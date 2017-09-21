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 За прошедшие сутки один украинский воин получил ранения. Враг 19 раз открывал огонь по позициям ВСУ, - штаб

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В конце минувшего дня, 20 сентября, обстановка в районе проведения АТО несколько обострилась. Если днем ​​противник почти придерживался режима тишины, то после 18 часов активность врага существенно возросла.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.

Так, по данным штаба, наиболее горячо было на донецком направлении: "Вечером, в районе Авдеевской промзоны, боевики несколько часов обстреливали наши опорные пункты из различных видов гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Наши защитники жестко отвечали врагу. В результате одного из этих противостояний, около 18 часов, получил пулевое ранение один украинский военный. Кроме того, вчера трижды под пулеметный огонь попали наши укрепления вблизи Песков и дважды - возле Майорска, Зайцево, Невельского".

На приморском направлении российские оккупанты выпустили 14 мин калибром 82 миллиметра возле Павлополя и Широкино, а крупнокалиберный пулемет противника работал в окрестностях Водяного.

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На луганском направлении вчера сохранялась тишина.

"В общем, за прошедшие сутки российско-оккупационные группировки 19 раз нарушили перемирие. Почти на каждый второй обстрел силы АТО отвечали огнем на поражение противника. В результате боевых действий один украинский защитник получил ранения", - сказано в сообщении.

Напомним, 19 сентября российские наемники 23 раза открывали огонь по позициям ВСУ.

За прошедшие сутки один украинский воин получил ранения. Враг 19 раз открывал огонь по позициям ВСУ, - штаб 01

За прошедшие сутки один украинский воин получил ранения. Враг 19 раз открывал огонь по позициям ВСУ, - штаб 02

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Горіть у пеклі, москалі!
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А тем временем сепаратюга штепа вышла на свободу. Прекрасная реформа правоохранительных органов в исполнении соевых барыг.
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Реформу тільки розпочали- так що ти поспішив зі своєю "зрадою"!
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ты если не отличаешь "выйти на свободу" от "изменить меру пресечения до суда" то лучше бы молчал. суд продолжается. её не амнистировали и не оправдали.
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Шоб ці кляті расіянсько-фашиські окупанти повиздихали разом з путіним-хуйло !!!!,
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Вчора, вже пізно ввечері, краєм вуха почув у новинах, кажись на айсітіві, що за добу тільки ОДИН обстріл був.... А тут - аж 19...

Ну, от як можна вірити на слово говорючим головам?
Брехня на брехні в телевізорах.
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когда же наконец до хомячков дойдет что не могут в вечерних новостях журналисты говорить о реальном количестве обстрелов за текущие сутки. ну никак. информация проходит военную цензуру, потом верстку в программу потом озвучку в эфире. это время. А еще нормальные люди знают что основная часть обстрелов происходит ночью.
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Anatoliy Kalina (20.09.2017 19:17)
Если Штаты дадут оружие-то зачем миротварцы,
а если введут миротворцев-то зачем оружие?
Многовекторность может привести к разбитому корыту.
. ======
Игорь Харитон (20.09.2017 20:26)
Согласно уставу ООН миротворцы вводятся при внутренних конфликтах!

Таким образом Порошенко признает агрессию россии как внутренний конфликт!
Это просто дно!
. =======

фэсэбэшные пропагандоны уже открыто заявляют, что хY%ло крышует сексота"параша
( видео ) "рашка будет поддерживать парасёнка мацква уже его поддерживает ... "

из всего произнесённого в ролике, действительности соответствует только эта фраза
всё остальное -- хY%ляцкое дерьмо завернутое в фантики "рашен"
.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗа прошедшие сутки один украинский воин получил ранения. Враг 19 раз открывал огонь по позициям ВСУ, - штаб
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