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 Политика Украины
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 Путин выступает за уважение к суверенитету других государств, - Песков

песков

Президент России Владимир Путин последовательно отстаивает позицию о ценности суверенитета всех стран.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Ценность и безальтернативность в современном мире суверенитета для каждого государства Путин акцентирует постоянно и последовательно. Наш президент уже давно говорит о том, что, к сожалению, немногие страны в сегодняшнем мире могут позволить себе быть истинно суверенными", - сказал он.

Песков напомнил, что российский лидер всегда говорит об уважении к суверенитету других государств и "выступает за выстраивание весьма прагматичным образом взаимовыгодных отношений, которые основываются на взаимном доверии и взаимном уважении".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп призвал к уважению и соблюдению суверенитета государств, в том числе Украины
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Глупые кацапы... Их наглая брехня не приводит ни к чему другому, кроме как к увеличению ненавидящих их. Так что пусть Ершик продолжает, этим они способствуют консолидации украинцев.
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Суверенитет-це гарно! file:///C:/Users/Пользователь/Загрузки/(2)_bajden.jpg
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- Вы жалкая, ничтожная личность, - заявил Паниковский, с отвращением глядя на собеседника. ©
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Як папір, на якому стоїть підпис москаля, так і пика його, яка щось промовила... не коштує...
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Тю, неправда ваша... - пика москаля, в даному випадку , коштуе гаагськоi вiрьовки...Не... А ШО ДЕЛАТЬ...ХЕХ...
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Чему удивляться.В россии , как и в ссср,ложь возведена в ранг госсударственной политики.
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Сопоставьте слова с делами! Оба врут как сивые мерины.
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Путин уважает суверениетет ?
Ну вот мы-то как раз в курсе !
Пыцьков начал употреблять психоактивные вещества.
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Таракан лживый, как и его хозяин. Так выступали за сувернитет Чечни, шо села с детьми и женщинами с лица земли стирали. А столица Чечни Грозный?
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По Константинову в Украине было много уголовных дел за обман инвесторов, кроме этого он много денег вывел в голландию( вроде) и сделал там какой то бизнес. Планировал сваливать . . А теперь у него выхода нет- он под колпаком и пытается отмазаться от Гааги.
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Все русские демократы ломались на любви к суверенитету других - Украина знает.
И чехи знают, и венгры, и поляки, и балтийцы - весь "соцлагерь".
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Только венгры, в последнее время, стали превращаться в этаких "маленьких рассеян" - в частности, в вопросе "защиты венгерского меньшинства в Украине по поводу права получать образование на венгерском языке...".
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А они не демократы. Они националисты. В том и есть особенность русского, как сказать?, допустим характер, вернее нрава что они по сути своей ярые националисты но играют роль демократа. Понимаете? Русский чаще всего скрывает свою националистическую суть под личиной демократа, может одеть любую маску, например либерала. Сути это не меняет, он остается махровым националистом. Хотя где то он себя убеждает, что это он не националист, мол: "я люблю русских". Или "я патриот". А патриот это вроде так нормально.
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Продолжение. И не все русские демократы по своей сути националисты. Мало таких и как правило у них корни или украинские или еврейские, иные корни.
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Щас еще и Ефремова отпустят.
Опять народу надо выходить и уборку делать . Убирать идиотов
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Не обращайте внимание. Это игра такая слов. Делать одно, а говорить наоборот. Напасть на Украину, оккупировать часть ее территории, убивать каждый день украинцев. При этом больше миллиона беженцев, десятки тысяч покалеченных, убитых, пропавших безвести, а говорить, что Путин выступает за уважение к суверенитету других государств. Игра слов и издевательство над зравым смыслом, одним словом «Русский мир» или мир навыворот
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...как же хочется увидеть, как их будут бить сильно, долго и беспощадно...за все, что они натворили на этой планете, за ту породу нелюдей выращенных ими.
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)) любые выступления в рашке караются по всей строгости кремлядских понятий. значит - хуйлу понятия не писанны.
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Ждем освобождения Ефремова ...... Да еще чучуть и скажут гражданская война ........
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Осталось только суке-гаде выступить с ответным словом.
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ВыВсёВрёти.
россия была Свободной и Суверенной с 2 марта 1917 года по 7 ноября 1917 года. 8 месяцев быть Свободной Сраной, это Мировой Рекорд.Где Гиннесс?,срочно занести в достижения
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письков, видимо, сторонник теории в которой говорится, что если долго и упорно нести х...ню в массы - то она станет правдой.
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===Путин выступает за уважение к суверенитету других государств, - Песков===
только "БЛУДЛИВЫЕ" ВОЙСКА и СПЕЦНАЗ об этом не знают ((
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Особенно кацапня уважает сувенеритет Украины,Молдовы и Грузии!
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И что интересно! Все вокруг врут,одни кацапы правду говорят!
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немногие страны в сегодняшнем мире могут позволить себе быть истинно суверенными - пока существуют такие страны как Россия это правда.
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Гибель человека - трагедия, а убийство многих людей - огромная трагедия.
13 января - вторая годовщина обстрела российскими православными «Градами» пассажирского автобуса под Волновахой, в результате чего было убито 12 человек, ранения получили 18 человек. Прошитый осколками фрагмент борта от этого автобуса Президент Украины Петр Порошенко показывал в Давосе.
«Русский мир» во время расчленения Молдовы погубил 284 человека с молдавской стороны и 425 - с приднестровской стороны. Европейское сообщество никак не отреагировало на локальную войну в Приднестровье.
Чеченский народ помнит кровавую вендетту, которую устроили военнослужащие Российской Федерации в Ичкерии. По благословению ныне покойного Патриарха РПЦ МП Алексия Второго российские офицеры и спецназ ГРУ РФ в Чечне лишили жизни почти четверть миллиона человек, в том числе 42 тысяч детей.
Выжившие жертвы российской агрессии в Чечне рассказывают о фильтрационных лагерях, где пленных и заложников травили собаками, пытали током, обливали на холоде водой, держали в ямах с хлоркой, отрезали уши и пальцы.
8 августа 2008 года танки «Русского мира» пришли в благословенную Грузию. За пять суток российские православные по округленным данным убили около десяти тысяч граждан Грузии, Абхазии и Южной Осетии.
Выступая на украинском телевидении, экс-губернатор Одесской области Михо Саакашвили поделился своими воспоминаниями о российско-грузинской войне:
«Когда русские на танках вторглись в Грузию, то первым делом они начали обстреливать из пушек грузинские православные храмы».
Через пять лет «вежливые зеленые человечки» появились на востоке Украины и умертвили более пятнадцати тысяч человек - военных ВСУ и мирных жителей Донбасса.
После ковровых бомбардировок в «стиле Дрездена» российскими пилотами двухмиллионного сирийского города Алеппо общее число погибших мусульман приближается к тремстам тысячам человек.
«Русский мир» продолжает собирать свою кровавую жатву.
Только в России, православное «брюховенство» «освящает» ракетные комплексы «сатана», казино и пивные бары. Только в терроруссии профессиональных киллеров называют «вежливыми людьми», убийцу Брановицкого, постоянного героя телесюжетов «Lifenews», «Моторолу» - «героем России», а систематические бомбежки спальных районов и госпиталей сирийского Алеппо, по заявлению ее Президента - «лучшим учением и тренировкой».

