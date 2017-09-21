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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (10578) МИД (4304) увольнение (1443) Пристайко (64)

 Климкин лишился первого заместителя: Кабмин уволил Пристайко

пристайко

Кабинет Министров освободил Вадима Пристайко от должности первого заместителя министра иностранных дел.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські новини", об этом заявил вице-премьер-министр Павел Розенко.

"Пристайко уволили. В связи с переходом на другую работу", - сказал он.

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Напомним, в начале сентября Пристайко вступил в должность посла Украины при НАТО.
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Климкин то чем тебе не угодил. Фабрики в Липецке нет вроде... Или по накатанной "зрада" срабатывает?
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- После сегодняшнего свидания министров на яхте - никакое сближение невозможно.(С)
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НАТО виступило проти договору ООН про заборону ядерної зброї
четвер, 21 вересня, 2017, 6:39 Світ 395
НАТО виступило проти договору ООН про заборону ядерної зброї
Країни НАТО виступили проти нового Договору ООН про заборону ядерної зброї.Про це йдеться в оприлюдненій у середу, 20 вересня, відповідній заяві Північноатлантичної Ради, - повідомляє Deutsche Welle.«Доки буде існувати ядерна зброя, НАТО залишиться ядерним Альянсом. Спроба заборонити ядерну зброю договором, до якого не приєдналася жодна країна, яка фактично володіє такою зброєю, не принесе успіху, не призведе до скорочення наявних ядерних озброєнь, не зміцнить безпеку жодної країни, як і не буде сприяти стабільності і миру на планеті», - йдеться в документі.Також країни НАТО вважають, що цей договір не враховує реального стану міжнародної безпеки.«У той час, коли світ має потребу в єдності перед дедалі більшими загрозами, зокрема, величезною загрозою, якою є ядерна програма Північної Кореї, цей договір не бере до уваги дані виклики», - зазначено в заяві.
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Непоправна втрата для української дипломатії. Оголосити траур на день?
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Королевство кривых зеркал. Назначать и увольнять должен Климкин,которого должен назначать кабмин. Иначе сформировать команду для выполнения задач трудно или даже не возможно так как иногда подчиненного проще уволить или необходимо выполнять его работу. Никогда не сможет сформироваться ответственная команда и у руководителя будет оправдание "я его не назначал и он мне не подчиняется". Какой управленческий бред!
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это правильно...пусть лучше детские рассказы пишет
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКлимкин лишился первого заместителя: Кабмин уволил Пристайко
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