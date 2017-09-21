 Климкин лишился первого заместителя: Кабмин уволил Пристайко

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські новини", об этом заявил вице-премьер-министр Павел Розенко.
"Пристайко уволили. В связи с переходом на другую работу", - сказал он.
Напомним, в начале сентября Пристайко вступил в должность посла Украины при НАТО.
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Надеемся, что МИД Венгрии сменит свою риторику по украинскому закону об образовании после предоставления им разъяснений, - МИД Украины(63)
МИД обсудит новый закон об образовании с послами 15 октября, - Пристайко(25)
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четвер, 21 вересня, 2017, 6:39 Світ 395
НАТО виступило проти договору ООН про заборону ядерної зброї
Країни НАТО виступили проти нового Договору ООН про заборону ядерної зброї.Про це йдеться в оприлюдненій у середу, 20 вересня, відповідній заяві Північноатлантичної Ради, - повідомляє Deutsche Welle.«Доки буде існувати ядерна зброя, НАТО залишиться ядерним Альянсом. Спроба заборонити ядерну зброю договором, до якого не приєдналася жодна країна, яка фактично володіє такою зброєю, не принесе успіху, не призведе до скорочення наявних ядерних озброєнь, не зміцнить безпеку жодної країни, як і не буде сприяти стабільності і миру на планеті», - йдеться в документі.Також країни НАТО вважають, що цей договір не враховує реального стану міжнародної безпеки.«У той час, коли світ має потребу в єдності перед дедалі більшими загрозами, зокрема, величезною загрозою, якою є ядерна програма Північної Кореї, цей договір не бере до уваги дані виклики», - зазначено в заяві.
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