В Библии сказано: «Нынешние небеса и земля, содержимые тем же Словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков» (2Пет.3:7).
И такой страшный день Суда наступит для православной московии. Божий гнев изольется не только на Правительство террористической страны, на депутатов Совета Федерации, единогласно одобривших вторжение танковых дивизий на территорию суверенного государства, но и на каждого водителя грузовика «гумконвоев», которые доставляли в украинский Донбасс снаряды для «Градов», топливо для танков, пригоняли из Курска высокомобильный самоходный зенитный ракетный комплекс «Бук-М1», из которого был сбит пассажирский Боинг - 777 «Малайзийских авиалиний», привозили термобарические огнеметы «Шмель» и живую бурятскую и якутскую силу.
«Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте; смех ваш да обратится в плач, и радость - в печаль» (Иак.4:9).
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Да,немногие страны в сегодняшнем мире могут позволить себе так нагло и беззастенчиво похерить сам принцип соблюдения суверенитета других государств,как это сделала путинская россия.
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Глядя на харю хуйла, невольно вспоминаю ельцина.Как тебе там гниется,алкаш засраный?
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А це вже чиста шизофренія в піськова, що не кажіть... І тут крім лікування галоперідолом в спеціалізованій клініці нічого йому не допоможе. Враховуючи, що на сьогодні вся рашка то є суцільний дурдом то галоперідолу буде потрібно дууууже багато...😷😷😷
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Думаю,Небеса и Господь не допустит легкой смерти исчадию ада- хуйла.Надеюсь,будет подыхать от адской боли в каждой клеточке,ДОЛГО и МУЧИТЕЛЬНО!
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что российский лидер всегда говорит об уважении к суверенитету других государств....врет как сивый мерин и топорщит усы. Кацапия , одно слово.
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А ми теж за суверенітет усіх республік, округов. крайов і областей , які входять до складу рф.)))
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Это правильно. Как говорит путлер: "мы за многополярный мир". Сразу хочется сказать: - Вы бляди, у себя в стране допустите хоть какой то полярный мир! Ведь все подавлено одним минусом. Подумать даже нельзя, сразу убивают.
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Песков, с такой рожей можно не шутить , и так смешно
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Вот что санкции животворящие делают!
А то: "Отмените санкции -- они на нас не влияют".
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За нами правда и она победит. Нам еще президента патриота, а не это барыжное недоразумение.
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из пасти крокодила доносился хруст костей нещасного, а крокодил плакал,плакал и плакал....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПутин выступает за уважение к суверенитету других государств, - Песков
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