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ця сума 400 лимонів) грн, насправді не велика,
адже тільки збільшення фінансування ап і вр пропонується на 500 лимонів)грн кожної!!!
тут треба економити,
а освіта і медицина, а також армія -- потребує збільшення фінансування!!!
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Вірно!
Зменшити кількість дармоїдів в ВР, АП, КМУ, МВД та інше. А гроші віддати освіті, медицині та армії.


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Бюджет образования в несколько раз больше чем бюджет обороны. И это при том, что армия исправляет то что набедокурило образование. Без люстрации преподавательского состава толку не будет. Ведь как правило это они организовывали и проводили сепарские референдумы. Эт они выступали против украинского языка. А наркотики в школах, группировки. Так что то такэ. Повышай не повышай а толку не будет.
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Держава робить те, що має робити. Та й українці мають при цьому змінюватися і, як мінімум, не давати хабарі за "гарні" оцінки при навчанні.
Любов має бути взаємною- інакше це зґвалтування!
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Ты прав! Я всегда говорю таким горлопанам - НЕ ДАВАЙТЕ и коррупция сама сойдет на нет.
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Кацапу соврать ,как два пальца об асфальт. Ты зачем брешешь ,кацапчег????

На сектор обороны и безопасности пойдет 129 млрд

В проекте государственного бюджета на следующий год, который правительство вынесло на рассмотрение Верховной Рады, расходы Министерства образования и науки предусмотрено на уровне 70,6 млрд грн.
Такие данные содержатся в проекте бюджета на 2017 год, обнародованного на сайте парламента.Кацапы , вы забыли про гугл ,который знает ВСЁ. Ваша брехня легко опровергается.
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Оно и видно, кто кацап. Хоть и косишь под украинца. Но твоя ложь и одобрямс показывает, что ты явно из за поребрика. Напомним, в государственном бюджете на 2018 год на образование правительство планирует выделить 217,5 млрд гривен против 183,8 гривен в 2017 году. А на сектор безопасности и обороны 156 млрд. грн. На весь сектор безопасности и обороны. А непосредственн на министерство обороны, то есть армию, лишь 83 млрд. грн. Я говорил за армию, а незавесь сектор. Читай кацапюра внимательно. Ну а результаты ЗНО в этом году показали плоды работы преподователей. Ну и в вузапх ситуация не лучше. Так что ПНХ кацапчик.
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Ключевое слово ПЛАНИРУЕТ. Бюджет уже утвержден? Ты пиши о ТЕКУЩЕМ бюджете ,а не корми завтраками. И тебе ,пенс ,не хочется ,чтобы твои внуки получали хорошее образование? Типичный совок ,для которого пушки важнее образования.
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В нынешнее время и в нынешней ситуации без пушек украинского образования может не быть вооще. Я уже говорил, что армия исправляет счас то что набедокурило образование. И получение образования, в нашей стране, не гарантирует нормальной работы. Оно вооще ничего не гарантирует. Он на рынке Озёрка сколько продавцов с высшим образованием и не с одним. Потому и стремятся кто может за границу. Ну то такэ. Если тебе не нравится проект, то сравни бюджет на этот год. 183 млрд. грн. на образование. И 130 млрд. грн. на сектор безопасности и обороны. Из которых если мне не изменяет память 60 млрд грн. на армию. Так что учи мат часть, а не тупо глупости пиши. Количество денег и зарплаты ещё не всё.
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Золотые слова. Собственно в этой Войне виновата система освиты.
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Общая стоимость проекта "Евровал" была 66 миллионов евро, речь шла о сооружении вдоль границы с Россией стены протяженностью 2 245,8 км, которая сможет защитить Украину от нападения вооруженных сил России. До конца 2014 года было освоено почти 164 млн. грн. средств Евросоюза. Но, по словам председателя представительства ЕС в Украине Яна Томбинского, они куда-то исчезли: "ЕС предоставил десятки миллионов евро для того, чтобы помочь украинским пограничникам. А что произошло с теми десятками миллионов, которые предоставлялись украинским структурам, один большой вопрос", - говорил в 2014 году Ян Томбинский.

Ось де можна було б взяти гроші для вчителів... але вони "кудись зникли"
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Блин !!! Специально открыл помойку с которой ты скопировало это дерьмо и так и знал,что это будет сайт СТРАНА - любимая помойка наших ватников и пенсионеров. Не надоело говном оттуда питаться?
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Шо, ватан, аргументов нет ? Стрелочки пошли в ход. Пиши исчо !!! Сайт страна отличная помойка. Тока не обожрись там дерьма до рыгачки
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Тебе сколько лет ,дятел? Судя по мусоркам ,где ты питаешься , тебе лет 60-70.
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Нужно провести опросы отдельно в вышах каждого города на тему на каком языке желают обучаться студенты.
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англійською не вийде..в вузах мого міста вивчення іноземної скорочено до лише 2 семестрів: 30 занять на 4 курси!! немає коштів!!
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Не вивчення, а викладання. Не лізь в розмову, суть якої ти навіть не здатен зрозуміти.
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После крапки. В вузах не мешало бы провести опрос на тему на каком языке желают обучаться студенты. Они граждане Украины и имеют право высказываться.

