===Путин выступает за уважение к суверенитету других государств, - Песков===

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Ценность и безальтернативность в современном мире суверенитета для каждого государства Путин акцентирует постоянно и последовательно. Наш президент уже давно говорит о том, что, к сожалению, немногие страны в сегодняшнем мире могут позволить себе быть истинно суверенными", - сказал он.
Песков напомнил, что российский лидер всегда говорит об уважении к суверенитету других государств и "выступает за выстраивание весьма прагматичным образом взаимовыгодных отношений, которые основываются на взаимном доверии и взаимном уважении".
10509 154
Материалы по теме: Агрессия России против Украины Оккупация Крыма
За прошедшие сутки один украинский воин получил ранения. Враг 19 раз открывал огонь по позициям ВСУ, - штаб(14)
"Пришло время создать международную группу друзей украинского Крыма", - Порошенко в ООН(57)
В боях за Иловайск участвовали наемники из РФ в возрасте от 16 лет, - террорист Дубовой(28)
Порошенко показал в ООН документы военных РФ, участвовавших в оккупации Донбасса. ФОТО(205)
Ядерный игрок "в законе"(0)
Порошенко в ООН о последствиях агрессии РФ: 10 тыс. человек убиты, 25 тыс. ранены, 1,8 млн стали вынужденными переселенцами(28)
За минувшие сутки потерь среди украинских воинов нет. Враг 23 раза открывал огонь по позициям ВСУ, - штаб(31)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ну вот мы-то как раз в курсе !
Пыцьков начал употреблять психоактивные вещества.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
И чехи знают, и венгры, и поляки, и балтийцы - весь "соцлагерь".
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Опять народу надо выходить и уборку делать . Убирать идиотов
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
россия была Свободной и Суверенной с 2 марта 1917 года по 7 ноября 1917 года. 8 месяцев быть Свободной Сраной, это Мировой Рекорд.Где Гиннесс?,срочно занести в достижения
Ответить
Ответить
Ответить
только "БЛУДЛИВЫЕ" ВОЙСКА и СПЕЦНАЗ об этом не знают ((
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
13 января - вторая годовщина обстрела российскими православными «Градами» пассажирского автобуса под Волновахой, в результате чего было убито 12 человек, ранения получили 18 человек. Прошитый осколками фрагмент борта от этого автобуса Президент Украины Петр Порошенко показывал в Давосе.
«Русский мир» во время расчленения Молдовы погубил 284 человека с молдавской стороны и 425 - с приднестровской стороны. Европейское сообщество никак не отреагировало на локальную войну в Приднестровье.
Чеченский народ помнит кровавую вендетту, которую устроили военнослужащие Российской Федерации в Ичкерии. По благословению ныне покойного Патриарха РПЦ МП Алексия Второго российские офицеры и спецназ ГРУ РФ в Чечне лишили жизни почти четверть миллиона человек, в том числе 42 тысяч детей.
Выжившие жертвы российской агрессии в Чечне рассказывают о фильтрационных лагерях, где пленных и заложников травили собаками, пытали током, обливали на холоде водой, держали в ямах с хлоркой, отрезали уши и пальцы.
8 августа 2008 года танки «Русского мира» пришли в благословенную Грузию. За пять суток российские православные по округленным данным убили около десяти тысяч граждан Грузии, Абхазии и Южной Осетии.
Выступая на украинском телевидении, экс-губернатор Одесской области Михо Саакашвили поделился своими воспоминаниями о российско-грузинской войне:
«Когда русские на танках вторглись в Грузию, то первым делом они начали обстреливать из пушек грузинские православные храмы».
Через пять лет «вежливые зеленые человечки» появились на востоке Украины и умертвили более пятнадцати тысяч человек - военных ВСУ и мирных жителей Донбасса.
После ковровых бомбардировок в «стиле Дрездена» российскими пилотами двухмиллионного сирийского города Алеппо общее число погибших мусульман приближается к тремстам тысячам человек.
«Русский мир» продолжает собирать свою кровавую жатву.
Только в России, православное «брюховенство» «освящает» ракетные комплексы «сатана», казино и пивные бары. Только в терроруссии профессиональных киллеров называют «вежливыми людьми», убийцу Брановицкого, постоянного героя телесюжетов «Lifenews», «Моторолу» - «героем России», а систематические бомбежки спальных районов и госпиталей сирийского Алеппо, по заявлению ее Президента - «лучшим учением и тренировкой».
В Библии сказано: «Нынешние небеса и земля, содержимые тем же Словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков» (2Пет.3:7).
И такой страшный день Суда наступит для православной московии. Божий гнев изольется не только на Правительство террористической страны, на депутатов Совета Федерации, единогласно одобривших вторжение танковых дивизий на территорию суверенного государства, но и на каждого водителя грузовика «гумконвоев», которые доставляли в украинский Донбасс снаряды для «Градов», топливо для танков, пригоняли из Курска высокомобильный самоходный зенитный ракетный комплекс «Бук-М1», из которого был сбит пассажирский Боинг - 777 «Малайзийских авиалиний», привозили термобарические огнеметы «Шмель» и живую бурятскую и якутскую силу.
«Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте; смех ваш да обратится в плач, и радость - в печаль» (Иак.4:9).
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
А то: "Отмените санкции -- они на нас не влияют".
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить