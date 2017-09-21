 За прошедшие сутки один украинский воин получил ранения. Враг 19 раз открывал огонь по позициям ВСУ, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.
Так, по данным штаба, наиболее горячо было на донецком направлении: "Вечером, в районе Авдеевской промзоны, боевики несколько часов обстреливали наши опорные пункты из различных видов гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Наши защитники жестко отвечали врагу. В результате одного из этих противостояний, около 18 часов, получил пулевое ранение один украинский военный. Кроме того, вчера трижды под пулеметный огонь попали наши укрепления вблизи Песков и дважды - возле Майорска, Зайцево, Невельского".
На приморском направлении российские оккупанты выпустили 14 мин калибром 82 миллиметра возле Павлополя и Широкино, а крупнокалиберный пулемет противника работал в окрестностях Водяного.
На луганском направлении вчера сохранялась тишина.
"В общем, за прошедшие сутки российско-оккупационные группировки 19 раз нарушили перемирие. Почти на каждый второй обстрел силы АТО отвечали огнем на поражение противника. В результате боевых действий один украинский защитник получил ранения", - сказано в сообщении.
Напомним, 19 сентября российские наемники 23 раза открывали огонь по позициям ВСУ.
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Ну, от як можна вірити на слово говорючим головам?
Брехня на брехні в телевізорах.
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Если Штаты дадут оружие-то зачем миротварцы,
а если введут миротворцев-то зачем оружие?
Многовекторность может привести к разбитому корыту.
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Игорь Харитон (20.09.2017 20:26)
Согласно уставу ООН миротворцы вводятся при внутренних конфликтах!
Таким образом Порошенко признает агрессию россии как внутренний конфликт!
Это просто дно!
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фэсэбэшные пропагандоны уже открыто заявляют, что хY%ло крышует сексота"параша
( видео ) "рашка будет поддерживать парасёнка мацква уже его поддерживает ... "
из всего произнесённого в ролике, действительности соответствует только эта фраза
всё остальное -- хY%ляцкое дерьмо завернутое в фантики "рашен"
.
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