Кстати, я не говорил о конкретном языке. Может все студенты проголосуют за обучение на английском.
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Як освіта буде повністю за кошт студентів- то хоч марсіанською! А в державних вишах- як я сказав.
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А зачем нужен диктат и именно твой? Державні виші для людей, которые живут в державе. А люди это не скот, которым один человек может указывать, как себя вести. Держава это не что-то абстрактное, а люди, которые в ней живут. И именно все люди вместе должны устанавливать правила.
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Я своє відношення висловив, ніякого диктату. Змісту це обговорювати не бачу- я вже все сказав. Обговорюй з кимось іншим.
Гарного дня.
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Уже наустанавливали под науськивание хуйла!В державі Україна однакові правила для всіх-єдина українська державна мова в державних установах та навчальних закладах. В приватних вишах навчайтесь хоч на китайській чи нанайській мові.
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Нехай буде так, але навчаючись скажімо на російській мові, а тим паче англійською, там зовсім інші терміни і назви, особливо в технічних вишах. Як вони потім працюватимуть в Україні де документація ведеться українською?
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Вузы государственные, государства Украина, финансируются государством, государственный язык - Украинский. Логику улавливаешь? С какой радости Украина будет финансировать обучение кучки сепаратистов на русском языке? Так шо иди референди в Крымнаше за обучение на украинском. Там для начала потренируйся. Потом если выживешь, расскажешь.
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Вот у себя на Чукотке и проводи, русская чукча! Там вузы на чукотском преподают? И вообще есть ли там вузы?
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Те, шо зарплатня у школах в рази вища за ВНЗ - це хибна стратегія!
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Її слова людською мовою звучать так : нам треба ще 400 млн, щоб розікрасти, бо того що є, мало
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порошеновская злодійка яка очолює міністерство освіти нічим не відрізняється від інших порошеновскіх злодіїв які очолюють інші міністерства. Якщо ця тітка погодилася працювати під керівництвом директора ринку, то вона така ж тупица, як і він.
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Шариков ,если не секрет ,у тебя какое образование?
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зарплата завідувача кафедри в державних ВНЗ зараз 6500.
У промисловості отримують більше. Навіть працівник складу в "Новій пошті" отримує 7500.
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А ти запропонуй завкафедри 10000 та роботу в інші сфері.
Він і не здвинеться з нагрітого місця.

Зменшити кількість надутих вузів, там і ЗП підійметься у тих хто залишиться.
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Я б радив розпочати піднімати зарплату з дитячих садочків, наприклад по 7000грн., далі брати школи, і аж тоді універи, потрібно іти з дітьми з самого початку. В універах і так взяток наберуть достатньо! Думайте! Не через зад, як Сара!
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сделайте как всегда-отберите у медиков и дайте учителям...
выйдуть митинговать медики -заберите в учителей и отдайте медикам !и так всегда,...главное дерибанить пилить бюджет.

гениальное в простом!
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Инфляция +25%, зарплаты +25%. В чем рехворма???? Но дебилы коих большинство, арифметику уже схавали...
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А є зміст у українській освіті? Покажіть хоть одного випускника, котрий з українськім дипломом знайшов роботу у Бельгії, Італії та не підтверджував ці папіри повторними екзаменами? А з польским немає практично проблем. Та і немає ніякого сенсу в цих папірах, бо ті хто збудував цю країну, вони її зруйнували і тут є тільки тотальне безробіття....набувайте освіту за кордоном, почніть з польских...
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А ти знаєш, що дипломні роботи нашим студентам, які навчаються у Польщі, пишуть за гроші наші українські викладачі, у більшості з яких після реформ у вищій освіті і ставки немає, працюють на половину трети і чверть за жалюгідні копійки. Справа не в тому, що освіта в Польщі якісніша (знаєм проходілі), а в тім, що Польща член ЄС з безумовним визнанням дипломів і відкритим ринком праці
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Щоб зарплаты выросли вдвое нужно курс доолара поделить на 2, как в феврале 2015-го. Был курс 40, сеня с петей решили шо нужно 21.20. И вуаля. Вот и сейчас гривен 10 за бакс не помешало бы
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все бабки ушли на зп прокуроров луцивских.
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интересно, теперь перестанут учителя вымогательством заниматься?
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Грося на кабмин увеличил финансирование на 1,5 млрд. Можно оттуда взять, еще 1,1 млрд останется. А вообще наглость банды барыги поражает воображение.
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Якщо в Польщі відкритий ринок праці, то в Україні відкритий ринок безробіття для всіх і з дипломами і за віком...і тотальний кумсваттрест у вишах, і як пишуться дисертації,....навчайтесь там де ....бо навчання повинно перерости у фах, і це не в Україні з її реформами і балачками....Україна це аномальна зона, вирвишся з неї все буде добре, а ні....Чорний Степ...
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Ну і виривайся туди, де добре, де до тебе десятка поколінь кров лили і зусиль докладали щоб свою країну побудувати. А ти зі своїм виводком на готове приперся. Багато вас таки паразитів по світу повзає, пере повзає та своїх личинок переносить туди, де люди щось змогли для СЕБЕ зробити. Краще йди працюй та борись з ворогом внутрішнім і зовнішнім.
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Сказано же - учителям и врачам Денег нет! Вот на АП увеличение содержания на 1.2 лярда есть,на ДУСю, на ВР, на КМ, на судей, прокуроров, ментов.....
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Ти дика і не освічена людина, що там побудували, і що ти маєш за країну?дім на піску...
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Для ручка от чемодана: 27.02.2015 курс нбу был 30 грн, через 3 дня для мвф уже стал 21.00. Обьективные глобальные экономические факторы наверное повлияли да? Интересно как рынок решил что 21 грн - это самое оно?
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Рынок там где заседают барыги! Как порешают ночью на Банковой....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГриневич: Нам нужно дополнительно 400 млн грн на повышение зарплат преподавателям вузов с 2018 года
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